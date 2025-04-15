Новости общества

12:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За ночь российские ПВО уничтожили 115 беспилотников

08:20, 15.04.2025
За ночь российские ПВО уничтожили 115 беспилотников
Фото: Реальное время

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 115 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Большая часть — 109 — над Курской, три — над Воронежской, по одному — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

За неделю российские ПВО уничтожили 1200 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Рустемом Гариповым, начальником Управления Госавтоинспекции МВД по РТ
Официальные партнеры