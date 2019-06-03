ПИФы России: рост доходов почти в четыре раза и миллион пайщиков в крупнейшем фонде

Самые крупные и доходные паевые инвестиционные фонды страны

«Реальное время» изучает показатели паевых инвестиционных фондов за 2018 год. Как оказалось, самые крупные по активам ПИФы — далеко не всегда самые большие по числу владельцев паев, а доходность вообще напрямую не связана ни с тем, ни с другим показателем.

Доходность — бывает и почти на 300%

В списке самых доходных паевых инвестиционных фондов по итогам 2018 года — в основном небольшие ПИФы, в которых число владельцев инвестиционных паев — от двух до четырех. Такие ПИФы занимают первые три места в рейтинге по доходности. В десятку, однако, входят и более крупные фонды, где число пайщиков — и 3, и 10, и 18 тысяч.

Наибольшая годовая доходность в 2018 году оказалась у закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Северная столица», находящегося под управлением УК «Эверест Эссет Менеджмент». Стоимость каждого из 411 тысяч паев выросла за год в 3,8 раза — с 803 до 3 095 рублей. Стоимость чистых активов ПИФа составляет 1,27 млрд рублей, но число пайщиков — всего два.

Столько же владельцев паев и во втором по доходности закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «Империал — первый фонд недвижимости». Стоимость каждого из 312 тыс. паев здесь за год выросла почти в три раза — с 674 до 1 973 рублей. Отметим, что число пайщиков за год при этом снизилось с пяти до двух.

Третье место занял еще один небольшой фонд. Это закрытый паевый инвестиционный рентный фонд «БиоТех», находящийся под управлением ЗАО «УК «Основа». У него всего четыре пайщика, а год назад их было в два раза больше — восемь. Всего в ПИФе — 501,6 тыс. паев на общую сумму в 12,56 млн рублей. Стоимость каждого инвестиционного пая составила 25 рублей — это в полтора раза больше, чем год назад.

Замыкает пятерку ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Региональная недвижимость» (управляется ООО «КьюБиЭф Управление активами»). Фото rjob.ru

Первый из крупных ПИФов по годовому росту — открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора». У него — 3 123 владельца, фонд находится под управлением АО «ВТБ Капитал Управление активами». Стоимость каждого пая за год выросла на 40% — до 22,69 рубля, а чистые активы ПИФа составляют 1,14 млрд рублей. За год число пайщиков выросло почти в два раза.

Пятое и шестое места в списке фондов по доходности заняли ПИФы с относительно небольшим числом участников. Замыкает пятерку ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Региональная недвижимость» (управляется ООО «КьюБиЭф Управление активами»), стоимость пая выросла за год на 39% — до 11,3 тыс. рублей. Владельцев паев фонда — 42, общий размер активов — 39,9 млн рублей.

На шестом месте — открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегические инвестиции», чьи паи подорожали за год на 37%. Владельцев паев — 17, чистые активы фонда составляют 1,3 млн рублей. Следом за ним расположился еще один ПИФ, управляемый «Альфа-Капиталом», на этот раз гораздо более крупный. Это открытый ПИФ рыночных инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Стоимость паев выросла на 36%, с 2 069 до 2 817 рублей. Число вкладчиков увеличилось в три с лишним раза — с 5 до 17,6 тысячи. Активы росли с 477 млн до 2,24 млрд рублей.

Восьмое место — у другого крупного ПИФа, открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Природные ресурсы». Управляется он АО «Сбербанк Управление активами» и за год показал рост на 36%. Это самый крупный по активам ПИФ в топ-10 — их объем составляет 5,48 млрд рублей. Число пайщиков при этом меньше, чем в «Альфа-Капитал Ресурсы», — лишь 9 677. За год, правда, их стало больше в два раза, а объем активов вырос в четыре с лишним раза.

Девятое место оказалось у небольшого по числу пайщиков открытого ПИФа «Уралсиба» — «Уралсиб Стоик-Нефть». Активы в 8,64 млн рублей сконцентрированы в руках 90 участников, годовая доходность составила 35%. Отметим, что год назад ПИФ управлялся ООО «УК «БФА». Замыкает десятку крупный открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Сырьевой сектор». Годовая доходность составила 33%, общий объем активов фонда — 1,3 млрд рублей, а число пайщиков — около 3,3 тысячи.

Самым крупным по активам фондом является ЗПИФ Недвижимости «Дом.РФ» под управлением ООО «Дом.РФ Управление активами». Фото дом.рф

Больше трети активов ПИФов — в 10 крупнейших

Активы топ-10 крупнейших паевых инвестиционных фондов составляют от 17,3 до 59,4 млрд рублей. Общий объем их активов составляет 281,6 млрд рублей — это 37% от объема активов всех 497 паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в России.

Доходность фондов из топ-10 по активам совсем не велика, за редким исключением. Самым крупным по активам фондом является ЗПИФ Недвижимости «Дом.РФ» под управлением ООО «Дом.РФ Управление активами». При объеме активов в 59,4 млрд рублей его паи принадлежат всего восьми собственникам. Год назад, впрочем, собственник был вообще один, а сам ЗПИФ назывался «Кутузовский» и находился под управлением ООО «УК АИЖК». Доходность фонда за год составила 3,8% — каждый инвестиционный пай вырос в цене с 1 100 до 1 141 рубля.

Еще меньше собственников, всего два, у паев второго по активам фонда — ЗПИФа смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением УК «Агана». Стоимость чистых активов фонда составляет 45,3 млрд рублей, а доходность оказалась отрицательной — -0,79%. На третьем месте также расположился небольшой по числу собственников ПИФ — это татарстанский закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Ак Барс — Горизонт». Его паи принадлежат четырем собственникам, объем активов — 28,7 млрд рублей. Доходность здесь небольшая — всего 0,87%, каждый пай подорожал за год с 43,2 до 43,6 тыс. рублей.

Еще один небольшой по числу собственников фонд замыкает десятку ПИФов по объему активов. Это ЗПИФ акций «Спортинвест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр». Паи на общую сумму в 17,3 млрд рублей принадлежат всего пяти собственникам. Отметим, что этот ПИФ — лидер по доходности среди фондов-лидеров по активам: тут она составила 21%.

Остальные входящие в топ по активам фонды — открытые и довольно крупные, причем все являются фондами рыночных финансовых инструментов. Четвертое место — у «Газпромбанк — Облигации плюс». Объем его активов составляет 25,6 млрд рублей, при этом число пайщиков — около 39,5 тыс. За год их число выросло с 29,5 тысячи, а активы увеличились с 18,6 млрд рублей.

На пятом месте расположился фонд под управлением «ВТБ Капитал Управление активами» — «ВТБ — Фонд Казначейский». Его активы составляют 25,3 млрд рублей, число пайщиков — 22,2 тысячи. Доходность за год составила 7,13%. Этот показатель — самый значительный из всех крупных ПИФов.

На шестом месте — «Рублевые облигации» под управлением УК «Пенсионные накопления». Число пайщиков здесь — 47 тысяч, объем активов — 22,5 млрд рублей, а доходность — 2,65%. Седьмое место у фонда компании «Сбербанк Управление Активами» — «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций». Объем активов здесь — 20,8 млрд рублей, число пайщиков — 15,7 тысячи, а доходность — 1,97%.

Восьмое место оказалось у ПИФа «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Его активы — 18,4 млрд рублей, пайщиков — 17,8 тысячи, а доходность — 3,5% в год. Девятое место занял фонд «Райффайзен-Облигации», его активы и число пайщиков примерно такие же, как у «Альфа-Капитал Облигации Плюс», а доходность за год несколько меньше — 2,27%.

Первое место по числу владельцев инвестиционных паев оказалось у интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал». Фото alfacapital.ru

Лидер по числу владельцев крупнее ближайшего преследователя в 22 раза

Отметим, что далеко не все крупнейшие ПИФы по активам входят в топ по числу владельцев инвестиционных паев. Так, первое место оказалось у интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал». При общем объеме активов в 1,75 млрд рублей число владельцев здесь превышает 1 миллион — это в 22 раза больше, чем у ближайшего преследователя. При этом доходность составляет 7,73%.

