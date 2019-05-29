Радость и печаль депутата Якунина
Профильный комитет Госсовета РТ обсудил исполнение бюджета, одобрил налоговые льготы для малого бизнеса и поторопил правительство
Исполнение бюджета Татарстана и территориального ФОМС в 2018 году и первом квартале 2019-го, а также продление налоговых льгот накануне обсудили члены комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам. О том, что порадовало депутатов, на что обратил внимание правительства глава комитета Леонид Якунин и что пообещал ему министр финансов Радик Гайзатуллин — в материале «Реального времени».
Депутатов порадовал профицит бюджета
Отчет об исполнении бюджета республики за 2018 год и соответствующий законопроект 27 мая представил парламентариям министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. По его словам, в доходную часть консолидированного бюджета (бюджет республики плюс бюджеты муниципалитетов) в 2018 году мобилизовано 324,9 млрд рублей, по бюджету РТ — 279,3 млрд рублей.
Наиболее доходными источниками бюджета в 2018 году стали налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы и налог на имущество организаций. Суммарно они «закрыли» 85% суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета РТ.
Так, за счет налога на прибыль получено 103,7 млрд рублей, это на 4,3% выше плана. Причем 60% этой суммы предсказуемо обеспечено предприятиями нефтегазовой сферы. Только от «Татнефти» и малых нефтяных компаний по этому налогу поступило 55 млрд рублей.
Второй по объему — налог на доходы физических лиц. В консолидированный бюджет за счет НДФЛ мобилизовано 75,5 млрд рублей (102,9% от плана), в бюджет РТ — 52,5 млрд рублей. По словам Гайзатуллина, положительная динамика обусловлена ростом средней зарплаты в экономике.
За счет акцизов в консолидированный бюджет пришло 32,4 млрд рублей, это выше плана на 3,2%. Безвозмездные поступления в 2018 году составили 44,1 млрд рублей, из них 42,4 млрд — целевые средства из федерального бюджета.
Кассовые расходы по консолидированному бюджету РТ в прошлом году достигли 319,4 млрд рублей, по бюджету республики — 274,7 млрд рублей, таким образом, его профицит составил 4,6 млрд рублей. На финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы из консолидированного бюджета было направлено 188,6 млрд рублей, или 59% общего объема расходов. По бюджету республики — 149,8 млрд рублей. По разделу «национальная экономика» расходы составили 89,2 млрд рублей, в частности, на сельское хозяйство — 18 млрд, на дороги — 27,1 млрд рублей.
Что касается государственного долга Республики Татарстан, его объем по итогам 2018-го составил 95 млрд рублей, он полностью «реструктуризирован на долгосрочной основе».
Депутаты поинтересовались удельным весом в бюджете расходов, связанных с выплатами зарплаты. По словам министра, по сравнению с 2012 годом, когда в казне на эти цели было предусмотрено 57 млрд рублей, к 2018 году цифра увеличилась более чем в два раза — до 116 млрд, а удельный вес в структуре бюджета — 37%. Столь существенный рост Гайзатуллин связал с выполнением майских указов.
«Итоги 2018 года — положительные, и мы с вами второй раз утверждаем бюджет с профицитом. Это говорит о стабильной финансовой политике, проводимой Министерством финансов и правительством», — заверил членов бюджетного комитета его председатель Леонид Якунин.
Лечение обходится все дороже
С законопроектом об исполнении в прошлом году бюджета территориального ФОМС выступила его глава Алсу Мифтахова. Так, доходная часть бюджета фонда за прошлый год исполнена в объеме 49,9 млрд рублей, или 100% от плана. Кассовые расходы бюджета фонда исполнены в сумме 49,8 млрд рублей, что превысило планы на 2,4 процента.
К примеру, на медицинскую реабилитацию было направлено 411,8 млн рублей, ее прошли более 16 тысяч человек. Все большему числу пациентов требуется гемодиализ — в 2018-м он обошелся республике в 1 млрд рублей, это на 200 млн рублей выше аналогичных расходов в 2017-м. Пациентам с катарактой глаукомы оказана помощь на 372 млн рублей, здесь расходы за год также увеличились, но чуть меньше — на 10 процентов. Операции по замене хрусталика были сделаны более чем 18 тысячам пациентов, причем почти 7 тысячам из них пришлось направиться на лечение в другие регионы страны.
В рамках адресной соцподдержки населения за счет республики услуги зубо- и слухопротезирования получили более 13 тысяч льготников — на 112,5 млн рублей. При этом в очереди продолжают стоять 13,5 тысячи человек.
На финансирование социально значимых видов помощи, в том числе психиатрической и наркологической, медпомощи не застрахованным по ОМС, а также страдающим туберкулезом и ВИЧ из бюджета республики выделено 5 млрд рублей.
Ложка дегтя от Якунина и обещания Гайзатуллина
Далее депутаты заслушали доклады об исполнении бюджета республики и ТФОМС в первом квартале 2019 года.
