Лагерное лето: цены на детский отдых различаются в десятки раз
Обзор стоимости и длительности смен в летних лагерях в Татарстане
«Реальное время» разбирается, в какую сумму обходится летний отдых школьников в лагерях. Есть много бесплатных вариантов, но для этого потребуется направление. Если же его нет, придется отдать в среднем около 6 тысяч рублей за смену, а максимум — 58 тысяч.
126 вариантов отдыха
По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», в Татарстане работает 52 муниципальных стационарных детских оздоровительных лагеря. В Казани расположено 11 из них. Помимо этого, есть и 19 республиканских — они относятся к разным министерствам. Семь из них подведомственны Минмолодежи, три — Минспорта, девять — Минобразования. Также в регионе работают 30 лагерей от предприятий и организаций, пять — вузовских (они считаются федеральными). Помимо этого, есть 11 детских оздоровительных лагерей на базе санаторно-курортных организаций (СКО) и девять СКО, работающих в формате лагеря.
Таким образом, всего в Татарстане дети и подростки могут отдохнуть в 126 лагерях разного типа. Они, конечно, отличаются не только по форме организации, но и по содержанию, а также по стоимости. Некоторые из них даже являются бесплатными (по крайней мере, при направлении от организации или школы), некоторые — недорогие — для детей работников предприятий или бюджетной сферы, а в каких-то придется отдать полную цену. В конечном итоге, стоимость пребывания там варьируется от 820 рублей за семидневную смену в лагере «Романтик» Балтасинского района до 58 тыс. рублей за двухнедельную смену в лагере лицея «Иннополис» в Верхнеуслонском районе.
Муниципальные дешевле, государственные дороже
Стоимость пребывания в муниципальных лагерях в Татарстане варьируется от указанных выше 820 рублей в «Романтике» (расположен около села Малые Лызи) до 15 тыс. рублей за 18 дней в казанской «Бригантине» (подведомственный казанскому комитету по делам детей и молодежи, расположен около Пестрецов). В большинстве лагерей будет четыре смены — с начала июня до конца августа, но, например, в «Лесной сказке» в Елабужском районе — всего две, а в «Сосенке» в Кукморском районе — пять. Стандартная стоимость, включая компенсацию из бюджета, составляет около 4 тыс. рублей за двухнедельный отдых, в казанских лагерях цена несколько выше и часто доходит до 6—9 тыс. рублей.
В подведомственных Министерству по делам молодежи лагерях стоимость выше — от 6 тыс. в лагере «Пламя» Кировского района Казани (на Лебяжьем озере) или «Мечта» в селе Ильинское Зеленодольского района до 15 тыс. в лагере «Дубок» в Алексеевском районе, где, в частности, будут проходить смены молодежной организации «Сэлэт».
В лагерях, относящихся к Министерству спорта (их по Татарстану всего три), стоимость составляет от 3 700 до 7 000 рублей за смену, а в одном участие и вовсе бесплатное (от Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе — лагерь в деревне Медведково). Однако во всех случаях речь идет только о спортсменах.
В лагерях при Министерстве образования и науки отдых чаще всего бесплатный, но в основном они предназначены для воспитанников детских домов или интернатов для детей с ограниченными возможностями.
Лагеря предприятий — лучшее для своих
Лагеря предприятий заметно отличаются по цене от указанных выше. Предназначены они чаще всего для детей сотрудников организаций, в этом случае часть стоимости компенсируется предприятием или бюджетом. Для всех остальных детей (и их родителей) — рыночные цены, которые довольно высоки.
Отдых в детском оздоровительном лагере «Регина» в Спасском районе (один из лагерей предпринимателя Скоблионка), например, будет стоить от 12 до 31 тыс. рублей, однако в нем будет всего одна смена в начале июня. В лагере «Берсут» в одноименном селе Мамадышского района пребывание детей будет стоить 15 тыс. за смену длиной в 17 дней. В челнинском оздоровительном центре «Росинка» (от «Камгэсэнергостроя») на территории национального парка «Нижняя Кама» стоимость отдыха составляет 18,9 тыс. рублей, а лагерь лицея «Иннополис» вообще установил цену в 57—58 тыс. рублей.
Лагерей от вузов, которые относятся к федеральной форме собственности, всего пять. В них, соответственно, могут находиться люди, уже не входящие по возрасту в категорию «дети» — чаще всего в требованиях указан минимальный возраст в 18 лет. Впрочем, в «Икаре» от КНИТУ могут отдыхать люди уже с 12 лет. Стоимость пребывания в течение одной смены продолжительностью 18 дней — 11,9 тыс. рублей.
И лечиться, и отдыхать
Санаторно-курортных организаций, куда можно на пару летних недель отправить ребенка, в Татарстане оказалось 20. В самих санаториях (принимающих детей, таковых девять) стоимость составляет от 1 000 до 1 570 рублей в день, или 24—28 тыс. рублей за всю смену. Отметим, что длительность ее больше, чем в обычных лагерях, — около трех недель. Дешевле всего — 1 000 в день — пребывание стоит в комплексе «Раздолье» в селе Змеево Чистопольского района. За 24 тыс. за весь срок можно находиться в санатории-профилактории «Дельфин» в Зеленодольске.
