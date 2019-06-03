ПИФы России: рост доходов почти в четыре раза и миллион пайщиков в крупнейшем фонде
Самые крупные и доходные паевые инвестиционные фонды страны
«Реальное время» изучает показатели паевых инвестиционных фондов за 2018 год. Как оказалось, самые крупные по активам ПИФы — далеко не всегда самые большие по числу владельцев паев, а доходность вообще напрямую не связана ни с тем, ни с другим показателем.
Доходность — бывает и почти на 300%
В списке самых доходных паевых инвестиционных фондов по итогам 2018 года — в основном небольшие ПИФы, в которых число владельцев инвестиционных паев — от двух до четырех. Такие ПИФы занимают первые три места в рейтинге по доходности. В десятку, однако, входят и более крупные фонды, где число пайщиков — и 3, и 10, и 18 тысяч.
Наибольшая годовая доходность в 2018 году оказалась у закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Северная столица», находящегося под управлением УК «Эверест Эссет Менеджмент». Стоимость каждого из 411 тысяч паев выросла за год в 3,8 раза — с 803 до 3 095 рублей. Стоимость чистых активов ПИФа составляет 1,27 млрд рублей, но число пайщиков — всего два.
Столько же владельцев паев и во втором по доходности закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «Империал — первый фонд недвижимости». Стоимость каждого из 312 тыс. паев здесь за год выросла почти в три раза — с 674 до 1 973 рублей. Отметим, что число пайщиков за год при этом снизилось с пяти до двух.
Третье место занял еще один небольшой фонд. Это закрытый паевый инвестиционный рентный фонд «БиоТех», находящийся под управлением ЗАО «УК «Основа». У него всего четыре пайщика, а год назад их было в два раза больше — восемь. Всего в ПИФе — 501,6 тыс. паев на общую сумму в 12,56 млн рублей. Стоимость каждого инвестиционного пая составила 25 рублей — это в полтора раза больше, чем год назад.
Первый из крупных ПИФов по годовому росту — открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора». У него — 3 123 владельца, фонд находится под управлением АО «ВТБ Капитал Управление активами». Стоимость каждого пая за год выросла на 40% — до 22,69 рубля, а чистые активы ПИФа составляют 1,14 млрд рублей. За год число пайщиков выросло почти в два раза.
Пятое и шестое места в списке фондов по доходности заняли ПИФы с относительно небольшим числом участников. Замыкает пятерку ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Региональная недвижимость» (управляется ООО «КьюБиЭф Управление активами»), стоимость пая выросла за год на 39% — до 11,3 тыс. рублей. Владельцев паев фонда — 42, общий размер активов — 39,9 млн рублей.
На шестом месте — открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегические инвестиции», чьи паи подорожали за год на 37%. Владельцев паев — 17, чистые активы фонда составляют 1,3 млн рублей. Следом за ним расположился еще один ПИФ, управляемый «Альфа-Капиталом», на этот раз гораздо более крупный. Это открытый ПИФ рыночных инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Стоимость паев выросла на 36%, с 2 069 до 2 817 рублей. Число вкладчиков увеличилось в три с лишним раза — с 5 до 17,6 тысячи. Активы росли с 477 млн до 2,24 млрд рублей.
Восьмое место — у другого крупного ПИФа, открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Природные ресурсы». Управляется он АО «Сбербанк Управление активами» и за год показал рост на 36%. Это самый крупный по активам ПИФ в топ-10 — их объем составляет 5,48 млрд рублей. Число пайщиков при этом меньше, чем в «Альфа-Капитал Ресурсы», — лишь 9 677. За год, правда, их стало больше в два раза, а объем активов вырос в четыре с лишним раза.
Девятое место оказалось у небольшого по числу пайщиков открытого ПИФа «Уралсиба» — «Уралсиб Стоик-Нефть». Активы в 8,64 млн рублей сконцентрированы в руках 90 участников, годовая доходность составила 35%. Отметим, что год назад ПИФ управлялся ООО «УК «БФА». Замыкает десятку крупный открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Сырьевой сектор». Годовая доходность составила 33%, общий объем активов фонда — 1,3 млрд рублей, а число пайщиков — около 3,3 тысячи.
Больше трети активов ПИФов — в 10 крупнейших
Активы топ-10 крупнейших паевых инвестиционных фондов составляют от 17,3 до 59,4 млрд рублей. Общий объем их активов составляет 281,6 млрд рублей — это 37% от объема активов всех 497 паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в России.
Доходность фондов из топ-10 по активам совсем не велика, за редким исключением. Самым крупным по активам фондом является ЗПИФ Недвижимости «Дом.РФ» под управлением ООО «Дом.РФ Управление активами». При объеме активов в 59,4 млрд рублей его паи принадлежат всего восьми собственникам. Год назад, впрочем, собственник был вообще один, а сам ЗПИФ назывался «Кутузовский» и находился под управлением ООО «УК АИЖК». Доходность фонда за год составила 3,8% — каждый инвестиционный пай вырос в цене с 1 100 до 1 141 рубля.
Еще меньше собственников, всего два, у паев второго по активам фонда — ЗПИФа смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением УК «Агана». Стоимость чистых активов фонда составляет 45,3 млрд рублей, а доходность оказалась отрицательной — -0,79%. На третьем месте также расположился небольшой по числу собственников ПИФ — это татарстанский закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Ак Барс — Горизонт». Его паи принадлежат четырем собственникам, объем активов — 28,7 млрд рублей. Доходность здесь небольшая — всего 0,87%, каждый пай подорожал за год с 43,2 до 43,6 тыс. рублей.
Еще один небольшой по числу собственников фонд замыкает десятку ПИФов по объему активов. Это ЗПИФ акций «Спортинвест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр». Паи на общую сумму в 17,3 млрд рублей принадлежат всего пяти собственникам. Отметим, что этот ПИФ — лидер по доходности среди фондов-лидеров по активам: тут она составила 21%.
Остальные входящие в топ по активам фонды — открытые и довольно крупные, причем все являются фондами рыночных финансовых инструментов. Четвертое место — у «Газпромбанк — Облигации плюс». Объем его активов составляет 25,6 млрд рублей, при этом число пайщиков — около 39,5 тыс. За год их число выросло с 29,5 тысячи, а активы увеличились с 18,6 млрд рублей.
На пятом месте расположился фонд под управлением «ВТБ Капитал Управление активами» — «ВТБ — Фонд Казначейский». Его активы составляют 25,3 млрд рублей, число пайщиков — 22,2 тысячи. Доходность за год составила 7,13%. Этот показатель — самый значительный из всех крупных ПИФов.
На шестом месте — «Рублевые облигации» под управлением УК «Пенсионные накопления». Число пайщиков здесь — 47 тысяч, объем активов — 22,5 млрд рублей, а доходность — 2,65%. Седьмое место у фонда компании «Сбербанк Управление Активами» — «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций». Объем активов здесь — 20,8 млрд рублей, число пайщиков — 15,7 тысячи, а доходность — 1,97%.
Восьмое место оказалось у ПИФа «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Его активы — 18,4 млрд рублей, пайщиков — 17,8 тысячи, а доходность — 3,5% в год. Девятое место занял фонд «Райффайзен-Облигации», его активы и число пайщиков примерно такие же, как у «Альфа-Капитал Облигации Плюс», а доходность за год несколько меньше — 2,27%.
Лидер по числу владельцев крупнее ближайшего преследователя в 22 раза
Отметим, что далеко не все крупнейшие ПИФы по активам входят в топ по числу владельцев инвестиционных паев. Так, первое место оказалось у интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал». При общем объеме активов в 1,75 млрд рублей число владельцев здесь превышает 1 миллион — это в 22 раза больше, чем у ближайшего преследователя. При этом доходность составляет 7,73%.
Второе и третье места оказались у упоминавшихся выше «Рублевых облигаций» и «Газпромбанк-Облигаций плюс». Число пайщиков тут составляет 47 и 39 тысяч соответственно, а активы — около 22,5 млрд рублей. Доходность в 2018 году оказалась отрицательной — -1,11%.
Четвертое место — у ПИФа рыночных финансовых инструментов «Уралсиб Акции роста». Здесь — 30,7 тысячи владельцев, а объем активов — 4,8 млрд рублей. Пятерку замыкает интервальный ПИФ смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением УК «Энергия-инвест». Его паи — у 23,8 тысячи владельцев, а объем активов составляет 414,5 млн рублей. Доходность составляет 8,76%.
