Радость и печаль депутата Якунина

Профильный комитет Госсовета РТ обсудил исполнение бюджета, одобрил налоговые льготы для малого бизнеса и поторопил правительство

Исполнение бюджета Татарстана и территориального ФОМС в 2018 году и первом квартале 2019-го, а также продление налоговых льгот накануне обсудили члены комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам. О том, что порадовало депутатов, на что обратил внимание правительства глава комитета Леонид Якунин и что пообещал ему министр финансов Радик Гайзатуллин — в материале «Реального времени».

Депутатов порадовал профицит бюджета



Отчет об исполнении бюджета республики за 2018 год и соответствующий законопроект 27 мая представил парламентариям министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. По его словам, в доходную часть консолидированного бюджета (бюджет республики плюс бюджеты муниципалитетов) в 2018 году мобилизовано 324,9 млрд рублей, по бюджету РТ — 279,3 млрд рублей.

Наиболее доходными источниками бюджета в 2018 году стали налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы и налог на имущество организаций. Суммарно они «закрыли» 85% суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета РТ.

Так, за счет налога на прибыль получено 103,7 млрд рублей, это на 4,3% выше плана. Причем 60% этой суммы предсказуемо обеспечено предприятиями нефтегазовой сферы. Только от «Татнефти» и малых нефтяных компаний по этому налогу поступило 55 млрд рублей.

Второй по объему — налог на доходы физических лиц. В консолидированный бюджет за счет НДФЛ мобилизовано 75,5 млрд рублей (102,9% от плана), в бюджет РТ — 52,5 млрд рублей. По словам Гайзатуллина, положительная динамика обусловлена ростом средней зарплаты в экономике.

По словам Гайзатуллина, в доходную часть консолидированного бюджета (бюджет республики плюс бюджеты муниципалитетов) в 2018 году мобилизовано 324,9 млрд рублей, по бюджету РТ — 279,3 млрд рублей

За счет акцизов в консолидированный бюджет пришло 32,4 млрд рублей, это выше плана на 3,2%. Безвозмездные поступления в 2018 году составили 44,1 млрд рублей, из них 42,4 млрд — целевые средства из федерального бюджета.

Кассовые расходы по консолидированному бюджету РТ в прошлом году достигли 319,4 млрд рублей, по бюджету республики — 274,7 млрд рублей, таким образом, его профицит составил 4,6 млрд рублей. На финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы из консолидированного бюджета было направлено 188,6 млрд рублей, или 59% общего объема расходов. По бюджету республики — 149,8 млрд рублей. По разделу «национальная экономика» расходы составили 89,2 млрд рублей, в частности, на сельское хозяйство — 18 млрд, на дороги — 27,1 млрд рублей.

Что касается государственного долга Республики Татарстан, его объем по итогам 2018-го составил 95 млрд рублей, он полностью «реструктуризирован на долгосрочной основе».

Депутаты поинтересовались удельным весом в бюджете расходов, связанных с выплатами зарплаты. По словам министра, по сравнению с 2012 годом, когда в казне на эти цели было предусмотрено 57 млрд рублей, к 2018 году цифра увеличилась более чем в два раза — до 116 млрд, а удельный вес в структуре бюджета — 37%. Столь существенный рост Гайзатуллин связал с выполнением майских указов.

«Итоги 2018 года — положительные, и мы с вами второй раз утверждаем бюджет с профицитом. Это говорит о стабильной финансовой политике, проводимой Министерством финансов и правительством», — заверил членов бюджетного комитета его председатель Леонид Якунин.

Кассовые расходы бюджета фонда исполнены в сумме 49,8 млрд рублей, что превысило планы на 2,4%, сообщила Алсу Мифтахова

Лечение обходится все дороже

С законопроектом об исполнении в прошлом году бюджета территориального ФОМС выступила его глава Алсу Мифтахова. Так, доходная часть бюджета фонда за прошлый год исполнена в объеме 49,9 млрд рублей, или 100% от плана. Кассовые расходы бюджета фонда исполнены в сумме 49,8 млрд рублей, что превысило планы на 2,4 процента.

К примеру, на медицинскую реабилитацию было направлено 411,8 млн рублей, ее прошли более 16 тысяч человек. Все большему числу пациентов требуется гемодиализ — в 2018-м он обошелся республике в 1 млрд рублей, это на 200 млн рублей выше аналогичных расходов в 2017-м. Пациентам с катарактой глаукомы оказана помощь на 372 млн рублей, здесь расходы за год также увеличились, но чуть меньше — на 10 процентов. Операции по замене хрусталика были сделаны более чем 18 тысячам пациентов, причем почти 7 тысячам из них пришлось направиться на лечение в другие регионы страны.

В рамках адресной соцподдержки населения за счет республики услуги зубо- и слухопротезирования получили более 13 тысяч льготников — на 112,5 млн рублей. При этом в очереди продолжают стоять 13,5 тысячи человек.



На финансирование социально значимых видов помощи, в том числе психиатрической и наркологической, медпомощи не застрахованным по ОМС, а также страдающим туберкулезом и ВИЧ из бюджета республики выделено 5 млрд рублей.



