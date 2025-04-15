Казань вошла в тройку самых популярных направлений для майских праздников

Фото: Динар Фатыхов

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», проведенному совместно с «СберАвто» и «Ситидрайв», Казань стала одним из самых востребованных городов для путешествий на майские праздники.

7% опрошенных россиян выбрали столицу Татарстана как место отдыха, разделив третье место по популярности вместе с Ярославлем. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург (24% и 21% соответственно).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследование, в котором приняли участие более 3500 человек со всей страны, показало, что почти половина путешественников (48%) планируют использовать личный автомобиль для поездок. Еще 9% выберут аренду или каршеринг.

Олег Исаков / realnoevremya.ru

Эксперты «Ситидрайва» отмечают значительный рост популярности аренды автомобилей в праздничные дни: в мае 2024 года количество поездок через сервис увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом. В Москве наибольшей популярностью у туристов пользуются направления вдоль Ярославского шоссе, куда входит и Казань.

При этом специалисты «СберАвто» напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при парковке за городом и ограничениях на особо охраняемых природных территориях.

Напомним, что на праздники в начале мая в Казани забронировали уже около 85% номеров.

Матвей Гавриков