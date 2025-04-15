Минпросвещения утвердило нормы времени на домашние задания для младших классов

Фото: Максим Платонов

Министерство просвещения России установило максимальное время, которое ученики 1–4 классов должны тратить на выполнение домашних заданий, начиная с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно нововведению, первоклассники смогут тратить на домашние задания не более 1 часа, ученики вторых и третьих классов — 1,5 часа, а четвероклассники — 2 часа. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что с нового учебного года вводится единое планирование по предметам, нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Школы обязаны контролировать объем домашних заданий для каждого класса по всем предметам. Домашнее задание рекомендуется давать на текущем уроке, а при наличии электронного журнала педагог должен дублировать информацию туда не позднее окончания учебного дня. Для заданий, требующих длительной подготовки (рефераты, доклады, презентации, заучивание стихотворений), школьникам необходимо предоставлять достаточное количество времени.

Напомним, что недавно депутат Павел Крупник обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать штатных школьных психологов обязательными во всех образовательных учреждениях.



Матвей Гавриков