Второе и третье места оказались у упоминавшихся выше «Рублевых облигаций» и «Газпромбанк-Облигаций плюс». Число пайщиков тут составляет 47 и 39 тысяч соответственно, а активы — около 22,5 млрд рублей. Доходность в 2018 году оказалась отрицательной — -1,11%.

Четвертое место — у ПИФа рыночных финансовых инструментов «Уралсиб Акции роста». Здесь — 30,7 тысячи владельцев, а объем активов — 4,8 млрд рублей. Пятерку замыкает интервальный ПИФ смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением УК «Энергия-инвест». Его паи — у 23,8 тысячи владельцев, а объем активов составляет 414,5 млн рублей. Доходность составляет 8,76%.

Шестое, восьмое и девятое места — у упоминавшихся «ВТБ-Фонд Казначейский», «Райффайзен-Облигации» и «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Седьмое место — у открытого ПИФа рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец». Здесь 20,5 тысячи владельцев паев, объем активов — 14,9 млрд рублей. Доходность составила 2,67%. Замыкает десятку открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Облигаций». У паев фонда — 17,7 тысячи владельцев, общий объем активов составляет 6,9 млрд рублей, а доходность составила 6,94%.

Доходность паевых инвестиционных фондов за 2018 год

Наименование УК ПИФ Наименование ПИФа Тип ПИФа Категория ПИФа Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2018 (руб.) Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29.12.2018 (руб.) Доходность на конец 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2018 (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2018, всего: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал» Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 1.747.872.953,58 84,85 7,73% 20.599.340,67850 1.045.276 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Пенсионные накопления" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рублевые облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 22.521.471.224,10 1.535,67 2,65% 14.665.576,68186 47.003 Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Облигации плюс" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 25.575.767.211,09 1.648,50 2,72% 15.514.578,20988 39.465 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Акции роста" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.803.556.404,42 25.583,25 -1,11% 187.761,79285 30.683 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест" Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест" Интервальный Смешанных инвестиций 414.544.026,15 4.122,06 8,76% 100.567,10805 23.846 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 25.307.490.799,90 60,68 7,13% 417.098.132,20534 22.219 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 14.880.204.467,29 32.361,31 2,67% 459.814,58781 20.454 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 18.358.079.560,92 23.642,15 2,27% 776.497,98093 17.908 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 18.359.877.415,39 3.939,90 3,50% 4.659.985,71282 17.819 Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 6.925.490.561,81 1.671,70 6,94% 4.142.787,10866 17.727 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.235.391.871,09 2.816,80 36,13% 793.592,80220 17.569 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд перспективных облигаций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 20.777.417.611,80 3.777,59 1,97% 5.500.178,65184 15.671 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 5.695.076.663,30 2.856,34 1,65% 1.993.839,59224 13.796 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.131.595.286,51 4.952,61 25,61% 834.225,73552 13.684 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Первый" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 3.268.137.896,44 13.444,09 15,25% 243.090,97338 12.659 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.877.816.943,28 10.364,49 11,36% 277.661,26271 9.792 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Природные ресурсы" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 5.479.620.066,11 1.607,93 35,90% 3.407.880,74270 9.677 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальный интернет" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.245.630.289,14 2.814,61 -2,58% 1.508.425,84721 9.434 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Петр Столыпин" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.310.886.738,74 2.523,46 19,26% 1.708.326,11817 8.311 Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.748.429.829,33 2.140,63 10,66% 1.283.935,80384 8.044 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.769.700.317,87 2.092,04 13,93% 2.279.924,62118 7.522 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.743.342.247,72 26,80 12,51% 176.970.053,09026 7.480 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд Сбалансированный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.130.866.622,69 77.535,03 7,41% 27.482,63188 6.757 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.855.110.306,04 27,42 19,63% 104.125.634,35513 6.582 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 7.348.665.454,48 3.572,70 5,18% 2.056.891,39435 6.509 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 935.192.969,29 2.151,54 3,99% 434.662,40404 5.629 Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Империя" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 858.645.665,51 2.169,87 10,35% 395.712,23847 5.524 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 3.112.762.457,90 4.866,87 5,77% 639.581,83728 5.503 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Пенсионные накопления" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Еврооблигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 8.949.476.622,69 1.158,70 18,04% 7.723.696,71975 5.476 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Потребительский сектор" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.360.329.282,40 2.016,73 -10,35% 674.521,91924 5.467 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Биотехнологии" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.419.317.605,46 929,60 5,03% 1.526.806,87514 4.736 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Фонд активного управления" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.452.004.674,12 23.624,76 6,69% 103.789,59451 4.530 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Информационные технологии" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.140.528.105,07 14.017,92 7,26% 152.699,41992 4.423 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал" Интервальный Смешанных инвестиций 32.996.709,75 2,83 10,12% 11.679.380,70636 4.352 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Электроэнергетика" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 619.179.328,46 913,46 -8,18% 677.842,67946 4.283 Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 460.496.706,09 4.522,63 19,00% 101.820,57730 4.014 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 3.523.601.695,77 5.536,49 2,30% 636.431,94150 3.979 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - США" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.520.863.276,22 40.524,99 13,94% 62.205,14819 3.922 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Еврооблигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.653.597.899,14 2.592,61 20,17% 1.023.524,35330 3.792 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 5.471.561.948,43 4.589,25 21,05% 1.192.256,78882 3.675 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 54.283.685,35 281,33 11,97% 192.952,19861 3.548 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Максвелл Капитал" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 228.315.630,97 1.252,47 10,52% 182.292,80072 3.502 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Сырьевой сектор" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.309.634.965,82 30.392,01 33,23% 43.091,42293 3.279 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"" Биржевой Фонд рыночных финансовых инструментов 399.033.093,16 1.029,27 н/д 387.684,00000 3.203 Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Основа" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 627.620.991,12 4.380,71 3,95% 143.269,19189 3.166 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.139.247.593,80 22,69 39,98% 50.198.458,44689 3.123 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов " Сбербанк - Финансовый сектор" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 593.536.941,86 1.034,74 -14,54% 573.611,00925 3.085 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Корпоративные облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 3.645.523.030,71 14.605,19 4,70% 249.604,70341 3.068 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.129.572.688,43 30.340,80 17,45% 37.229,50019 3.018 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс МосБиржи» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 706.191.697,93 5.202,15 17,71% 135.750,09066 2.982 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Америка" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 744.451.471,34 1.628,47 11,10% 457.148,56252 2.824 Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 150.279.213,25 1.170,82 -10,42% 128.353,56959 2.807 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 345.524.505,62 7,13 -8,71% 48.478.481,32548 2.725 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 675.271.213,79 26,25 9,10% 25.726.801,21523 2.684 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 121.390.820,31 1.357,45 -18,35% 89.425,94754 2.669 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Телекоммуникации и Технологии" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 475.857.599,32 3.384,77 -5,77% 140.587,92353 2.661 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд облигаций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.419.470.512,01 2.318,32 -2,28% 1.043.632,64757 2.579 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Индекс МосБиржи" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 263.172.981,20 1.214,38 18,52% 216.713,08039 2.437 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Потребительский сектор" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 682.613.909,98 12.826,48 -14,17% 53.219,12984 2.431 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Электроэнергетика" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 345.983.580,13 4.651,84 -12,43% 74.375,59988 2.310 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 620.778.927,78 3.158,51 9,82% 196.541,94554 2.269 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 164.066.614,25 960,23 10,95% 170.861,44146 2.255 Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Лучшие отрасли" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 782.310.028,21 2.151,62 -5,52% 363.591,59794 2.198 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд активного управления" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 873.154.719,82 1.713,10 6,45% 509.693,58098 2.184 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Золото" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.151.089.542,82 1.085,93 12,83% 1.060.002,98682 2.183 