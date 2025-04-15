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Более 447 млн нелегальных товаров заблокировала система «Честный знак» в 2024 году

13:24, 15.04.2025
Более 447 млн нелегальных товаров заблокировала система «Честный знак» в 2024 году
Фото: Максим Платонов

Система маркировки «Честный знак» с начала года заблокировала на кассах российских магазинов более 447 миллионов единиц нелегальной продукции. Об этом сообщили в «Ростехе».

Основными причинами блокировки товаров стали истекший срок годности и отсутствие информации о вводе продукции в оборот.

В структуре заблокированных товаров лидируют следующие категории:

  • молочная продукция — 107 млн единиц,
  • табачные изделия — 77 млн единиц,
  • пиво и слабоалкогольные напитки — 50 млн литров.

Напомним, что с 1 мая прошлого года в крупных торговых сетях, насчитывающих более 50 магазинов, начал работать механизм блокировки продаж просроченной и нелегальной молочной продукции и бутилированной воды.

Матвей Гавриков

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