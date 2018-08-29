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Следствие задержало сотрудников центра для трудных подростков «Символ жизни»

13:00, 29.08.2018

Задержание двух работников частного реабилитационного центра для трудных подростков «Символ жизни» подтвердил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий. Сегодня решится вопрос о мере пресечения для Константина Ходыкина, сына учредительницы ООО «Символ жизни» Лилии Ходыкиной, и экс-директора центра Геннадия Поповича.

О позиции матери подростка, по заявлению которой было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников «Символа жизни» по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), новых подробностях деятельности «концлагеря» для трудных подростков и позиции защиты задержанных, а также о новых подробностях происходившего в также недавно ставшем фигурантом уголовного дела центре для подростков с девиантным поведением «Герда» читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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