Пребывание в детских лагерях на базе санаториев обходится от 850 рублей в день, или 21 тыс. рублей за всю смену. Минимальная стоимость — у «Азнакаевского» и бугульминского санатория-профилактория «Вита». Наиболее дорогие — санатории «Васильевский» (31,5 тыс. рублей на 21 день), «Сосновый Бор» (28 350 рублей за примерно те же три недели) и «Крутушка» (1 300 рублей в сутки). Во многих случаях в эту сумму входит и лечение.
|№ П/П
|Муниципальный район/городской округ
|Оздоровительная организация
|Предварительные даты заезда и выезда, 1 смена
|Предварительные даты заезда и выезда, 2 смена
|Предварительные даты заезда и выезда, 3 смена
|Предварительные даты заезда и выезда, 4 смена
|Предварительные даты заезда и выезда, 5 смена
|Количество смен всего
|Возрастная категория детей
|стоимость путевки
|Группа санитарно-эпидемиологического благополучия
|МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
|1
|Агрызский район
|Детский оздоровительный лагерь "Алмалы"
|29.06 - 19.07
|для спортсменов
|2
|от 7-17
|3000 руб/смена (только для детей бюджетников)
|2
|2
|Азнакаевский район
|Детский оздоровительный лагерь "Солнышко" муниципального казенного учреждения "Управления по делам молодежи исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района"
|03.06 - 20.06
|24.06 - 11.07
|15.07 - 01.08
|06.08.19 - 23.08.19
|4
|7-16
|2100-2500 руб/смена; 85% оплачивает бюджет. Необходимо, чтобы ребенок посещал кружки (вокал, музыка, спорт и др.)
|Первая
|3
|Алькеевский район
|Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь "Дубки" Алькеевского муниципального района Республики Татартан
|н/д
|н/д
|н/д
|3
|7-18
|7000-7500
|1 группа
|4
|Альметьевский район
|муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Березка" Альметьевского муниципального района"
|ориентировочно (идет строительство)
15.06 - 29.06
|ориентировочно (идет строительство)
02.07-19.07
|ориентировочно (идет строительство)
22.07-08.08
|ориентировочно (идет строительство)
11.08-28.08
|4
|8 лет - 17 лет
|3600 руб/смена; 18 дней
|2
|5
|Арский район
|Детский стационарный оздоровительный лагерь "Шатлык"
|03.06 -09.06
|10.06 - 30.06
|04.07 - 21.07
|3
|7-16 лет
|2300 руб/смена родительский взнос за 21 день
|2
|6
|Актанышский район
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение образовательно-оздоровительный центр "Буляк" Актанышского муниципального района Республики Татарстан
|01.06 - 21.06
|23.06 - 10.07 гимназическая смена
|13.07 - 03.08 спортивная
|09.08-26.08 спортивная
|4
|7 - 17 лет
|2454 руб/смена, родительский взнос
|1 группа
|7
|Атнинский район
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей пионерлагерь "Чулпан" Атнинского муниципального района РТ / ОКПО 04576352
|запланирован ремонт
|0-1
|7-17 лет (школьный возраст)
|запланирован ремонт
|3
|8
|Бавлинский район
|Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка" , Устав, ОКПО 13985302
|01.06 - 21.06
|Размещение под вопросом (в планах ремонт)
25.06 - 15.07.
|Размещение под вопросом (в планах ремонт)
19.07 - 08.08
|Размещение под вопросом (в планах ремонт)
12.08-29.08
|4
|с 7 до 17 лет
|4000 руб/смена для бюджетников; 21 день смена;
около 18 000 руб/смена
|3 группа
|9
|Балтасинский район
|Муниципальное бюджетное учреждение детский летний оздоровительный лагерь "Романтик" Балтасинского муниципального района РТ
|17.06 - 23.06
|25.06 - 15.07 бюджет
|17.07 - 03.08
|3
|7-16 лет
|820 - 7 дней, 2096 - 18 дней, 2454 - за 21 день
|2
|10
|Бугульминский район
|Детский оздоровительный лагерь "Салют"
|09.06 - 29.06
|03.07 - 20.07
Профильная смена "Салят"
|24.07 - 17.08
|3
|7-18 лет
|2096
|2
|11
|Буинский район
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Буинского муниципального района Республики Татарстан"
|10.06 - 30.06
|04.06 - 21.07
Профильная смена: лингвисты, танцоры, техники
|22.07 - 09.08
Профильная смена:
спортсмены
|3
|7-15
|1 смена - бюджетники 2454 руб/смена (21 день);
2-я и 3-я профильные 2096 руб/смена (18 дней)
|2
|12
|Буинский район
|Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Буинского муниципального района Республики Татарстан" детский оздоровительный лагерь "Бор" Буинского муниципального района Республики Татарстан
|н/д, информация появится в середине мая
|н/д, информация появится в середине мая
|н/д, информация появится в середине мая
|3
|7-15
|н/д, информация появится в середине мая
|13
|Высокогорский района
|Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Чирша" Высокогорского муниципального района РТ"
|04.06 - 21.06
Профильная смена: гимнасты
|24.06 - 11.07
Профильная смена: танцоры
|14.07 - 31.07
Профильная смена: спортсмены
|03.08-20.08
Профильная смена
|4
|7-17 лет
|15000 полная стоимость / 6000 руб/смена - по прописке; 18 дней
|2
|14
|Дрожжановский район
|Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь "Чайка" , ОКПО 03707071
|1.06 - 21.06
|24.06 - 4.07.
|11.07 - 31.07.
|06.08.-26.08
|4
|8,15
|14800 руб/смена полная стоимость;
2500-3000 руб/смена субсидированная
|1
|15
|Елабужский район
|"Юный строитель"
|03.06 - 23.06
|26.06 - 16.07
|18.08 - 07.08
|договор о сотрудничестве и совместном использовании помещений спортивных объектов с МАУ "Дирекцией Спортивных Сооружений"
|16360,05;
родительский взнос (для бюджетников 2400)
|1 группа
|16
|Елабужский район
|"Лесная сказка"
|26.06 - 16.07
профильно- спортивная ( для детей ДЮСШ)
|01.08.19 - 18.08.19
профильно- спортивная ( для детей ДЮСШ)
|2
|договор о сотрудничестве и совместном использовании помещений спортивных объектов с МАУ " Дирекцией Спортивных Сооружений"
|2500 родительский взнос (15% от полной стоимости)
|1группа
|17
|Заинский район
|Мунитципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Созвездие" / Устав/ 68717933
|01.06 - 21.06
|24.06 - 14.07
|18.07 - 07.08
|10.08.19-27.08.19
|4
|от 7-17 лет
|полная стоимость -16360,05 род.взнос-2454,06
|2
|18
|Зеленодольский район
|Детский оздоровительный лагерь имени Мусы Джалиля МБУ "ОМК "Исток" ЗМР РТ
|6.06 - 26.06
|30.06 - 17.07
|20.07 - 9.08
|13.08.30.08
|4
|7-17
|21 день: 16360,05 р. При этом 42,5% вносит РТ, и коммерческая стоимость составляет 9500 (для бюдж 2500) руб.