Шестое, восьмое и девятое места — у упоминавшихся «ВТБ-Фонд Казначейский», «Райффайзен-Облигации» и «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Седьмое место — у открытого ПИФа рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец». Здесь 20,5 тысячи владельцев паев, объем активов — 14,9 млрд рублей. Доходность составила 2,67%. Замыкает десятку открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Облигаций». У паев фонда — 17,7 тысячи владельцев, общий объем активов составляет 6,9 млрд рублей, а доходность составила 6,94%.
|Наименование УК ПИФ
|Наименование ПИФа
|Тип ПИФа
|Категория ПИФа
|Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2018 (руб.)
|Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29.12.2018 (руб.)
|Доходность на конец 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
|Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2018 (шт.)
|Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2018, всего:
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал»
|Интервальный
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.747.872.953,58
|84,85
|7,73%
|20.599.340,67850
|1.045.276
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Пенсионные накопления"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|22.521.471.224,10
|1.535,67
|2,65%
|14.665.576,68186
|47.003
|Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Облигации плюс"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|25.575.767.211,09
|1.648,50
|2,72%
|15.514.578,20988
|39.465
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.803.556.404,42
|25.583,25
|-1,11%
|187.761,79285
|30.683
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"
|Интервальный
|Смешанных инвестиций
|414.544.026,15
|4.122,06
|8,76%
|100.567,10805
|23.846
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|25.307.490.799,90
|60,68
|7,13%
|417.098.132,20534
|22.219
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|14.880.204.467,29
|32.361,31
|2,67%
|459.814,58781
|20.454
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|18.358.079.560,92
|23.642,15
|2,27%
|776.497,98093
|17.908
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|18.359.877.415,39
|3.939,90
|3,50%
|4.659.985,71282
|17.819
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|6.925.490.561,81
|1.671,70
|6,94%
|4.142.787,10866
|17.727
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.235.391.871,09
|2.816,80
|36,13%
|793.592,80220
|17.569
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд перспективных облигаций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|20.777.417.611,80
|3.777,59
|1,97%
|5.500.178,65184
|15.671
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|5.695.076.663,30
|2.856,34
|1,65%
|1.993.839,59224
|13.796
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.131.595.286,51
|4.952,61
|25,61%
|834.225,73552
|13.684
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Первый"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|3.268.137.896,44
|13.444,09
|15,25%
|243.090,97338
|12.659
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.877.816.943,28
|10.364,49
|11,36%
|277.661,26271
|9.792
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Природные ресурсы"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|5.479.620.066,11
|1.607,93
|35,90%
|3.407.880,74270
|9.677
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальный интернет"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.245.630.289,14
|2.814,61
|-2,58%
|1.508.425,84721
|9.434
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Петр Столыпин"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.310.886.738,74
|2.523,46
|19,26%
|1.708.326,11817
|8.311
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.748.429.829,33
|2.140,63
|10,66%
|1.283.935,80384
|8.044
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.769.700.317,87
|2.092,04
|13,93%
|2.279.924,62118
|7.522
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.743.342.247,72
|26,80
|12,51%
|176.970.053,09026
|7.480
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд Сбалансированный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.130.866.622,69
|77.535,03
|7,41%
|27.482,63188
|6.757
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.855.110.306,04
|27,42
|19,63%
|104.125.634,35513
|6.582
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|7.348.665.454,48
|3.572,70
|5,18%
|2.056.891,39435
|6.509
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|935.192.969,29
|2.151,54
|3,99%
|434.662,40404
|5.629
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Империя"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|858.645.665,51
|2.169,87
|10,35%
|395.712,23847
|5.524
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|3.112.762.457,90
|4.866,87
|5,77%
|639.581,83728
|5.503
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Пенсионные накопления"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Еврооблигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|8.949.476.622,69
|1.158,70
|18,04%
|7.723.696,71975
|5.476
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Потребительский сектор"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.360.329.282,40
|2.016,73
|-10,35%
|674.521,91924
|5.467
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Биотехнологии"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.419.317.605,46
|929,60
|5,03%
|1.526.806,87514
|4.736
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Фонд активного управления"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.452.004.674,12
|23.624,76
|6,69%
|103.789,59451
|4.530
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Информационные технологии"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.140.528.105,07
|14.017,92
|7,26%
|152.699,41992
|4.423
|Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"
|Интервальный
|Смешанных инвестиций
|32.996.709,75
|2,83
|10,12%
|11.679.380,70636
|4.352
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Электроэнергетика"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|619.179.328,46
|913,46
|-8,18%
|677.842,67946
|4.283
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|460.496.706,09
|4.522,63
|19,00%
|101.820,57730
|4.014
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|3.523.601.695,77
|5.536,49
|2,30%
|636.431,94150
|3.979
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - США"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.520.863.276,22
|40.524,99
|13,94%
|62.205,14819
|3.922
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Еврооблигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.653.597.899,14
|2.592,61
|20,17%
|1.023.524,35330
|3.792
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|5.471.561.948,43
|4.589,25
|21,05%
|1.192.256,78882
|3.675
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|54.283.685,35
|281,33
|11,97%
|192.952,19861
|3.548
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Максвелл Капитал"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|228.315.630,97
|1.252,47
|10,52%
|182.292,80072
|3.502
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Сырьевой сектор"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.309.634.965,82
|30.392,01
|33,23%
|43.091,42293
|3.279
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности "брутто""
|Биржевой
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|399.033.093,16
|1.029,27
|н/д
|387.684,00000
|3.203
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Основа"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|627.620.991,12
|4.380,71
|3,95%
|143.269,19189
|3.166
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.139.247.593,80
|22,69
|39,98%
|50.198.458,44689
|3.123
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов " Сбербанк - Финансовый сектор"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|593.536.941,86
|1.034,74
|-14,54%
|573.611,00925
|3.085
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Корпоративные облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|3.645.523.030,71
|14.605,19
|4,70%
|249.604,70341
|3.068
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.129.572.688,43
|30.340,80
|17,45%
|37.229,50019
|3.018
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс МосБиржи»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|706.191.697,93
|5.202,15
|17,71%
|135.750,09066
|2.982
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Америка"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|744.451.471,34
|1.628,47
|11,10%
|457.148,56252
|2.824
|Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|150.279.213,25
|1.170,82
|-10,42%
|128.353,56959
|2.807
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|345.524.505,62
|7,13
|-8,71%
|48.478.481,32548
|2.725
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|675.271.213,79
|26,25
|9,10%
|25.726.801,21523
|2.684
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|121.390.820,31
|1.357,45
|-18,35%
|89.425,94754
|2.669
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Телекоммуникации и Технологии"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|475.857.599,32
|3.384,77
|-5,77%
|140.587,92353
|2.661
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд облигаций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.419.470.512,01
|2.318,32
|-2,28%
|1.043.632,64757
|2.579
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Индекс МосБиржи"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|263.172.981,20
|1.214,38
|18,52%
|216.713,08039
|2.437
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Потребительский сектор"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|682.613.909,98
|12.826,48
|-14,17%
|53.219,12984
|2.431
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Электроэнергетика"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|345.983.580,13
|4.651,84
|-12,43%
|74.375,59988
|2.310
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|620.778.927,78
|3.158,51
|9,82%
|196.541,94554
|2.269
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|164.066.614,25
|960,23
|10,95%
|170.861,44146
|2.255
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Лучшие отрасли"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|782.310.028,21
|2.151,62
|-5,52%
|363.591,59794
|2.198
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд активного управления"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|873.154.719,82
|1.713,10
|6,45%
|509.693,58098
|2.184
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Золото"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.151.089.542,82
|1.085,93
|12,83%
|1.060.002,98682
|2.183
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.432.721.690,91
|14,07
|17,84%
|101.857.413,02544
|1.900
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид – Инвест"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|115.455.988,33
|460,15
|6,58%
|250.907,86896
|1.816
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.361.535.304,85
|8.991,22
|12,61%
|151.429,40836
|1.761
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Металлургии»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|278.100.271,98
|11,94
|15,81%
|23.282.939,66453
|1.732
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес"
|Закрытый
|Недвижимости
|4.587.243.544,53
|280.515,81
|1,97%
|16.352,88777
|1.686
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|392.616.764,27
|4.472,17
|-8,00%
|87.791,11836
|1.686
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|126.345.114,40
|14,85
|-2,75%
|8.509.388,84115
|1.543
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|317.966.677,31
