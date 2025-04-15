Сегодня в Татарстане потеплеет до +17 градусов

Преимущественно без осадков

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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Утром температура составит порядка +3 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +12 до +17 градусов, в Казани — от +15 до +17 градусов.

На этой неделе в республике ожидается существенное повышение температуры. Это связано с тем, что в ближайшие дни Татарстан в основном будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.



Галия Гарифуллина