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Элла Памфилова посетит Казань с рабочим визитом

10:32, 15.04.2025
Элла Памфилова посетит Казань с рабочим визитом
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова посетит Казань с рабочим визитом. Событие указано в календаре мероприятий Госсовета Татарстана.

Планируется, что Памфилова встретится с председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным. Встреча пройдет в 9.45 в здании республиканского парламента.

Кроме того, завтра пройдет семинар по подготовке к выборам раиса Татарстана.

В марте ЦИК Татарстана сообщал, что комиссия готовится к основному этапу тестирования новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0. Основной этап общероссийской тренировки пройдет до 28 апреля включительно.

Елизавета Пуншева

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