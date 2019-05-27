Саша Мухамедова: «Я начинала в Амстердаме в кордебалете»

Дочь Ирека Мухамедова сегодня танцует Китри

Сегодня на Международном фестивале классического балета им. Р. Нуриева в партии Китри в «Дон Кихоте» выступит Саша Мухамедова — дочь казанца Ирека Мухамедова, в свое время ведущего солиста Большого театра, «звезды» Ковент Гардена. В конце девяностых годов прошлого века Мухамедов гастролировал на сцене ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля, и земляки видели его в трех партиях — Солора в «Баядерке», Альберта в «Жизели» и Базиля в «Дон Кихоте». Сегодня в «Дон Кихоте» публика увидит его талантливую дочь.

«Ой, это папочка!»

Ирек Мухамедов начал учиться в Казани в 122-й английской спецшколе в первом «В» классе. Проучился 3 года, и талантливого мальчика забрали в Москву, в хореографическое училище. Волею судьбы, у меня оказалась фотография Мухамедова — первоклассника, моя родственница была его одноклассницей. Мальчики и девочки этого первого класса сфотографировались с первой учительницей на прогулке в парке им. Урицкого.

«Ой, это папочка! Он на этом фото так похож на моего младшего брата», — Саша сразу узнает отца. «Перешлите мне фото, пожалуйста, я его папе отошлю», — сразу же просит она. Саша — очень позитивная, все время улыбающаяся девушка, очень похожая на отца. Ни капли «звездности», отработала старательно репетицию, после нее сразу же идем в гримерную записывать интервью. Правда, она немного комплексует по поводу своего русского языка, для Саши сейчас привычнее говорить по-английски.

— Саша, стать балериной для вас — это была неизбежность?

— Родители знали, какой это труд — балет, и не очень хотели, чтобы я стала балериной. И потом, я же дочь Ирека Мухамедова, надо соответствовать, а это еще труднее. Я в детстве пела, играла джаз, но в 13 лет все же решила — хочу быть балериной. Как папа и мама.

— То есть это было ваше осознанное решение?

— Да, мое осознанное решение.

«Ой, это папочка! Он на этом фото так похож на моего младшего брата», — Саша сразу узнает отца (пятый справа в верхнем ряду)

— И папа взял вас в спектакль «Принц и нищий».



— Взял, к моей радости. В Англии есть такие детские труппы, куда дети могут прийти потанцевать, поучиться танцу. Они пробуют свои силы, решают, стоит ли им идти дальше. Я пришла в такую труппу, занималась в классе, потом папа дал мне в «Принце и нищем» небольшую партию, но там был даже сольный номер. И я окончательно определилась, поняла, что хочу заниматься балетом. Хочу быть на сцене.

— Родители не были против?

— Нет, они сказали, что раз я так решила, надо поступать в хорошую балетную школу. Я пошла в Королевскую балетную школу в Лондоне. Я пришла туда позже остальных моих ровесников, они уже все обзавелись друзьями, а я была как бы в стороне, я оказалась чуть ли не аутсайдером. Это было тяжело. И через 2 года меня родители оттуда забрали. Со мной начала заниматься мама, можно сказать, что я — ее ученица. Получив у мамы хорошую подготовку, я уехала работать в Амстердам.

«В Амстердаме у меня все хорошо сложилось»

— Почему вы не работаете с папой? Где сейчас работает Ирек Мухамедов?

— Папа работает везде! Он и в Амстердам часто приезжает.

— Он работает как балетмейстер или как коуч?

— Как коуч. Он очень востребован, ему постоянно звонят и просят позаниматься с артистами. Мама тоже очень любит именно преподавать, и у нее тоже много учеников. Родители сейчас живут во Франции.

— Родители учили вас русской классической школе балета, но Амстердам — это иная среда. Как вам удается сочетать несколько разные школы?

