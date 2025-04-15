Более 447 млн нелегальных товаров заблокировала система «Честный знак» в 2024 году
Система маркировки «Честный знак» с начала года заблокировала на кассах российских магазинов более 447 миллионов единиц нелегальной продукции. Об этом сообщили в «Ростехе».
Основными причинами блокировки товаров стали истекший срок годности и отсутствие информации о вводе продукции в оборот.
В структуре заблокированных товаров лидируют следующие категории:
- молочная продукция — 107 млн единиц,
- табачные изделия — 77 млн единиц,
- пиво и слабоалкогольные напитки — 50 млн литров.
Напомним, что с 1 мая прошлого года в крупных торговых сетях, насчитывающих более 50 магазинов, начал работать механизм блокировки продаж просроченной и нелегальной молочной продукции и бутилированной воды.
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