Лагерное лето: цены на детский отдых различаются в десятки раз

Обзор стоимости и длительности смен в летних лагерях в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» разбирается, в какую сумму обходится летний отдых школьников в лагерях. Есть много бесплатных вариантов, но для этого потребуется направление. Если же его нет, придется отдать в среднем около 6 тысяч рублей за смену, а максимум — 58 тысяч.

126 вариантов отдыха

По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», в Татарстане работает 52 муниципальных стационарных детских оздоровительных лагеря. В Казани расположено 11 из них. Помимо этого, есть и 19 республиканских — они относятся к разным министерствам. Семь из них подведомственны Минмолодежи, три — Минспорта, девять — Минобразования. Также в регионе работают 30 лагерей от предприятий и организаций, пять — вузовских (они считаются федеральными). Помимо этого, есть 11 детских оздоровительных лагерей на базе санаторно-курортных организаций (СКО) и девять СКО, работающих в формате лагеря.

Таким образом, всего в Татарстане дети и подростки могут отдохнуть в 126 лагерях разного типа. Они, конечно, отличаются не только по форме организации, но и по содержанию, а также по стоимости. Некоторые из них даже являются бесплатными (по крайней мере, при направлении от организации или школы), некоторые — недорогие — для детей работников предприятий или бюджетной сферы, а в каких-то придется отдать полную цену. В конечном итоге, стоимость пребывания там варьируется от 820 рублей за семидневную смену в лагере «Романтик» Балтасинского района до 58 тыс. рублей за двухнедельную смену в лагере лицея «Иннополис» в Верхнеуслонском районе.

Муниципальные дешевле, государственные дороже

Стоимость пребывания в муниципальных лагерях в Татарстане варьируется от указанных выше 820 рублей в «Романтике» (расположен около села Малые Лызи) до 15 тыс. рублей за 18 дней в казанской «Бригантине» (подведомственный казанскому комитету по делам детей и молодежи, расположен около Пестрецов). В большинстве лагерей будет четыре смены — с начала июня до конца августа, но, например, в «Лесной сказке» в Елабужском районе — всего две, а в «Сосенке» в Кукморском районе — пять. Стандартная стоимость, включая компенсацию из бюджета, составляет около 4 тыс. рублей за двухнедельный отдых, в казанских лагерях цена несколько выше и часто доходит до 6—9 тыс. рублей.

Стоимость пребывания в муниципальных лагерях в Татарстане варьируется от 820 рублей за семь дней до 15 тыс. рублей за 18 дней

В подведомственных Министерству по делам молодежи лагерях стоимость выше — от 6 тыс. в лагере «Пламя» Кировского района Казани (на Лебяжьем озере) или «Мечта» в селе Ильинское Зеленодольского района до 15 тыс. в лагере «Дубок» в Алексеевском районе, где, в частности, будут проходить смены молодежной организации «Сэлэт».

В лагерях, относящихся к Министерству спорта (их по Татарстану всего три), стоимость составляет от 3 700 до 7 000 рублей за смену, а в одном участие и вовсе бесплатное (от Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе — лагерь в деревне Медведково). Однако во всех случаях речь идет только о спортсменах.

В лагерях при Министерстве образования и науки отдых чаще всего бесплатный, но в основном они предназначены для воспитанников детских домов или интернатов для детей с ограниченными возможностями.

Лагеря предприятий — лучшее для своих

Лагеря предприятий заметно отличаются по цене от указанных выше. Предназначены они чаще всего для детей сотрудников организаций, в этом случае часть стоимости компенсируется предприятием или бюджетом. Для всех остальных детей (и их родителей) — рыночные цены, которые довольно высоки.

Отдых в детском оздоровительном лагере «Регина» в Спасском районе (один из лагерей предпринимателя Скоблионка), например, будет стоить от 12 до 31 тыс. рублей, однако в нем будет всего одна смена в начале июня. В лагере «Берсут» в одноименном селе Мамадышского района пребывание детей будет стоить 15 тыс. за смену длиной в 17 дней. В челнинском оздоровительном центре «Росинка» (от «Камгэсэнергостроя») на территории национального парка «Нижняя Кама» стоимость отдыха составляет 18,9 тыс. рублей, а лагерь лицея «Иннополис» вообще установил цену в 57—58 тыс. рублей.

Стандартная стоимость, с учетом компенсации из бюджета, составляет около 4 тыс. рублей за двухнедельную смену, в казанских лагерях цена несколько выше: часто стоимость доходит до 6—9 тыс. рублей за смену. Фото Максима Платонова

Лагерей от вузов, которые относятся к федеральной форме собственности, всего пять. В них, соответственно, могут находиться люди, уже не входящие по возрасту в категорию «дети» — чаще всего в требованиях указан минимальный возраст в 18 лет. Впрочем, в «Икаре» от КНИТУ могут отдыхать люди уже с 12 лет. Стоимость пребывания в течение одной смены продолжительностью 18 дней — 11,9 тыс. рублей.

И лечиться, и отдыхать

Санаторно-курортных организаций, куда можно на пару летних недель отправить ребенка, в Татарстане оказалось 20. В самих санаториях (принимающих детей, таковых девять) стоимость составляет от 1 000 до 1 570 рублей в день, или 24—28 тыс. рублей за всю смену. Отметим, что длительность ее больше, чем в обычных лагерях, — около трех недель. Дешевле всего — 1 000 в день — пребывание стоит в комплексе «Раздолье» в селе Змеево Чистопольского района. За 24 тыс. за весь срок можно находиться в санатории-профилактории «Дельфин» в Зеленодольске.