|5.838,25
|4,36%
|54.462,64262
|1.515
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|2.522.632.328,10
|162,34
|-9,11%
|15.539.041,55056
|1.409
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Долговые рынки развитых стран"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.052.042.382,19
|16.971,41
|18,32%
|61.989,08107
|1.407
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|427.964.858,14
|1.726,38
|17,96%
|247.897,15062
|1.403
|Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Сбалансированный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|783.532.226,62
|2.336,28
|6,56%
|335.376,57704
|1.389
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|523.361.758,24
|2.726,76
|16,08%
|191.935,70680
|1.371
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Профессиональный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|468.172.535,29
|10.975,41
|6,57%
|42.656,50953
|1.347
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – БРИК»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|318.739.745,26
|119,00
|7,59%
|2.678.547,03670
|1.306
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальный долговой рынок"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|893.087.910,02
|2.239,00
|15,88%
|398.877,50598
|1.300
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Развивающиеся рынки"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|264.382.613,56
|1.508,41
|-0,07%
|175.272,82669
|1.296
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Индекс ММВБ голубых фишек"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|659.616.581,72
|16.749,12
|22,16%
|39.382,15914
|1.295
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|129.369.434,13
|3.909,90
|-8,73%
|33.087,62002
|1.263
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|133.217.376,05
|959,46
|14,26%
|138.845,86752
|1.230
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|89.818.241,93
|440,66
|-5,21%
|203.828,92576
|1.201
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Золото"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|527.060.252,82
|11.862,91
|13,40%
|44.429,23795
|1.176
|Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания»
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|247.646.337,22
|4.331,23
|10,79%
|57.176,93193
|1.139
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Дивидендные акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|325.492.163,18
|21.961,00
|10,13%
|14.821,36979
|1.105
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера-фонд акций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|471.976.423,36
|6.979,26
|4,96%
|67.625,53631
|1.069
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Технологии XXII века"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|94.425.519,33
|4.307,03
|9,47%
|21.923,60120
|1.051
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|158.145.213,85
|17,27
|0,47%
|9.157.883,69703
|1.049
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|64.262.971,09
|2.701,29
|18,10%
|23.789,71606
|1.031
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Индекс МосБиржи"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|126.807.276,40
|2.523,67
|17,34%
|50.247,21090
|1.020
|Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|296.739.498,81
|1.914,45
|11,63%
|155.000,24649
|991
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|592.787.408,67
|25,53
|17,33%
|23.220.124,78881
|990
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Потребительского сектора»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|155.560.129,25
|16,56
|-13,48%
|9.395.673,08722
|990
|Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Электроэнергетика"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|182.886.050,97
|463,35
|-9,04%
|394.703,34571
|976
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста»
|Интервальный
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|318.197.247,95
|2.690,70
|6,95%
|118.258,14886
|960
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд Еврооблигаций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.369.953.553,90
|1.259,51
|15,19%
|1.087.580,40327
|931
|Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес 2"
|Закрытый
|Недвижимости
|3.743.282.070,79
|313.148,85
|0,17%
|11.953,68288
|926
|Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Золото"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|243.267.133,51
|1.306,99
|13,84%
|186.127,38488
|918
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|444.035.004,01
|53,84
|9,79%
|8.247.442,10815
|888
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Денежный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|193.211.384,47
|1.058,55
|5,73%
|182.523,75883
|882
|Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Валютные облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|544.924.686,65
|3.409,23
|18,42%
|159.838,14627
|839
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|723.818.811,12
|3.203,60
|4,79%
|225.939,46990
|816
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Природные ресурсы"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|146.328.705,71
|13.536,96
|13,56%
|10.809,57204
|807
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Энергетическая перспектива"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|258.396.297,19
|22.440,25
|-2,40%
|11.514,85590
|805
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|540.034.997,03
|4.107,03
|1,10%
|131.490,49806
|788
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбербанк - Жилая недвижимость 3"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.052.403.096,38
|925,82
|3,18%
|1.136.727,37731
|787
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Индустриальный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|214.857.815,77
|7.646,67
|13,10%
|28.098,20771
|724
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд международных рынков"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|485.946.226,25
|2.212,21
|8,89%
|219.665,39844
|715
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальное машиностроение"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|69.005.255,17
|995,16
|-10,28%
|69.340,59272
|702
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|285.425.466,56
|5.150,21
|4,90%
|55.420,14072
|683
|Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Нефть"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|99.914.462,57
|870,46
|-3,64%
|114.783,64060
|670
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Индекс МосБиржи"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|168.777.797,95
|1.781,89
|17,39%
|94.718,50104
|666
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Европа"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|90.279.434,31
|781,92
|-3,70%
|115.458,44476
|636
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ-АКЦИИ"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|411.988.863,99
|5.664,25
|3,13%
|72.734,99592
|623
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ ТИТАН"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|27.722.559,16
|2.321,29
|9,72%
|11.942,73898
|604
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Европа"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|211.875.660,23
|13.971,61
|-2,29%
|15.164,72962
|600
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Развивающиеся рынки"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|161.415.949,05
|18.825,93
|7,62%
|8.574,12748
|590
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|102.939.815,74
|1.599,69
|2,52%
|64.349,82972
|585
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»
|Интервальный
|Товарного рынка
|220.644.705,86
|2.503,50
|17,75%
|88.134,58239
|577
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Китай"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|66.028.557,21
|2.182,71
|1,13%
|30.250,67563
|567
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Пенсионные накопления"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Долларовые облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|295.424.839,91
|1.289,26
|19,68%
|229.143,09890
|553
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ИнвестКапитал"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|22.224.368,41
|2.088,27
|7,47%
|10.642,48052
|473
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Золото"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|70.981.533,38
|1.429,54
|12,70%
|49.653,37129
|462
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аленка-Капитал"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|72.891.912,83
|4.416,48
|-14,72%
|16.504,54297
|459
|Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Мировая продовольственная корзина"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|80.810.750,18
|1.189,74
|6,42%
|67.922,97887
|445
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|175.882.201,82
|21.784,38
|14,08%
|8.073,77456
|434
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные инновации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|144.318.446,67
|23.465,84
|5,31%
|6.150,14945
|426
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд высоких технологий"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|119.479.545,41
|979,64
|-18,22%
|121.963,02542
|413
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Глобальные инвестиции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|119.863.129,10
|1.069,88
|-5,81%
|112.034,51396
|401
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|257.049.654,03
|569,73
|14,93%
|451.175,93469
|393
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Мировые технологии"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|33.543.785,24
|3.053,44
|7,17%
|10.985,58855
|382
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Мировые облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|33.754.678,78
|2.627,76
|2,98%
|12.845,41777
|379
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|200.075.255,52
|750,78
|24,45%
|266.490,77789
|369
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|104.335.582,05
|2.008,08
|5,01%
|51.957,80519
|369
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Драгоценные металлы"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|122.156.338,66
|1.591,54
|20,56%
|76.753,40922
|367
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Драгоценные металлы"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|138.285.220,62
|14.599,34
|15,02%
|9.472,01618
|364
|Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Индия"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|118.258.410,42
|2.628,68
|6,70%
|44.987,70606
|355
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
|Закрытый
|Недвижимости
|168.908.993,80
|3.863,99
|4,65%
|43.713,65753
|354
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-акции 6.4"
|Интервальный
|Акций
|340.221.970,02
|5.370,80
|-1,29%
|63.346,62797
|353
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид-Индекс МосБиржи"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|78.427.697,58
|255.201,81
|13,53%
|307,31639
|331
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - США"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|66.529.765,11
|2.576,95
|8,06%
|25.817,28999
|322
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|293.621.721,54
|3.933,65
|13,90%
|74.643,60059
|297
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|93.175.873,08
|1.056,01
|7,50%
|88.233,73801
|262
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Акции второго эшелона"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|88.033.097,55
