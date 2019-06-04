Айрат Ситдиков: «Если вы присвоили археологическую находку — вы поучаствовали в уничтожении наследия»

Директор Института археологии АН Татарстана — о «подохранных» памятниках, подводных объектах и ценностях с огорода

Фото: Роман Хасаев

Лекторий «Школа горожанина — история и наследие Казани» организовал несколько встреч, призванных обогатить казанцев информацией о культурном наследии Татарстана. Корреспондент «Реального времени» побывал на одной из них — лекции «Археологическое наследие», прочитанной директором Института археологии АН РТ Айратом Ситдиковым в музее имени Горького. Пришедшие на лекцию узнали, какие заметные археологические исследования ведутся в Татарстане, сколько в Казани действующих археологов и куда следует передавать ценные предметы, найденные на своем огороде.



Археологи работают не только лопатой



Лекция «Археологическое наследие» была уже пятой по плану проекта. Для нее отвели небольшой зал, в котором все благополучно поместились — вышло что-то вроде закрытой встречи.



Первым делом Айрат Ситдиков поставил перед аудиторией такой вопрос: что такое археология? Отвечая на него, спикер не стал оперировать сложными понятиями, а лишь подчеркнул значение этой исторической дисциплины и привел факты из истории:

— Археология — сложная дисциплина, имеющая собственный научный инструментарий. Она имеет греческие корни, ибо первые указы о раскопках издавались римскими императорами. Интерес к сокрытому в земле тоже начинался в глубокой древности. Находить свидетельства прошлого, интересоваться своим наследием — это всегда было актуально.

Ситдиков напомнил об исследовании коллегами из Новосибирска Денисовой пещеры, назвав его «одним из ярчайших открытий археологов России». Фото archaeology.nsc.ru

Следующий момент, который отметил Айрат Ситдиков, связан с тем, что и как исследует археология. Во-первых, он объяснил аудитории предмет изучения этой науки — им должен быть объект древнее ста лет. Данное ограничение прописано в законе, то есть все, что моложе ста лет, не является предметом археологии. Во-вторых, по словам спикера, «вся земля — это источник колоссальной информации». Ситдиков напомнил об исследовании коллегами из Новосибирска Денисовой пещеры, назвав его «одним из ярчайших открытий археологов России»:

— В Денисовой пещере были найдены останки древнего человека. Тот объект, который стал предметом исследования, — это фаланга одного пальца. Сейчас технологии шагнули вперед, и материал можно получить из почвы. Поэтому вся земля — это источник информации. Археологические исследования — это работа не только лопатой, но и в лаборатории. В ходе исследований устанавливаются различные факты: откуда приходили люди, чем они торговали, что ели, что носили. Находятся останки косточек от персиков, грецких орехов, фиников. Новые возможности позволяют использовать не только естественно-научные методы, но и методы космического зондирования, геофизические методы.

Спикер подчеркнул, что каждый археолог специализируется на определенном промежутке истории. Если подойти к специалисту, который занимается каменным веком, с вопросом о XIX столетии, он затруднится с ответом.

В Куйбышевском водохранилище было обнаружено немалое количество археологических объектов, но из-за нехватки ресурсов для проведения исследований многие из них разрушаются, водохранилище деформирует почву, а значит, и информацию о том, что там было. Фото archtat.ru

«У нас здесь археологический памятник, почему вы не копаете?»

Следующий вопрос, поставленный Ситдиковым, касался разрушения памятников археологии. По его словам, сегодня на территории Казани имеется более пяти тысяч археологических памятников, которые еще предстоит исследовать. Многие задают вопрос археологам: «У нас здесь памятник, почему вы не копаете?» Спикер отмечает, что здесь не все так просто, есть свои процедура и порядок. Но основная задача археологов — это сохранить объект:

— В Казани всего человек тридцать археологов, которые могут заниматься исследованиями. Работа с одним памятником занимает несколько месяцев, это очень большой объем. Поэтому одним из условий начала производства работ является то, что в этом месте происходит разрушение. Второй момент — научные задачи и исследования. Определяющим для начала производства археологических работ является и разрешение, которые может получить только человек с двухлетним стажем исследований под чьим-либо руководством.

Разрушение памятников — процесс, который не всегда можно остановить, отмечает спикер. На него оказывают влияние строительство, дороги, газопровод, хозяйственная деятельность, а также, если объект находится под водой, воздействие омывания. Например, в Куйбышевском водохранилище было обнаружено немалое количество археологических объектов, но из-за нехватки ресурсов для проведения исследований многие из них разрушаются, водохранилище деформирует почву, а значит, и информацию о том, что там было.

Айрат Ситдиков выделил Болгар и Свияжск как одни из самых богатых объектов исследований, а также Елабугу и Набережные Челны, где тоже хватает того, что предстоит изучить. Присутствующим стало интересно, какие еще объекты могут стать предметом исследований. Спикер привел в пример Тетюши и Лаишево с тысячелетней и непрерывной историей того, как и чем люди жили.



Ситдиков отметил, что ежегодно в Татарстане исследуется 15—20 объектов.



Айрат Ситдиков выделил Болгар и Свияжск как одни из самых богатых объектов исследований, а также Елабугу и Набережные Челны, где тоже хватает того, что предстоит изучить. Фото Михаила Козловского

«Присвоение предмета часто носит характер уничтожения информации»



Еще один момент, который заинтересовал аудиторию, — что делать, если вы нашли исторический объект у себя в огороде. Спикер подчеркнул, что любая подобная находка — собственность государства, даже если земля принадлежит нашедшему предмет, представляющий археологическую (и не только) ценность. Передавать его следует либо в музей, либо в научные учреждения, например в университет:

— Присвоение предмета часто носит характер уничтожения информации. Это не просто присвоение собственности, здесь есть и моральный аспект — это уничтожение наследия. Найденный и сданный объект культурного наследия, хотя и материален, но в первую очередь он дает теорию, какое-либо знание об ушедшей эпохе.