Пребывание в детских лагерях на базе санаториев обходится от 850 рублей в день, или 21 тыс. рублей за всю смену. Минимальная стоимость — у «Азнакаевского» и бугульминского санатория-профилактория «Вита». Наиболее дорогие — санатории «Васильевский» (31,5 тыс. рублей на 21 день), «Сосновый Бор» (28 350 рублей за примерно те же три недели) и «Крутушка» (1 300 рублей в сутки). Во многих случаях в эту сумму входит и лечение.

Загородные стационарные лагеря отдыха в РТ

№ П/П Муниципальный район/городской округ Оздоровительная организация Предварительные даты заезда и выезда, 1 смена Предварительные даты заезда и выезда, 2 смена Предварительные даты заезда и выезда, 3 смена Предварительные даты заезда и выезда, 4 смена Предварительные даты заезда и выезда, 5 смена Количество смен всего Возрастная категория детей стоимость путевки Группа санитарно-эпидемиологического благополучия МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 1 Агрызский район Детский оздоровительный лагерь "Алмалы" 29.06 - 19.07 для спортсменов 2 от 7-17 3000 руб/смена (только для детей бюджетников) 2 2 Азнакаевский район Детский оздоровительный лагерь "Солнышко" муниципального казенного учреждения "Управления по делам молодежи исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района" 03.06 - 20.06







24.06 - 11.07 15.07 - 01.08 06.08.19 - 23.08.19 4 7-16 2100-2500 руб/смена; 85% оплачивает бюджет. Необходимо, чтобы ребенок посещал кружки (вокал, музыка, спорт и др.) Первая 3 Алькеевский район Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь "Дубки" Алькеевского муниципального района Республики Татартан н/д н/д н/д 3 7-18 7000-7500 1 группа 4 Альметьевский район муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Березка" Альметьевского муниципального района" ориентировочно (идет строительство)

15.06 - 29.06 ориентировочно (идет строительство)

02.07-19.07 ориентировочно (идет строительство)

22.07-08.08 ориентировочно (идет строительство)

11.08-28.08 4 8 лет - 17 лет 3600 руб/смена; 18 дней 2 5 Арский район Детский стационарный оздоровительный лагерь "Шатлык" 03.06 -09.06 10.06 - 30.06 04.07 - 21.07 3 7-16 лет 2300 руб/смена родительский взнос за 21 день 2 6 Актанышский район Муниципальное бюджетное образовательное учреждение образовательно-оздоровительный центр "Буляк" Актанышского муниципального района Республики Татарстан 01.06 - 21.06 23.06 - 10.07 гимназическая смена 13.07 - 03.08 спортивная 09.08-26.08 спортивная 4 7 - 17 лет 2454 руб/смена, родительский взнос 1 группа 7 Атнинский район Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей пионерлагерь "Чулпан" Атнинского муниципального района РТ / ОКПО 04576352 запланирован ремонт 0-1 7-17 лет (школьный возраст) запланирован ремонт 3 8 Бавлинский район Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка" , Устав, ОКПО 13985302 01.06 - 21.06 Размещение под вопросом (в планах ремонт)

25.06 - 15.07. Размещение под вопросом (в планах ремонт)

19.07 - 08.08 Размещение под вопросом (в планах ремонт)

12.08-29.08 4 с 7 до 17 лет 4000 руб/смена для бюджетников; 21 день смена;

около 18 000 руб/смена 3 группа 9 Балтасинский район Муниципальное бюджетное учреждение детский летний оздоровительный лагерь "Романтик" Балтасинского муниципального района РТ 17.06 - 23.06 25.06 - 15.07 бюджет 17.07 - 03.08 3 7-16 лет 820 - 7 дней, 2096 - 18 дней, 2454 - за 21 день 2 10 Бугульминский район Детский оздоровительный лагерь "Салют" 09.06 - 29.06 03.07 - 20.07

Профильная смена "Салят" 24.07 - 17.08 3 7-18 лет 2096 2 11 Буинский район Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Буинского муниципального района Республики Татарстан" 10.06 - 30.06 04.06 - 21.07

Профильная смена: лингвисты, танцоры, техники 22.07 - 09.08

Профильная смена:

спортсмены 3 7-15 1 смена - бюджетники 2454 руб/смена (21 день);

2-я и 3-я профильные 2096 руб/смена (18 дней) 2 12 Буинский район Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Буинского муниципального района Республики Татарстан" детский оздоровительный лагерь "Бор" Буинского муниципального района Республики Татарстан н/д, информация появится в середине мая н/д, информация появится в середине мая н/д, информация появится в середине мая 3 7-15 н/д, информация появится в середине мая 13 Высокогорский района Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Чирша" Высокогорского муниципального района РТ" 04.06 - 21.06

Профильная смена: гимнасты 24.06 - 11.07

Профильная смена: танцоры 14.07 - 31.07

Профильная смена: спортсмены 03.08-20.08

Профильная смена 4 7-17 лет 15000 полная стоимость / 6000 руб/смена - по прописке; 18 дней 2 14 Дрожжановский район Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь "Чайка" , ОКПО 03707071 1.06 - 21.06 24.06 - 4.07. 11.07 - 31.07. 06.08.-26.08 4 8,15 14800 руб/смена полная стоимость;

2500-3000 руб/смена субсидированная 1 15 Елабужский район "Юный строитель" 03.06 - 23.06 26.06 - 16.07 18.08 - 07.08 договор о сотрудничестве и совместном использовании помещений спортивных объектов с МАУ "Дирекцией Спортивных Сооружений" 16360,05;

