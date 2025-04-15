Депутат Лантратова предложила обязать магазины выделять 30% полок под отечественную детскую литературу

По словам Лантратовой, более половины популярных детских книг на российском рынке — переводы зарубежных авторов

Фото: Максим Платонов

В России предложили установить квоты на размещение детских книг российских авторов в книжных магазинах. Такую инициативу высказала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в интервью «Российской газете».

По словам Лантратовой, более половины популярных детских книг на российском рынке — переводы зарубежных авторов. Депутат отметила, что эти издания часто транслируют ценности, которые не соответствуют культурной традиции страны. Она предложила обязать магазины выделять под отечественные детские книги не менее 30% полочного пространства. Также она озвучила идею ввести налоговые льготы для издателей, которые выпускают продукцию российских авторов, но не смогли ее реализовать.

В числе других предложений — установить ответственность издателей за распространение так называемого деструктивного контента. По словам депутата, эта мера может быть аналогична действующим правилам для интернет-платформ. «Реальное время» подробно писало о так называемой экспертизе детской литературы, в которой нашли «деструктивный» контент.

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Екатерина Петрова