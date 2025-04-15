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Россияне массово выезжают за границу на майские праздники

11:20, 15.04.2025
Россияне массово выезжают за границу на майские праздники
Фото: скришот с сайта застройщика

Почти 900 тысяч россиян планируют провести майские праздники за рубежом, что на 200 тысяч больше показателя прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рост числа выездов эксперты объясняют укреплением рубля, расширением авиапрограмм в популярные страны и запуском прямых рейсов во Вьетнам.

взято с сайта commons.m.wikimedia.org/rusticus80

Наибольшей популярностью у туристов пользуются следующие направления:

  • Турция (45% от общего числа бронирований),
  • Египет (20%),
  • ОАЭ (11%),
  • Таиланд (5,5%)
  • Вьетнам (4%).

Период анализа продаж — с 28 апреля по 12 мая 2024 года.

Напомним, что популярность Абхазии и Катара среди российских туристов на майские праздники резко возросла. По данным сервиса OneTwoTrip, количество бронирований в Абхазии на начало мая увеличилось в четыре раза по сравнению с 2024 годом.

Матвей Гавриков

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