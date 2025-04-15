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В Татарстане объявили предупреждение из-за сильного ветра

13:31, 15.04.2025
В Татарстане объявили предупреждение из-за сильного ветра
Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана объявил предупреждение на 16 апреля. Днем местами по региону ожидается усиление ветра до 15—18 м/с.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани порывы ветра могут достигать 15 м/с. Жителей предупреждают об опасности при нахождении на улице и рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

Матвей Гавриков

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