Якунин все же внес ложку дегтя и обратил внимание на неравномерность расходов: если на весь год они запланированы в объеме 265 млрд рублей, то в первом квартале они составили лишь 36,6 млрд рублей

Ложка дегтя от Якунина и обещания Гайзатуллина



Далее депутаты заслушали доклады об исполнении бюджета республики и ТФОМС в первом квартале 2019 года.

Радик Гайзатуллин сообщил парламентариям, что за январь—март в консолидированный бюджет Татарстана поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 66 млрд рублей, в бюджет РТ — 55,3 млрд рублей. Из них по налогу на прибыль — 27,8 млрд рублей. По НДФЛ в консолидированный бюджет пришло 17,7 млрд рублей, в бюджет РТ — 12,2 млрд рублей. Благодаря налогу на имущество в республиканскую казну собрали 2,8 млрд рублей, в том числе по налогу на имущество организаций — 2,1 млрд рублей. Министр заявил о положительной динамике как по первому кварталу, так и по четырем месяцам и заверил: «Мы имеем возможность финансировать своевременно все расходы по росписи, и если не будет никаких стрессовых ситуаций, в целом бюджет Татарстана по итогам 2019 года будет исполнен полностью».

Однако Якунин все же внес ложку дегтя и обратил внимание на неравномерность расходов — если на весь год они запланированы в объеме 265 млрД рублей, то в первом квартале они составили лишь 36,6 млрд рублей. В ответ Гайзатуллин сослался на то, что расходы капитального характера начинаются со второго квартала. Помимо этого, по словам министра, проведение закупочных процедур занимает некоторое время. Но к началу июля исполнение в части равномерности придет в норму.

Кроме того, глава бюджетного комитета обратил внимание, что 2019-й — год исполнения нацпроектов, и поинтересовался его ходом и финансированием. По словам министра, на эти цели запланировано 19,5 млрд рублей, из них 4,5 млрд — республиканские средства, остальные — федеральные. Однако в первом квартале израсходовано только 2 млрд рублей. Но и здесь Гайзатуллин выразил надежду, что по итогам первого полугодия ситуация будет исправлена: «Первый квартал хуже не от того, что федералы деньги не дали — деньги они полностью дали, другое дело — есть определенные вопросы по проведению контрактов, закупок, по документации. Над этим сейчас поработали. Думаю, ситуация исправится по итогам первого полугодия», — попытался окончательно убедить Якунина глава Минфина.

«Вопрос актуальный, обсуждается на всех уровнях, в СМИ. И чем быстрее финансовые ресурсы пойдут в дело, тем быстрее можно выполнить те задания, которые стоят перед республикой [от руководства страны] в этой части», — подчеркнул Якунин.

Что касается бюджета ТФОМС, в первом квартале он исполнен по доходам в сумме 12,9 млрд рублей (98% от плана), расходная часть составила 10,7 млрд рублей (80% от фактически поступивших средств). Якунин вновь обратил внимание, теперь уже Мифтаховой, на важность равномерного распределения средств в течение года.

Кроме отчетов по бюджетам парламентарии, которым скоро предстоит вновь вступать в предвыборную борьбу, рассмотрели и одобрили законопроект, предусматривающий продление на 2020 год действие пониженной ставки по налогу на имущество для организаций

Действие льготных налоговых ставок продлят

Кроме отчетов по бюджетам парламентарии, которым скоро предстоит вновь вступать в предвыборную борьбу, рассмотрели и одобрили законопроект, предусматривающий продление на 2020 год действие пониженной ставки по налогу на имущество для организаций — в отношении технопарков, индустриальных парков, инновационно-технологических центров, созданных решениями правительств России и Татарстана. Помимо этого, законопроектом предлагается с 1 января 2020 года освободить от налога на имущество организации в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры регионального и местного значения. Якунин напомнил собравшимся, что депутаты ежегодно рассматривают данные вопросы и продлевают эти льготы.

Второй рассмотренный в этот день «льготный» законопроект касался ставок по «упрощенке». Сегодня в республике ставка по схеме «доходы минус расходы» снижена с 15 до 10 процентов. А для организаций и ИП, работающих в обрабатывающих производствах, строительстве, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, ставка и того ниже — 5 процентов. Предложенным правительством законопроектом действие льготных ставок продлевается на 2020 год.

Гайзатуллин подчеркнул, что «у нас эти льготы начиная с 2009 года», и не оставил депутатам другого выбора, кроме как одобрить проект: «Президентом принято решение продлить еще на один год, и это даст возможность развития малому бизнесу». В год выборов депутаты, конечно, и не сопротивлялись. Планируется ли продлевать льготы на 2021-й и последующие годы, министр финансов уточнять не стал.

Якунин попросил поддержать законопроект, на что из зала послышалось уже практически предвыборное: «Малому бизнесу — обязательно». А выступить с докладом по этому вопросу на сессии Госсовета предложено депутату Леониду Барышеву, на что тот, немного подумав, ответил «категорически за». И добавил, что недополученный бюджетом в связи со льготами один миллиард рублей — хоть и большая сумма, но дело это важное и необходимое.

И в завершение заседания комитета от Якунина досталось уже правительству. Дело в том, что ряд нормативных актов, предусмотренных республиканскими законами, до сих пор не принят. В частности, не утверждены порядок формирования перечня налоговых расходов, а также порядок их ежегодной оценки. По словам Якунина, правительству соответствующие «нормативные акты нужно принять, чтобы закон мог действовать уже в ближайшие дни».