— Мама занималась со мной 2 года, мне было уже шестнадцать, и она преподавала мне ускоренный курс. Она учила мое тело работать, она помогала мне обрести уверенность в себе. Мама готовила меня к ежедневной тяжелой работе в балетной компании. Она дала мне хорошую «русскую базу». Папа занимался со мной меньше.

— Вы приехали в Амстердам, как там сложилась ваша жизнь?

— Очень хорошо! Мне было 18 лет, мне все было интересно. Мне понравился город, мне понравилась балетная компания, у меня сразу же появилось много друзей.

Два года назад я стала ведущей солисткой Национального балета Нидерландов. Шансы продвигаться были, и я много работала и каждый год что-то прибавляла



— В какой партии вы дебютировали?

— Я начинала в кордебалете! Потом появились небольшие партии, и сейчас я уже танцую главные. Два года назад я стала ведущей солисткой Национального балета Нидерландов. Шансы продвигаться были, и я много работала и каждый год что-то прибавляла.

— Вы лауреат многих престижных балетных конкурсов. Вы любите соревнования?

— К конкурсам меня готовила мама, и она всегда настраивает меня на победу. Победа в конкурсе дает уверенность в себе.

«Переезжаю в Сан-Франциско»

— Вы часто танцуете в России?

— К сожалению, нет. В первый раз я выступала с нашей компанией в Санкт-Петербурге. В Москву меня пригласил Андрис Лиепа, это была его программа в Кремлевском Дворце. Мы с партнером исполняли современную хореографию. А в Казани я буду танцевать впервые.

— В Казани вы в первый раз?

— Нет, когда папа танцевал здесь, мы с мамой тоже сюда приезжали, мне было 7 лет. Моих бабушки и дедушки уже нет в живых, но здесь живет мой дядя, папин брат. А еще одна бабушка, мамина мама, живет в Москве.

— Чем занимается ваш брат?

— Мой брат, он младше меня на 5 лет, очень талантливый и неординарный! Все, что он делает, он делает отлично. Он начинает одно дело, доводит его до совершенства, а потом говорит: «Ну вот, это я уже умею, чем бы мне еще заняться?». Он в свое время увлекся плаванием и у него были отличные результаты. Он начал заниматься балетом, и у него все классно выходило, но он получил травму. А вообще, мой брат очень талантливый человек.

— На каком языке вы разговариваете дома?

— Это хороший вопрос! Самое смешное, родители говорят с нами по-русски, а мы с братом отвечаем им на английском. Когда кто-то со стороны это слышит, например, на улице, наверное, удивляется, очевидно, мы производим странное впечатление.

Я всеядная, мне нравится все. Поэтому мне было хорошо в Амстердаме, где было и то, и другое



— Вы танцуете все, что вам хотелось бы?

— Я очень довольна теми партиями, что я танцую. Месяц назад я впервые станцевала в «Лебедином озере», это, пожалуй, был последний балет, в котором я до этого не танцевала и в котором мне хотелось станцевать. Я 10 лет проработала в Национальном балете Нидерландов и поняла, что хочу посмотреть, что происходит в других балетных компаниях мира. И я решила уехать из Амстердама, поехать в Америку, в Сан-Франциско, буду танцевать там в балетной компании. Уже в июле туда переезжаю. Меня всегда интересовал американский балетный стиль, но пока не знаю, что я там буду танцевать.

— Что вам больше нравится танцевать: модерн или классику?

— Я всеядная, мне нравится все. Поэтому мне было хорошо в Амстердаме, где было и то и другое.

— Саша, вы очень позитивный человек, у вас, наверное, много друзей?

— Ну, я надеюсь. Надо быть позитивным человеком, негативный человек сидит и смотрит на мир, словно в дырку. Нет, так я не хочу!

— Чем занята ваша жизнь, кроме балета?

— Общением с друзьями, мы любим ходить и открывать для себя новые рестораны, новые кухни. Люблю смотреть кино, очень люблю. Люблю путешествовать в экзотические страны.