|221,63
|2,26%
|397.213,58509
|260
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|261.544.009,71
|31.386,71
|17,53%
|8.332,95363
|258
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|19.523.133,45
|1.013,63
|3,70%
|19.260,60297
|258
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения»
|Закрытый
|Рентный
|3.615.419.637,60
|49,45
|-69,59%
|73.111.946,14260
|255
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|135.135.414,02
|4.910,24
|4,83%
|27.521,12008
|247
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Золото"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|22.130.189,33
|1.679,43
|10,59%
|13.177,19279
|245
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Финансист"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|14.706.676,22
|2.612,83
|-0,64%
|5.628,64089
|245
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|6.261.709,72
|1.425,31
|14,53%
|4.393,22819
|230
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Биржевые активы"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|24.979.907,81
|1.566,82
|18,99%
|15.943,04585
|225
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|46.825.533,10
|4.239,09
|17,81%
|11.046,11715
|224
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Драгоценные металлы"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|61.045.143,70
|14.400,60
|13,53%
|4.239,06828
|217
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|46.019.100,79
|286,13
|19,27%
|160.834,89459
|211
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Развивающиеся рынки"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|28.417.036,36
|1.826,31
|-2,98%
|15.559,77405
|203
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Сбалансированный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|76.354.221,11
|3.744,43
|14,71%
|20.391,39936
|196
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|193.470.066,32
|2.027,53
|-0,22%
|95.421,75297
|191
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|44.325.588,78
|25.826,12
|8,36%
|1.716,30826
|187
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|286.219.556,26
|62,59
|7,52%
|4.572.680,87009
|182
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|42.820.721,05
|2.907,14
|5,54%
|14.729,50927
|182
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|53.498.309,78
|2.567,49
|24,96%
|20.836,78603
|178
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Зарубежная собственность"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|18.255.350,32
|2.340,76
|12,16%
|7.798,90131
|173
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Активо два"
|Закрытый
|Рентный
|140.166.449,78
|1.077,18
|-2,15%
|130.123,00000
|170
|Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ИДжи Акций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|27.335.605,49
|1.361,48
|6,62%
|20.077,80119
|169
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|57.064.509,05
|1.601,71
|4,49%
|35.627,24489
|168
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|302.362.203,27
|50.435,73
|0,01%
|5.995,00000
|160
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид Интервальный"
|Интервальный
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|42.754.984,90
|59,19
|-4,33%
|722.294,37576
|153
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - акции Мира"
|Интервальный
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|50.173.184,04
|1.179,23
|3,82%
|42.547,57378
|144
|Акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Агидель-акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|40.214.834,52
|5.054,53
|4,92%
|7.956,19861
|143
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Валютные облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|182.627.760,52
|2.089,94
|19,00%
|87.384,23260
|141
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Индексный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|18.491.710,04
|4.664,42
|21,63%
|3.964,41540
|140
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|110.760.602,33
|1.699,58
|16,09%
|65.169,21828
|139
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|76.451.730,52
|375,36
|0,59%
|203.676,03633
|136
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ ОПЛОТ"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|34.937.156,38
|2.623,08
|1,94%
|13.319,12446
|132
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд долгосрочных инвестиций Солид"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|35.944.476,58
|2.102,24
|-0,54%
|17.098,19720
|124
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Сбалансированный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|92.494.643,62
|367,47
|8,22%
|251.708,14690
|123
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании "Парма-Менеджмент"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|153.749.729,89
|22.446,16
|6,16%
|6.849,71313
|118
|Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|5.000.854,93
|6.183,43
|6,53%
|808,75089
|113
|Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|18.503.929,64
|22.471,98
|16,66%
|823,42221
|103
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Нефть"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|8.646.472,09
|1.828,49
|34,76%
|4.728,74337
|90
|Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые рынки»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|58.876.735,05
|170,93
|-8,76%
|344.453,76230
|87
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах еврооблигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|134.582.542,09
|1.981,93
|15,94%
|67.904,80945
|86
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Активо пять"
|Закрытый
|Недвижимости
|149.714.493,00
|309.617,46
|1,61%
|483,54667
|85
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Золото, серебро, платина"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|66.055.964,88
|1.530,00
|13,94%
|43.173,77408
|85
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|25.900.796,47
|1.201,36
|12,60%
|21.559,63792
|83
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Рублёвые облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.889.933.520,03
|304,33
|5,00%
|9.496.098,51245
|82
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|10.734.733,12
|1.975,44
|-1,18%
|5.434,09053
|82
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"
|Интервальный
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.199.272.228,70
|57.817,66
|8,69%
|20.742,31837
|80
|Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|31.231.905,52
|1.999,60
|1,08%
|15.619,09592
|77
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2»
|Закрытый
|Недвижимости
|1.489.310.062,96
|523.152,69
|н/д
|2.846,79804
|76
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|544.387.916,52
|3.365,04
|7,64%
|161.777,45801
|76
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ - Подмосковный"
|Закрытый
|Недвижимости
|2.157.577.573,60
|335,59
|-20,90%
|6.429.209,76656
|72
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АКТИВО ШЕСТЬ"
|Закрытый
|Недвижимости
|312.633.710,36
|312.633,71
|н/д
|1.000,00000
|71
|Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Фонд Акций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|89.997.091,89
|10.923,68
|14,59%
|8.238,71817
|71
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал – Чистые деньги"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.548.265.969,66
|1.961,30
|21,45%
|789.407,82630
|69
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|22.876.793,65
|93,93
|13,90%
|243.561,87304
|69
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|7.254.408,95
|2.620,23
|-0,64%
|2.768,61743
|68
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|33.393.338,26
|633,82
|0,43%
|52.685,81513
|65
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Активо один"
|Закрытый
|Рентный
|155.313.415,57
|970,71
|-0,20%
|160.000,00
|63
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.619.474,53
|2.327,33
|22,86%
|1.125,52589
|63
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Финам – Информационные технологии"
|Закрытый
|Акций
|4.183.066.775,15
|189,25
|-63,07%
|22.103.830,52708
|61
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "АТРИУМ"
|Закрытый
|Рентный
|1.431.141.173,77
|1.118,08
|1,27%
|1.280.000,00000
|60
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1»
|Закрытый
|Недвижимости
|775.008.911,55
|9.806,85
|-10,04%
|79.027,33320
|60
|Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сберегательный»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|11.670.308,08
|287,52
|3,59%
|40.589,56303
|59
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|15.333.140,71
|50,83
|н/д
|301.666,67772
|58
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Пермские Земли"
|Закрытый
|Недвижимости
|25.979.077,76
|51,96
|3,71%
|500.000,00000
|57
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центр-Сити"
|Закрытый
|Недвижимости
|124.697.106,21
|315.956,04
|5,80%
|394,66600
|53
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах пенсионный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|56.692.934,66
|12.083,36
|17,56%
|4.691,81862
|53
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - Международные рынки"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|26.332.382,45
|1.375,80
|5,59%
|19.139,66716
|53
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивидендные акции.Россия"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|6.642.508,54
|2.029,78
|4,63%
|3.272,53375
|52
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»
|Закрытый
|Недвижимости
|275.984.556,29
|865.518,16
|-11,47%
|318,86628
|46
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - Риэл Эстейт"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|18.947.935,14
|1.273,72
|9,76%
|14.876,01689
|44
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|12.194.038,75
|68,30
|-14,39%
|178.540,74600
|43
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Консервативные ценные бумаги»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.957.267,76
|1.554,64
|0,42%
|3.188,69047
|43
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Облигации.Россия"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.566.602,93
|765,81
|3,71%
|5.963,09070
|43
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Региональная Недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|39.869.570,41
|11.296,29
|38,72%
|3.529,43858
|42
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|12.209.163,36
|141,91
|1,49%
|86.036,12015
|42
|Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Холи Лэнд"
|Закрытый
|Рентный
|50.447.807,97
|15,32
|-97,99%
|3.293.004,50700
|41
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах Индекс МосБиржи"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|35.905.632,62
|5.651,83
|19,88%
|6.352,92335
|41
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Технологии будущего"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|14.839.252,59
|9.957,03
|н/д
|1.490,32936
|41
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|235.625.176,28
|57,95
|21,56%
|4.066.165,83404
|40
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Мой сейф"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|26.937.630,09
|9.805,44
|н/д
|2.747,21322
|40
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Российские акции. Первый эшелон"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|3.610.543,27
|1.385,79
|17,26%
|2.605,41118
|39
|Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк"
|Закрытый
|Рентный
|28.705.128,24
|16,90
|-97,88%
|1.698.426,94971
|38
