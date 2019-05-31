Рост прибыли и объемов кредитования: тренды банковской сферы в первом квартале 2019 года

Фото: Ринат Назметдинов

По итогам первых трех месяцев банковская отрасль в России продемонстрировала рост: увеличилась прибыль сектора и при этом сократилась доля убыточных кредитных организаций. Также банки нарастили объемы кредитования: цифры выросли как в корпоративном кредитовании, так и для физических лиц. Обо всем подробнее — в материале.

Объем кредитования физических лиц вырос на 4,3%

В первом квартале 2019 г. прибыль банковского сектора составила 587 млрд рублей — это в 1,7 раз больше показателей, которые были годом ранее. Если в первые три месяца 2018 г. прибыль (нетто) банков была 353 млрд рублей, то сейчас она достигла 587 млрд рублей.

«Со стороны ресурсной базы в I квартале 2019 года отмечался прирост вкладов физических лиц — на 0,8% (за январь-март 2018 года прирост составил 0,5%). При этом после сезонного январского снижения в феврале-марте возобновился рост вкладов в рублях (в среднем на 0,9% в месяц)», — говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ.

Банки также нарастили и объемы кредитования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года корпоративные кредиты увеличились на 2,3% — большую роль в этом сыграла тенденция к восстановлению деловой активности в промышленности. Также ускорился рост кредитования физических лиц: если в первом квартале прошлого года он был 3,3%, то в этом году он достиг 4,3%.

Российские банки на 6,2% нарастили объем ипотечных кредитов в денежном выражении. В первом квартале 2019 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму 618,4 млрд рублей, годом ранее показатель был на уровне 582 млрд рублей. Совокупный ипотечный портфель банков стал толще на 24% и на 1 апреля 2019 г. составил 6,73 трлн рублей.

Два банка из Татарстана вошли в топ-100 самых надежных

В марте журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «100 надежных российских банков», основанный на данных рейтингов и финансовых показателей ведущих российских банков. Годом ранее Татарстан представляли пять кредитных учреждений, в обновленном списке их осталось два. Самую высокую строчку занял Банк «Аверс», разместившись на 50-м месте.

За первый квартал 2019 г. чистая прибыль Банка «Аверс» превысила 0,53 млрд рублей — это второй результат среди банков в Татарстане. На 1 апреля 2019 г. активы банка составили 146 415 млрд рублей — с этим показателем банк занимает второе место в республике и 50-е место по стране. Капитал Банка «Аверс» составляет 23,75 млрд рублей — это также второе место в Татарстане и 45-е в России.

Надежность банка контролирует Банк России через установленные нормативы, которые выполняются Банком «Аверс» с большим запасом.

Норматив достаточности базового капитала превышает необходимый уровень в 7 раз по состоянию на 1 апреля 2019 г. составляет 31,6%. Высокий уровень говорит о том, что банк обладает высоким потенциалом развития. Показатели ликвидности также выполняются с большим запасом: норматив мгновенной ликвидности составляет 98,6% при допустимом минимуме 15%, норматив текущей ликвидности составляет 107,8% при минимуме 50%.

Банк «Аверс» предлагает выгодные услуги для бизнеса

Банк «Аверс» работает на рынке более 28 лет, является опорным и расчетным центром группы компаний «ТАИФ». У банка большой опыт работы на рынке финансовых услуг и он предлагает широкий спектр услуг для развития бизнеса. Для предпринимателей и юридических лиц Банк «Аверс» оказывает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию: это все виды операций с наличными деньгами, прием платежных поручений, осуществление переводов в этот же день, услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в валюте. Клиенты получают доступ к дистанционным сервисам и возможность проводить расчеты можно без посещения банка.

У Банка «Аверс» большой опыт работы на рынке финансовых услуг и он предлагает широкий спектр услуг для развития бизнеса. Фото предоставлено Банком «Аверс»

В прошлом году Банк «Аверс» вошел в опубликованный Центробанком список 56 банков, которые могут оказывать банковское сопровождение застройщиков жилья. Банк отвечает всем требованиям для открытия счетов застройщиков, предлагая им полный спектр банковских услуг. Тарифная политика расчетно-кассового обслуживания банка учитывает индивидуальные потребности клиентов. Кроме этого, застройщики могут воспользоваться специальными льготными условиями и пониженными ставками кредитования для своих сотрудников в рамках зарплатного проекта.

Для обеспечения обязательств бизнеса Банк «Аверс» предлагает самые востребованные виды гарантий — тендерные гарантии, исполнения обязательств по контракту или договору, возвратные авансовые платежи и гарантий в пользу таможенных органов. Сумма и срок гарантии определяются индивидуально, с учетом активов компании. Банк использует персональный подход к каждому клиенту, поэтому стандартной комиссии и обязательного страхования заложенного имущества нет, все это определяется индивидуально.

Банк «Аверс» также предлагает выгодные факторинговые операции при работе с крупными покупателями продукции предприятий группы компаний «ТАИФ». В России факторинг входит в тройку наиболее популярных продуктов у небольших компаний и в последнее время растет активнее, чем кредиты. Между поставщиком продукции — компанией группы «ТАИФ» — и покупателем заключается договор поставки с отсрочкой платежа, при этом банк заключает договоры с поставщиком о факторинговом обслуживании. Плата за услуги по обслуживанию дебиторской задолженности поставщика взимается с покупателя продукции (дебитора), а не с поставщика, как это предусмотрено при классической форме факторинга. Поставщик отгружает продукцию и представляет в банк реестр накладных на отгруженный товар. Банк, проверив представленный пакет документов, оплачивает реестры поставщику и информирует об оплате покупателя. По прогнозам экспертов, в этом году факторинг сохранит привлекательность для кредиторов и покажет двузначный рост.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.aversbank.ru или по телефону 8 800 700 43 21.

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