родительский взнос (для бюджетников 2400) 1 группа 16 Елабужский район "Лесная сказка" 26.06 - 16.07

профильно- спортивная ( для детей ДЮСШ) 01.08.19 - 18.08.19

профильно- спортивная ( для детей ДЮСШ) 2 договор о сотрудничестве и совместном использовании помещений спортивных объектов с МАУ " Дирекцией Спортивных Сооружений" 2500 родительский взнос (15% от полной стоимости) 1группа 17 Заинский район Мунитципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Созвездие" / Устав/ 68717933 01.06 - 21.06 24.06 - 14.07 18.07 - 07.08 10.08.19-27.08.19 4 от 7-17 лет полная стоимость -16360,05 род.взнос-2454,06 2 18 Зеленодольский район Детский оздоровительный лагерь имени Мусы Джалиля МБУ "ОМК "Исток" ЗМР РТ 6.06 - 26.06 30.06 - 17.07 20.07 - 9.08 13.08.30.08 4 7-17 21 день: 16360,05 р. При этом 42,5% вносит РТ, и коммерческая стоимость составляет 9500 (для бюдж 2500) руб. вторая 19 Кукморский район Муниципальное бюджетное учреждение "Детский летний оздоровительный лагерь "Сосенка" Кукморского муниципального района Республики Татарстан\59926483 10.06 - 27.06 01.07 - 07.07 11.07 - 17.07 21.07-27.07 01.08-18.08 Профильная смена: для спортсменов 5 с 7 до 17 лет 4200 / 1700 руб/смена Первая группа 20 Лаишевсский район Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный лагерь "Липки" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (ОКПО 44968808) 14.06 - 01.07

Спортсмены 04.07 - 24.07

дети работников бюджетной сферы 26.07 - 01.08

Профильная смена 3 с 7 до 17 1 смена (18дн) -13977,36 руб. (род.взнос- 2795,47 руб); 2 смена (21дн) -16360,05 руб. (род.взнос- 3272,01 руб); 3 смена (7 дн) -5435,64 руб. (род.взнос- 1087,13 руб); 2 21 Лениногорский район Муниципальное бюджетное учреждение Детского оздоровительного лагеря "Олимпия" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан 04.06 - 21.06

в 2019 году только тренеры со спортсменами 24.06 - 11.07

в 2019 году только тренеры со спортсменами 14.07 - 31.07

в 2019 году только тренеры со спортсменами 03.08-20.08

в 2019 году только тренера со спортсменами 4 3500 руб/смена;

в 2019 году только тренера со спортсменами III группа 22 Лениногорский район Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Дружба" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан. ОКПО 85131465 03.06 - 23.06.19 25.06 - 15.07.19 17.07 - 06.08 07.08.19-24.08.19 4 8-14,14-18.18-30 21 день - 4000,00 руб., 18 дней - 3500 руб., 7 дней - 900,00 руб. для бюджетников 3 23 Мамадышский район Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь "Кама"/50615592 30.05 - 16.06 05.07 - 22.07 23.07 - 12.08 3 07.-16 полная стоимость - 9408,10 род.взнос-2460 на 21 день; 2100 на 18 дней 1 группа 24 Мензелинский район Загородный оздоровительный лагерь "Солнышко" Мензелинского муниципального района РТ 15.06 -05.07 09.07 - 29.07 01.08 - 21.08 3 7-15 лет 2445 руб/смена; только для бюджетников первая группа 25 Мензелинский район загородный спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпиец" 08.06 - 25.06

для спортсменов 29.06 - 19.07

для детей бюджетников 22.07 - 08.08

для спортсменов 3 7-16 лет около 2500 руб/смена первая группа 26 Муслюмовский район Стационарно-оздоровительный лагерь "Лесная страна" Муслюмовского муниципального района РТ ОКПО 98344079 13.06 -03.07 15.07 - 21.07 24.07 - 08.08 3 7-17 лет Родительские взносы:

1 смена 2454 руб;

2 смена 815 руб;

3 смена 2096 руб.

родители - бюджетники, дети с регистрацией в районе первая 27 Нижнекамский район Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Заря" ОКПО 48709788 07.06 - 24.06 27.06 - 17.07 20.07 -06.08 09.08.19-26.08.19 4 нет на 18 дней 5590 (бюдж 4193,20) руб;

на 21 день 6544 (бюдж 4908,01) руб. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 16.31.28.000.М.000200.12.18 от 28.12.2018 г. 28 Нижнекамский район Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Зангар Куль" 57264173 02.06 - 22.06 24.06 - 14.07 16.07 - 02.08 04.08-21.08 4 7-12 лет 4908 бюджетникам;

6544 полная стоимость 1 29 Новошешминский район Детский оздоровительный лагерь "Факел" 22.06 -12.07 15.07 - 04.08 07.08 - 13.08 3 7-17 лет около 2300 руб/смена бюдж; полная стоимость около 15 000 руб. 2 30 Нурлатский район Муниципальное бюджетное учреждение “Детский оздоровительный лагерь “Заречный” Нурлатского муниципального района Республики Татарстан / ОКПО – 90009387 03.06 - 20.06 22.06 - 12.07 15.07 - 01.08 03.08-20.08 4 7 - 16 лет включительно 3272 руб/смена 21 день;

2796 руб/смена 18 дней 2 31 Пестречинский район Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь "Чайка" Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 09.06 - 26.06 30.06 - 20.07 24.07 - 30.07 3 нет 1-я смена 3364,97 руб.;

