Видео недели: Тереза Мэй объявила об отставке, казанский Кремль об Арских казармах, нападение на Шварценеггера

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Тереза Мэй покинет Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Тэреза Мэй объявила о своей скорой отставке с поста главы Консервативной партии. Согласно законодательству, она будет обязана покинуть и кресло премьера. Официально Мэй покинет должность 7 июня.



Мнение Минниханова о сносе Арских казарм

Позицию президента Татарстана по сносу Арских казарм озвучила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. По ее словам, утрата исторических зданий стала результатом недоработки всех ответственных служб.



Нападение на Шварценеггера



Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подвергся нападению во время посещения Южно-Африканской Республики. Когда 71-летний «терминатор» раздавал автографы и фотографировался с поклонниками, неизвестный юноша с разбегу пнул звезду в спину.



Последний звонок по-марийски

Схожий случай сняли в Марий Эл. Выпускник школы поселка Юрино на последнем звонке напал на депутата Госсобрания Марий Эл от «Единой России» Екатерину Вахитову. Позже сообщалось, что юноша страдает психическим расстройством.



Навальный рассказал о квартире Мединского



Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о квартире, зарегистрированной на жену министра культуры РФ Владимира Мединского. Политик считает, что пентхаус в центре Москвы стоит около 200 млн рублей. Ролик за два дня собрал 1,6 млн просмотров, что является скромным результатом для Навального.



Banksy в Венеции

Самый известный уличный художник Banksy принял участие в Венецианской биеннале. Он установил на улицах города свою работу, которой попытался привлечь внимание к круизным лайнерам, сбрасывающим отходы в море прямо в порту. Он назвал арт-объект из нескольких картин «Венеция в масле».

Новый трейлер «Однажды в Голливуде»



На этой неделе вышел трейлер нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». К этому режиссеру в России относятся с особенным интересом. В картине снимается множество звезд, например Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.



Россия на ЧМ по хоккею

Одним из самых просматриваемых роликов на спортивную тему стала нарезка голевых моментов в матче Россия — Швеция на чемпионате мира по хоккею. «Красная машина» одержала уверенную победу со счетом 7:4. К сожалению, российские хоккеисты не смогли пройти в финал, уступив сборной Финляндии.



Пожар в Риме



Запоминающимся оказалось и видео с банального бытового пожара в Риме. Мужчина, в чьей квартире произошло возгорание, был вынужден скрыться от огня на карнизе. Там он и сидел, пока пожарные пытались сбить пламя.



Запуск Falcon 9

Компания SpaceX Илона Маска провела запуск тяжелой ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту первую партию спутников проекта Starlink. 60 мини-спутников положили начало глобальной сети, которая должна обеспечить интернетом всю планету.

