Элла Памфилова посетит Казань с рабочим визитом
Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова посетит Казань с рабочим визитом. Событие указано в календаре мероприятий Госсовета Татарстана.
Планируется, что Памфилова встретится с председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным. Встреча пройдет в 9.45 в здании республиканского парламента.
Кроме того, завтра пройдет семинар по подготовке к выборам раиса Татарстана.
В марте ЦИК Татарстана сообщал, что комиссия готовится к основному этапу тестирования новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0. Основной этап общероссийской тренировки пройдет до 28 апреля включительно.
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