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|3.711.316,01
|1.337,96
|5,30%
|2.773,86565
|38
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции роста. Россия"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|3.047.709,17
|1.040,63
|3,63%
|2.928,71953
|38
|Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Фонд Облигаций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|27.170.633,49
|4.776,37
|6,95%
|5.688,55762
|37
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|21.479.399,11
|984,26
|10,71%
|21.822,97365
|36
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах денежный рынок"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|544.598.353,81
|7.686,70
|6,89%
|70.849,41345
|34
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|50.036.660,49
|2.466,57
|12,16%
|20.285,92155
|34
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Акции»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|14.820.716,42
|1.006,94
|н/д
|14.718,57069
|34
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Строительные инвестиции"
|Закрытый
|Недвижимости
|2.011.229.386,37
|62.850,92
|-25,35%
|32.000,00000
|33
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах сбалансированный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|34.821.122,45
|2.609,30
|14,04%
|13.345,00336
|33
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|25.780.041,56
|1.031,20
|-7,83%
|25.000,00000
|33
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Еврооблигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|8.654.875,32
|11.921,61
|19,57%
|725,98233
|32
|Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мономах-Панорама»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.930.736,81
|2.547,57
|3,15%
|757,87342
|30
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский-Рентный II"
|Закрытый
|Рентный
|3.900.474.493,54
|353,86
|6,78%
|11.022.727,44622
|29
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Золотое сечение"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|12.015.831,89
|9.048,78
|н/д
|1.327,89522
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Стратегические инвестиции»
|Закрытый
|Рентный
|1.443.433.701,87
|1.138,23
|-0,15%
|1.268.136,67935
|26
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|11.548.652,55
|935,21
|4,00%
|12.348,74261
|25
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Квант"
|Закрытый
|Недвижимости
|154.843.329,52
|774,22
|-6,30%
|200.000,00000
|24
|Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новая Москва"
|Закрытый
|Недвижимости
|33.734.703,56
|2.095,70
|-77,98%
|16.097,12500
|24
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал"
|Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "ТФБ-Рентный инвестиционный фонд"
|Закрытый
|Рентный
|8.386.101.057,54
|29.588,22
|-8,37%
|283.427,04833
|21
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|12.710.591,75
|1.008,23
|н/д
|12.606,80958
|21
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Золото"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|34.778.218,16
|1.269,43
|14,71%
|27.396,64058
|20
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Cолид Недвижимость-2"
|Закрытый
|Рентный
|27.584.276,25
|377.413,59
|-10,03%
|73,08766
|20
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Казначейский"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|27.051.657,56
|1.618,90
|7,70%
|16.709,94484
|19
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - Мировая Фармацевтика и Биотехнологии"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|13.727.663,98
|1.073,80
|18,55%
|12.784,22803
|19
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Глобальные инвестиции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|233.161.695,32
|1.183,89
|21,70%
|196.945,55322
|18
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА-ИНДЕКС РТС"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|32.135.697,51
|2.240,43
|17,33%
|14.343,55362
|18
|Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Капитальные инвестиции»
|Закрытый
|Рентный
|25.733.420,59
|25,70
|-62,16%
|1.001.133,00000
|17
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.304.089,25
|3.690,12
|37,16%
|353,40025
|17
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Солид Рентный - 2"
|Закрытый
|Недвижимости
|417.081.572,83
|4.965.256,82
|н/д
|84,00000
|16
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Высокие технологии"
|Интервальный
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|749.925.538,49
|234.787,81
|9,47%
|3.194,05649
|15
|Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобал Капитал - Акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|36.713.820,52
|2.241,93
|3,51%
|16.376,01109
|15
|Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - смешанные инвестиции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|24.021.815,34
|18.118,81
|12,04%
|1.325,79440
|15
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.650.934,98
|1.375,79
|17,05%
|1.926,85239
|15
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Селена"
|Закрытый
|Недвижимости
|220.903.759,77
|776,70
|-16,53%
|284.413,54894
|14
|Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Дивидендные акции и корпоративные облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|88.418.388,53
|5.639,28
|4,08%
|15.679,02935
|14
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Государственные облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.477.171,71
|92,96
|1,46%
|26.647,29198
|14
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый
|Недвижимости
|196.516.809,28
|477,18
|-5,09%
|411.830,61360
|13
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый
|Недвижимости
|60.370.417,78
|535,61
|-2,75%
|112.712,73000
|13
|Закрытое акционерное общество " ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Тверская усадьба"
|Закрытый
|Рентный
|1.625.774.321,26
|35.874,64
|-0,01%
|45.318,20428
|11
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский»
|Закрытый
|Рентный
|1.327.986.016,05
|1.659,98
|-3,70%
|800.000,00000
|11
|Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"
|Закрытый
|Рентный
|42.472.148,52
|2.460,87
|-1,55%
|17.259,00000
|11
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новосибирск девелопмент-1"
|Закрытый
|Недвижимости
|37.987.935,47
|1.356,42
|33,14%
|28.006,00000
|11
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Рантье"
|Закрытый
|Рентный
|258.329.738,01
|1.181,38
|-0,28%
|218.667,34261
|10
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"
|Закрытый
|Недвижимости
|83.250.212,80
|98.729,65
|8,90%
|843,21386
|10
|Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Еврооблигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|29.451.399,63
|1.092,28
|11,86%
|26.963,14765
|10
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский-Рентный"
|Закрытый
|Рентный
|16.882.598.206,74
|3.885,36
|3,20%
|4.345.184,05105
|9
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ- Валютные еврооблигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|702.877.515,90
|191,31
|23,52%
|3.674.004,89410
|9
|Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КОНСЕРВАТОРия"
|Интервальный
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|376.338.659,35
|1.561,57
|4,45%
|241.000,00000
|9
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Столичная рента"
|Закрытый
|Недвижимости
|60.444.242,51
|299.971,43
|0,33%
|201,50000
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОМ.РФ"
|Закрытый
|Недвижимости
|59.365.255.246,56
|1.141,64
|3,80%
|52.000.000,00000
|8
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фонд "Реконструкция и Развитие"
|Закрытый
|Недвижимости
|13.462.717.725,06
|1.346,27
|3,88%
|10.000.000,00000
|8
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Инвестбаланс"
|Интервальный
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|653.601.074,87
|1.292.754,62
|9,74%
|505,58789
|8
|Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер"
|Закрытый
|Недвижимости
|327.198.310,63
|6.543,97
|5,56%
|50.000,00000
|8
|Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Майлстоун"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|102.205.900,68
|603,18
|-25,87%
|169.443,71833
|8
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Зенит" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|11.605.453,18
|11,49
|14,21%
|1.009.786,44254
|8
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|588.385.456,80
|1.176,25
|5,50%
|500.220,00000
|7
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город»
|Закрытый
|Недвижимости
|140.562.665,48
|329.495,23
|-13,90%
|426,60000
|7
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИО-ЛИОН Эстейт"
|Закрытый
|Недвижимости
|124.688.285,86
|9.258,48
|-0,31%
|13.467,47494
|7
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Родные просторы»
|Закрытый
|Недвижимости
|109.026.929,00
|6.365,27
|-3,18%
|17.128,40182
|7
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение»
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восхождение»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|24.451.460,40
|1.035,31
|н/д
|23.617,61760
|7
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Можайский берег"
|Закрытый
|Рентный
|17.978.195,71
|2.695,38
|-7,93%
|6.670,00000
|7
|Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"
|Закрытый
|Рентный
|1.368.811.162,89
|1.913,54
|-12,18%
|715.328,77830
|6
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|1.209.152.533,00
|391,11
|-99,88%
|3.091.597,95350
|6
|Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Диана"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аршин"
|Закрытый
|Недвижимости
|576.673.068,32
|57.667,31
|23,97%
|10.000,00000
|6
|Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Югра Рентный Фонд"
|Закрытый
|Рентный
|225.247.250,34
|12.903,64
|-0,06%
|17.456,10174
|6
|Акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Энергетика Севера"
|Закрытый
|Акций
|155.883.884,72
|3.029,15
|-66,56%
|51.461,30000
|6
|Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аванпост"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|59.167.761,64
|1.772,76
|-1,67%
|33.376,08891
|6
|Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Америка»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|13.314.828,69
|1.234,69
|8,65%
|10.783,98487
|6
|Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобал Капитал - Облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|8.349.977,66
|2.538,14
|1,31%
|3.289,80502
|6
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АЛЛТЕК-БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|5.077.013,63
|19.770,34
|15,97%
|256,79953
|6
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Полис" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|881.496,24
|0,87
|-96,97%
|1.017.525,76348
|6
|Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
|Закрытый
|Акций
|17.294.888.321,85
|1.901.582,00
|21,01%
|9.095,00000
|5
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Ай Пи Ти - Недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|4.279.761.729,17
|3.890,69
|11,70%
|1.100.000,00000
|5
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
|Закрытый
|Рентный
|3.430.836.913,05
|1.106.721,58
|-4,06%
|3.100,00000
|5
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Торговая недвижимость»
|Закрытый
|Недвижимости
|1.379.099.356,45
|5.652,05
|-4,12%
|244.000,00000
|5
|Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сити-Капитал" под управлением Акционерного общества "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.009.211.692,53
|201.842,34
|-35,37%
|5.000,00000
|5
