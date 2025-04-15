На книжный магазин «Фаланстер» завели дело за предполагаемое сотрудничество с «нежелательной» организацией

Протоколы составлены в отношении юридического лица книжного магазина «Фаланстер» и одного из его соучредителей Бориса Куприянова

Фото: Мария Зверева

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал два административных дела по статье 20.33 КоАП — об участии в деятельности «нежелательной» организации. Протоколы составлены в отношении юридического лица книжного магазина «Фаланстер» и одного из его соучредителей Бориса Куприянова. Даты заседаний уже назначены — оба дела будут рассматриваться 26 мая.

Истцом выступает Тверская межрайонная прокуратура Москвы. О какой конкретно организации идет речь, не уточняется. В середине марта сотрудники прокуратуры провели проверку в «Фаланстере». Из магазина изъяли несколько книг. Среди них — работы Мишеля Фуко, Ханны Арендт, Вальтера Беньямина и Сьюзен Зонтаг.

Ранее, в феврале, магазин отменил презентацию книги «Антифашизм для всех. Исправленный и дополненный». Поводом стали обращения провластных активистов. Автор книги — Кирилл Медведев, участник левого движения и вокалист группы «Аркадий Коц». В издании он рассказывает об антифашистах, в том числе об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. После анонса презентации движение «Зов народа» направило жалобы в Генпрокуратуру и ФСБ. В них требовали проверить автора на предмет реабилитации нацизма и призывали не допустить проведения мероприятия.

Публикации «Зова народа» распространял телеграм-канал «УРАЛLIVE». В одном из постов он упомянул и Бориса Куприянова. В сообщении критиковали его решение разрешить выступление автора книги и заявили, что отдельные представители культурного сообщества не понимают, что «времена меняются».

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Екатерина Петрова