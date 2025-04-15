В Татарстане объявили предупреждение из-за сильного ветра
Гидрометцентр Татарстана объявил предупреждение на 16 апреля. Днем местами по региону ожидается усиление ветра до 15—18 м/с.
В Казани порывы ветра могут достигать 15 м/с. Жителей предупреждают об опасности при нахождении на улице и рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время непогоды.
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