|вторая
|19
|Кукморский район
|Муниципальное бюджетное учреждение "Детский летний оздоровительный лагерь "Сосенка" Кукморского муниципального района Республики Татарстан\59926483
|10.06 - 27.06
|01.07 - 07.07
|11.07 - 17.07
|21.07-27.07
|01.08-18.08 Профильная смена: для спортсменов
|5
|с 7 до 17 лет
|4200 / 1700 руб/смена
|Первая группа
|20
|Лаишевсский район
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный лагерь "Липки" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (ОКПО 44968808)
|14.06 - 01.07
Спортсмены
|04.07 - 24.07
дети работников бюджетной сферы
|26.07 - 01.08
Профильная смена
|3
|с 7 до 17
|1 смена (18дн) -13977,36 руб. (род.взнос- 2795,47 руб); 2 смена (21дн) -16360,05 руб. (род.взнос- 3272,01 руб); 3 смена (7 дн) -5435,64 руб. (род.взнос- 1087,13 руб);
|2
|21
|Лениногорский район
|Муниципальное бюджетное учреждение Детского оздоровительного лагеря "Олимпия" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан
|04.06 - 21.06
в 2019 году только тренеры со спортсменами
|24.06 - 11.07
в 2019 году только тренеры со спортсменами
|14.07 - 31.07
в 2019 году только тренеры со спортсменами
|03.08-20.08
в 2019 году только тренера со спортсменами
|4
|3500 руб/смена;
в 2019 году только тренера со спортсменами
|III группа
|22
|Лениногорский район
|Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Дружба" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан. ОКПО 85131465
|03.06 - 23.06.19
|25.06 - 15.07.19
|17.07 - 06.08
|07.08.19-24.08.19
|4
|8-14,14-18.18-30
|21 день - 4000,00 руб., 18 дней - 3500 руб., 7 дней - 900,00 руб. для бюджетников
|3
|23
|Мамадышский район
|Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь "Кама"/50615592
|30.05 - 16.06
|05.07 - 22.07
|23.07 - 12.08
|3
|07.-16
|полная стоимость - 9408,10 род.взнос-2460 на 21 день; 2100 на 18 дней
|1 группа
|24
|Мензелинский район
|Загородный оздоровительный лагерь "Солнышко" Мензелинского муниципального района РТ
|15.06 -05.07
|09.07 - 29.07
|01.08 - 21.08
|3
|7-15 лет
|2445 руб/смена; только для бюджетников
|первая группа
|25
|Мензелинский район
|загородный спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпиец"
|08.06 - 25.06
для спортсменов
|29.06 - 19.07
для детей бюджетников
|22.07 - 08.08
для спортсменов
|3
|7-16 лет
|около 2500 руб/смена
|первая группа
|26
|Муслюмовский район
|Стационарно-оздоровительный лагерь "Лесная страна" Муслюмовского муниципального района РТ ОКПО 98344079
|13.06 -03.07
|15.07 - 21.07
|24.07 - 08.08
|3
|7-17 лет
|Родительские взносы:
1 смена 2454 руб;
2 смена 815 руб;
3 смена 2096 руб.
родители - бюджетники, дети с регистрацией в районе
|первая
|27
|Нижнекамский район
|Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Заря" ОКПО 48709788
|07.06 - 24.06
|27.06 - 17.07
|20.07 -06.08
|09.08.19-26.08.19
|4
|нет
|на 18 дней 5590 (бюдж 4193,20) руб;
на 21 день 6544 (бюдж 4908,01) руб.
|Санитарно-эпидемиологическое заключение № 16.31.28.000.М.000200.12.18 от 28.12.2018 г.
|28
|Нижнекамский район
|Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Зангар Куль" 57264173
|02.06 - 22.06
|24.06 - 14.07
|16.07 - 02.08
|04.08-21.08
|4
|7-12 лет
|4908 бюджетникам;
6544 полная стоимость
|1
|29
|Новошешминский район
|Детский оздоровительный лагерь "Факел"
|22.06 -12.07
|15.07 - 04.08
|07.08 - 13.08
|3
|7-17 лет
|около 2300 руб/смена бюдж; полная стоимость около 15 000 руб.
|2
|30
|Нурлатский район
|Муниципальное бюджетное учреждение “Детский оздоровительный лагерь “Заречный” Нурлатского муниципального района Республики Татарстан / ОКПО – 90009387
|03.06 - 20.06
|22.06 - 12.07
|15.07 - 01.08
|03.08-20.08
|4
|7 - 16 лет включительно
|3272 руб/смена 21 день;
2796 руб/смена 18 дней
|2
|31
|Пестречинский район
|Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
|09.06 - 26.06
|30.06 - 20.07
|24.07 - 30.07
|3
|нет
|1-я смена 3364,97 руб.;
2-я смена 1027,12 руб.;
3-я смена 1481,81 руб.
|3
|32
|Сабинский район
|МБУ «Оздоровительный лагерь «Солнышко»
|1.06 -21.06
техническая
|24.06-14.07
"Салят"
|18.07 -4.08
спортивная
|_
|_
|3
|10-17 лет
|2400-2600 руб/смена;
Сабинская регистрация и обучение в муниципалитете
|I
|33
|Сармановский район
|Стационарный лагерь "Олимпийские надежды"
|25.06 - 12.07 только для спортсменов
|16.07 - 02.08 только для спортсменов
|2
|08-16
|около 2500 руб/смена; только для спортсменов
|1
|34
|Спасский район
|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Болгар"
|14.06 - 01.07
|05.07 - 25.07
|31.07 - 04.08
|-
|-
|3
|от 7 о 17 лет
|1 смена 14022,90 руб (род.взнос 2500-3000), 2 смена 16 360,05, 3 смена 5 453,35
|2
|35
|Тетюшский район
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Загородный оздоровительный лагерь "Чайка" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан
|15.06 - для бюджетников 21 день
|07.07 - профильная смена 18 дней
|27.07 - профильная смена 7 дней
|3
|от 7 до 17 лет, от 18 до 30 лет
|21 день - 16360,05-17996,06 (род. взнос 4090,02-9407,03); профильная 18 дней - 15375,10 (род. взнос 3494,34 руб); профильная 7 дней - 5979,21 руб (род. взнос 1358,90 руб)
|1
|36
|Тукаевский район
|Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" / 54438721 - Детский оздоровительный лагерь "Балкыш"
|01.06 - 18.06
спортсмены
|15.07 - 01.08
художественно-эстетический профиль
|05.08 - 22.08
лингвисты
|3
|7-15
|около 3000 руб/смена; только для учащихся района
|первая группа
|37
|Черемшанский район
|Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Солнечный"
|07.06 - 27.06
|03.07 - 23.07
|01.08 - 18.08
|20.08-27.08 спортсмены
|4
|7-16 лет
|1 и 2 смены-9406 (род. взнос 2454 руб); 3 смена 2096 руб.; 4 смена-815 руб.
