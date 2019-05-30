На установку онлайн-кассы у предпринимателей остался один месяц

Третий, заключительный этап внедрения онлайн-касс завершается 1 июля 2019 года. В соответствии с законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» к этому времени обзавестись онлайн-кассой должны все бизнесмены, кто не сделал этого ранее. Исключение составляют предприниматели, занимающиеся торговлей на улице, проведением подсобных работ и оказывающие помощь незащищенным категориям граждан.

Кто должен подключить онлайн-кассы в 2019 году

организации или ИП, выбравшие в качестве системы налогообложения единый налог на вмененный доход (ЕНВД), а также пользующиеся патентами при розничной торговле и общественном питании, без наемных сотрудников;

продажа товаров в автоматах без наемных специалистов;

организации или ИП, выбравшие в качестве системы налогообложения ЕНВД, а также пользующиеся патентами при оказании услуг и работ;

фирмы или ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения и оказывающие разные услуги населению, которые ранее использовали бланки строгой отчетности;

продажа кондуктором или водителем билетов в общественном транспорте, а также оплата такси.

Что такое онлайн-касса и для чего она бизнесу

Онлайн-касса — это кассовый аппарат, который благодаря фискальному накопителю мгновенно шифрует данные о совершенных операциях и передает их в налоговую службу через оператора фискальных данных. Таким образом, предпринимателю не надо самостоятельно направлять информацию в налоговые органы. Кроме того, онлайн-касса позволяет анализировать бизнес в реальном времени: посмотреть аналитику, остатки товаров, узнать средний чек и спрос на ассортимент.

Этапы подключения кассы

Поскольку на подключение кассы осталось совсем немного времени, интернет-газета «Реальное время» составила поэтапный план действий:

Выбрать подходящую кассу, ориентируясь на реестр ФНС. Самый простой вариант — автономная касса. Она подходит организациям с небольшим количеством операций. Смарт-терминал имеет более расширенный функционал и доступ к облачным сервисам, позволяющим загружать дополнительные приложения. Фискальные регистраторы не имеют дисплея и встроенной памяти, работают только в связке с компьютером и являются оптимальным вариантом для крупных торговых точек. Подключить интернет, если выбранная модель кассы не имеет сим-карты. Заключить договор с оператором фискальных данных. Запрограммировать кассу в авторизированном центре. В кассу должна быть занесена информация о наименовании магазина, системе налогообложения, месте установки, а также подключении к фискальному накопителю и ОФД. Зарегистрировать кассу в Федеральной налоговой службе (можно сделать на сайте ФНС или в региональном отделении).

Как сэкономить на установке онлайн-кассы

Покупка самой кассы. Наиболее популярные модели стоят в районе 15—20 тысяч.

Договор с оператором фискальных данных (от 2,5 тыс. рублей в год).

Электронная подпись (от 1,5 тыс. рублей) — расходы необязательные, но значительно облегчающие регистрацию кассы.

Подключение интернета (если не был подключен ранее).

За каждую приобретенную кассу стоимостью до 18 тыс. рублей при условии, что она установлена до 1 июля, можно получить налоговый вычет. Если онлайн-касса не будет установлена в срок, то штраф для организации составит от 30 тыс. рублей и для должностного лица от 10 тыс. рублей.

Как подключить онлайн-кассу вместе с эквайрингом

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) предлагают комплексное решение: установить онлайн-кассу и подключить торговый эквайринг. Такой подход минимизирует затраты и усилия бизнеса. Партнерами банка по работе с онлайн-кассами являются торговые марки «Эвотор» и «Атол». Они поставляют оборудование для всех категорий бизнеса.

Кроме того, устройство можно взять в беспроцентную рассрочку* на 6 или 12 месяцев. Например, приобретая подходящую кассу за 15 тысяч, не нужно выкладывать всю сумму сразу. Можно выплачивать в течение полугода или года по 2500—12500 рублей в месяц. Так предприниматель сможет снизить финансовую нагрузку и сразу оснастить торговую точку качественным оборудованием.

Для подключения онлайн-кассы можно использовать один из трех вариантов. Во-первых, можно приобрести оборудование и терминал у партнера банка. В этом случае комиссия по эквайрингу составит 1,6% при любых оборотах.

Во-вторых, купить онлайн-кассу у партнера и подключить свой терминал. В таком случае будет плавающая комиссия от 1,8% до 2,5% в зависимости от оборотов в месяц. Если клиент хочет получить фиксированную комиссию 1,6%, то нужно один раз оплатить 3 тыс. рублей за подключение;

В-третьих, приобрести онлайн-кассу у партнера, а терминал бесплатно у банка в рамках тарифа «Эквайринг — сбрось лишнее!» с открытием счета. Комиссия по эквайрингу будет фиксирована 1,6% (1% — по картам УБРиР).

При подключении терминала клиент бесплатно получает доступ к интернет-банку Light для управления эквайрингом. Личный кабинет эквайринга позволяет:

выгружать выписки по одному терминалу или по всем сразу;

анализировать обороты и комиссию;

делать возвраты на карту покупателей с помощью онлайн-заявления.

ПАО КБ «УБРиР»

*ООО «Эвотор», ООО «Атол»

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»