2-я смена 1027,12 руб.;

3-я смена 1481,81 руб. 3 32 Сабинский район МБУ «Оздоровительный лагерь «Солнышко» 1.06 -21.06

техническая 24.06-14.07

"Салят" 18.07 -4.08

спортивная _ _ 3 10-17 лет 2400-2600 руб/смена;

Сабинская регистрация и обучение в муниципалитете I 33 Сармановский район Стационарный лагерь "Олимпийские надежды" 25.06 - 12.07 только для спортсменов 16.07 - 02.08 только для спортсменов 2 08-16 около 2500 руб/смена; только для спортсменов 1 34 Спасский район Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Болгар" 14.06 - 01.07 05.07 - 25.07 31.07 - 04.08 - - 3 от 7 о 17 лет 1 смена 14022,90 руб (род.взнос 2500-3000), 2 смена 16 360,05, 3 смена 5 453,35 2 35 Тетюшский район Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Загородный оздоровительный лагерь "Чайка" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан 15.06 - для бюджетников 21 день 07.07 - профильная смена 18 дней 27.07 - профильная смена 7 дней 3 от 7 до 17 лет, от 18 до 30 лет 21 день - 16360,05-17996,06 (род. взнос 4090,02-9407,03); профильная 18 дней - 15375,10 (род. взнос 3494,34 руб); профильная 7 дней - 5979,21 руб (род. взнос 1358,90 руб) 1 36 Тукаевский район Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" / 54438721 - Детский оздоровительный лагерь "Балкыш" 01.06 - 18.06

спортсмены 15.07 - 01.08

художественно-эстетический профиль 05.08 - 22.08

лингвисты 3 7-15 около 3000 руб/смена; только для учащихся района первая группа 37 Черемшанский район Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Солнечный" 07.06 - 27.06 03.07 - 23.07 01.08 - 18.08 20.08-27.08 спортсмены 4 7-16 лет 1 и 2 смены-9406 (род. взнос 2454 руб); 3 смена 2096 руб.; 4 смена-815 руб. 3 38 Чистопольский район филиал МБУ «Молодежный центр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан летний оздоровительный лагерь "Солнышко" 10.06 - 30.06 03.07 – 23.07 26.07 – 15.08 3 7-15 лет 4300 руб/смена родительский взнос. Для детей, учащихся в районе, и родителей-бюджетников 2 39 Чистопольский район филиал МБУ «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан» Чистопольского муниципального района летний оздоровительный лагерь "Ровесник" 11.06 - 28.06 01.07 –21.07 24.07 –10.08 28.07.2019 –03.08.2019 04.08.2019 - 10.08.2019 5 7-15 лет 1и 3 смены 3700 руб 2 смена (21 день)-4300 руб 4 и 5 смены 1800 руб. Для детей, учащихся в районе и родителей бюдж.сф. 2 40 Ютазинский район Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Дубравушка»/90010060 16.06 - 22.06 спортивная 26.06 - 13.07 спортивная 2 от 7 до 17 2100 руб/смена, родительский взнос 2 группа 41 Высокогорский район Детский лагерь им. О. Кошевого н/д 28.06 - 15.07 19.07 - 05.08 8.08 - 25.08 4 9.900 н/д 42 Казань Детский оздоровительный лагерь "Березка"

пос. Сухая река 07.06 - 24.06

Организатор "Зеленые каникулы" 28.06 - 15.07

Организатор "Зеленые каникулы" 19.07 - 05.08

Организатор "Зеленые каникулы" 09 августа - 26 августа

Организатор "Зеленые каникулы" 4 7-17 лет 14000 2 43 Казань Детский оздоровительный лагерь "Бригантина" 10.06 - 27.06

Организатор "Зеленые каникулы" 01.07 - 18.07

Организатор "Зеленые каникулы" 21.07 - 07.08

Организатор "Зеленые каникулы" 10.08-27.08

Организатор "Зеленые каникулы" 4 7-17 лет 15000 2 44 Казань Детский оздоровительный круглогодичный лагерь "Заречье" 01.06 - 18.06 23.06 - 10.07 2 7-17 лет 6000 / 10000 2 45 Казань Оздоровительный лагерь "Молодежный" 25.06 - 12.07 16.07 - 02.08 06.08 - 23.08 3 7-17 лет 6000 / 10000 2 46 Лаишевский район Детский оздоровительный лагерь "Нармонка" 07.06 - 24.06 28.06 - 15.07 19.07 - 05.08 09.08-26.08 4 7-17 лет 5000 руб/смена родительский взнос для ребенка-спортсмена в орг группе 2 47 Лаишевский район Детский оздоровительный лагерь "Пионерия Татарстана" 11.06 - 28.06 02.07 - 19.07 23.07 - 19.08 13.08-30.08 4 7-17 лет 4000 руб/смена родительский взнос для ребенка-спортсмена в орг группе 2 48 Казань, Авиастроительный район Детский оздоровительный центр "Спутник" 04.06 - 21.06 25.06 - 12.07 под вопросом 2-3 смены 7-17 лет 9000 2 49 Казань, Кировский район Детский оздоровительный центр "им. Ю.А. Гагарина" 07.06 - 24.06 28.06 - 15.07 19.07 - 05.08 08.08-25.08 4 7-17 лет 5000 руб/смена родительский взнос для ребенка-спортсмена в орг группе 2 50 Казань, Кировский район Детский оздоровительный центр "Ново-Юдино" 03.06 - 20.06