|3
|38
|Чистопольский район
|филиал МБУ «Молодежный центр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан летний оздоровительный лагерь "Солнышко"
|10.06 - 30.06
|03.07 – 23.07
|26.07 – 15.08
|3
|7-15 лет
|4300 руб/смена родительский взнос. Для детей, учащихся в районе, и родителей-бюджетников
|2
|39
|Чистопольский район
|филиал МБУ «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан» Чистопольского муниципального района летний оздоровительный лагерь "Ровесник"
|11.06 - 28.06
|01.07 –21.07
|24.07 –10.08
|28.07.2019 –03.08.2019
|04.08.2019 - 10.08.2019
|5
|7-15 лет
|1и 3 смены 3700 руб 2 смена (21 день)-4300 руб 4 и 5 смены 1800 руб. Для детей, учащихся в районе и родителей бюдж.сф.
|2
|40
|Ютазинский район
|Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Дубравушка»/90010060
|16.06 - 22.06 спортивная
|26.06 - 13.07 спортивная
|2
|от 7 до 17
|2100 руб/смена, родительский взнос
|2 группа
|41
|Высокогорский район
|Детский лагерь им. О. Кошевого
|н/д
|28.06 - 15.07
|19.07 - 05.08
|8.08 - 25.08
|4
|9.900
|н/д
|42
|Казань
|Детский оздоровительный лагерь "Березка"
пос. Сухая река
|07.06 - 24.06
Организатор "Зеленые каникулы"
|28.06 - 15.07
Организатор "Зеленые каникулы"
|19.07 - 05.08
Организатор "Зеленые каникулы"
|09 августа - 26 августа
Организатор "Зеленые каникулы"
|4
|7-17 лет
|14000
|2
|43
|Казань
|Детский оздоровительный лагерь "Бригантина"
|10.06 - 27.06
Организатор "Зеленые каникулы"
|01.07 - 18.07
Организатор "Зеленые каникулы"
|21.07 - 07.08
Организатор "Зеленые каникулы"
|10.08-27.08
Организатор "Зеленые каникулы"
|4
|7-17 лет
|15000
|2
|44
|Казань
|Детский оздоровительный круглогодичный лагерь "Заречье"
|01.06 - 18.06
|23.06 - 10.07
|2
|7-17 лет
|6000 / 10000
|2
|45
|Казань
|Оздоровительный лагерь "Молодежный"
|25.06 - 12.07
|16.07 - 02.08
|06.08 - 23.08
|3
|7-17 лет
|6000 / 10000
|2
|46
|Лаишевский район
|Детский оздоровительный лагерь "Нармонка"
|07.06 - 24.06
|28.06 - 15.07
|19.07 - 05.08
|09.08-26.08
|4
|7-17 лет
|5000 руб/смена родительский взнос для ребенка-спортсмена в орг группе
|2
|47
|Лаишевский район
|Детский оздоровительный лагерь "Пионерия Татарстана"
|11.06 - 28.06
|02.07 - 19.07
|23.07 - 19.08
|13.08-30.08
|4
|7-17 лет
|4000 руб/смена родительский взнос для ребенка-спортсмена в орг группе
|2
|48
|Казань, Авиастроительный район
|Детский оздоровительный центр "Спутник"
|04.06 - 21.06
|25.06 - 12.07
|под вопросом
|2-3 смены
|7-17 лет
|9000
|2
|49
|Казань, Кировский район
|Детский оздоровительный центр "им. Ю.А. Гагарина"
|07.06 - 24.06
|28.06 - 15.07
|19.07 - 05.08
|08.08-25.08
|4
|7-17 лет
|5000 руб/смена родительский взнос для ребенка-спортсмена в орг группе
|2
|50
|Казань, Кировский район
|Детский оздоровительный центр "Ново-Юдино"
|03.06 - 20.06
кино
|24.06 - 11.07
спорт
|15.07 - 01.08
спорт
|04.08-21.08
|24.08-30.08
танцевальная
|5
|7-17 лет
|18 дней - 8500 руб.;
7 дней - 5500 руб
|2
|51
|Казань
|Детский оздоровительный центр Спортивный лагерь "Экран" МАУ "СШОР "Тасма" Казани
|05.06 - 22.06
только спортсмены от МАУ "СШОР "Тасма". Все распределено в январе.
|22.06 - 13.07
только спортсмены от МАУ "СШОР "Тасма". Все распределено в январе.
|17.07 - 03.08
только спортсмены от МАУ "СШОР "Тасма". Все распределено в январе.
|07.08.2019-24.08.2019
только спортсмены от МАУ "СШОР "Тасма". Все распределено в январе.
|4
|7-18 лет
|Полная стоимость около 18 000 руб.;
родительский взнос около 6000 руб. Только от СШОР "Тасма"
|III
|52
|Казань, Кировский район
|МБУ СШ Вахитовского района Казани СОЛ "Молодая гвардия"
|06.06 - 23.06
Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами.
|26.06 - 13.07
Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами.
|16.07 - 02.08
Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами.
|05.08-22.08
Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами.
|4
|детский
|5200 руб. Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами.
|В СОЛ 7 жилых деревянных корпусов, 3 административных здания, столовая, душевая, танцевальная площадка, 2 стандартные баскетбольные площадки с резиновым покрытием, 2 нестандартные с асфальто-бетонным и земляным покрытием, 2 нестандартных футбольных поля с естественным покрытием
|РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
|1
|Зеленодольский район
|Детский оздоровительный лагерь "Пионер"
|10.06-27.06
|30.06-17.07
|20.07-06.08
|09.08-26.08
|4
|с 7 до 17 лет
|1, 2, 4, 5, 7, 11 корпуса – 7500 руб
|1
|2
|Высокогорский район
|Детский оздоровительный лагерь"Чайка"
|06.06.-23.06
|27.06-14.07
|18.07-04.08
|07.08-24.08
|4
|с 7 до 17 лет
|Стоимость путевок:
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 корпуса – 6500 руб.
