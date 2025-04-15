Рост ДТП с участием мототранспорта: трагические последствия для подростков

Фото: Реальное время

В текущем году количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта увеличилось в три раза. По данным на начало сезона, зафиксировано 13 серьезных аварий, в которых пострадали 14 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Водитель автомобиля Лада при перестроении не предоставил преимущество и столкнулся с питбайком. За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток, ученик Гимназии №102. В результате аварии водитель питбайка и его 18-летняя пассажирка получили множественные переломы и были госпитализированы.

10 апреля произошло опрокидывание эндуро, которым управлял 16-летний подросток. После съезда в кювет водитель и его 16-летний пассажир, обучающиеся в Многопрофильном лицее имени А.М. Булатова, были доставлены в больницу в тяжелейшем состоянии.

Согласно информации медицинских учреждений, среди пострадавших детей наблюдаются следующие травмы:

Переломы позвоночника;

Черепно-мозговые травмы;

Разрывы внутренних органов;

Множественные переломы конечностей.

Эксперты отмечают, что большинство пострадавших детей ездили без шлемов и защитной экипировки. Отсутствие опыта в управлении мототранспортом, выполнение рискованных трюков и попытки съемки экстремальных видео значительно повышают вероятность аварий.

Напомним, что Госавтоинспекция Казани также отмечает увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта в 2024 году по сравнению с предыдущим.

Матвей Гавриков