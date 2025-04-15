Россиянка Косу выбрана на драфте WNBA клубом «Миннесота»
Баскетболистка Анастасия Олаири Косу была выбрана клубом «Миннесота Линкс» под 15-м номером на драфте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), прошедшем в Нью-Йорке.
Коса стала первой российской баскетболисткой, попавшей на драфт лиги с 2018 года. Первым номером драфта «Даллас Уингз» выбрал Пэйдж Бьюкерс.
Таким образом, «Миннесота Линкс» пополнила состав российской баскетболисткой, что стало значимым событием для отечественного спорта.
Напомним, что недавно баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с 29-летним американским защитником Маркусом Кином до конца сезона.
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