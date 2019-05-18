«Их нравы»: победы дипломатии влюбчивого Ататюрка и внутренние преобразования Турции

В чем заключались политика и личностные качества отца нации Мустафы Кемаля

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он завершает повествование о Мустафе Кемале Ататюрке. В фокусе внимания — важные этапы преобразования республики и сильные стороны реформатора.

Греческий вопрос и проблема Мосула

Если на внутриполитической арене в период правления Ататюрка полным ходом шли масштабные преобразования, которые определили облик страны на долгие годы вперед, то на внешнеполитическом поле страна продолжала заниматься проблемами, которые возникли после распада Османской империи. Это и восстановление турецко-греческих взаимоотношений через массовый обмен народонаселением, и проблема Мосула, и вопрос проливов (Босфор и Дарданеллы), а также ситуация вокруг статуса провинции Хатай и многое другое.

Отправной точкой для решения всех этих проблем служило Лозаннское соглашение — по сути, главный для Турции документ после Конституции. Несмотря на то, что соглашение в какой-то мере и определило нынешние границы Турции, с другой стороны, оно создавало определенные трудности в районах компактного проживания турок за пределами границ. Если в случае с Грецией вопрос решался простым обменом населения, то в случае Мосула, где проживали турецкие «аборигены», были обнаружены значительные месторождения нефти, и вопрос стоял довольно остро. Однако обо всем по порядку.

После установления государственной границы между Турцией и Грецией получилось так, что в Турции осталось значительное греческое население (около 1,2 млн человек), а в Греции — турецкое (около 500 тыс.). Дополнительный протокол к Лозаннскому соглашению предусматривал принудительный обмен населением между двумя странами. Исключение было сделано для греков, проживающих в Стамбуле, на островах Гёкчеада (Имброс) и Бозджаада (Тенедос), а также для турок, населяющих территорию Западной Фракии. В целом обмен населением способствовал спаду напряженности между странами, так как исключал возможность усиления сепаратистских настроений в приграничных областях, а также наметились небольшие нотки «оттепели» во взаимоотношениях вчерашних врагов.

Проблема Мосула — это в основном проблема нефтяных месторождений. Лозаннское соглашение, стороной которого также является Великобритания, при определении турецко-иракской границы предусмотрительно оставило Мосул на территории Ирака, которая, в свою очередь, по итогам Мудросского соглашения входила в оккупационную зону Великобритании. Конечно же, истощенная Первой мировой, а также национально-освободительной войной Турция в случае с Мосулом ничего не смогла противопоставить Туманному Альбиону и была вынуждена принять положение, указанное в Лозаннском соглашении. Мосул и ныне является одним из проблемных пунктов турецкой внешней политики, период обострения особенно наблюдается в те моменты, когда в соседнем Ираке дестабилизируется политическая ситуация.

Отправной точкой для решения территориальных проблем служило Лозаннское соглашение — по сути, главный для Турции документ после Конституции. Фото day.az

Проливы и Хатай

Статус черноморских проливов, а именно свободный проход торговых и военных судов всех стран в мирное и военное время, который также был определен Лозаннским соглашением, не устраивал Турцию, особенно в преддверии новой мировой катастрофы. Дальновидный и предусмотрительный Ататюрк за два года до своей смерти, в 1936 году, обращается в Лигу Наций с предложением пересмотреть статус Босфора и Дарданелл. На конференции в швейцарском Монтрё турецкой делегации удается убедить участников в необходимости пересмотра статуса проливов. Пожалуй, Конвенция Монтрё — это одна из самых значимых побед турецкой дипломатии, так как соглашение восстанавливает суверенитет Турции над проливами, который был утерян по результатам Первой мировой войны.

Провинция Хатай, ныне находящаяся в непосредственной близости к границе с Сирией, во времена Османской империи входила в Искендерунский (Александреттский) санджак. По итогам Мудросского перемирия Сирия находилась в зоне французской оккупации. Анкарское соглашение, заключенное между Францией и Турцией в 1921 году, предоставляло особые права Хатаю, однако Лозаннское соглашение также предусмотрительно оставляло эту зону на территории Сирии.

