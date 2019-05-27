Вне зоны доступа: 160 сел Татарстана будут без цифрового ТВ, кому оплатят спутниковое?

Республика выделила 4,2 млн рублей на компенсации тем, у кого нет технической возможности перейти на новый формат телевещания

Фото: Дмитрий Резнов

Ровно через неделю, 3 июня, Татарстан вместе со всей Россией отключит аналоговое эфирное телевещание и перейдет на цифровое. Новый формат будет доступен почти всей республике (99,3% населения). Однако более 30 тысяч татарстанцев из 32 районов оказались вне зоны доступа цифрового сигнала. Всем им придется подключаться к спутниковому ТВ. Тем, кто не осилит расходы, правительство готово выплатить компенсацию, но речь только о малоимущих семьях с подушевым доходом ниже прожиточного минимума. Таковых чиновники насчитали около 500 домохозяйств. Предельно возможное возмещение затрат на установку спутниковой «тарелки» составит 7 300 рублей. Выплаты начнут производить при предъявлении чека. Подробнее — в материале «Реального времени».

Песошин раскошелился на «спутник»

Вне зоны доступа цифрового телевещания оказалось 160 татарстанских сел в 32 районах. Со следующей недели, когда повсеместно отключат аналоговое ТВ, жителям этих деревень придется подключаться к «спутнику», чтобы и дальше смотреть телевизор. Перечень населенных пунктов, подпадающих под эти ограничения, указан на сайте Минсвязи РТ.

Правительство берется компенсировать затраты на установку «тарелки» жителям из указанных сел, но только малоимущим гражданам. Они уже могут подавать заявки на получение компенсаций. Как стало известно «Реальному времени», 15 мая премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение о выделении 7,5 млн рублей на эти цели. Их источником определен не сам республиканский бюджет, а резервный фонд Кабинета министров РТ, поскольку расходы не были учтены заранее Минфином РТ.

— В этом году Татарстан полномасштабно перейдет с аналогового на цифровое эфирное телевещание. Жителям республики станут доступны 20 федеральных каналов в высоком цифровом качестве, — объяснили в пресс-службе Минсвязи РТ. — Но, к сожалению, не во всех населенных пунктах сигнал цифрового телевидения будет уверенным, и жителям этих деревень нужно будет устанавливать спутниковое оборудование. Для малообеспеченных жителей этих деревень и поселений предусмотрена полная компенсация на приобретение комплектов спутникового оборудования, которая предусмотрена соответствующим распоряжение КМ РТ.

15 мая премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение о выделении 7,5 млн рублей на эти цели. Фото tatarstan.ru

Скромный бюджет переходит в распоряжение Минтрудсоцзащиты РТ, по линии которого и будут идти выплаты. Но, судя по распоряжению, органам соцзащиты выделяются не все 7,5 млн рублей, а еще меньше — 4,124 млн рублей. Впрочем, в министерстве уверяют, что этого вполне достаточно для возмещения расходов всем малоимущим в 160 селах. К тому же некоторые сотовые операторы объявляют акции, по которым можно приобрести спутниковую «тарелку» до 4 тысяч рублей.

Сквозь двойное сито

Для отбора получателей выплат введены два фильтра. Первый — по месту проживания. В Минтрудсоцзащиты особо подчеркнули: компенсация предусмотрена не для всех населенных пунктов, а только для тех, кто оказался за пределами зоны цифрового телевещания. Второй фильтр установлен по критериям бедности. На компенсацию может рассчитывать тот, у кого подушевой доход ниже прожиточного минимума. На I квартал этого года он составляет 9 170 рублей на человека, сообщили в ведомстве. В результате, по оценкам ведомства, выделенных правительством денег хватит на выплаты 500 домохозяйствам.

Предельная величина компенсации — 7 300 рублей, подтвердили в Минтрудсоцзащите РТ. Механизм выплат — возвратный. То есть сначала семья должна самостоятельно приобрести «тарелку», установить и предоставить чеки на оплату, после чего ей оплатят расходы из казны, а не наоборот. «Компенсация производится из фактических затрат, но не больше 7 300 рублей на одно домохозяйство. Это предел. Антенны бывают разные, как и телевизоры. Это дело вкуса», — рассуждают в Минтрудсозащиты.

В Минсвязи уверены, что установленный лимит полностью покроет расходы. Более того, при подключении услуг спутникового телевидения жители таких населенных пунктов платить абонентскую плату за просмотр 20 телеканалов, включенных в мультиплексы, не будут, заверили в пресс-службе Минсвязи РТ.

Механизм выплат — возвратный. То есть сначала семья должна самостоятельно приобрести «тарелку», установить и предоставить чеки на оплату, после чего ей оплатят расходы из казны, а не наоборот. Фото gdeprosto.ru

К вам придут — ждите!

Каким образом будут собирать документы с нуждающихся? В Минтрудсозащиты пояснили, что специалисты сами будут выезжать в деревни и поселения, чтобы собирать документы и заносить данные в информационную систему «Социальный регистр». Сама информационная система заработает с 1 июня. К слову, как раз на ее доработку Кабмин выделил Минсвязи свыше 2 млн рублей. Прием документов продлится до 1 декабря.



Напомним, что в Татарстане наряду с остальными 56 регионами страны аналоговое эфирное телевещание будет отключено 3 июня. И хотя руководство Минсвязи РТ обещает, что региональные телеканалы (прежде всего ТНВ и «Татарстан-24») продолжат вещать в прежнем формате, федеральные каналы в «аналоге» будут уже недоступны.



Вопрос о выплате компенсаций обсуждается с начала декабря прошлого года. На годовой коллегии Минсвязи его глава Роман Шайхутдинов впервые заявил, что прием «цифры» будет затруднен или совсем недоступен в 157 населенных пунктах РТ, после чего спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заверил, что гражданам будет оказана помощь, и говорил, что на компенсацию из бюджета РТ претендуют порядка 800 тысяч человек. Позже эта цифра сильно изменилась. Заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин недавно говорил, что в зоне отсутствия приема цифрового вещания проживают около 31 тысячи человек, или 12,5 тысячи домохозяйств, которые лишаются возможности автоматического перехода на цифровое вещание. В первую очередь именно они станут получателями субсидий.

— Президентом принято решение о компенсации затрат гражданам для установки спутникового телевидения, — сообщил Пелевин. — Предварительно определена сумма в 7 300 рублей.

Олег Пелевин недавно говорил, что в зоне отсутствия приема цифрового вещания проживают около 31 тысячи человек, или 12,5 тысячи домохозяйств, которые лишаются возможности автоматического перехода на цифровое вещание. Фото tatarstan.ru

В татарстанском филиале ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», «Радиотелевизионном передающем центре РТ», сообщили, что Татарстан обладает одной из наиболее развитых сетей цифрового вещания, которая включает 87 передающих станций, они обеспечивают возможность бесплатного эфирного приема 20 общероссийских телеканалов для 99,3% жителей республики. Но в переговорах по установлению бюджета и размера субсидий федеральный оператор не участвует.