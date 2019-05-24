В Татарстане перенесли срок перехода на цифровое ТВ

Татарстан перейдет с аналогового на цифровое телевидение не в июне, а в октябре.

Как пояснил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, перенос связан с празднованием Ураза-байрама. Вместо Татарстана на «цифру» уже в следующем месяце перейдет Белгородская область, пишет «РИА Новости».

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список регионов, в которых перенесли срок перехода с аналогового телевещания на цифровое на 14 октября. Из регионов Приволжского федерального округа срок перехода перенесли в Оренбургской и Саратовской областях, а также в Башкирии.