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.432.721.690,91 14,07 17,84% 101.857.413,02544 1.900 Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид – Инвест" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 115.455.988,33 460,15 6,58% 250.907,86896 1.816 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.361.535.304,85 8.991,22 12,61% 151.429,40836 1.761 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Металлургии» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 278.100.271,98 11,94 15,81% 23.282.939,66453 1.732 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес" Закрытый Недвижимости 4.587.243.544,53 280.515,81 1,97% 16.352,88777 1.686 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 392.616.764,27 4.472,17 -8,00% 87.791,11836 1.686 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 126.345.114,40 14,85 -2,75% 8.509.388,84115 1.543 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 317.966.677,31 5.838,25 4,36% 54.462,64262 1.515 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость" Закрытый Недвижимости 2.522.632.328,10 162,34 -9,11% 15.539.041,55056 1.409 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Долговые рынки развитых стран" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.052.042.382,19 16.971,41 18,32% 61.989,08107 1.407 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 427.964.858,14 1.726,38 17,96% 247.897,15062 1.403 Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Сбалансированный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 783.532.226,62 2.336,28 6,56% 335.376,57704 1.389 Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 523.361.758,24 2.726,76 16,08% 191.935,70680 1.371 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Профессиональный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 468.172.535,29 10.975,41 6,57% 42.656,50953 1.347 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – БРИК» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 318.739.745,26 119,00 7,59% 2.678.547,03670 1.306 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальный долговой рынок" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 893.087.910,02 2.239,00 15,88% 398.877,50598 1.300 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Развивающиеся рынки" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 264.382.613,56 1.508,41 -0,07% 175.272,82669 1.296 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Индекс ММВБ голубых фишек" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 659.616.581,72 16.749,12 22,16% 39.382,15914 1.295 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 129.369.434,13 3.909,90 -8,73% 33.087,62002 1.263 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 133.217.376,05 959,46 14,26% 138.845,86752 1.230 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 89.818.241,93 440,66 -5,21% 203.828,92576 1.201 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Золото" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 527.060.252,82 11.862,91 13,40% 44.429,23795 1.176 Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Северо-западный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 247.646.337,22 4.331,23 10,79% 57.176,93193 1.139 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен-Дивидендные акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 325.492.163,18 21.961,00 10,13% 14.821,36979 1.105 Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера-фонд акций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 471.976.423,36 6.979,26 4,96% 67.625,53631 1.069 Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Технологии XXII века" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 94.425.519,33 4.307,03 9,47% 21.923,60120 1.051 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 158.145.213,85 17,27 0,47% 9.157.883,69703 1.049 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 64.262.971,09 2.701,29 18,10% 23.789,71606 1.031 Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Индекс МосБиржи" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 126.807.276,40 2.523,67 17,34% 50.247,21090 1.020 Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 296.739.498,81 1.914,45 11,63% 155.000,24649 991 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 592.787.408,67 25,53 17,33% 23.220.124,78881 990 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Потребительского сектора» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 155.560.129,25 16,56 -13,48% 9.395.673,08722 990 Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Электроэнергетика" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 182.886.050,97 463,35 -9,04% 394.703,34571 976 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста» Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 318.197.247,95 2.690,70 6,95% 118.258,14886 960 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд Еврооблигаций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.369.953.553,90 1.259,51 15,19% 1.087.580,40327 931 Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес 2" Закрытый Недвижимости 3.743.282.070,79 313.148,85 0,17% 11.953,68288 926 Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Золото" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 243.267.133,51 1.306,99 13,84% 186.127,38488 918 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 444.035.004,01 53,84 9,79% 8.247.442,10815 888 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Денежный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 193.211.384,47 1.058,55 5,73% 182.523,75883 882 Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Валютные облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 544.924.686,65 3.409,23 18,42% 159.838,14627 839 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 723.818.811,12 3.203,60 4,79% 225.939,46990 816 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Природные ресурсы" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 146.328.705,71 13.536,96 13,56% 10.809,57204 807 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Энергетическая перспектива" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 258.396.297,19 22.440,25 -2,40% 11.514,85590 805 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 540.034.997,03 4.107,03 1,10% 131.490,49806 788 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбербанк - Жилая недвижимость 3" Закрытый Недвижимости 1.052.403.096,38 925,82 3,18% 1.136.727,37731 787 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Индустриальный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 214.857.815,77 7.646,67 13,10% 28.098,20771 724 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд международных рынков" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 485.946.226,25 2.212,21 8,89% 219.665,39844 715 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальное машиностроение" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 69.005.255,17 995,16 -10,28% 69.340,59272 702 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 285.425.466,56 5.150,21 4,90% 55.420,14072 683 Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Нефть" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 99.914.462,57 870,46 -3,64% 114.783,64060 670 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Индекс МосБиржи" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 168.777.797,95 1.781,89 17,39% 94.718,50104 666 Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Европа" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 90.279.434,31 781,92 -3,70% 115.458,44476 636 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ-АКЦИИ" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 411.988.863,99 5.664,25 3,13% 72.734,99592 623 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ ТИТАН" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 27.722.559,16 2.321,29 9,72% 11.942,73898 604 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Европа" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 211.875.660,23 13.971,61 -2,29% 15.164,72962 600 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Развивающиеся рынки" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 161.415.949,05 18.825,93 7,62% 8.574,12748 590 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 102.939.815,74 1.599,69 2,52% 64.349,82972 585 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов» Интервальный Товарного рынка 220.644.705,86 2.503,50 17,75% 88.134,58239 577 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Китай" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 66.028.557,21 2.182,71 1,13% 30.250,67563 567 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Пенсионные накопления" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Долларовые облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 295.424.839,91 1.289,26 19,68% 229.143,09890 553 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ИнвестКапитал" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 22.224.368,41 2.088,27 7,47% 10.642,48052 473 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Золото" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 70.981.533,38 1.429,54 12,70% 49.653,37129 462 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аленка-Капитал" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 72.891.912,83 4.416,48 -14,72% 16.504,54297 459 Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Мировая продовольственная корзина" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 80.810.750,18 1.189,74 6,42% 67.922,97887 445 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 175.882.201,82 21.784,38 14,08% 8.073,77456 434 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные инновации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 144.318.446,67 23.465,84 5,31% 6.150,14945 426 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд высоких технологий" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 119.479.545,41 979,64 -18,22% 121.963,02542 413 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Глобальные инвестиции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 119.863.129,10 1.069,88 -5,81% 112.034,51396 401 Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 257.049.654,03 569,73 14,93% 451.175,93469 393 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Мировые технологии" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 33.543.785,24 3.053,44 7,17% 10.985,58855 382 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Мировые облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 33.754.678,78 2.627,76 2,98% 12.845,41777 379 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 200.075.255,52 750,78 24,45% 266.490,77789 369 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 104.335.582,05 2.008,08 5,01% 51.957,80519 369 Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Драгоценные металлы" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 122.156.338,66 1.591,54 20,56% 76.753,40922 367 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Драгоценные металлы" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 138.285.220,62 14.599,34 15,02% 9.472,01618 364 Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк-Индия" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 118.258.410,42 2.628,68 6,70% 44.987,70606 355 Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство" Закрытый Недвижимости 168.908.993,80 3.863,99 4,65% 43.713,65753 354 Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Арсагера-акции 6.4" Интервальный Акций 340.221.970,02 5.370,80 -1,29% 63.346,62797 353 Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид-Индекс МосБиржи" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 78.427.697,58 255.201,81 13,53% 307,31639 331 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - США" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 66.529.765,11 2.576,95 8,06% 25.817,28999 322 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 293.621.721,54 3.933,65 13,90% 74.643,60059 297 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 93.175.873,08 1.056,01 7,50% 88.233,73801 262 Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Акции второго эшелона" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 88.033.097,55 221,63 2,26% 397.213,58509 260 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 261.544.009,71 31.386,71 17,53% 8.332,95363 258 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 19.523.133,45 1.013,63 3,70% 19.260,60297 258 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения» Закрытый Рентный 3.615.419.637,60 49,45 -69,59% 73.111.946,14260 255 Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера-фонд смешанных инвестиций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 135.135.414,02 4.910,24 4,83% 27.521,12008 247 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Золото" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 22.130.189,33 1.679,43 10,59% 13.177,19279 245 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Финансист" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 14.706.676,22 2.612,83 -0,64% 5.628,64089 245 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 6.261.709,72 1.425,31 14,53% 4.393,22819 230 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Биржевые активы" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 24.979.907,81 1.566,82 18,99% 15.943,04585 225 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 46.825.533,10 4.239,09 17,81% 11.046,11715 224 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Драгоценные металлы" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 61.045.143,70 14.400,60 13,53% 4.239,06828 217 Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 46.019.100,79 286,13 19,27% 160.834,89459 211 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Развивающиеся рынки" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 28.417.036,36 1.826,31 -2,98% 15.559,77405 203 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Сбалансированный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 76.354.221,11 3.744,43 14,71% 20.391,39936 196 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 193.470.066,32 2.027,53 -0,22% 95.421,75297 191 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 44.325.588,78 25.826,12 8,36% 1.716,30826 187 Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 286.219.556,26 62,59 7,52% 4.572.680,87009 182 Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 42.820.721,05 2.907,14 5,54% 14.729,50927 182 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 53.498.309,78 2.567,49 24,96% 20.836,78603 178 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Зарубежная собственность" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 18.255.350,32 2.340,76 12,16% 7.798,90131 173 Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Активо два" Закрытый Рентный 140.166.449,78 1.077,18 -2,15% 130.123,00000 170 Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ИДжи Акций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 27.335.605,49 1.361,48 6,62% 20.077,80119 169 Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 57.064.509,05 1.601,71 4,49% 35.627,24489 168 Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость" Закрытый Недвижимости 302.362.203,27 50.435,73 0,01% 5.995,00000 160 Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид Интервальный" Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 42.754.984,90 59,19 -4,33% 722.294,37576 153 Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - акции Мира" Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 50.173.184,04 1.179,23 3,82% 42.547,57378 144 Акционерное общество "Управляющая компания "Агидель" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Агидель-акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 40.214.834,52 5.054,53 4,92% 7.956,19861 143 Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Валютные облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 182.627.760,52 2.089,94 19,00% 87.384,23260 141 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Индексный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 18.491.710,04 4.664,42 21,63% 3.964,41540 140 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 110.760.602,33 1.699,58 16,09% 65.169,21828 139 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 76.451.730,52 375,36 0,59% 203.676,03633 136 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ ОПЛОТ" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 34.937.156,38 2.623,08 1,94% 13.319,12446 132 Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд долгосрочных инвестиций Солид" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 35.944.476,58 2.102,24 -0,54% 17.098,19720 124 Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Сбалансированный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 92.494.643,62 367,47 8,22% 251.708,14690 123 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании "Парма-Менеджмент" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 153.749.729,89 22.446,16 6,16% 6.849,71313 118 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 5.000.854,93 6.183,43 6,53% 808,75089 113 Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 18.503.929,64 22.471,98 16,66% 823,42221 103 Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ СТОИК-Нефть" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 8.646.472,09 1.828,49 34,76% 4.728,74337 90 Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые рынки» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 58.876.735,05 170,93 -8,76% 344.453,76230 87 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах еврооблигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 134.582.542,09 1.981,93 15,94% 67.904,80945 86 Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Активо пять" Закрытый Недвижимости 149.714.493,00 309.617,46 1,61% 483,54667 85 Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Золото, серебро, платина" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 66.055.964,88 1.530,00 13,94% 43.173,77408 85 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 25.900.796,47 1.201,36 12,60% 21.559,63792 83 Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Рублёвые облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.889.933.520,03 304,33 5,00% 9.496.098,51245 82 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 10.734.733,12 1.975,44 -1,18% 5.434,09053 82 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития" Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 1.199.272.228,70 57.817,66 8,69% 20.742,31837 80 Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 31.231.905,52 1.999,60 1,08% 15.619,09592 77 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2» Закрытый Недвижимости 1.489.310.062,96 523.152,69 н/д 2.846,79804 76 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 544.387.916,52 3.365,04 7,64% 161.777,45801 76 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ - Подмосковный" Закрытый Недвижимости 2.157.577.573,60 335,59 -20,90% 6.429.209,76656 72 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АКТИВО ШЕСТЬ" Закрытый Недвижимости 312.633.710,36 312.633,71 н/д 1.000,00000 71 Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Фонд Акций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 89.997.091,89 10.923,68 14,59% 8.238,71817 71 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал – Чистые деньги" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.548.265.969,66 1.961,30 21,45% 789.407,82630 69 Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 22.876.793,65 93,93 13,90% 243.561,87304 69 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 7.254.408,95 2.620,23 -0,64% 2.768,61743 68 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Консервативный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 33.393.338,26 633,82 0,43% 52.685,81513 65 Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Активо один" Закрытый Рентный 155.313.415,57 970,71 -0,20% 160.000,00 63 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС - Акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.619.474,53 2.327,33 22,86% 1.125,52589 63 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Финам – Информационные технологии" Закрытый Акций 4.183.066.775,15 189,25 -63,07% 22.103.830,52708 61 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "АТРИУМ" Закрытый Рентный 1.431.141.173,77 1.118,08 1,27% 1.280.000,00000 60 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1» Закрытый Недвижимости 775.008.911,55 9.806,85 -10,04% 79.027,33320 60 Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сберегательный» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 11.670.308,08 287,52 3,59% 40.589,56303 59 Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 15.333.140,71 50,83 н/д 301.666,67772 58 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Пермские Земли" Закрытый Недвижимости 25.979.077,76 51,96 3,71% 500.000,00000 57 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центр-Сити" Закрытый Недвижимости 124.697.106,21 315.956,04 5,80% 394,66600 53 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах пенсионный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 56.692.934,66 12.083,36 17,56% 4.691,81862 53 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - Международные рынки" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 26.332.382,45 1.375,80 5,59% 19.139,66716 53 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Дивидендные акции.Россия" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 6.642.508,54 2.029,78 4,63% 3.272,53375 52 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Закрытый Недвижимости 275.984.556,29 865.518,16 -11,47% 318,86628 46 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - Риэл Эстейт" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 18.947.935,14 1.273,72 9,76% 14.876,01689 44 Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 12.194.038,75 68,30 -14,39% 178.540,74600 43 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Консервативные ценные бумаги» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.957.267,76 1.554,64 0,42% 3.188,69047 43 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Облигации.