Более 447 млн нелегальных товаров заблокировала система «Честный знак» в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Система маркировки «Честный знак» с начала года заблокировала на кассах российских магазинов более 447 миллионов единиц нелегальной продукции. Об этом сообщили в «Ростехе».

Основными причинами блокировки товаров стали истекший срок годности и отсутствие информации о вводе продукции в оборот.

В структуре заблокированных товаров лидируют следующие категории:

молочная продукция — 107 млн единиц,

табачные изделия — 77 млн единиц,

пиво и слабоалкогольные напитки — 50 млн литров.

Напомним, что с 1 мая прошлого года в крупных торговых сетях, насчитывающих более 50 магазинов, начал работать механизм блокировки продаж просроченной и нелегальной молочной продукции и бутилированной воды.

Матвей Гавриков