кино 24.06 - 11.07

спорт 15.07 - 01.08

спорт 04.08-21.08 24.08-30.08

танцевальная 5 7-17 лет 18 дней - 8500 руб.;

7 дней - 5500 руб 2 51 Казань Детский оздоровительный центр Спортивный лагерь "Экран" МАУ "СШОР "Тасма" Казани 05.06 - 22.06

только спортсмены от МАУ "СШОР "Тасма". Все распределено в январе. 22.06 - 13.07

только спортсмены от МАУ "СШОР "Тасма". Все распределено в январе. 17.07 - 03.08

только спортсмены от МАУ "СШОР "Тасма". Все распределено в январе. 07.08.2019-24.08.2019

только спортсмены от МАУ "СШОР "Тасма". Все распределено в январе. 4 7-18 лет Полная стоимость около 18 000 руб.;

родительский взнос около 6000 руб. Только от СШОР "Тасма" III 52 Казань, Кировский район МБУ СШ Вахитовского района Казани СОЛ "Молодая гвардия" 06.06 - 23.06

Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами. 26.06 - 13.07

Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами. 16.07 - 02.08

Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами. 05.08-22.08

Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами. 4 детский 5200 руб. Все продано с января. Только спортивные команды с тренерами. В СОЛ 7 жилых деревянных корпусов, 3 административных здания, столовая, душевая, танцевальная площадка, 2 стандартные баскетбольные площадки с резиновым покрытием, 2 нестандартные с асфальто-бетонным и земляным покрытием, 2 нестандартных футбольных поля с естественным покрытием РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 1 Зеленодольский район Детский оздоровительный лагерь "Пионер" 10.06-27.06 30.06-17.07 20.07-06.08 09.08-26.08 4 с 7 до 17 лет 1, 2, 4, 5, 7, 11 корпуса – 7500 руб 1 2 Высокогорский район Детский оздоровительный лагерь"Чайка" 06.06.-23.06 27.06-14.07 18.07-04.08 07.08-24.08 4 с 7 до 17 лет Стоимость путевок:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 корпуса – 6500 руб.

10 корпус – 8000 руб. 1 3 Казань, Кировский район Детский оздоровительный лагерь "Пламя" 03.06 -20.06 11.07-28.07 30.07-16.08 18.08-31.08 4 с 7 до 35 лет 1 корпус – 8500 руб.

2 корпус – 8500 руб.

3 корпус – 12000 руб.

Ровесник – 6000 руб. 1 4 Зеленодольский район Детский оздоровительный лагерь"Мечта" 10.06-27.06 30.06-17.07 20.07-06.08 09.08-26.08 4 с 7 до 17 лет 1, 2, 3, 4 корпуса – 8000 руб.

5 корпус – 6000 руб. 1 5 Лаишевский район Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Волга" сдают в аренду организаторам с июня по август сдают в аренду организаторам с июня по август сдают в аренду организаторам с июня по август сдают в аренду организаторам с июня по август сдают в аренду организаторам с июня по август 9-15 лет сдают в аренду организаторам 1 6 Алексеевский район Детский оздоровительный лагерь "Дубок" (Научно-образовательный центр "Фәнсар") 27.05 - 7.06 "Салят Олимп" (2-6 класс)

11 500 руб 12.06 - 25.06 "Салят Городок мастеров"

15 000 руб 28.06 - 11.07 "Салят Историческая" (14 дней)

15 000 руб 14-27 июля IT

15 000 руб 30 июля - 12 августа для абитуриентов 15 000 руб 5 от 13 до 17 лет 11500-15000 Первая 7 Лаишевский район Детский оздоровительный лагерь "Звездный" 8 - 25 июня "Салят" 26 июня - 13 июля "Салят" Интеллектуальная дети (с 8 кл) 16 июля - 2 августа "Медиа" 4-21 августа Салят КВН, развитие личности 4 от 13 до 17 лет 11000 Первая ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 1 Верхнеуслонский район Государственное бюджетное учреждение "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва" по стендовой и пулевой стрельбе 15.05-01.06. 2019 10.07-27.07. 2019 н/д 3 (сборы) 11- 16 лет бесплатно, только для детей, занимающихся спортом Первая 2 Казань, Кировский район Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Казанское училище Олимпийского резерва" Спортивно-оздоровительный лагерь "Искра" 06.06-23.06 только спортсмены 30.06-17.07

только спортсмены 21.07-07.08

только спортсмены 11.08-28.08

только спортсмены 4 7 - 17 лет 7 000 рублей; 18 дней смена; бронь до 1 ноября 1 3 Зеленодольский район, г.Зеленодольск Физкультурно-спортивный лагерь ГАУ СК "Маяк" 31.05.19-17.06.19

только спортсмены с тренерами 20.06.19-07.07.19

только спортсмены с тренерами 09.06.19-26.07.19

только спортсмены с тренерами 17.08.19-01.09.19

только спортсмены с тренерами 4 10-18 лет 5850-комнаты гостиничного типа, 3690 в комнатах с удобствами на этаже. первая группа ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 1 Высокогорский район Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр "Костер" 02 июня по 19 июня

"Юный техник" с 21 июня по 08 июля

экологи с 10 июля по 16 июля

"Юный турист" с 18 июля по 04 августа творческая с 06 августа по 23 августа

"Секрет дружного класса" 6 7-16 5900 I группа 2 Казань Государственное автономное образовательное учреждение "Республиканский олимпиадный центр" Министерства образования и науки Республики Татарстан

Оздоровительно-образовательный комплекс "Дуслык" 16.06 - 25.06

Летний танцевальный лагерь "Let's Dance" 23.06 - 02.07

Летний танцевальный лагерь "Let's Dance" 05.07-13.07;

