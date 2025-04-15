Половина россиян считает метеозависимость болезнью

Фото: Михаил Захаров

Почти половина россиян — 45% — считают, что метеозависимость является медицинской проблемой. Еще 10% респондентов убеждены, что это миф. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Около трети опрошенных (34%) видят в метеозависимости сочетание физиологических и психологических факторов, а 11% называют самовнушением.

— Каждая вторая женщина (46%) и только каждый четвертый мужчина (27%) признали, что сильно страдают от метеопатии. Частичные симптомы отмечают у себя почти одинаково оба пола — 38% (женщин) и 46% (мужчин). Полное отсутствие связи между самочувствием и погодой наблюдают 9% женщин и 15% мужчин, — отмечается в исследовании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В том, что никогда не обращали на это внимания, признались 7% женщин и 12% мужчин.

— Головная боль (22%) и скачки давления (21%) возглавляют список самых частых проявлений метеозависимости у всех респондентов. Каждый пятый (20%) отмечает нарушения сна, 18% — снижение работоспособности, а 13% жалуются на ломоту в суставах. Лишь 6% связывают повышенную раздражительность со сменой погоды, — говорится в опросе.

Медикаментозные способы борьбы с симптомами предпочитают 39% респондентов.

— Каждый четвертый (26%) старается больше отдыхать, а 31% просто пережидают неприятные периоды. Народные методы и специальные упражнения пользуются значительно меньшей популярностью — 1 и 3% соответственно, — подытожили эксперты.

Елизавета Пуншева