Россияне массово выезжают за границу на майские праздники
Почти 900 тысяч россиян планируют провести майские праздники за рубежом, что на 200 тысяч больше показателя прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Рост числа выездов эксперты объясняют укреплением рубля, расширением авиапрограмм в популярные страны и запуском прямых рейсов во Вьетнам.
Наибольшей популярностью у туристов пользуются следующие направления:
- Турция (45% от общего числа бронирований),
- Египет (20%),
- ОАЭ (11%),
- Таиланд (5,5%)
- Вьетнам (4%).
Период анализа продаж — с 28 апреля по 12 мая 2024 года.
Напомним, что популярность Абхазии и Катара среди российских туристов на майские праздники резко возросла. По данным сервиса OneTwoTrip, количество бронирований в Абхазии на начало мая увеличилось в четыре раза по сравнению с 2024 годом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.