Новости экономики

04:29 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк повысил курс доллара до 76,75 рубля

17:47, 20.02.2026

Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 21 февраля

Центробанк повысил курс доллара до 76,75 рубля
Фото: Татьяна Демина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 21 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подорожал на 0,11 рубля, евро — на 0,12 рубля, а юань подорожал на 0,02.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 76,75 рубля;
  • евро — 90,28 рубля;
  • юань — 11,09 рубля.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть543.1
  • Нижнекамскнефтехим80.4
  • Казаньоргсинтез68
  • КАМАЗ87.1
  • Нижнекамскшина40
  • Таттелеком0.618