Радик Гайзатуллин сообщил парламентариям, что за январь—март в консолидированный бюджет Татарстана поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 66 млрд рублей, в бюджет РТ — 55,3 млрд рублей. Из них по налогу на прибыль — 27,8 млрд рублей. По НДФЛ в консолидированный бюджет пришло 17,7 млрд рублей, в бюджет РТ — 12,2 млрд рублей. Благодаря налогу на имущество в республиканскую казну собрали 2,8 млрд рублей, в том числе по налогу на имущество организаций — 2,1 млрд рублей. Министр заявил о положительной динамике как по первому кварталу, так и по четырем месяцам и заверил: «Мы имеем возможность финансировать своевременно все расходы по росписи, и если не будет никаких стрессовых ситуаций, в целом бюджет Татарстана по итогам 2019 года будет исполнен полностью».
Однако Якунин все же внес ложку дегтя и обратил внимание на неравномерность расходов — если на весь год они запланированы в объеме 265 млрД рублей, то в первом квартале они составили лишь 36,6 млрд рублей. В ответ Гайзатуллин сослался на то, что расходы капитального характера начинаются со второго квартала. Помимо этого, по словам министра, проведение закупочных процедур занимает некоторое время. Но к началу июля исполнение в части равномерности придет в норму.
Кроме того, глава бюджетного комитета обратил внимание, что 2019-й — год исполнения нацпроектов, и поинтересовался его ходом и финансированием. По словам министра, на эти цели запланировано 19,5 млрд рублей, из них 4,5 млрд — республиканские средства, остальные — федеральные. Однако в первом квартале израсходовано только 2 млрд рублей. Но и здесь Гайзатуллин выразил надежду, что по итогам первого полугодия ситуация будет исправлена: «Первый квартал хуже не от того, что федералы деньги не дали — деньги они полностью дали, другое дело — есть определенные вопросы по проведению контрактов, закупок, по документации. Над этим сейчас поработали. Думаю, ситуация исправится по итогам первого полугодия», — попытался окончательно убедить Якунина глава Минфина.
«Вопрос актуальный, обсуждается на всех уровнях, в СМИ. И чем быстрее финансовые ресурсы пойдут в дело, тем быстрее можно выполнить те задания, которые стоят перед республикой [от руководства страны] в этой части», — подчеркнул Якунин.
Что касается бюджета ТФОМС, в первом квартале он исполнен по доходам в сумме 12,9 млрд рублей (98% от плана), расходная часть составила 10,7 млрд рублей (80% от фактически поступивших средств). Якунин вновь обратил внимание, теперь уже Мифтаховой, на важность равномерного распределения средств в течение года.
Действие льготных налоговых ставок продлят
Кроме отчетов по бюджетам парламентарии, которым скоро предстоит вновь вступать в предвыборную борьбу, рассмотрели и одобрили законопроект, предусматривающий продление на 2020 год действие пониженной ставки по налогу на имущество для организаций — в отношении технопарков, индустриальных парков, инновационно-технологических центров, созданных решениями правительств России и Татарстана. Помимо этого, законопроектом предлагается с 1 января 2020 года освободить от налога на имущество организации в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры регионального и местного значения. Якунин напомнил собравшимся, что депутаты ежегодно рассматривают данные вопросы и продлевают эти льготы.
Второй рассмотренный в этот день «льготный» законопроект касался ставок по «упрощенке». Сегодня в республике ставка по схеме «доходы минус расходы» снижена с 15 до 10 процентов. А для организаций и ИП, работающих в обрабатывающих производствах, строительстве, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, ставка и того ниже — 5 процентов. Предложенным правительством законопроектом действие льготных ставок продлевается на 2020 год.
Гайзатуллин подчеркнул, что «у нас эти льготы начиная с 2009 года», и не оставил депутатам другого выбора, кроме как одобрить проект: «Президентом принято решение продлить еще на один год, и это даст возможность развития малому бизнесу». В год выборов депутаты, конечно, и не сопротивлялись. Планируется ли продлевать льготы на 2021-й и последующие годы, министр финансов уточнять не стал.
Якунин попросил поддержать законопроект, на что из зала послышалось уже практически предвыборное: «Малому бизнесу — обязательно». А выступить с докладом по этому вопросу на сессии Госсовета предложено депутату Леониду Барышеву, на что тот, немного подумав, ответил «категорически за». И добавил, что недополученный бюджетом в связи со льготами один миллиард рублей — хоть и большая сумма, но дело это важное и необходимое.
И в завершение заседания комитета от Якунина досталось уже правительству. Дело в том, что ряд нормативных актов, предусмотренных республиканскими законами, до сих пор не принят. В частности, не утверждены порядок формирования перечня налоговых расходов, а также порядок их ежегодной оценки. По словам Якунина, правительству соответствующие «нормативные акты нужно принять, чтобы закон мог действовать уже в ближайшие дни».
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