10 корпус – 8000 руб.
|1
|3
|Казань, Кировский район
|Детский оздоровительный лагерь "Пламя"
|03.06 -20.06
|11.07-28.07
|30.07-16.08
|18.08-31.08
|4
|с 7 до 35 лет
|1 корпус – 8500 руб.
2 корпус – 8500 руб.
3 корпус – 12000 руб.
Ровесник – 6000 руб.
|1
|4
|Зеленодольский район
|Детский оздоровительный лагерь"Мечта"
|10.06-27.06
|30.06-17.07
|20.07-06.08
|09.08-26.08
|4
|с 7 до 17 лет
|1, 2, 3, 4 корпуса – 8000 руб.
5 корпус – 6000 руб.
|1
|5
|Лаишевский район
|Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Волга"
|сдают в аренду организаторам с июня по август
|сдают в аренду организаторам с июня по август
|сдают в аренду организаторам с июня по август
|сдают в аренду организаторам с июня по август
|сдают в аренду организаторам с июня по август
|9-15 лет
|сдают в аренду организаторам
|1
|6
|Алексеевский район
|Детский оздоровительный лагерь "Дубок" (Научно-образовательный центр "Фәнсар")
|27.05 - 7.06 "Салят Олимп" (2-6 класс)
11 500 руб
|12.06 - 25.06 "Салят Городок мастеров"
15 000 руб
|28.06 - 11.07 "Салят Историческая" (14 дней)
15 000 руб
|14-27 июля IT
15 000 руб
|30 июля - 12 августа для абитуриентов 15 000 руб
|5
|от 13 до 17 лет
|11500-15000
|Первая
|7
|Лаишевский район
|Детский оздоровительный лагерь "Звездный"
|8 - 25 июня "Салят"
|26 июня - 13 июля "Салят" Интеллектуальная дети (с 8 кл)
|16 июля - 2 августа "Медиа"
|4-21 августа Салят КВН, развитие личности
|4
|от 13 до 17 лет
|11000
|Первая
|ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
|1
|Верхнеуслонский район
|Государственное бюджетное учреждение "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва" по стендовой и пулевой стрельбе
|15.05-01.06. 2019
|10.07-27.07. 2019
|н/д
|3 (сборы)
|11- 16 лет
|бесплатно, только для детей, занимающихся спортом
|Первая
|2
|Казань, Кировский район
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Казанское училище Олимпийского резерва" Спортивно-оздоровительный лагерь "Искра"
|06.06-23.06 только спортсмены
|30.06-17.07
только спортсмены
|21.07-07.08
только спортсмены
|11.08-28.08
только спортсмены
|4
|7 - 17 лет
|7 000 рублей; 18 дней смена; бронь до 1 ноября
|1
|3
|Зеленодольский район, г.Зеленодольск
|Физкультурно-спортивный лагерь ГАУ СК "Маяк"
|31.05.19-17.06.19
только спортсмены с тренерами
|20.06.19-07.07.19
только спортсмены с тренерами
|09.06.19-26.07.19
только спортсмены с тренерами
|17.08.19-01.09.19
только спортсмены с тренерами
|4
|10-18 лет
|5850-комнаты гостиничного типа, 3690 в комнатах с удобствами на этаже.
|первая группа
|ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
|1
|Высокогорский район
|Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр "Костер"
|02 июня по 19 июня
"Юный техник"
|с 21 июня по 08 июля
экологи
|с 10 июля по 16 июля
"Юный турист"
|с 18 июля по 04 августа творческая
|с 06 августа по 23 августа
"Секрет дружного класса"
|6
|7-16
|5900
|I группа
|2
|Казань
|Государственное автономное образовательное учреждение "Республиканский олимпиадный центр" Министерства образования и науки Республики Татарстан
Оздоровительно-образовательный комплекс "Дуслык"
|16.06 - 25.06
Летний танцевальный лагерь "Let's Dance"
|23.06 - 02.07
Летний танцевальный лагерь "Let's Dance"
|05.07-13.07;
13.07-22.07;
25.07-02.08
Летний танцевальный лагерь "Let's Dance"
|03.08-15.08
Организатор "Британский клуб" ШЕСТАЯ ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 2019
|17.08-29.08
Организатор "Британский клуб" СЕДЬМАЯ ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 2019
|8
|13-17
|Работают через организаторов Британский клуб и Академия танцев
|ПЕРВАЯ
|3
|Лаишевский район
|Оздоровительный лагерь "Чайка"
ГБУ "Лаишевский детский дом"
|с 03.06.19 по 23.06.19
|с 24.06.19 по 14.07.19
|с 15.07.19 по 04.08.19
|с 05.08.19 по 25.08.19
|-
|4
|-
|1 гуппа
|4
|Лениногорский район
|ДОЛ "Родничок"
ГБУ "Лениногорский детский дом"
|12.06.19 по 02.07.19
|03.07.19 по 23.07.19
|24.07.19 по 13.08.19
|-
|-
|2
|5
|Мензелинский район
|ЗОЛ «Полянка»
|03.06-23.06
|24.06-14.07
|15.07-04.08
|05.08-25.08
|4
|4-17 лет
|Бесплатно. Для детей интерната, а также для детей, нуждающихся в коррекционной поддержке
|вторая группа
|6
|Муслюмовский район
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
