В европейской части России ожидается июньское потепление

Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со среды в европейской части страны установится теплая погода с температурой около 20 градусов. К концу недели в московском регионе столбики термометров поднимутся до 20–25 градусов, что на 6–8 градусов выше климатической нормы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам синоптиков, потепление связано с влиянием солнечной энергии и перемещением теплых воздушных масс со Средиземного моря. Однако на юге европейской России сильного тепла не ожидается — туда начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири.

Напомним, что в Татарстане на этой неделе ожидается существенное повышение температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Матвей Гавриков