Россия" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.566.602,93 765,81 3,71% 5.963,09070 43 Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Региональная Недвижимость" Закрытый Недвижимости 39.869.570,41 11.296,29 38,72% 3.529,43858 42 Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 12.209.163,36 141,91 1,49% 86.036,12015 42 Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Холи Лэнд" Закрытый Рентный 50.447.807,97 15,32 -97,99% 3.293.004,50700 41 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах Индекс МосБиржи" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 35.905.632,62 5.651,83 19,88% 6.352,92335 41 Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Технологии будущего" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 14.839.252,59 9.957,03 н/д 1.490,32936 41 Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 235.625.176,28 57,95 21,56% 4.066.165,83404 40 Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Мой сейф" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 26.937.630,09 9.805,44 н/д 2.747,21322 40 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ.Российские акции. Первый эшелон" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 3.610.543,27 1.385,79 17,26% 2.605,41118 39 Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк" Закрытый Рентный 28.705.128,24 16,90 -97,88% 1.698.426,94971 38 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 3.711.316,01 1.337,96 5,30% 2.773,86565 38 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Акции роста. Россия" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 3.047.709,17 1.040,63 3,63% 2.928,71953 38 Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Фонд Облигаций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 27.170.633,49 4.776,37 6,95% 5.688,55762 37 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 21.479.399,11 984,26 10,71% 21.822,97365 36 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах денежный рынок" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 544.598.353,81 7.686,70 6,89% 70.849,41345 34 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 50.036.660,49 2.466,57 12,16% 20.285,92155 34 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Акции» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 14.820.716,42 1.006,94 н/д 14.718,57069 34 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Строительные инвестиции" Закрытый Недвижимости 2.011.229.386,37 62.850,92 -25,35% 32.000,00000 33 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах сбалансированный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 34.821.122,45 2.609,30 14,04% 13.345,00336 33 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Серебро - инвестиции в недвижимость" Закрытый Недвижимости 25.780.041,56 1.031,20 -7,83% 25.000,00000 33 Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Еврооблигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 8.654.875,32 11.921,61 19,57% 725,98233 32 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мономах-Панорама» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.930.736,81 2.547,57 3,15% 757,87342 30 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский-Рентный II" Закрытый Рентный 3.900.474.493,54 353,86 6,78% 11.022.727,44622 29 Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Золотое сечение" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 12.015.831,89 9.048,78 н/д 1.327,89522 27 Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Стратегические инвестиции» Закрытый Рентный 1.443.433.701,87 1.138,23 -0,15% 1.268.136,67935 26 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 11.548.652,55 935,21 4,00% 12.348,74261 25 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Квант" Закрытый Недвижимости 154.843.329,52 774,22 -6,30% 200.000,00000 24 Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новая Москва" Закрытый Недвижимости 33.734.703,56 2.095,70 -77,98% 16.097,12500 24 Акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал" Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "ТФБ-Рентный инвестиционный фонд" Закрытый Рентный 8.386.101.057,54 29.588,22 -8,37% 283.427,04833 21 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 12.710.591,75 1.008,23 н/д 12.606,80958 21 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Золото" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 34.778.218,16 1.269,43 14,71% 27.396,64058 20 Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Cолид Недвижимость-2" Закрытый Рентный 27.584.276,25 377.413,59 -10,03% 73,08766 20 Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Казначейский" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 27.051.657,56 1.618,90 7,70% 16.709,94484 19 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - Мировая Фармацевтика и Биотехнологии" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 13.727.663,98 1.073,80 18,55% 12.784,22803 19 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Глобальные инвестиции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 233.161.695,32 1.183,89 21,70% 196.945,55322 18 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА-ИНДЕКС РТС" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 32.135.697,51 2.240,43 17,33% 14.343,55362 18 Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Капитальные инвестиции» Закрытый Рентный 25.733.420,59 25,70 -62,16% 1.001.133,00000 17 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.304.089,25 3.690,12 37,16% 353,40025 17 Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Солид Рентный - 2" Закрытый Недвижимости 417.081.572,83 4.965.256,82 н/д 84,00000 16 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Высокие технологии" Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 749.925.538,49 234.787,81 9,47% 3.194,05649 15 Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобал Капитал - Акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 36.713.820,52 2.241,93 3,51% 16.376,01109 15 Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - смешанные инвестиции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 24.021.815,34 18.118,81 12,04% 1.325,79440 15 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.650.934,98 1.375,79 17,05% 1.926,85239 15 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Селена" Закрытый Недвижимости 220.903.759,77 776,70 -16,53% 284.413,54894 14 Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Дивидендные акции и корпоративные облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 88.418.388,53 5.639,28 4,08% 15.679,02935 14 Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Государственные облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.477.171,71 92,96 1,46% 26.647,29198 14 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый Недвижимости 196.516.809,28 477,18 -5,09% 411.830,61360 13 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый Недвижимости 60.370.417,78 535,61 -2,75% 112.712,73000 13 Закрытое акционерное общество " ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Тверская усадьба" Закрытый Рентный 1.625.774.321,26 35.874,64 -0,01% 45.318,20428 11 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский» Закрытый Рентный 1.327.986.016,05 1.659,98 -3,70% 800.000,00000 11 Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный" Закрытый Рентный 42.472.148,52 2.460,87 -1,55% 17.259,00000 11 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новосибирск девелопмент-1" Закрытый Недвижимости 37.987.935,47 1.356,42 33,14% 28.006,00000 11 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Рантье" Закрытый Рентный 258.329.738,01 1.181,38 -0,28% 218.667,34261 10 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ" Закрытый Недвижимости 83.250.212,80 98.729,65 8,90% 843,21386 10 Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Еврооблигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 29.451.399,63 1.092,28 11,86% 26.963,14765 10 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский-Рентный" Закрытый Рентный 16.882.598.206,74 3.885,36 3,20% 4.345.184,05105 9 Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ- Валютные еврооблигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 702.877.515,90 191,31 23,52% 3.674.004,89410 9 Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КОНСЕРВАТОРия" Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 376.338.659,35 1.561,57 4,45% 241.000,00000 9 Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Столичная рента" Закрытый Недвижимости 60.444.242,51 299.971,43 0,33% 201,50000 9 Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОМ.РФ" Закрытый Недвижимости 59.365.255.246,56 1.141,64 3,80% 52.000.000,00000 8 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фонд "Реконструкция и Развитие" Закрытый Недвижимости 13.462.717.725,06 1.346,27 3,88% 10.000.000,00000 8 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Инвестбаланс" Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 653.601.074,87 1.292.754,62 9,74% 505,58789 8 Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер" Закрытый Недвижимости 327.198.310,63 6.543,97 5,56% 50.000,00000 8 Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Майлстоун" Закрытый Смешанных инвестиций 102.205.900,68 603,18 -25,87% 169.443,71833 8 Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Зенит" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый Недвижимости 11.605.453,18 11,49 14,21% 1.009.786,44254 8 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость" Закрытый Недвижимости 588.385.456,80 1.176,25 5,50% 500.220,00000 7 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солнечный город» Закрытый Недвижимости 140.562.665,48 329.495,23 -13,90% 426,60000 7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИО-ЛИОН Эстейт" Закрытый Недвижимости 124.688.285,86 9.258,48 -0,31% 13.467,47494 7 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Родные просторы» Закрытый Недвижимости 109.026.929,00 6.365,27 -3,18% 17.128,40182 7 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение» Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восхождение» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 24.451.460,40 1.035,31 н/д 23.617,61760 7 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Можайский берег" Закрытый Рентный 17.978.195,71 2.695,38 -7,93% 6.670,00000 7 Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный" Закрытый Рентный 1.368.811.162,89 1.913,54 -12,18% 715.328,77830 6 Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 1.209.152.533,00 391,11 -99,88% 3.091.597,95350 6 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Диана" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аршин" Закрытый Недвижимости 576.673.068,32 57.667,31 23,97% 10.000,00000 6 Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Югра Рентный Фонд" Закрытый Рентный 225.247.250,34 12.903,64 -0,06% 17.456,10174 6 Акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Энергетика Севера" Закрытый Акций 155.883.884,72 3.029,15 -66,56% 51.461,30000 6 Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аванпост" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 59.167.761,64 1.772,76 -1,67% 33.376,08891 6 Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции» Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Америка» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 13.314.828,69 1.234,69 8,65% 10.783,98487 6 Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобал Капитал - Облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 8.349.977,66 2.538,14 1,31% 3.289,80502 6 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АЛЛТЕК-БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 5.077.013,63 19.770,34 15,97% 256,79953 6 Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Полис" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый Недвижимости 881.496,24 0,87 -96,97% 1.017.525,76348 6 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр" Закрытый Акций 17.294.888.321,85 1.901.582,00 21,01% 9.095,00000 5 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Ай Пи Ти - Недвижимость" Закрытый Недвижимости 4.279.761.729,17 3.890,69 11,70% 1.100.000,00000 5 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Закрытый Рентный 3.430.836.913,05 1.106.721,58 -4,06% 3.100,00000 5 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Торговая недвижимость» Закрытый Недвижимости 1.379.099.356,45 5.652,05 -4,12% 244.000,00000 5 Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сити-Капитал" под управлением Акционерного общества "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ" Закрытый Недвижимости 1.009.211.692,53 201.842,34 -35,37% 5.000,00000 5 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100» Биржевой Фонд рыночных финансовых инструментов 618.988.590,53 644,42 н/д 960.964,15009 5 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость" Закрытый Недвижимости 572.662.926,13 85,47 9,37% 6.700.000,00000 5 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Возрождение Абхазии" Закрытый Смешанных инвестиций 550.594.293,60 315,97 -33,99% 1.742.547,20076 5 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "СибиряК" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель" Закрытый Недвижимости 164.564.405,25 2,17 -9,58% 75.700.431,37600 5 Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость" Закрытый Недвижимости 133.753.112,70 16.303,40 -4,38% 8.204,00000 5 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Валютный резерв» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 27.910.327,83 1.159,56 16,26% 24.069,70888 5 Акционерное общество "Национальная управляющая компания" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальный - Золото» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 13.447.338,18 894,26 13,13% 15.037,39813 5 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 13.004.781,08 997,69 н/д 13.034,83996 5 Акционерное общество "Национальная управляющая компания" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальные акции плюс» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 10.362.879,17 1.034,62 17,98% 10.016,07801 5 Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Фонд Сбалансированный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 7.599.592,99 3.662,05 1,20% 2.075,22682 5 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс –Тренды» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 5.743.774,66 1.201,52 12,05% 4.780,42201 5 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт" Закрытый Рентный 28.746.407.818,71 43.597,53 0,87% 659.358,56291 4 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд» Закрытый Рентный 12.726.209.654,77 12.954,08 15,57% 982.409,30005 4 Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Резервный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 6.359.187.397,87 91,25 7,42% 69.691.122,78519 4 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Эстейт Первый» Закрытый Смешанных инвестиций 4.184.963.607,90 134.577,67 -1,59% 31.097,01367 4 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый Рентный 4.016.785.730,92 6.007,24 -5,80% 668.657,01280 4 Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Конкорд Эстейт Первый" Закрытый Смешанных инвестиций 3.380.946.297,38 90.129,05 7,80% 37.512,28199 4 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Третий Земельный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Закрытый Рентный 1.245.467.467,14 4.294,72 10,28% 290.000,00000 4 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ" Закрытый Недвижимости 1.205.727.755,95 4.465,66 2,35% 270.000,00000 4 Акционерное общество "Кубанская управляющая компания" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Покровский" Закрытый Недвижимости 447.666.224,07 631,01 -21,43% 709.443,43512 4 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Торговые ряды Лобня" Закрытый Недвижимости 415.847.852,52 330.562,68 6,80% 1.258,00000 4 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фаворит Девелопмент" Закрытый Недвижимости 361.571.700,06 4.879,51 -10,93% 74.100,00000 4 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Артфонд" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый Рентный 302.411.629,36 267,71 -7,48% 1.129.640,00000 4 Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" Закрытый Недвижимости 249.590.806,44 880,41 -23,77% 283.492,48488 4 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВербаКапитал - Облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 230.116.163,43 238,99 7,75% 962.853,64446 4 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал–Рублевые сбережения" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 59.524.997,63 1.026,08 н/д 58.012,19285 4 Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Невская управляющая компания" Закрытый Недвижимости 27.319.273,80 455,32 -35,89% 60.000,00000 4 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Меркури Кэпитал Траст - Облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 15.184.169,40 1.509,64 2,11% 10.058,11925 4 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Основа" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд " БиоТех" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания Основа Закрытый Рентный 12.560.295,63 25,04 45,67% 501.600,00000 4 Акционерное общество "Национальная управляющая компания" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальные облигации плюс» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 7.666.810,29 765,46 1,71% 10.015,91006 4 Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТРИНФИКО Глобал.ру" под управлением Акционерного общества "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.398.236,90 1.401,84 4,71% 3.137,48060 4 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Айсегментс - Деньги" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 2.047.647,71 1.103,55 4,82% 1.855,50770 4 Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Резервный. Валютный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.043.703.633,62 147,99 23,11% 27.324.102,71615 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский рентный инвестиционный фонд» Закрытый Рентный 3.723.426.839,57 54,40 -30,45% 68.445.257,55063 3 Акционерное общество "Управляющая компания "Универсал" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП" под управлением ЗАО "УК "Универсал" Закрытый Смешанных инвестиций 1.754.364.870,62 553.556,88 -2,20% 3.169,25853 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сто одиннадцать" Закрытый Недвижимости 1.673.244.734,97 916,71 -7,05% 1.825.270,04051 3 Акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ТФБ-Инвестиционный" Закрытый Недвижимости 1.094.475.104,05 21.382,22 4,61% 51.186,22642 3 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент». Закрытый Недвижимости 957.011.472,67 478.505,74 1,25% 2.000,00000 3 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Четвертый Земельный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Закрытый Рентный 815.916.654,22 8.159,17 -4,75% 100.000,00001 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ВОСТОК" Закрытый Недвижимости 758.933.100,13 14.881.041,18 8,68% 51,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Доблестный витязь" Закрытый Рентный 677.756.002,08 996,70 -2,09% 680.000,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР" Закрытый Недвижимости 566.797.205,64 11.113.670,70 4,71% 51,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕРАКЛ" Закрытый Недвижимости 476.937.240,33 1.550.484,23 15,53% 307,60535 3 Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альтаир Инвест" Закрытый Недвижимости 210.033.657,85 42.006,73 -23,05% 5.000,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ. Ростошинские пруды" Закрытый Недвижимости 169.623.146,18 6.282,34 -26,08% 27.000,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс-Финанс" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Финансы и недвижимость" Закрытый Недвижимости 136.819.631,87 1.368.196,32 2,72% 100,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ. Перспектива" Закрытый Недвижимости 108.776.807,18 1.450,36 -84,93% 75.000,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СтройКапиталЪ" Закрытый Недвижимости 89.901.897,39 1.953.650,17 -18,08% 46,01740 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Перспективный" Закрытый Смешанных инвестиций 80.307.569,21 267,69 5,40% 300.000,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья" Закрытый Рентный 77.657.855,76 1.766,47 6,84% 43.962,16000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Алексеевский" Закрытый Недвижимости 51.906.965,66 44.717,52 -44,88% 1.160,77458 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коллективная недвижимость" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый Недвижимости 33.729.159,06 168,65 -63,18% 200.000,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новосибирск-земельный" Закрытый Недвижимости 29.484.045,40 906,09 -9,58% 32.539,85264 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "САН - Смешанные инвестиции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 23.127.128,05 2.311,56 28,10% 10.005,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА-США" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 17.976.553,32 1.677,99 7,61% 10.713,14858 3 Акционерное общество "Национальная управляющая компания" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 15.606.432,31 1.559,91 5,81% 10.004,68270 3 Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Варрант" под управлением ООО "ИнтерФинанс УА" Закрытый Фонд рыночных финансовых инструментов 13.445.583,76 0,13 -51,85% 101.200.000,00000 3 Акционерное общество "Национальная управляющая компания" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «3D» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 12.884.685,58 1.296,98 5,55% 9.934,39797 3 Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 11.875.869,36 14.318,07 3,46% 829,43232 3 Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Долина" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый Недвижимости 11.651.001,07 9,21 -42,58% 1.265.008,98670 3 Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮграФинанс-недвижимость" Закрытый Недвижимости 6.919.865,56 399,42 -22,13% 17.325,00000 3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" Закрытый Смешанных инвестиций 45.277.041.973,42 