ДОЛ "Шифа"
|с 17 по 30 июня 2019 года
|не имеется
|1
|7
|Тетюшский район
|Детский образовательно-оздоровительный лагерь "Ласточка" филиал ГБОУ «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ»
|22-28.03.2019
|31.05.-21.06.2019
|21.06.-04.07.2019
|12-25.07.2019
|02-15.08.2019
|6
|7 -17 лет
|бесплатно
|1
|8
|Чистопольский район
|ЛОЛ "Березка"
ГБУ "Чистопольский детский дом"
|10.06.19 по 30.06.19
|01.07.1 по 21.07.19
|22.07.19 по 11.08.19
|-
|-
|3
|-
|1 гуппа
|9
|Бугульминский район
|Лагерь труда и отдыха «Яблочко» (пришкольный для слабослышащих)
|10.06-27.06
|01.07-18.07
|нет
|нет
|нет
|2
|8-17 лет
|Финансирование Министерства образования
|2 группа
|ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
|1
|Азнакаевский район
|Детский оздоровительный лагерь "Березка"
|01.06.19-21.06.19
|24.06.19-14.07.19
|17.07.19-06.08.19
|09.08.2019-29.08.19
|4
|от 7 до 16 лет
|1-4 смена:
25500 руб/смена;
2-3 смена:
28500 руб/смена
|I
|2
|Альметьевский район
|Детский оздоровительный лагерь "Юность"
|26.05.19-
15.06.19
|17.06.19-
07.07.19
|18.07.19-
07.08.19
|09.08.19-
29.08.19
|4
|от 7 до 16 лет
|1-4 смена:
28800 руб/смена;
2-3 смена:
32000 руб/смена
|I
|3
|Альметьевский район
|Детский оздоровительный лагерь "Солнечный"
|26.05.19-
15.06.19
|26.06.19-
16.07.19
|19.07.19-
08.08.19
|11.08.19-
31.08.19
|4
|от 7 до 16 лет
|1-4 смена:
27 000 руб/смена;
2-3 смена:
30 000 руб/смена
|II
|4
|Бавлинский район
|ДОЛ "Иволга"
|01.06-21.06
|24.06-14.07
|17.07-06.08
|09.08-29.08
|4
|7-16 лет
|1-4 смена:
24 500 руб/смена;
2-3 смена:
27 500 руб/смена
|II
|5
|Бугульминский район
|Детский загородный оздоровительный лагерь "Сосновка"
|01.06-21.06
|23.06.-13.07
|15.07-04.08
|06.08-26.08
|4
|7-14 лет
|26 874 р.
|1 группа
|6
|Верхнеуслонский район
|Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей Иннополис"
|01.06-14.06
|01.07-14.07
|2
|7-17 лет
|56960-57960
|7
|Верхнеуслонский район
|Детский оздоровительный лагерь "Дзержинец"
|03.06.2019-20.06.2019
|24.06.2019-11.07.2019
|15.07.2019-01.08.2019
|3
|7-14 лет
|8500/смена
|2 группа
|8
|Высокогорский район
|ООО "Центр информационных технологий в образовании" Оздоровительно- образовательный комплекс "Байтик"
|С 5- 22 июня
|С 25 июня-12 июля
|с 15 июля по 1 августа
|С 4- 21 августа
|есть еще нулевая смена 28.05-02.06
|4
|от 6 до 17 лет
|12 500;
24 000;
34 000;
41 000
|1
|9
|Зеленодольский район
|ЦКиО «Родничок»
|10.06.2019-01.07.2019
|08.07.2019-29.07.2019
|05.08.2019-26.08.2019
|3
|7-15 лет
|21000-21900
|2
|10
|Зеленодольский район
|Детский оздоровительный лагерь "Горьковец"
|01.06.19-21.06.19
|23.06.19-10.07.19
|12.07.19-01.08.19
|03.08.19-23.08.19
|4
|6-17 лет
|18 дней - 6400 руб.;
21 день-7400 руб. (для Зеленодольска)
|2
|11
|Заинский район
|Некоммерческое спортивное учреждение "Центр спортивной подготовки "Ялта-Зай"
|02.06-19.06.19
|23.06-10.07.19
|14.07-31.07.19
|04.08-21.08.19
|4
|7-16 лет
|27.737,94
|1
|12
|Заинский район
|Детский оздоровительный лагерь "Факел"
|01.06.19-21.06.19
|24.06.19-14.07.19
|17.07.19-06.08.19
|09.08.19-29.08.19
|4
|от 7 до 16 лет
|1-4 смена:
26 500 руб/смена;
2-3 смена:
29 500 руб/смена
|I
|13
|Лаишевский район
|Детский Оздоровительный лагерь "Регина"
|29.05-08.06;
02.06-12.06
|09.06-21.06;
15.06.25.06
|23.06-05.07;
27.06-07.07
|07.07-19.07;
10.07-20.07
|20.07-31.07;
05.08-15.08
|от 7 до 16
|15000-33000
|удовлетворительная
|14
|Лениногорский район
|Детский оздоровительный лагерь "Ландыш"
|01.06.19-21.06.19
|24.06.19-14.07.19
|17.07.19 -06.08.19
|9.08.19-29.08.19
|4
|от 7 до 16 лет
|1-4 смена:
23 500 руб/смена;
2-3 смена:
26 000 руб/смена
|I
|15
|Лениногорский район
|Детский оздоровительный лагерь "Юбилейный"
|01.06.19-21.06.19
|24.06.19-14.07.19
|17.07.19 -06.08.19
|09.08.19-29.08.19
|4
|от 7 до 16 лет
|1-4 смена:
23 500 руб/смена;
2-3 смена:
26 000 руб/смена
|I
|16
|Мамадышский район
|Детский Оздоровительный лагерь "Регина"
|Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен.
|Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен.
|Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен.
|Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен.
|Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен.
