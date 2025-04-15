За ночь российские ПВО уничтожили 115 беспилотников
За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 115 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Большая часть — 109 — над Курской, три — над Воронежской, по одному — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.
За неделю российские ПВО уничтожили 1200 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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