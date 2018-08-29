Следствие задержало сотрудников центра для трудных подростков «Символ жизни»

Задержание двух работников частного реабилитационного центра для трудных подростков «Символ жизни» подтвердил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий. Сегодня решится вопрос о мере пресечения для Константина Ходыкина, сына учредительницы ООО «Символ жизни» Лилии Ходыкиной, и экс-директора центра Геннадия Поповича.

О позиции матери подростка, по заявлению которой было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников «Символа жизни» по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), новых подробностях деятельности «концлагеря» для трудных подростков и позиции защиты задержанных, а также о новых подробностях происходившего в также недавно ставшем фигурантом уголовного дела центре для подростков с девиантным поведением «Герда» читайте в материале «Реального времени».