80.851,86 -0,79% 560.000,00000 2 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Мегаполис" Закрытый Недвижимости 12.030.836.570,41 287.269,26 0,06% 41.880,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" Закрытый Смешанных инвестиций 10.217.753.939,72 1.994,74 4,72% 5.122.348,42598 2 Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Спектр" Закрытый Смешанных инвестиций 7.471.303.597,78 884,80 2,52% 8.444.038,60915 2 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" Закрытый Смешанных инвестиций 7.164.593.498,67 92.450,80 -2,98% 77.496,28429 2 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус» Закрытый Недвижимости 5.096.745.236,15 305.194,33 1,73% 16.700,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» Закрытый Рентный 4.890.182.507,65 47.455,76 -4,82% 103.047,18693 2 Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции" Закрытый Акций 3.496.573.186,26 361.402,91 19,91% 9.675,00000 2 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции" Закрытый Акций 2.806.466.004,08 284.055,26 12,08% 9.880,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива"под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый Рентный 2.600.951.020,04 709,04 -1,90% 3.668.267,67613 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево" Закрытый Недвижимости 1.902.208.514,98 67.936,02 -31,91% 28.000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "УФА ЭКСПО" Закрытый Недвижимости 1.886.074.694,35 313.805,60 -65,64% 6.010,32837 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ" Закрытый Недвижимости 1.558.388.601,75 1.793,65 -15,88% 868.837,82111 2 Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Трейд Эстейт" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый Недвижимости 1.383.222.387,56 796,88 3,37% 1.735.806,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Северная столица" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Закрытый Недвижимости 1.273.385.912,77 3.094,68 284,99% 411.476,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит» Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Система – Рентная недвижимость 1» Закрытый Недвижимости 1.155.082.705,10 335.000,78 2,77% 3.448,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Две столицы" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Меркури Кэпитал Траст" Закрытый Недвижимости 1.108.589.785,56 1.007,24 2,43% 1.100.625,31335 2 Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы" Закрытый Рентный 909.573.118,76 157.853,27 -32,38% 5.762,14320 2 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" Закрытый Недвижимости 758.479.146,55 14.872.140,13 7,84% 51,00000 2 Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИАРТ Девелопмент" Закрытый Недвижимости 629.062.571,70 89.866,08 -1,45% 7.000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Империал - первый фонд недвижимости" Закрытый Недвижимости 616.476.168,77 1.973,13 192,56% 312.434,99001 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание» Закрытый Недвижимости 566.185.636,15 59.250,82 -31,09% 9.555,74326 2 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости" Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СМ.арт - Альянс" Закрытый Фонд рыночных финансовых инструментов 506.137.341,85 855,21 -2,09% 591.828,21884 2 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия" Закрытый Смешанных инвестиций 486.464.385,07 121.616,10 0,73% 4.000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд фонд недвижимости "КОВЧЕГ" Закрытый Недвижимости 463.811.120,30 103.693,28 3,49% 4.472,91408 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл" Закрытый Недвижимости 415.389.278,02 2.970,54 -0,25% 139.836,05491 2 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рантье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" Закрытый Недвижимости 376.583.731,26 929,66 -20,52% 405.077,17513 2 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Пятый Земельный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Закрытый Рентный 370.104.934,63 3.701,05 -3,99% 100.000,00000 2 Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стратегия - Деловая недвижимость" Закрытый Недвижимости 309.607.042,77 96.752,20 -2,36% 3.200,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга" Закрытый Недвижимости 241.003.182,22 9.507,03 8,54% 25.350,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Заречье" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" Закрытый Недвижимости 228.162.635,31 9.126,51 -3,37% 25.000,00000 2 Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮГРА Коммерческая Недвижимость" Закрытый Недвижимости 203.895.680,53 6.014,44 -10,73% 33.901,00000 2 "Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" Закрытый Недвижимости 162.108.002,87 648,43 -23,42% 250.000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Азово-Донская Управляющая Компания" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Адмирал" Закрытый Недвижимости 157.519.383,15 6.300,78 -29,09% 25.000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Оптимальный" под управлением общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами" Закрытый Недвижимости 69.058.647,45 0,60 -1,64% 115.000.000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм" Рентный Закрытый Паевой инвестиционный фонд "Перспектива - фонд второй" Закрытый Рентный 63.923.583,04 639,24 -86,85% 100.000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Форт" Закрытый Недвижимости 35.426.521,01 7.454,48 4,56% 4.752,38186 2 Акционерное общество "Центральная Управляющая Компания" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РосПИФ" Закрытый Недвижимости 27.250.735,68 302.785,95 1,01% 90,00000 2 Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атлант" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 16.872.292,16 1.282,71 13,91% 13.153,61456 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Баргузин" Закрытый Недвижимости 11.970.386,17 2.753,71 -22,26% 4.347,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Змей Горыныч" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 11.150.002,51 782,87 -0,58% 14.242,38378 2 Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Золотой Эталон" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 9.574.116,10 948,00 15,19% 10.099,31118 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ОЛМА - ЕВРОПА" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 3.831.888,56 1.109,78 -1,54% 3.452,83196 2 Общество с ограниченной ответственностью "АПЕКС Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ИНФИНИУМ" Закрытый Недвижимости 1.149.798,50 1.533,06 #ДЕЛ/0! 750,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТРИНФИКО Еврооблигации плюс" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 923.243,85 990,96 -0,06% 931,66985 2 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 247.348,79 90,05 7,55% 2.746,64840 2 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм" Рентный Закрытый Паевой инвестиционный фонд "Перспектива" Закрытый Рентный -29.004.204,60 0,00 -100,00% 100.000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» Закрытый Рентный 8.687.651.025,73 1.992,38 12,58% 4.360.441,14301 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сельскохозяйственный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Закрытый Недвижимости 5.462.358.096,14 54.623.580,96 11,56% 100,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном" Закрытый Недвижимости 3.862.329.844,37 10.581,73 3,36% 365.000,00000 1 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Капитальный" Закрытый Смешанных инвестиций 3.132.265.112,14 956.117,29 10,87% 3.276,02600 1 Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама" Закрытый Недвижимости 3.086.063.798,29 1.541.490,41 0,08% 2.002,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Каскад" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый Смешанных инвестиций 2.871.509.119,73 909,66 0,45% 3.156.687,21097 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость" Закрытый Рентный 2.788.816.331,60 55.776.326,63 -26,50% 50,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саввинские палаты» под управлением ООО Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» Закрытый Недвижимости 2.465.350.122,32 24.387,05 -2,25% 101.092,58706 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" Закрытый Недвижимости 2.172.512.045,46 12.557.873,10 6,91% 173,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доминион Тауэр» Закрытый Недвижимости 2.153.590.644,02 215.359,06 -12,97% 10.000,00000 1 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Монолит" Закрытый Недвижимости 1.763.586.181,57 285,29 -6,80% 6.181.659,15717 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шаляпин" Закрытый Недвижимости 1.696.759.462,65 3.610,13 9,49% 470.000,00000 1 Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра" Закрытый Недвижимости 1.684.386.113,67 11.335,78 -0,22% 148.590,23203 1 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Генезис" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" Закрытый Недвижимости 1.563.571.420,57 580,26 -12,06% 2.694.620,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Азимут" Закрытый Недвижимости 1.407.643.477,64 3.879,28 -8,21% 362.862,43530 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Югра" Закрытый Недвижимости 1.236.070.505,24 100.237,40 17,80% 12.331,43010 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный" Закрытый Недвижимости 1.172.973.315,64 106.115,30 -0,14% 11.053,76243 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шоколад» Закрытый Недвижимости 1.097.489.933,06 397.232,54 -39,50% 2.762,83994 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» Закрытый Недвижимости 1.095.670.453,67 219.134,09 2,77% 5.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство» Закрытый Недвижимости 1.027.577.122,27 1.672,40 -12,04% 614.433,05188 1 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1" Закрытый Недвижимости 1.020.609.138,23 174.412,40 2,26% 5.851,70056 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Реальные инвестиции" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский" Закрытый Недвижимости 1.017.042.047,17 383.789,45 10,10% 2.650,00000 1 Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Конкорд Эстейт" Закрытый Смешанных инвестиций 898.480.015,87 82.254,36 -33,33% 10.923,19012 1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный" Закрытый Рентный 893.630.469,03 556,23 -20,57% 1.606.594,08311 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Закрытый паевой фонд недвижимости "Москва-Ритейл" Закрытый Недвижимости 834.955.099,70 1.749.572,50 7,91% 477,23378 1 Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аруджи – фонд недвижимости 1" Закрытый Недвижимости 802.783.777,38 608,53 15,00% 1.319.208,22265 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ" Закрытый Недвижимости 741.856.958,47 15.026,44 5,40% 49.370,10000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Эверест Центр" Закрытый Недвижимости 726.934.211,08 1.153.863,83 -10,13% 630,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2" Закрытый Рентный 714.131.728,78 252.076,15 -45,45% 2.833,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилой дом" Закрытый Недвижимости 710.444.611,72 1.530,23 -0,25% 464.272,22591 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВИКТОРИЯ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" Закрытый Недвижимости 692.314.766,95 483.448,99 -0,11% 1.432,03270 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм" Рентный Закрытый паевой инвестиционный фонд "Содружество" Закрытый Рентный 689.528.957,75 11.406,58 -6,73% 60.450,12949 1 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ-Логистический" Закрытый Недвижимости 665.792.099,78 957,47 -1,46% 695.368,27828 1 Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Социальные инвестиции" Закрытый Недвижимости 654.234.066,90 95.230,58 -5,40% 6.870,00000 1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Коммерческая недвижимость» Закрытый Рентный 633.949.732,77 496,29 -24,29% 1.277.366,97358 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" Закрытый Рентный 586.999.140,60 7.986,38 5,82% 73.500,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» Закрытый Недвижимости 545.410.133,71 31.435,74 4,58% 17.350,00000 1 Акционерное общество Управляющая компания "Траст Лайт" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион - Рентный" Закрытый Рентный 504.318.135,70 1.311,61 -1,30% 384.504,51049 1 Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Ангара Эстейт"под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый Недвижимости 501.450.144,61 1.044,69 -5,12% 480.