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100»
|Биржевой
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|618.988.590,53
|644,42
|н/д
|960.964,15009
|5
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|572.662.926,13
|85,47
|9,37%
|6.700.000,00000
|5
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Возрождение Абхазии"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|550.594.293,60
|315,97
|-33,99%
|1.742.547,20076
|5
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "СибиряК"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"
|Закрытый
|Недвижимости
|164.564.405,25
|2,17
|-9,58%
|75.700.431,37600
|5
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|133.753.112,70
|16.303,40
|-4,38%
|8.204,00000
|5
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютный резерв»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|27.910.327,83
|1.159,56
|16,26%
|24.069,70888
|5
|Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальный - Золото»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|13.447.338,18
|894,26
|13,13%
|15.037,39813
|5
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|13.004.781,08
|997,69
|н/д
|13.034,83996
|5
|Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальные акции плюс»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|10.362.879,17
|1.034,62
|17,98%
|10.016,07801
|5
|Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Фонд Сбалансированный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|7.599.592,99
|3.662,05
|1,20%
|2.075,22682
|5
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс –Тренды»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|5.743.774,66
|1.201,52
|12,05%
|4.780,42201
|5
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"
|Закрытый
|Рентный
|28.746.407.818,71
|43.597,53
|0,87%
|659.358,56291
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд»
|Закрытый
|Рентный
|12.726.209.654,77
|12.954,08
|15,57%
|982.409,30005
|4
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Резервный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|6.359.187.397,87
|91,25
|7,42%
|69.691.122,78519
|4
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Эстейт Первый»
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|4.184.963.607,90
|134.577,67
|-1,59%
|31.097,01367
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый
|Рентный
|4.016.785.730,92
|6.007,24
|-5,80%
|668.657,01280
|4
|Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Конкорд Эстейт Первый"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|3.380.946.297,38
|90.129,05
|7,80%
|37.512,28199
|4
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Третий Земельный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|Закрытый
|Рентный
|1.245.467.467,14
|4.294,72
|10,28%
|290.000,00000
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.205.727.755,95
|4.465,66
|2,35%
|270.000,00000
|4
|Акционерное общество "Кубанская управляющая компания"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Покровский"
|Закрытый
|Недвижимости
|447.666.224,07
|631,01
|-21,43%
|709.443,43512
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Торговые ряды Лобня"
|Закрытый
|Недвижимости
|415.847.852,52
|330.562,68
|6,80%
|1.258,00000
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фаворит Девелопмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|361.571.700,06
|4.879,51
|-10,93%
|74.100,00000
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Артфонд" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый
|Рентный
|302.411.629,36
|267,71
|-7,48%
|1.129.640,00000
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"
|Закрытый
|Недвижимости
|249.590.806,44
|880,41
|-23,77%
|283.492,48488
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВербаКапитал - Облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|230.116.163,43
|238,99
|7,75%
|962.853,64446
|4
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал–Рублевые сбережения"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|59.524.997,63
|1.026,08
|н/д
|58.012,19285
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Невская управляющая компания"
|Закрытый
|Недвижимости
|27.319.273,80
|455,32
|-35,89%
|60.000,00000
|4
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Меркури Кэпитал Траст - Облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|15.184.169,40
|1.509,64
|2,11%
|10.058,11925
|4
|Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Основа"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд " БиоТех" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания Основа
|Закрытый
|Рентный
|12.560.295,63
|25,04
|45,67%
|501.600,00000
|4
|Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальные облигации плюс»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|7.666.810,29
|765,46
|1,71%
|10.015,91006
|4
|Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТРИНФИКО Глобал.ру" под управлением Акционерного общества "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.398.236,90
|1.401,84
|4,71%
|3.137,48060
|4
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Айсегментс - Деньги"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|2.047.647,71
|1.103,55
|4,82%
|1.855,50770
|4
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Резервный. Валютный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.043.703.633,62
|147,99
|23,11%
|27.324.102,71615
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский рентный инвестиционный фонд»
|Закрытый
|Рентный
|3.723.426.839,57
|54,40
|-30,45%
|68.445.257,55063
|3
|Акционерное общество "Управляющая компания "Универсал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП" под управлением ЗАО "УК "Универсал"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|1.754.364.870,62
|553.556,88
|-2,20%
|3.169,25853
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сто одиннадцать"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.673.244.734,97
|916,71
|-7,05%
|1.825.270,04051
|3
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ТФБ-Инвестиционный"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.094.475.104,05
|21.382,22
|4,61%
|51.186,22642
|3
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент».
|Закрытый
|Недвижимости
|957.011.472,67
|478.505,74
|1,25%
|2.000,00000
|3
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Четвертый Земельный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|Закрытый
|Рентный
|815.916.654,22
|8.159,17
|-4,75%
|100.000,00001
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ВОСТОК"
|Закрытый
|Недвижимости
|758.933.100,13
|14.881.041,18
|8,68%
|51,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Доблестный витязь"
|Закрытый
|Рентный
|677.756.002,08
|996,70
|-2,09%
|680.000,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"
|Закрытый
|Недвижимости
|566.797.205,64
|11.113.670,70
|4,71%
|51,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕРАКЛ"
|Закрытый
|Недвижимости
|476.937.240,33
|1.550.484,23
|15,53%
|307,60535
|3
|Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альтаир Инвест"
|Закрытый
|Недвижимости
|210.033.657,85
|42.006,73
|-23,05%
|5.000,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ. Ростошинские пруды"
|Закрытый
|Недвижимости
|169.623.146,18
|6.282,34
|-26,08%
|27.000,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс-Финанс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Финансы и недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|136.819.631,87
|1.368.196,32
|2,72%
|100,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ. Перспектива"
|Закрытый
|Недвижимости
|108.776.807,18
|1.450,36
|-84,93%
|75.000,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СтройКапиталЪ"
|Закрытый
|Недвижимости
|89.901.897,39
|1.953.650,17
|-18,08%
|46,01740
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Перспективный"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|80.307.569,21
|267,69
|5,40%
|300.000,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"
|Закрытый
|Рентный
|77.657.855,76
|1.766,47
|6,84%
|43.962,16000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский"
|Закрытый
|Недвижимости
|51.906.965,66
|44.717,52
|-44,88%
|1.160,77458
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коллективная недвижимость" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый
|Недвижимости
|33.729.159,06
|168,65
|-63,18%
|200.000,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новосибирск-земельный"
|Закрытый
|Недвижимости
|29.484.045,40
|906,09
|-9,58%
|32.539,85264
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "САН - Смешанные инвестиции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|23.127.128,05
|2.311,56
|28,10%
|10.005,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА-США"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|17.976.553,32
|1.677,99
|7,61%
|10.713,14858
|3
|Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|15.606.432,31
|1.559,91
|5,81%
|10.004,68270
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Варрант" под управлением ООО "ИнтерФинанс УА"
|Закрытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|13.445.583,76
|0,13
|-51,85%
|101.200.000,00000
|3
|Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «3D»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|12.884.685,58
|1.296,98
|5,55%
|9.934,39797
|3
|Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|11.875.869,36
|14.318,07
|3,46%
|829,43232
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Долина" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|11.651.001,07
|9,21
|-42,58%
|1.265.008,98670
|3
|Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮграФинанс-недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|6.919.865,56
|399,42
|-22,13%
|17.325,00000
|3
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|45.277.041.973,42
|80.851,86
|-0,79%
|560.000,00000
|2
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Мегаполис"
|Закрытый
|Недвижимости
|12.030.836.570,41
|287.269,26
|0,06%
|41.880,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|10.217.753.939,72
|1.994,74
|4,72%
|5.122.348,42598
|2
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Спектр"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|7.471.303.597,78
|884,80
|2,52%
|8.444.038,60915
|2
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|7.164.593.498,67
|92.450,80
|-2,98%
|77.496,28429
|2
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»
|Закрытый
|Недвижимости
|5.096.745.236,15
|305.194,33
|1,73%
|16.700,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
|Закрытый
|Рентный
|4.890.182.507,65
|47.455,76
|-4,82%
|103.047,18693
|2
|Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"
|Закрытый
|Акций
|3.496.573.186,26
|361.402,91
|19,91%
|9.675,00000
|2
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"
|Закрытый
|Акций
|2.806.466.004,08
|284.055,26
|12,08%
|9.880,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива"под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый
|Рентный
|2.600.951.020,04
|709,04
|-1,90%
|3.668.267,67613
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.902.208.514,98
|67.936,02
|-31,91%
|28.000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "УФА ЭКСПО"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.886.074.694,35
|313.805,60
|-65,64%
|6.010,32837
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.558.388.601,75
|1.793,65
|-15,88%
|868.837,82111
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Трейд Эстейт" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.383.222.387,56
|796,88
|3,37%