13.07-22.07;

25.07-02.08

Летний танцевальный лагерь "Let's Dance" 03.08-15.08

Организатор "Британский клуб" ШЕСТАЯ ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 2019 17.08-29.08

Организатор "Британский клуб" СЕДЬМАЯ ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 2019 8 13-17 Работают через организаторов Британский клуб и Академия танцев ПЕРВАЯ 3 Лаишевский район Оздоровительный лагерь "Чайка"

ГБУ "Лаишевский детский дом" с 03.06.19 по 23.06.19 с 24.06.19 по 14.07.19 с 15.07.19 по 04.08.19 с 05.08.19 по 25.08.19 - 4 - 1 гуппа 4 Лениногорский район ДОЛ "Родничок"

ГБУ "Лениногорский детский дом" 12.06.19 по 02.07.19 03.07.19 по 23.07.19 24.07.19 по 13.08.19 - - 2 5 Мензелинский район ЗОЛ «Полянка» 03.06-23.06 24.06-14.07 15.07-04.08 05.08-25.08 4 4-17 лет Бесплатно. Для детей интерната, а также для детей, нуждающихся в коррекционной поддержке вторая группа 6 Муслюмовский район Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"

ДОЛ "Шифа" с 17 по 30 июня 2019 года не имеется 1 7 Тетюшский район Детский образовательно-оздоровительный лагерь "Ласточка" филиал ГБОУ «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ» 22-28.03.2019 31.05.-21.06.2019 21.06.-04.07.2019 12-25.07.2019 02-15.08.2019 6 7 -17 лет бесплатно 1 8 Чистопольский район ЛОЛ "Березка"

ГБУ "Чистопольский детский дом" 10.06.19 по 30.06.19 01.07.1 по 21.07.19 22.07.19 по 11.08.19 - - 3 - 1 гуппа 9 Бугульминский район Лагерь труда и отдыха «Яблочко» (пришкольный для слабослышащих) 10.06-27.06 01.07-18.07 нет нет нет 2 8-17 лет Финансирование Министерства образования 2 группа ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 1 Азнакаевский район Детский оздоровительный лагерь "Березка" 01.06.19-21.06.19 24.06.19-14.07.19 17.07.19-06.08.19 09.08.2019-29.08.19 4 от 7 до 16 лет 1-4 смена:

25500 руб/смена;

2-3 смена:

28500 руб/смена I 2 Альметьевский район Детский оздоровительный лагерь "Юность" 26.05.19-

15.06.19 17.06.19-

07.07.19 18.07.19-

07.08.19 09.08.19-

29.08.19 4 от 7 до 16 лет 1-4 смена:

28800 руб/смена;

2-3 смена:

32000 руб/смена I 3 Альметьевский район Детский оздоровительный лагерь "Солнечный" 26.05.19-

15.06.19 26.06.19-

16.07.19 19.07.19-

08.08.19 11.08.19-

31.08.19 4 от 7 до 16 лет 1-4 смена:

27 000 руб/смена;

2-3 смена:

30 000 руб/смена II 4 Бавлинский район ДОЛ "Иволга" 01.06-21.06 24.06-14.07 17.07-06.08 09.08-29.08 4 7-16 лет 1-4 смена:

24 500 руб/смена;

2-3 смена:

27 500 руб/смена II 5 Бугульминский район Детский загородный оздоровительный лагерь "Сосновка" 01.06-21.06 23.06.-13.07 15.07-04.08 06.08-26.08 4 7-14 лет 26 874 р. 1 группа 6 Верхнеуслонский район Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей Иннополис" 01.06-14.06 01.07-14.07 2 7-17 лет 56960-57960 7 Верхнеуслонский район Детский оздоровительный лагерь "Дзержинец" 03.06.2019-20.06.2019 24.06.2019-11.07.2019 15.07.2019-01.08.2019 3 7-14 лет 8500/смена 2 группа 8 Высокогорский район ООО "Центр информационных технологий в образовании" Оздоровительно- образовательный комплекс "Байтик" С 5- 22 июня С 25 июня-12 июля с 15 июля по 1 августа С 4- 21 августа есть еще нулевая смена 28.05-02.06 4 от 6 до 17 лет 12 500;

24 000;

34 000;

41 000 1 9 Зеленодольский район ЦКиО «Родничок» 10.06.2019-01.07.2019 08.07.2019-29.07.2019 05.08.2019-26.08.2019 3 7-15 лет 21000-21900 2 10 Зеленодольский район Детский оздоровительный лагерь "Горьковец" 01.06.19-21.06.19 23.06.19-10.07.19 12.07.19-01.08.19 03.08.19-23.08.19 4 6-17 лет 18 дней - 6400 руб.;

21 день-7400 руб. (для Зеленодольска) 2 11 Заинский район Некоммерческое спортивное учреждение "Центр спортивной подготовки "Ялта-Зай" 02.06-19.06.19 23.06-10.07.19 14.07-31.07.19 04.08-21.08.19 4 7-16 лет 27.737,94 1 12 Заинский район Детский оздоровительный лагерь "Факел" 01.06.19-21.06.19 24.06.19-14.07.19 17.07.19-06.08.19 09.08.19-29.08.19 4 от 7 до 16 лет 1-4 смена:

26 500 руб/смена;

2-3 смена:

29 500 руб/смена I 13 Лаишевский район Детский Оздоровительный лагерь "Регина" 29.05-08.06;

02.06-12.06 09.06-21.06;

