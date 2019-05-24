В Казани арестовали подозреваемых по делу о «концлагере» для трудных подростков

Сотрудников центра реабилитации Елизавету Платонову и Дмитрия Чернышева подозревают в доведении воспитанника до самоубийства

Фото: Инна Серова

Вчера в Ново-Савиновском суде по ходатайству следствия были арестованы на 1 месяц 28 дней Елизавета Платонова и Дмитрий Чернышев — сотрудники казанского частного реабилитационного центра для трудных подростков «Символ жизни». Уголовное дело было возбуждено 19 июля 2018 года по заявлению матери одного из воспитанников центра, москвички Натальи Фадеевой. Платонова и Чернышев подозреваются в совершении двух преступлений — доведении до самоубийства и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним. Подробности из суда — в материале «Реального времени».



Первые аресты

Елизавета Платонова представлялась воспитанникам центра «Символ жизни» и их родителям руководителем учреждения. Завхоз Дмитрий Чернышев одновременно был и «консультантом». Статус подозреваемых оба сотрудника получили лишь 22 мая, а до тех пор проходили по делу как свидетели.

Следствие по делу «Символа жизни» тянется уже 10 месяцев. Оно было возбуждено по заявлению жительницы Москвы и матери одного из воспитанников Натальи Фадеевой. По ее утверждению, «воспитание» ее сына Даниила, как она первоначально полагала, в «частной школе с правильным режимом и питанием, без телефонов, компьютеров и телевизоров» привело к тому, что 14-летний подросток пытался покончить с жизнью.

Даниил и другие воспитанники рассказали вначале родителям, а потом и следователям, о том, что воспитатели подвергали их пыткам и издевательствам, в частности лишали еды, сна, возможности свободно посещать туалет, отправляли на «перевоспитание» в так называемые реабилитационные центры для взрослых наркоманов и алкоголиков, где практикуются еще более жесткие методы «исправления». Также подростки рассказали о том, что еще один из воспитанников пытался покончить с собой.

Родители получили от подростков тайно сделанные ими видеозаписи, на которых запечатлены издевательства, и раздобыли родителями скрины переписки «воспитателей» в мессенджере, в которой те обсуждали методы «воспитания»: кого и насколько лишать еды, общения с другими воспитанниками, наказывать длительным выполнением физических упражнений или бесконечным переписыванием «определений» — что такое своеволие, безответственность, субординация…

Платонову (на фото закрытая) и Чернышева взяли под стражу вчера в зале суда

Долгое следствие

Следствие по делу «Символа жизни» ведут сотрудники 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Изначально в деле не было подозреваемых, но 27 августа 2018 года по подозрению в доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ) были задержаны работавший в центре сын учредительницы ООО «Символ жизни» Лилии Ходыкиной Константин Ходыкин и директор центра Геннадий Попович.

Однако об аресте Ходыкина и Поповича следствие ходатайствовать не стало — оба спустя двое суток — 29 августа — были отпущены под обязательство о явке. А Платонову и Чернышева взяли под стражу вчера в зале суда. Оба по решению суда помещены в СИЗО №2 на максимально допускаемый законом срок — до 19 июля 2019 года. Свою вину сотрудники центра не признают.

«Она любила детей»

В суд обоих подозреваемых доставили под конвоем. Елизавету Платонову сопровождали родители, Андрея Чернышева пришли поддержать двоюродный брат и друг семьи. Фигуранты старательно избегали камер — Платонова прятала лицо за воротником-хомутом толстовки, Чернышев вначале прикрывал лицо козырьком бейсболки, а потом натянул до подбородка капюшон. Мать Елизаветы Платоновой Людмила Литке то и дело подносила дочери лекарства: подозреваемой сегодня несколько раз становилось плохо — вначале в коридоре, потом в зале заседаний суда. Выходя из зала в сопровождении конвоя, Платонова полностью закрыла лицо.

— Мы только что потеряли старшую дочь, сегодня 41 день исполнился, ей было всего 45 лет, а сейчас, считайте, теряем младшую, ее закрывают, хотя она ни в чем не виновата. Лиза любила детей! — заявил отец Елизаветы Платоновой корреспонденту «Реального времени». Он изложил свою версию судебного преследования, якобы после ссоры с руководством реабилитационного центра, в котором прежде работала Платонова, она и несколько сотрудников ушли и решили создать собственное учреждение, а прежний работодатель подговорила их клиентов нажаловаться в прокуратуру. При этом Платонова, по его словам, была не руководителем центра, а не более чем рядовым сотрудником. — Почему не привлекают к ответственности настоящего организатора — Лилию Ходыкину?

Литке, которая в июле — августе 2018 года числилась соучредителем ООО «Символ жизни», также пояснила, что это было связано с просьбой настоящей хозяйки этой фирмы Лилии Ходыкиной

Мать Платоновой добавила, что ее младшая дочь была не просто хорошим воспитателем, но и хорошо образованным профессионалом:

— Она закончила КСЮИ, а потом получила дополнительное образование по специальности «социальный работник».

Литке, которая в июле — августе 2018 года числилась соучредителем ООО «Символ жизни», также пояснила, что это было связано с просьбой настоящей хозяйки этой фирмы Лилии Ходыкиной, «которая уговорила помочь ей в сложный момент, когда в центре начались масштабные проверки, а ей было трудно совмещать в одном лице обязанности и учредителя, и руководителя».

Завхоз-воспитатель

Двоюродный брат и друг семьи Чернышева рассказали свою версию произошедшего: 36-летний Дмитрий — строитель-монтажник с золотыми руками, который в «Символе жизни» работал завхозом, однако он занимался также и воспитанниками, но не по своей воле, а действуя согласно распоряжениям руководства, то есть Елизаветы Платоновой. Чернышев с декабря 2018 года проходил по делу «Символа жизни» как свидетель — о том, что он переходит в статус подозреваемого, ему объявили внезапно, когда он явился на очередной допрос.

Адвокат Чернышева Вера Чернышова также подтвердила эту позицию своего подзащитного:

— Он не признает вину, ему просто нечего признавать. Договор с родителями подростка заключал не он, он не был воспитателем!

И защитник, и родственники также говорили, что Чернышев не мог проявлять жестокость к детям — он сам отец двоих мальчишек: старшему сыну — 16 лет, а младшему — всего 4 года.

А еще родственники Чернышева рассказали «Реальному времени», что он единственный из всех сотрудников «Символа жизни» не отказался по предложению следователей пройти проверку на полиграфе — именно потому, что не чувствовал за собой вины.