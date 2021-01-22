Ситдиков Айрат Габитович

Общая информация

Родился 24 января 1973 года.

Образование

1996 г. — окончил Казанский государственный педагогический институт.

1999 г.— окончил аспирантуру Института истории им. Ш. Марджани.

Трудовая деятельность

1997-2001 гг. — специалист II категории, специалист I категории по совместительству, специалист I категории, главный специалист научного отдела музея-заповедника «Казанский Кремль».

1998-2007 гг. — руководитель археологического кружка на историческом факультете Казанского государственного педагогического института.

Мая-декабрь 2001 гг. — начальник отдела археологического надзора управления государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры Главного управления архитектуры и градостроительства г. Казани.

2001-2004 гг. — начальник отдела археологического надзора управления государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры Управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ в г. Казани.

2004-2007 гг. — и.о.заведующего, заведующий Национального центра археологических исследований Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ.

2007-2010 гг. — доцент, и.о.заведующего, заведующий кафедры этнографии и археологии Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина.

С 2010 по 2011 гг. — заведующий кафедры этнографии и археологии Казанского (Приволжского) федерального университета.

2011-2013 гг. — заведующий кафедры этнографии и археологии, доцент, и.о.заведующего, заведующий кафедры археологии и этнологии отделения истории культурного наследия Института истории Казанского (Приволжского) федерального университета.

С 2013 г. — доцент, заведующий кафедры этнографии и археологии, директор Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, доцент, заведующий кафедрой истории Татарстана, археологии и этнологии Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета.

С 2014 г. — начальник обособленного структурного подразделения «Институт археологии им. А.Х. Халикова» ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан».

Вице-президент Научного комитета по управлению археологическим наследием Национального комитета ИКОМОС (Россия).



Член Научно-экспертного совета по историческим городам и поселениям Ассоциации «Русская провинция» при Совете Федерации.

Член Общественного совета при Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Член Ассоциации археологов Канады.

Член Попечительского совета «Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

Эксперт РАН группы «Исторические науки, культурология, искусствоведение».

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

Главный редактор журнала «Поволжская археология».

Главный редактор журнала «Археология евразийских степей».

Член редакционного совета издания «Архитектурная археология» (Институт археологии РАН, г. Москва).

Член редакционного совета журнала «Теория и практика археологических исследований» (Алтайский государственный университет, г. Барнаул).

Член редакционного совета журнала «Археология Казахстана» (Институт археологии им. А.Х. Маргулана, г. Алматы).

Член редакционной коллегии журнала «Тюркологические исследования».

Член творческого совета детского телевизионного канала «Шаян ТВ» телерадиокомпании «Новый век».

Награды и звания

«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» (2014 г.).

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» (2019 г.).

Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медаль РТ «За доблестный труд» (2017 г.), нагрудным знаком «За достижения в культуре» (2007 г.), знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2010 г.), медалью ДУМ РФ «За духовное единение» (2017 г.), золотая награда Международного Фестиваля Аудиовизуального и мультимедийного культурного наследия 2019 года (г.Шанхай Китай) в качестве соавтора проекта Музей археологического дерева «Татарская слободка».

Лауреат национальной премии «Достояние поколений» в номинации «За большой вклад в сохранении археологического наследия» (2006 г.), Государственной премии РТ в области науки и техники (2008 г.), Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая (2016 г.), дипломант «50 лучших инновационных идей для РТ» (2009 г.), победитель конкурса Совета по грантам Президента Российской Федерации «Ведущая научная школа в области „Общественных и гуманитарных наук“» (2016 г.).

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