15.06.25.06 23.06-05.07;

27.06-07.07 07.07-19.07;

10.07-20.07 20.07-31.07;

05.08-15.08 от 7 до 16 15000-33000 удовлетворительная 14 Лениногорский район Детский оздоровительный лагерь "Ландыш" 01.06.19-21.06.19 24.06.19-14.07.19 17.07.19 -06.08.19 9.08.19-29.08.19 4 от 7 до 16 лет 1-4 смена:

23 500 руб/смена;

2-3 смена:

26 000 руб/смена I 15 Лениногорский район Детский оздоровительный лагерь "Юбилейный" 01.06.19-21.06.19 24.06.19-14.07.19 17.07.19 -06.08.19 09.08.19-29.08.19 4 от 7 до 16 лет 1-4 смена:

23 500 руб/смена;

2-3 смена:

26 000 руб/смена I 16 Мамадышский район Детский Оздоровительный лагерь "Регина" Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен. Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен. Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен. Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен. Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен. от 7 до 16 1000 удовлетворительная 17 Мамадышский район Общество с ограниченной ответственной "Берсут" 29.05 по 15.06.2019 (профиль) 22.06 по 12.07.2019 (ТЖС) 17.06 по 04.07.2019 (профиль) 25.06 по 15.07 (ТЖС) 06.07 по 23.07.2019 (профиль) 18.07 по 07.08.2019 (ТЖС) 25.07 по 11.08.2019 (профиль) 10.08 по 30.08.2019 (ТЖС) 13.08 по 30.08.2019 (профиль) каркасный бассейн на территории лагеря 15000 1 18 Нижнекамский район Учреждение Спортивный Клуб "Нефтехимик" Оздоровительный Лагерь "Юность" 02.06.-22.06. 25.06-15.07 18.07.-07.08. 09.08.-29.08. 4 7-15 лет 26 000 полная стоимость;

16000 при дотации; 6000 для бюджетников 3 19 Нижнекамский район Учреждение Спортивный Клуб "Нефтехимик" Спортивный оздоровительный лагерь "Олимпиец" 01.06.19-21.06.19 только спортсмены с тренерами 23.06.19-13.07.19 только спортсмены с тренерами 15.07.19-04.08.19 только спортсмены с тренерами 06.08.19-26.08.19 только спортсмены с тренерами 4 бассейн на территории лагеря родительский взнос в пределах 4000-8000 руб. 3 20 Нижнекамский район ООО "СБО "Шинник" Детский оздоровительный лагерь "Чайка" 01.06.19-21.06.19 22.06.19-12.07.19 14.07.19-03.08.19 04.08.19-24.08.19 коммерческая стоимость 32 000 руб. 1 21 Нурлатский район Детский оздоровительный лагерь (база отдыха) "Вишневая Поляна" Управление социальными объектами ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 01.06.19-

21.06.19 24.06.19-

14.07.19 17.07.19-

06.08.19 09.08.19-

29.08.19 4 7-16 лет (включительно в летний период) 1-4 смена:

23 500 руб/смена;

2-3 смена:

26 000 руб/смена 1 22 Спасский район Детский Оздоровительный лагерь "Регина" 15.06.2019-25.06.2019 от 7 до 16 12000-31000 удовлетворительная 23 Тукаевский район о/л "Солнечный" 01.06.-21.06.2019 24.06.-14.07.2019 17.07.-06.08.2019 09.08.-29.08.2019 4 от 07 до 16 лет 19845-22050 1 группа - о/л "Солнечный" 24 Тукаевский район о/л "Крылатый" 01.06.-21.06.2019 24.06.-14.07.2019 17.07.-06.08.2019 09.08.-29.08.2019 4 от 07 до 16 лет 19845-22050 1 группа - о/л "Крылатый" 25 Тукаевский район о/л "Звездный" 01.06.-21.06.2019 24.06.-14.07.2019 17.07.-06.08.2019 09.08.-29.08.2019 4 от 07 до 16 лет 22.050 1 группа - о/л "Звездный 26 Казань ПАО "Казаньоргсинтез" ДБО "Солнечный" 10.06-30.06 04.07.-24.07 0 0 2 8-15 лет 27000-29000 2 27 Казань БО Глубокое озеро через арендатора "Зеленые каникулы" через организатора "Зеленые каникулы" через организатора "Зеленые каникулы" через организатора "Зеленые каникулы" через организатора "Зеленые каникулы" от 7 до 17 лет по ценам программ 1 28 Набережные Челны Частное медицинское учреждение "Бумажник" (структурное подразделение: "Детский оздоровительный лагерь "Бумажник") 24.06.2019 по 03.07.2019 профильная "Салят" 05.07.2019 по 25.07.2019 __ __ __ 2 с 6 до 16 лет При наличии свободных мест на 21 день 28350рублей (на вторую смену). 1 29 Казань Автономная некоммерческая организация "Спортивный Центр "Динамо" Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен. Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен. Предоставляют площадку организаторам лагерей для тематических смен. н/д 7-17 лет зависит от организатора детского отдыха I группа 30 Набережные Челны Автономная некоммерческая организация "Оздоровительный центр" Росинка 30.05.2019-16.06.2019 18.06.2019-05.07.2019 07.07.2019-24.07.2019 26.07.2019-12.08.2019г 14.08.2019-31.08.2019г 5 с 7 до 17 лет 18900 2 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛАГЕРЯ ЛАГЕРЯ ВУЗОВ) 1 Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Шеланга Учебный спортивно-оздоровительный лагерь "Шеланга" 01.07.2019-12.07.2019 15.07.2019-26.07.2019 29.07.2019-09.08.2019 3 18-19 лет 710 рублей I 2 Елабужский муниципальный район Спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» Елабужского института Казанского федерального университета "IT-территория" 1.06 - 18.06