|от 7 до 16
|1000
|удовлетворительная
|17
|Мамадышский район
|Общество с ограниченной ответственной "Берсут"
|29.05 по 15.06.2019 (профиль) 22.06 по 12.07.2019 (ТЖС)
|17.06 по 04.07.2019 (профиль) 25.06 по 15.07 (ТЖС)
|06.07 по 23.07.2019 (профиль) 18.07 по 07.08.2019 (ТЖС)
|25.07 по 11.08.2019 (профиль) 10.08 по 30.08.2019 (ТЖС)
|13.08 по 30.08.2019 (профиль)
|каркасный бассейн на территории лагеря
|15000
|1
|18
|Нижнекамский район
|Учреждение Спортивный Клуб "Нефтехимик" Оздоровительный Лагерь "Юность"
|02.06.-22.06.
|25.06-15.07
|18.07.-07.08.
|09.08.-29.08.
|4
|7-15 лет
|26 000 полная стоимость;
16000 при дотации; 6000 для бюджетников
|3
|19
|Нижнекамский район
|Учреждение Спортивный Клуб "Нефтехимик" Спортивный оздоровительный лагерь "Олимпиец"
|01.06.19-21.06.19 только спортсмены с тренерами
|23.06.19-13.07.19 только спортсмены с тренерами
|15.07.19-04.08.19 только спортсмены с тренерами
|06.08.19-26.08.19 только спортсмены с тренерами
|4
|бассейн на территории лагеря
|родительский взнос в пределах 4000-8000 руб.
|3
|20
|Нижнекамский район
|ООО "СБО "Шинник" Детский оздоровительный лагерь "Чайка"
|01.06.19-21.06.19
|22.06.19-12.07.19
|14.07.19-03.08.19
|04.08.19-24.08.19
|коммерческая стоимость 32 000 руб.
|1
|21
|Нурлатский район
|Детский оздоровительный лагерь (база отдыха) "Вишневая Поляна" Управление социальными объектами ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
|01.06.19-
21.06.19
|24.06.19-
14.07.19
|17.07.19-
06.08.19
|09.08.19-
29.08.19
|4
|7-16 лет (включительно в летний период)
|1-4 смена:
23 500 руб/смена;
2-3 смена:
26 000 руб/смена
|1
|22
|Спасский район
|Детский Оздоровительный лагерь "Регина"
|15.06.2019-25.06.2019
|от 7 до 16
|12000-31000
|удовлетворительная
|23
|Тукаевский район
|о/л "Солнечный"
|01.06.-21.06.2019
|24.06.-14.07.2019
|17.07.-06.08.2019
|09.08.-29.08.2019
|4
|от 07 до 16 лет
|19845-22050
|1 группа - о/л "Солнечный"
|24
|Тукаевский район
|о/л "Крылатый"
|01.06.-21.06.2019
|24.06.-14.07.2019
|17.07.-06.08.2019
|09.08.-29.08.2019
|4
|от 07 до 16 лет
|19845-22050
|1 группа - о/л "Крылатый"
|25
|Тукаевский район
|о/л "Звездный"
|01.06.-21.06.2019
|24.06.-14.07.2019
|17.07.-06.08.2019
|09.08.-29.08.2019
|4
|от 07 до 16 лет
|22.050
|1 группа - о/л "Звездный
|26
|Казань
|ПАО "Казаньоргсинтез" ДБО "Солнечный"
|10.06-30.06
|04.07.-24.07
|0
|0
|2
|8-15 лет
|27000-29000
|2
|27
|Казань
|БО Глубокое озеро через арендатора "Зеленые каникулы"
|через организатора "Зеленые каникулы"
|через организатора "Зеленые каникулы"
|через организатора "Зеленые каникулы"
|через организатора "Зеленые каникулы"
|от 7 до 17 лет
|по ценам программ
|1
|28
|Набережные Челны
|Частное медицинское учреждение "Бумажник" (структурное подразделение: "Детский оздоровительный лагерь "Бумажник")
|24.06.2019 по 03.07.2019 профильная "Салят"
|05.07.2019 по 25.07.2019
|__
|__
|__
|2
|с 6 до 16 лет
|При наличии свободных мест на 21 день 28350рублей (на вторую смену).
|1
|29
|Казань
|Автономная некоммерческая организация "Спортивный Центр "Динамо"
|Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен.
|Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен.
|Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен.
|н/д
|7-17 лет
|зависит от организатора детского отдыха
|I группа
|30
|Набережные Челны
|Автономная некоммерческая организация "Оздоровительный центр" Росинка
|30.05.2019-16.06.2019
|18.06.2019-05.07.2019
|07.07.2019-24.07.2019
|26.07.2019-12.08.2019г
|14.08.2019-31.08.2019г
|5
|с 7 до 17 лет
|18900
|2
|ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ ЛАГЕРЯ ВУЗОВ)
|1
|Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Шеланга
|Учебный спортивно-оздоровительный лагерь "Шеланга"
|01.07.2019-12.07.2019
|15.07.2019-26.07.2019
|29.07.2019-09.08.2019
|3
|18-19 лет
|710 рублей
|I
|2
|Елабужский муниципальный район
|Спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» Елабужского института Казанского федерального университета
|"IT-территория" 1.06 - 18.06
Студенческий спортивно-экологический отряд 15.06-26.06
|Летняя лингвистическая школа "Non stop English" 27.06-08.07
|Социальное предпринимательство. Юридические и экономические аспекты 09.07-20.07
|Филологическая школа "Первые шаги в науке" 21.07- 01.08
|"Летняя физико-математическая школа" 2.08 -19.08.2019
Кибернетический марафон 20.08-31.08
|7
|18-23
|да
|3
|РТ, Лаишевский р-н, м. "Зеленый бор"
|Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" Спортивно- оздоровительный лагерь "Зеленый бор"
|08.07.-19.07
|22.07-2.08
|5.08.-16.08
|3
|от 18 лет
|предварительная стоимость путевки 9981.60
|1
|4
|Лаишевский
район
|Спортивно-оздоровительный лагерь "Икар", ФГБОУ ВО
Казанский
