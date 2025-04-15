Татарстан утвердил стратегию развития биотехнологий до 2035 года

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане принята стратегия развития биотехнологической отрасли на период до 2035 года. Документ, утвержденный распоряжением премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, предусматривает снижение доли импорта критически важной продукции с 76% до 51%.

В рамках стратегии планируется запустить девять новых производств, включая комплекс глубокой переработки зерна, с общим объемом инвестиций 112 млрд рублей. Ключевые цели документа — увеличение производства критической продукции до 19 тыс. тонн (с 11 тыс. тонн в 2023 году) и рост экспорта до 1 тыс. тонн (в 2023 году — 0,1 тыс. тонн).

Реальное время / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется развитию исследований для обеспечения продуктовой безопасности и технологического суверенитета страны. На финансирование НИОКР и оснащение лабораторной базы выделен 1 млрд рублей. Федеральный бюджет может предоставить субсидии до 70% на покрытие затрат по научно-исследовательским работам.

Стратегический документ предполагает реализацию 61 проекта. Среди ближайших планов — запуск производства биоантипирена «Арбоксид» из риса уже в текущем году с объемом выпуска 270 тонн в год.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Разработку стратегии осуществило АО «Татнефтехиминвест-холдинг» при участии Академии наук Татарстана, местных вузов, научных центров и промышленных предприятий.

Напомним, что Татарстан продолжает оставаться в пятерке регионов-лидеров по производству продукции сельского хозяйства. По прогнозу Минсельхозпрода Татарстана, валовой объем по итогам 2024 года вырастет примерно на 10% и достигнет 340 млрд рублей.

Матвей Гавриков