В 1936 году, когда Сирия получила независимость от Франции, автоматически возник вопрос о статусе Хатая. Переговоры с Францией ни к чему не привели. Лига Наций в 1937 году признала независимость Хатая. В 1938 году были проведены парламентские выборы, на которых победу одержало турецкое большинство. В 1939 году парламент Независимой Хатайской Республики принимает решение о присоединении к Турецкой Республике. После Конвенции Монтрё присоединение Хатая стало второй крупной победой турецкой дипломатии.

Ататюрк выходит из здания парламента. Фото wikipedia.org

Отец современной Турции

Переходя к личностным качествам Ататюрка, стоит отметить его прагматизм и удивительное жизнелюбие, старание вникнуть в суть проблем, титаническое трудолюбие и искрометный юмор. В этой связи известен один довольно анекдотический эпизод из его биографии. Во время визита короля Великобритании Эдуарда VIII в Турцию Ататюрк распорядился организовать торжественный прием в честь короля в британском стиле. Во время приема один из официантов уронил поднос с едой — и в зале повисла мертвая тишина. В этот момент Ататюрк произнес: «Я всему обучил свой народ, однако так и не смог научить его прислуживать другим...»

Биографы Кемаль-паши отмечают его физическую силу и любовь к спорту, особенно к плаванию, верховой езде и игре в бильярд. В этих пристрастиях он ничем особо не отличался от предыдущих правителей Турции. Кроме того, он много читал, в основном французскую и немецкую литературу, любил музыку и живопись.

Ататюрк поистине является отцом-основателем современной Турции в том плане, что практически все, что есть в сегодняшней республике, было основано им. Это и авторитетное новостное агентство «Анадолу» (Anadolu Ajansı), и Общество защиты детей, и Управление по делам религии Diyanet (большой привет любителям называть его «шайтаном»), и турецкие историческое и лингвистическое общества, и юридический и географический факультеты Анкарского университета, и Турецкий Центробанк, и Турецкие железные дороги и многое другое. Пожалуй, единственное, что он так страстно желал и не смог осуществить при жизни, было создание турецкой оперы и балета. Будучи человеком просвещенным, он понимал, какое огромное влияние на развитие общества оказывают различные виды искусства.

Говоря о личной жизни, как историки, так и биографы сходятся во мнении о его чрезмерной влюбчивости и о весьма благожелательном отношении к женщинам, порой даже к тем, кто этого не заслуживал. Ататюрк провел в браке два года, был неудачно женат на красавице из города Измира (Смирна) Латифе-ханым. Как с улыбкой отмечает Эрол Мютерджимлер (один из лучших биографов Ататюрка), пожалуй, женитьба на Латифе-ханым — девушке из Измира — была единственной стратегической ошибкой Кемаля-паши. Своих детей у Ататюрка не было, зато было восемь приемных, которые впоследствии стали видными учеными, врачами, деятелями искусства и военными. Наиболее известной из приемных детей Ататюрка стала первая в Турции женщина-пилот Сабиха Гёкчен, именем которой назван второй по значимости аэропорт Стамбула.

Ататюрк и его приемная дочь Рукие Эркин. Фото wikipedia.org

Физическая смерть настигла отца нации 15 ноября 1938 года, в 9.05 утра, в стамбульской резиденции Долмабахче. Каждый год в это время вся Турция замирает в минуте молчания в память о великом основателе республики. На многих его портретах, где указаны даты жизни, можно заметить: 1881—193 и вместо восьмерки знак бесконечности. В память об Ататюрке в Анкаре построен огромный мемориальный комплекс Аныткабир, где кроме самого отца нации покоятся и другие государственные деятели Турции. Отвечая на вопрос, что такое Турция, можно без ложной скромности сказать, что это и есть Ататюрк.

Продолжение следует

Булат Ногманов