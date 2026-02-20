Центробанк повысил курс доллара до 76,75 рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 21 февраля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 21 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подорожал на 0,11 рубля, евро — на 0,12 рубля, а юань подорожал на 0,02.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 76,75 рубля;
- евро — 90,28 рубля;
- юань — 11,09 рубля.
