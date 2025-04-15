Почти 10% смертей в России в 2024 году вызваны внешними причинами

Фото: Анастасия Фартыгина

Доля смертей, не связанных с болезнями, в 2024 году достигла почти 10% от общей структуры смертности в России, сообщила Екатерина Каракулина, директор департамента организации медицинской помощи Минздрава.

К внешним причинам относятся умышленные (убийства и самоубийства) и неумышленные (несчастные случаи, отравления и падения). Основная же доля смертей — 60,6% — приходится на болезни системы кровообращения и новообразования.

Салават Камалетдинов

Среди других факторов риска для здоровья населения Каракулина выделила повышенное артериальное давление, гипергликемию, избыточный вес, низкую физическую активность, нерациональное питание и курение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что численность населения Казани должна увеличиться до 1,56 млн человек к 2050 году, что на 252 тыс. больше, чем нынешние 1,3 млн. Такие целевые показатели установлены постановлением Кабмина Татарстана об утверждении комплексной схемы социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации.



Матвей Гавриков