|1.735.806,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Северная столица" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.273.385.912,77
|3.094,68
|284,99%
|411.476,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Система – Рентная недвижимость 1»
|Закрытый
|Недвижимости
|1.155.082.705,10
|335.000,78
|2,77%
|3.448,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Две столицы" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Меркури Кэпитал Траст"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.108.589.785,56
|1.007,24
|2,43%
|1.100.625,31335
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы"
|Закрытый
|Рентный
|909.573.118,76
|157.853,27
|-32,38%
|5.762,14320
|2
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ"
|Закрытый
|Недвижимости
|758.479.146,55
|14.872.140,13
|7,84%
|51,00000
|2
|Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИАРТ Девелопмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|629.062.571,70
|89.866,08
|-1,45%
|7.000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Империал - первый фонд недвижимости"
|Закрытый
|Недвижимости
|616.476.168,77
|1.973,13
|192,56%
|312.434,99001
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание»
|Закрытый
|Недвижимости
|566.185.636,15
|59.250,82
|-31,09%
|9.555,74326
|2
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СМ.арт - Альянс"
|Закрытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|506.137.341,85
|855,21
|-2,09%
|591.828,21884
|2
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|486.464.385,07
|121.616,10
|0,73%
|4.000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд фонд недвижимости "КОВЧЕГ"
|Закрытый
|Недвижимости
|463.811.120,30
|103.693,28
|3,49%
|4.472,91408
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл"
|Закрытый
|Недвижимости
|415.389.278,02
|2.970,54
|-0,25%
|139.836,05491
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рантье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|Закрытый
|Недвижимости
|376.583.731,26
|929,66
|-20,52%
|405.077,17513
|2
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Пятый Земельный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|Закрытый
|Рентный
|370.104.934,63
|3.701,05
|-3,99%
|100.000,00000
|2
|Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стратегия - Деловая недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|309.607.042,77
|96.752,20
|-2,36%
|3.200,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"
|Закрытый
|Недвижимости
|241.003.182,22
|9.507,03
|8,54%
|25.350,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Заречье" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"
|Закрытый
|Недвижимости
|228.162.635,31
|9.126,51
|-3,37%
|25.000,00000
|2
|Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮГРА Коммерческая Недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|203.895.680,53
|6.014,44
|-10,73%
|33.901,00000
|2
|"Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"
|Закрытый
|Недвижимости
|162.108.002,87
|648,43
|-23,42%
|250.000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Азово-Донская Управляющая Компания"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Адмирал"
|Закрытый
|Недвижимости
|157.519.383,15
|6.300,78
|-29,09%
|25.000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Оптимальный" под управлением общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
|Закрытый
|Недвижимости
|69.058.647,45
|0,60
|-1,64%
|115.000.000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм"
|Рентный Закрытый Паевой инвестиционный фонд "Перспектива - фонд второй"
|Закрытый
|Рентный
|63.923.583,04
|639,24
|-86,85%
|100.000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Форт"
|Закрытый
|Недвижимости
|35.426.521,01
|7.454,48
|4,56%
|4.752,38186
|2
|Акционерное общество "Центральная Управляющая Компания"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РосПИФ"
|Закрытый
|Недвижимости
|27.250.735,68
|302.785,95
|1,01%
|90,00000
|2
|Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атлант"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|16.872.292,16
|1.282,71
|13,91%
|13.153,61456
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Баргузин"
|Закрытый
|Недвижимости
|11.970.386,17
|2.753,71
|-22,26%
|4.347,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Змей Горыныч"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|11.150.002,51
|782,87
|-0,58%
|14.242,38378
|2
|Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Золотой Эталон"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|9.574.116,10
|948,00
|15,19%
|10.099,31118
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА - ЕВРОПА"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|3.831.888,56
|1.109,78
|-1,54%
|3.452,83196
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "АПЕКС Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИНФИНИУМ"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.149.798,50
|1.533,06
|#ДЕЛ/0!
|750,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТРИНФИКО Еврооблигации плюс"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|923.243,85
|990,96
|-0,06%
|931,66985
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|247.348,79
|90,05
|7,55%
|2.746,64840
|2
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм"
|Рентный Закрытый Паевой инвестиционный фонд "Перспектива"
|Закрытый
|Рентный
|-29.004.204,60
|0,00
|-100,00%
|100.000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»
|Закрытый
|Рентный
|8.687.651.025,73
|1.992,38
|12,58%
|4.360.441,14301
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сельскохозяйственный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|5.462.358.096,14
|54.623.580,96
|11,56%
|100,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"
|Закрытый
|Недвижимости
|3.862.329.844,37
|10.581,73
|3,36%
|365.000,00000
|1
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Капитальный"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|3.132.265.112,14
|956.117,29
|10,87%
|3.276,02600
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"
|Закрытый
|Недвижимости
|3.086.063.798,29
|1.541.490,41
|0,08%
|2.002,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Каскад" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|2.871.509.119,73
|909,66
|0,45%
|3.156.687,21097
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"
|Закрытый
|Рентный
|2.788.816.331,60
|55.776.326,63
|-26,50%
|50,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саввинские палаты» под управлением ООО Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»
|Закрытый
|Недвижимости
|2.465.350.122,32
|24.387,05
|-2,25%
|101.092,58706
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ"
|Закрытый
|Недвижимости
|2.172.512.045,46
|12.557.873,10
|6,91%
|173,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доминион Тауэр»
|Закрытый
|Недвижимости
|2.153.590.644,02
|215.359,06
|-12,97%
|10.000,00000
|1
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Монолит"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.763.586.181,57
|285,29
|-6,80%
|6.181.659,15717
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шаляпин"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.696.759.462,65
|3.610,13
|9,49%
|470.000,00000
|1
|Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.684.386.113,67
|11.335,78
|-0,22%
|148.590,23203
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Генезис" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.563.571.420,57
|580,26
|-12,06%
|2.694.620,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Азимут"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.407.643.477,64
|3.879,28
|-8,21%
|362.862,43530
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Югра"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.236.070.505,24
|100.237,40
|17,80%
|12.331,43010
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.172.973.315,64
|106.115,30
|-0,14%
|11.053,76243
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шоколад»
|Закрытый
|Недвижимости
|1.097.489.933,06
|397.232,54
|-39,50%
|2.762,83994
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»
|Закрытый
|Недвижимости
|1.095.670.453,67
|219.134,09
|2,77%
|5.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство»
|Закрытый
|Недвижимости
|1.027.577.122,27
|1.672,40
|-12,04%
|614.433,05188
|1
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.020.609.138,23
|174.412,40
|2,26%
|5.851,70056
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Реальные инвестиции"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"
|Закрытый
|Недвижимости
|1.017.042.047,17
|383.789,45
|10,10%
|2.650,00000
|1
|Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Конкорд Эстейт"
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|898.480.015,87
|82.254,36
|-33,33%
|10.923,19012
|1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный"
|Закрытый
|Рентный
|893.630.469,03
|556,23
|-20,57%
|1.606.594,08311
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
|Закрытый паевой фонд недвижимости "Москва-Ритейл"
|Закрытый
|Недвижимости
|834.955.099,70
|1.749.572,50
|7,91%
|477,23378
|1
|Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аруджи – фонд недвижимости 1"
|Закрытый
|Недвижимости
|802.783.777,38
|608,53
|15,00%
|1.319.208,22265
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"
|Закрытый
|Недвижимости
|741.856.958,47
|15.026,44
|5,40%
|49.370,10000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Эверест Центр"
|Закрытый
|Недвижимости
|726.934.211,08
|1.153.863,83
|-10,13%
|630,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"
|Закрытый
|Рентный
|714.131.728,78
|252.076,15
|-45,45%
|2.833,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилой дом"
|Закрытый
|Недвижимости
|710.444.611,72
|1.530,23
|-0,25%
|464.272,22591
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВИКТОРИЯ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|Закрытый
|Недвижимости
|692.314.766,95
|483.448,99
|-0,11%
|1.432,03270
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм"
|Рентный Закрытый паевой инвестиционный фонд "Содружество"
|Закрытый
|Рентный
|689.528.957,75
|11.406,58
|-6,73%
|60.450,12949
|1
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ-Логистический"
|Закрытый
|Недвижимости
|665.792.099,78
|957,47
|-1,46%
|695.368,27828
|1
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Социальные инвестиции"
|Закрытый
|Недвижимости
|654.234.066,90
|95.230,58
|-5,40%
|6.870,00000
|1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Коммерческая недвижимость»
|Закрытый
|Рентный
|633.949.732,77
|496,29
|-24,29%
|1.277.366,97358
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
|Закрытый
|Рентный
|586.999.140,60
|7.986,38
|5,82%
|73.500,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ»
|Закрытый
|Недвижимости
|545.410.133,71
|31.435,74
|4,58%
|17.350,00000
|1
|Акционерное общество Управляющая компания "Траст Лайт"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион - Рентный"
|Закрытый
|Рентный
|504.318.135,70
|1.311,61
|-1,30%
|384.504,51049
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Ангара Эстейт"под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|501.450.144,61
|1.044,69
|-5,12%
|480.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Земля-Недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|496.339.617,72
|2.305.232,54
|-31,80%
|215,31000
|1
|Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РОСТ Недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|480.352.400,34
|238.981,29
|-4,15%
|2.010,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"
|Закрытый
|Недвижимости
|454.195.505,33
|574,32
|-1,16%
|790.840,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С."