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Земля-Недвижимость" Закрытый Недвижимости 496.339.617,72 2.305.232,54 -31,80% 215,31000 1 Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РОСТ Недвижимость" Закрытый Недвижимости 480.352.400,34 238.981,29 -4,15% 2.010,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление» Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1" Закрытый Недвижимости 454.195.505,33 574,32 -1,16% 790.840,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С." Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИФ" Закрытый Недвижимости 388.406.141,34 92.239,14 -7,78% 4.210,86028 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй" Закрытый Недвижимости 372.503.564,45 427,53 -26,95% 871.300,00000 1 Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "ТФГ - Акции" Закрытый Акций 367.730.247,50 4.288,77 3,22% 85.742,57341 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С." Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атолл" Закрытый Недвижимости 318.976.099,53 6.889,71 -8,59% 46.297,46848 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Берег" Закрытый Недвижимости 310.638.693,11 1.137,81 -2,12% 273.013,60551 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РИГОРА" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Касимово» Закрытый Недвижимости 310.560.562,70 6.257,90 -2,04% 49.627,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Виктория плюс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РИК Капитал» Закрытый Недвижимости 309.436.920,19 1.250.135,42 2,57% 247,52272 1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» Закрытый Недвижимости 308.162.312,09 8.096,67 9,30% 38.060,40000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Царский мост" Закрытый Денежного рынка 306.830.263,97 335,97 -18,56% 913.276,57849 1 Акционерное общество Управляющая компания "Меридиан" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Колокольников" Закрытый Недвижимости 297.185.826,83 371,48 -60,49% 800.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Энсаф" Закрытый Недвижимости 281.982.600,42 2.138,17 8,11% 131.880,46247 1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "ПАССАЖ" Закрытый Акций 246.305.122,47 24,63 -63,54% 10.000.000,00000 1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР "АВГУСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Респект-Финанс" Закрытый Акций 226.519.622,40 226,52 -68,47% 1.000.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Меркури-Коммерческая Недвижимость" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Меркури Кэпитал Траст" Закрытый Недвижимости 220.544.989,73 705.238,41 6,28% 312,72402 1 Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Тверская земля" Закрытый Рентный 219.016.325,11 4.380,33 -30,10% 50.000,00000 1 Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра-Рантье" Закрытый Недвижимости 212.277.635,39 8.654,50 4,93% 24.528,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Целевые инвестиции" Закрытый Недвижимости 203.181.502,34 1.862.233,01 -1,55% 109,10638 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "ОфисЦентр" Закрытый Рентный 199.294.391,60 151.670,01 2,74% 1.314,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центральная Управляющая Компания.Недвижимость." Закрытый Недвижимости 189.465.317,40 1.260,13 5,88% 150.353,24342 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" Закрытый Недвижимости 185.410.582,12 311,30 -20,65% 595.603,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Ключ" Закрытый Рентный 181.407.710,82 60.469,24 -8,67% 3.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "НРК - Региональный" под управлением ООО Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)" Закрытый Недвижимости 175.394.417,93 2.418,53 -0,92% 72.521,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ» Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Большой Урал" Закрытый Недвижимости 173.622.314,70 975,98 -5,08% 177.895,36820 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3" Закрытый Недвижимости 173.338.233,74 388,08 -15,41% 446.655,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ» Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стабильный" Закрытый Недвижимости 147.578.866,02 688,59 -6,28% 214.318,86165 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" Закрытый Недвижимости 139.346.897,69 1.976,20 1,09% 70.512,62732 1 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» Закрытый Смешанных инвестиций 136.040.560,91 5.441,62 -14,81% 25.000,00000 1 Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Афина Реалти" Закрытый Недвижимости 132.262.199,79 44.087,40 -45,36% 3.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилая недвижимость 01.10» Закрытый Недвижимости 102.857.136,25 471,82 -27,71% 218.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости "АНКОР - фонд недвижимости" Закрытый Недвижимости 100.744.334,87 27.984,54 -14,14% 3.600,00000 1 Общество с ограниченной ответсвенностью "Русский Капитал Паевые Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Восток Недвижимость» Закрытый Недвижимости 99.764.403,52 99.764,40 -8,25% 1.000,00000 1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Первобанк-Недвижимость" Закрытый Недвижимости 99.587.513,71 331,96 -30,40% 300.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Лидер Девелопмент" Закрытый Недвижимости 96.261.702,65 1.170,54 -44,28% 82.237,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «БАЛТИНВЕСТ - Российская недвижимость» Закрытый Недвижимости 94.366.008,91 45.424,03 -8,21% 2.077,44681 1 Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ. СтройИнвест" Закрытый Недвижимости 85.354.330,84 754,68 -5,35% 113.100,00000 1 Акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 65.397.058,95 14.826,47 5,38% 4.410,83108 1 Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Горизонт" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 50.716.862,45 1.014,34 н/д 50.000,00000 1 Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новожиловские березняки" Закрытый Недвижимости 49.669.497,68 59.092,00 -4,42% 840,54524 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" Закрытый Недвижимости 39.193.522,61 130,65 1,54% 300.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Кантри Спейс» Закрытый Рентный 36.252.316,43 14,77 -98,78% 2.453.990,93700 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" Закрытый Недвижимости 34.950.542,00 1.370,61 0,96% 25.500,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Инвестиционный капитал" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 30.068.020,84 1.002,27 н/д 30.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "E3 Групп" Закрытый Недвижимости 26.288.225,20 4.240,04 -59,89% 6.200,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" Закрытый Недвижимости 25.215.512,34 302.586,16 н/д 83,33333 1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Яхонтовый лес" Закрытый Недвижимости 20.912.285,35 82.008,96 -12,42% 255,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2" Закрытый Недвижимости 19.386.140,14 161.551,17 -11,63% 120,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Базовые отрасли - акции» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 18.053.980,98 1.805,40 7,94% 10.000,00000 1 Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Новая Москва 5» Закрытый Недвижимости 18.029.951,87 721,20 -7,10% 25.000,00000 1 Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Конкорд Эстейт Второй» Закрытый Смешанных инвестиций 17.343.690,59 69.374,76 -12,51% 250,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сфера" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 17.272.435,93 1.280,20 14,32% 13.491,98438 1 Открытое акционерное общество "РОНИН Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд акций" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 16.052.177,84 1.337,68 11,90% 12.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент - облигации» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 14.081.798,42 1.408,18 -0,33% 10.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мобильный капитал – денежный рынок» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 13.937.597,80 1.393,76 5,36% 10.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобус" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 13.173.059,01 1.312,58 16,38% 10.036,00000 1 Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Современные инвестиции" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 12.853.829,48 1.285,38 -4,87% 10.000,00000 1 Акционерное общество "Центральная трастовая компания" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Капитал" Закрытый Недвижимости 12.736.683,51 509,47 -92,09% 25.000,00000 1 Акционерное общество "Центральная трастовая компания" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СКМ Недвижимость" Закрытый Недвижимости 6.607.902,63 11,28 -83,41% 585.692,86143 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список - облигации» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 4.305.122,29 1.435,04 -1,95% 3.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Активные инвестиции - облигации» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 3.876.468,62 1.292,16 0,25% 3.000,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТРИНФИКО-Глобальные рынки" Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 918.022,23 874,31 -7,96% 1.050,00000 1 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Волжский" Закрытый Недвижимости 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00000 0 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЛАЙТ-ИНВЕСТ" Закрытый Недвижимости 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00000 0