«Их нравы»: в чем разошлись родственные души Энвер-паши и Ататюрка

Необычная судьба турецкого генерала

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он рассказывает о видном государственном деятеле Энвер-паше.

Предрассветная звезда

Имя одного из самых видных государственных деятелей Османской империи, дослужившегося до генеральского звания в тридцать лет, а затем ставшего министром обороны и возглавившего генштаб, Энвер-паши в период после установления республики и вплоть до 90-х годов прошлого века было предано забвению. И тому были оправдательные на тот момент причины.

О нем старались не упоминать, имя Энвер считалось нежелательным для детей. Однако сегодня, с возвращением моды на все османское и с появлением тренда на целостное восприятие турецкой истории, стали появляться работы о бравом османском генерале, который, подобно предрассветной звезде, ярко и быстро загорелся на небосводе рубежа веков и так же скоропостижно погас вдали от родины в одной из горных деревушек нынешнего Таджикистана.

Жизнь Энвер-паши, как, впрочем, практически всех представителей его поколения (людей, рожденных в 1880-е годы), была стремительной и наполненной невероятными приключениями. Нашлось здесь место и путешествиям, и учебе в самых лучших военных учебных заведениях страны, и аресту, и заговорам, и женитьбе на представительнице султанского рода, и военным авантюрам, и многим другим не менее интересным вещам и явлениям.

Энвер-паша был убежденным германофилом. На фото Энвер-паша и Вильгельм II в 1917 году

Представители «балканской диаспоры»

Говоря об Энвер-паше, кажется вполне естественным сопоставление его жизненного пути с другим, не менее известным представителем «балканской диаспоры», о котором шла речь в нескольких предыдущих наших публикациях. Конечно же, здесь много совпадений, пересечений и расхождений, но, как известно, двум кинжалам в одних ножнах не поместиться. Судьба распорядилась так, что и Энвер-паша, и Мустафа Кемаль-паша получали образование в одних и тех же военных учебных заведениях. Несмотря на то что они были сверстниками, Энвер-паша учился на несколько классов старше, так как в школу его отдали, когда ему было три года.

Они оба быстро двигались по карьерной лестнице, получили генеральское звание в довольно молодом возрасте, оба состояли в Партии единения и прогресса. Правда, Кемаль-паша ушел из партии из-за разногласий во взглядах, а Энвер-паша возглавил боевое крыло этой политической силы, что весьма благотворно повлияло на его дальнейшую карьеру. Как известно, перед началом Первой мировой войны он стал министром обороны и начальником генштаба в одном лице. Оба служили на Балканах добровольцами, под видом гражданских участвовали в Триполитанской войне, организовав в Ливийской пустыне движение сопротивления сануситов, которое весьма успешно противостояло итальянцам.

Пожалуй, война в Ливии — это единственный момент в биографиях Энвер-паши и Мустафы Кемаля, когда они действовали бок о бок, а дальше судьба раскидала их по разным фронтам, хотя и по одним и тем же войнам. В какой-то степени они были антагонистами, имели различные взгляды на дальнейшую судьбу империи. Энвер-паша был убежденным германофилом. Кроме арабского, персидского, французского и русского, отлично владел немецким, служил военным атташе в Берлине, был вхож в немецкие аристократические круги, где Османскую империю именовали не иначе, как «Энверистан». Кроме того, он был поборником религии и ратовал за объединение исламского мира под началом халифата.

В случае с Энвер-пашой все закончилось благополучно, и он удачно женился на внучке Абдулмеджида Наджийе султан. Фото radikal.com.tr

Османские принцессы и женитьба

А Мустафа Кемаль, напротив, ненавидел все немецкое, был франкофоном и сторонником республики. Однако, несмотря на это, оба они были патриотами своей страны, просто имели различные подходы и видение будущего. Хотя время показало, что на тот момент времени прагматические воззрения Мустафы Кемаля оказались более уместными, чем космополитические взгляды Энвер-паши.

Еще одним сходным моментом в судьбах двух пашей была связь с представительницами дома Османов. Но если в случае с Энвер-пашой все закончилось благополучно и он удачно женился на внучке Абдулмеджида Наджийе султан, то попытки женить Мустафу Кемаля на дочери Вахдетдина Сабихе султан не увенчались успехом. Впоследствии она вышла замуж за сына Абдулмеджида Омара Фарука.

Продолжение следует

Булат Ногманов