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИФ"
|Закрытый
|Недвижимости
|388.406.141,34
|92.239,14
|-7,78%
|4.210,86028
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"
|Закрытый
|Недвижимости
|372.503.564,45
|427,53
|-26,95%
|871.300,00000
|1
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "ТФГ - Акции"
|Закрытый
|Акций
|367.730.247,50
|4.288,77
|3,22%
|85.742,57341
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С."
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атолл"
|Закрытый
|Недвижимости
|318.976.099,53
|6.889,71
|-8,59%
|46.297,46848
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Берег"
|Закрытый
|Недвижимости
|310.638.693,11
|1.137,81
|-2,12%
|273.013,60551
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РИГОРА"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Касимово»
|Закрытый
|Недвижимости
|310.560.562,70
|6.257,90
|-2,04%
|49.627,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Виктория плюс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РИК Капитал»
|Закрытый
|Недвижимости
|309.436.920,19
|1.250.135,42
|2,57%
|247,52272
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский»
|Закрытый
|Недвижимости
|308.162.312,09
|8.096,67
|9,30%
|38.060,40000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Царский мост"
|Закрытый
|Денежного рынка
|306.830.263,97
|335,97
|-18,56%
|913.276,57849
|1
|Акционерное общество Управляющая компания "Меридиан"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Колокольников"
|Закрытый
|Недвижимости
|297.185.826,83
|371,48
|-60,49%
|800.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Энсаф"
|Закрытый
|Недвижимости
|281.982.600,42
|2.138,17
|8,11%
|131.880,46247
|1
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "ПАССАЖ"
|Закрытый
|Акций
|246.305.122,47
|24,63
|-63,54%
|10.000.000,00000
|1
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Респект-Финанс"
|Закрытый
|Акций
|226.519.622,40
|226,52
|-68,47%
|1.000.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Меркури-Коммерческая Недвижимость" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Меркури Кэпитал Траст"
|Закрытый
|Недвижимости
|220.544.989,73
|705.238,41
|6,28%
|312,72402
|1
|Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Тверская земля"
|Закрытый
|Рентный
|219.016.325,11
|4.380,33
|-30,10%
|50.000,00000
|1
|Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра-Рантье"
|Закрытый
|Недвижимости
|212.277.635,39
|8.654,50
|4,93%
|24.528,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции"
|Закрытый
|Недвижимости
|203.181.502,34
|1.862.233,01
|-1,55%
|109,10638
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "ОфисЦентр"
|Закрытый
|Рентный
|199.294.391,60
|151.670,01
|2,74%
|1.314,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания.Недвижимость."
|Закрытый
|Недвижимости
|189.465.317,40
|1.260,13
|5,88%
|150.353,24342
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"
|Закрытый
|Недвижимости
|185.410.582,12
|311,30
|-20,65%
|595.603,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Ключ"
|Закрытый
|Рентный
|181.407.710,82
|60.469,24
|-8,67%
|3.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "НРК - Региональный" под управлением ООО Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"
|Закрытый
|Недвижимости
|175.394.417,93
|2.418,53
|-0,92%
|72.521,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Большой Урал"
|Закрытый
|Недвижимости
|173.622.314,70
|975,98
|-5,08%
|177.895,36820
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"
|Закрытый
|Недвижимости
|173.338.233,74
|388,08
|-15,41%
|446.655,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стабильный"
|Закрытый
|Недвижимости
|147.578.866,02
|688,59
|-6,28%
|214.318,86165
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда"
|Закрытый
|Недвижимости
|139.346.897,69
|1.976,20
|1,09%
|70.512,62732
|1
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3»
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|136.040.560,91
|5.441,62
|-14,81%
|25.000,00000
|1
|Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Афина Реалти"
|Закрытый
|Недвижимости
|132.262.199,79
|44.087,40
|-45,36%
|3.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилая недвижимость 01.10»
|Закрытый
|Недвижимости
|102.857.136,25
|471,82
|-27,71%
|218.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости "АНКОР - фонд недвижимости"
|Закрытый
|Недвижимости
|100.744.334,87
|27.984,54
|-14,14%
|3.600,00000
|1
|Общество с ограниченной ответсвенностью "Русский Капитал Паевые Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Восток Недвижимость»
|Закрытый
|Недвижимости
|99.764.403,52
|99.764,40
|-8,25%
|1.000,00000
|1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Первобанк-Недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|99.587.513,71
|331,96
|-30,40%
|300.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Лидер Девелопмент"
|Закрытый
|Недвижимости
|96.261.702,65
|1.170,54
|-44,28%
|82.237,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «БАЛТИНВЕСТ - Российская недвижимость»
|Закрытый
|Недвижимости
|94.366.008,91
|45.424,03
|-8,21%
|2.077,44681
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ. СтройИнвест"
|Закрытый
|Недвижимости
|85.354.330,84
|754,68
|-5,35%
|113.100,00000
|1
|Акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|65.397.058,95
|14.826,47
|5,38%
|4.410,83108
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Горизонт"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|50.716.862,45
|1.014,34
|н/д
|50.000,00000
|1
|Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новожиловские березняки"
|Закрытый
|Недвижимости
|49.669.497,68
|59.092,00
|-4,42%
|840,54524
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения"
|Закрытый
|Недвижимости
|39.193.522,61
|130,65
|1,54%
|300.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Кантри Спейс»
|Закрытый
|Рентный
|36.252.316,43
|14,77
|-98,78%
|2.453.990,93700
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"
|Закрытый
|Недвижимости
|34.950.542,00
|1.370,61
|0,96%
|25.500,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Инвестиционный капитал"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|30.068.020,84
|1.002,27
|н/д
|30.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "E3 Групп"
|Закрытый
|Недвижимости
|26.288.225,20
|4.240,04
|-59,89%
|6.200,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"
|Закрытый
|Недвижимости
|25.215.512,34
|302.586,16
|н/д
|83,33333
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес"
|Закрытый
|Недвижимости
|20.912.285,35
|82.008,96
|-12,42%
|255,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"
|Закрытый
|Недвижимости
|19.386.140,14
|161.551,17
|-11,63%
|120,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Базовые отрасли - акции»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|18.053.980,98
|1.805,40
|7,94%
|10.000,00000
|1
|Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Новая Москва 5»
|Закрытый
|Недвижимости
|18.029.951,87
|721,20
|-7,10%
|25.000,00000
|1
|Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Конкорд Эстейт Второй»
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|17.343.690,59
|69.374,76
|-12,51%
|250,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сфера"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|17.272.435,93
|1.280,20
|14,32%
|13.491,98438
|1
|Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд акций"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|16.052.177,84
|1.337,68
|11,90%
|12.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент - облигации»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|14.081.798,42
|1.408,18
|-0,33%
|10.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мобильный капитал – денежный рынок»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|13.937.597,80
|1.393,76
|5,36%
|10.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобус"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|13.173.059,01
|1.312,58
|16,38%
|10.036,00000
|1
|Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Современные инвестиции"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|12.853.829,48
|1.285,38
|-4,87%
|10.000,00000
|1
|Акционерное общество "Центральная трастовая компания"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал"
|Закрытый
|Недвижимости
|12.736.683,51
|509,47
|-92,09%
|25.000,00000
|1
|Акционерное общество "Центральная трастовая компания"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Недвижимость"
|Закрытый
|Недвижимости
|6.607.902,63
|11,28
|-83,41%
|585.692,86143
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список - облигации»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|4.305.122,29
|1.435,04
|-1,95%
|3.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Активные инвестиции - облигации»
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|3.876.468,62
|1.292,16
|0,25%
|3.000,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТРИНФИКО-Глобальные рынки"
|Открытый
|Фонд рыночных финансовых инструментов
|918.022,23
|874,31
|-7,96%
|1.050,00000
|1
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Волжский"
|Закрытый
|Недвижимости
|0,00
|0,00
|#ДЕЛ/0!
|0,00000
|0
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЛАЙТ-ИНВЕСТ"
|Закрытый
|Недвижимости
|0,00
|0,00
|#ДЕЛ/0!
|0,00000
|0
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