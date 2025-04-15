Рустам Минниханов вручил Элле Памфиловой орден «Дуслык»

Сегодня в Доме Правительства Татарстана состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с Председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

В ходе встречи обсуждались вопросы работы избирательной системы на региональном и муниципальном уровнях, реализации избирательных прав граждан. Особое внимание уделили опыту Татарстана в организации избирательного процесса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов поблагодарил Эллу Памфилову за выбор Казани в качестве площадки для проведения Всероссийского семинара-совещания по информационному обеспечению выборов. Также глава региона рассказал о значимых проектах, включая строительство нового здания театра им. Г.Камала.

По итогам встречи Элла Памфилова была награждена орденом «Дуслык» за вклад в развитие избирательной системы Татарстана.

В мероприятии также приняли участие руководитель Администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров, зампредседателя Совфеда Александр Терентьев и председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Напомним, что председатель ЦИК выступит с лекцией на семинаре по подготовке к выборам раиса Татарстана.

Матвей Гавриков