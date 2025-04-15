Строительство «Аммония-2» начнется в 2026 году

Проектирование проекта почти завершили, сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев

Фото: Максим Платонов

Завод «Аммоний-2» в Менделевском районе Татарстана начнут строить в 2026 году. Об этом на «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития республики сообщил глава района Радмир Беляев.



— Мы практически завершили проектирование проекта «Аммоний-2». Он оценивается порядка в 200 млрд рублей, количеств рабочих мест — порядка 500. План начала строительства у нас — 2026 год, — рассказал он.

Илья Репин / realnoevremya.ru

По словам Радмира Беляева, под проект был изменен генплан города. «Мы создаем свободную экономическую зону «Алабуга-Менделеевск» со всеми вытекающими преференциями», — подчеркнул он. Туда уже активно приглашают потенциальных резидентов.



— Сейчас утверждаем ПЗЗ и документы отправляем в Минэкономразвития России для получения статуса особой экономической зоны, — заявил глава района.



Напомним, в ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск» построят атомную станцию для выпуска водорода, которая будет обеспечивать сырьем «Аммоний-2».

Галия Гарифуллина