национальный
исследовательский
технический
университет
им. А.Н. Туполева -
КАИ (КНИТУ-КАИ),
ОКПО 02069616
|30.06-17.07
|22.07-08.08
|2
|12-17 лет
|11880,00
|1 группа
|5
|Лаишевский
|Спортивно-оздоровительный лагерь "Меша"
|17.07.2019-28.07.2019
|01.08.2019-12.08.2019
|2
|Биксалин Руслан Ренатович
|(843) 510-46-07, 89270375954
|сезонность
|старше 18 лет
|0
|1
|САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ЛЕЧЕНИЕМ
|1
|Апастовский муниципальный район
|Детский санаторно-оздоровительный лагерь"Свияга+"
|23.03-15.04
|30.05-22.06
|14.07-06.08
|08.08-31.08
|01.10-24.10
|7
|7-15 лет
|1-я группа
|2
|Альметьевский муниципальный район
|Автономная некоммерческая организация "Санаторий-профилакторий "Голубое озеро"
|17.06-10.07
|12.07-04.08
|4
|7-18/ лет
|1
|3
|Бугульминский МР, г.Бугульма
|Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Вита"
|3.06 - 26.06
|28.06 - 21.07
|23.07 - 08.08
|3
|7-17 лет
|1300 руб/день
|1
|4
|Чистопольский муниципальный район
|Общество с ограниченной ответственностью "Чистопольский ЛОК "Раздолье"
|15.04-08.05
|14.08-06.09
|01.10-24.10
|28.10-20.11
|20.11-13.12
|5
|с 7 до 17
|1000 руб/день;
1100 руб/день;
бесплатно по направлению;
21 день смена
|II
|5
|Набережные Челны
|Детский Оздоровительный лагерь "Солнышко" при ЗАО "Санаторий Радуга"
|23.03-15.04
|19.04-12.05
|26.05-18.06
|14.08-06.09
|09.09-02.10
|5
|7-15 лет
|1400 руб/сутки
|Первая
|6
|Набережные Челны
|Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Жемчужина"
|29.05-21.06
|26.06-19.07
|24.07-16.08
|21.08-13.09
|02.10-25.10
|7
|7-17
|1 койка - день - 1570 р.
|1
|7
|Казань, Авиастроительный район.
|АО "Санаторий Крутушка" детский оздоровительный комплекс
|01.04-24.04
|13.05-05.06
|16.09-09.10
|5
|7-17 лет
|1300 день
|1
|8
|Зеленодольский муниципальный район
|Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Сосновый Бор"
|30.05-22.06
|23.06-16.07
|07.08-30.08
|28.10-20.11.2019
|от 7 до 16
|28350
|1 (высшая) группа
|9
|Зеленодольск
|АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Санаторий-профилакторий "Дельфин"
|1.06 - 24.06
|1.07 -24.07
|1.08 - 24.08
|3
|от 7 до 17 лет
|24000
|1
|ДЕТСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ НА БАЗЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
|1
|Апастовский район
|Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Свияга+"
|01.06-21.06.19
|23.06-13.07.19
|14.07-06.08.19
|08.08-31.08.19
|4
|7-15 лет
|бесплатно через соцзащиту, для детей в трудной жизненной ситуации
|1-я группа
|2
|Азнакаевский район
|Общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Азнакаевский"
|06.06.19- 29.06.19
|08.07.19-31.07.19
|05.08.19-28.08.19
|3
|от 7 до 16
|850 руб/день
|Первая
|3
|Набережные Челны
|Детский Оздоровительный лагерь "Солнышко" при ЗАО "Санаторий Радуга"
|01.06 - 18.06
|20.06 - 07.07
|09.07. - 26.07
|27.07 - 13.08
|14.08. - 31.08
|5
|7-15 лет
|25 200 без лечения;
27 000 с лечением
|Первая
|4
|Зеленодольский район
|Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Васильевский"
|01.06-21.06
|24.06-14.07
|17.07-06.08
|09.08-29.08
|4
|от 7 до 17 лет
|31 500 с лечением на
21 день
|3 по детскому лагерю.
|5
|Альметьевский район
|Автономной некоммерческой организации «Санаторий-профилакторий «Голубое озеро»
|29.05 - 16.06
|20.06-10.07
|14.07-03.08
|07.08-27.08
|4
|7-16 лет
|1000 руб/сутки без лечения;
1200 руб/сутки с лечением
|6
|Бугульминский район
|ООО Санаторий-профилакторий "Вита"
|03.06.19-23.06.19г
|25.06.19-15.07.19г
|17.07.19-06.08.19г
|08.08.19-28.08.19г
|6
|от 17 до 17
|21000
|II группа
|7
|Елабуга
|детский оздоровительный лагерь "Космос"
|01.06.-21.06
|24.06.19-
14.07.19
|17.07.19-
06.08.19
|09.08.19-
29.08.19
|4
|от 7 до 15
|29400
|1 группа
|8
|Зеленодольский район
|Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Сосновый Бор"
|01.06.2019 - 21.06.2019
|24.06.2019- 14.07.2019
|17.07.2019 - 06.08.2019
|08.08.2019 - 28.08.2019
|4
|от 7 до 16
|28.350
|1 (высшая) группа
|9
|Чистопольский район
|ООО "Чистопольский ЛОК "Раздолье"
|25.05-14.06.
|15.06- 05.07
|08.07-15.07
|16.07-25.07 профильная
|23.07-12.08;
13.08-30.08
|6
|с 7 до 17
|1000 руб/день;
1100 руб/день;
бесплатно по направлению
|II
|10
|Лаишевский район
|ООО Санаторий "Санта"
|03.06. 2019-23.06. 2019;
03.06. 2019-20.06. 2019
|25.06.2019-08.07.2019;
24.06.2019-11.07.2019
|10.07. 2019-30.07.2019;
15.07. 2019-01.08.2019
|01.08. 2019-21.08. 2019;
05.08. 2019-22.08. 2019
|4
|7-16 лет
|12000-20000
|II группа
|11
|Казань, Авиастроительный район
|АО "Санаторий Крутушка" детский оздоровительный комплекс
|01.06-24.06
|04.07-27.07
|06.08-29.08
|3
|7-17 лет
|1300 руб/сутки с лечением
|1 группа
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