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Московский суд прекратил дело Данилы Поперечного* о дискредитации российской армии

10:13, 15.04.2025

Причиной стало отсутствие состава нарушения

Мосгорсуд отменил постановление суда о штрафе в 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии в отношении комика Данилы Поперечного*. Об этом сообщается в картотеке суда.

— Отменить постановление (решение), дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения, — цитирует документ РИА «Новости».

Штраф Поперечному* суд назначил в ноябре 2024 года.

Напомним, комика признали иноагентом 14 июня 2024 года. Одной из причин внесения Поперечного* в реестр стало получение $60 тыс. от организаций США и Ирландии.

Елизавета Пуншева
Справка

* Признан в России иностранным агентом

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