Студенческий спортивно-экологический отряд 15.06-26.06 Летняя лингвистическая школа "Non stop English" 27.06-08.07 Социальное предпринимательство. Юридические и экономические аспекты 09.07-20.07 Филологическая школа "Первые шаги в науке" 21.07- 01.08 "Летняя физико-математическая школа" 2.08 -19.08.2019



Кибернетический марафон 20.08-31.08 7 18-23 да 3 РТ, Лаишевский р-н, м. "Зеленый бор" Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" Спортивно- оздоровительный лагерь "Зеленый бор" 08.07.-19.07 22.07-2.08 5.08.-16.08 3 от 18 лет предварительная стоимость путевки 9981.60 1 4 Лаишевский

район Спортивно-оздоровительный лагерь "Икар", ФГБОУ ВО

Казанский

национальный

исследовательский

технический

университет

им. А.Н. Туполева -

КАИ (КНИТУ-КАИ),

ОКПО 02069616

30.06-17.07

22.07-08.08

2 12-17 лет 11880,00 1 группа 5 Лаишевский Спортивно-оздоровительный лагерь "Меша" 17.07.2019-28.07.2019 01.08.2019-12.08.2019 2 Биксалин Руслан Ренатович (843) 510-46-07, 89270375954 сезонность старше 18 лет 0 1 САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ЛЕЧЕНИЕМ 1 Апастовский муниципальный район Детский санаторно-оздоровительный лагерь"Свияга+" 23.03-15.04 30.05-22.06 14.07-06.08 08.08-31.08 01.10-24.10 7 7-15 лет 1-я группа 2 Альметьевский муниципальный район Автономная некоммерческая организация "Санаторий-профилакторий "Голубое озеро" 17.06-10.07 12.07-04.08 4 7-18/ лет 1 3 Бугульминский МР, г.Бугульма Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Вита" 3.06 - 26.06 28.06 - 21.07 23.07 - 08.08 3 7-17 лет 1300 руб/день 1 4 Чистопольский муниципальный район Общество с ограниченной ответственностью "Чистопольский ЛОК "Раздолье" 15.04-08.05 14.08-06.09 01.10-24.10 28.10-20.11 20.11-13.12 5 с 7 до 17 1000 руб/день;

1100 руб/день;

бесплатно по направлению;

21 день смена II 5 Набережные Челны Детский Оздоровительный лагерь "Солнышко" при ЗАО "Санаторий Радуга" 23.03-15.04 19.04-12.05 26.05-18.06 14.08-06.09 09.09-02.10 5 7-15 лет 1400 руб/сутки Первая 6 Набережные Челны Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Жемчужина" 29.05-21.06 26.06-19.07 24.07-16.08 21.08-13.09 02.10-25.10 7 7-17 1 койка - день - 1570 р. 1 7 Казань, Авиастроительный район. АО "Санаторий Крутушка" детский оздоровительный комплекс 01.04-24.04 13.05-05.06 16.09-09.10 5 7-17 лет 1300 день 1 8 Зеленодольский муниципальный район Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Сосновый Бор" 30.05-22.06 23.06-16.07 07.08-30.08 28.10-20.11.2019 от 7 до 16 28350 1 (высшая) группа 9 Зеленодольск АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Санаторий-профилакторий "Дельфин" 1.06 - 24.06 1.07 -24.07 1.08 - 24.08 3 от 7 до 17 лет 24000 1 ДЕТСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ НА БАЗЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1 Апастовский район Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Свияга+" 01.06-21.06.19 23.06-13.07.19 14.07-06.08.19 08.08-31.08.19 4 7-15 лет бесплатно через соцзащиту, для детей в трудной жизненной ситуации 1-я группа 2 Азнакаевский район Общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Азнакаевский" 06.06.19- 29.06.19 08.07.19-31.07.19 05.08.19-28.08.19 3 от 7 до 16 850 руб/день Первая 3 Набережные Челны Детский Оздоровительный лагерь "Солнышко" при ЗАО "Санаторий Радуга" 01.06 - 18.06 20.06 - 07.07 09.07. - 26.07 27.07 - 13.08 14.08. - 31.08 5 7-15 лет 25 200 без лечения;

27 000 с лечением Первая 4 Зеленодольский район Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Васильевский" 01.06-21.06 24.06-14.07 17.07-06.08 09.08-29.08 4 от 7 до 17 лет 31 500 с лечением на

21 день 3 по детскому лагерю. 5 Альметьевский район Автономной некоммерческой организации «Санаторий-профилакторий «Голубое озеро» 29.05 - 16.06 20.06-10.07 14.07-03.08 07.08-27.08 4 7-16 лет 1000 руб/сутки без лечения;

1200 руб/сутки с лечением 6 Бугульминский район ООО Санаторий-профилакторий "Вита" 03.06.19-23.06.19г 25.06.19-15.07.19г 17.07.19-06.08.19г 08.08.19-28.08.19г 6 от 17 до 17 21000 II группа 7 Елабуга детский оздоровительный лагерь "Космос" 01.06.-21.06 24.06.19-

14.07.19 17.07.19-

06.08.19 09.08.19-

29.08.19 4 от 7 до 15 29400 1 группа 8 Зеленодольский район Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Сосновый Бор" 01.06.2019 - 21.06.2019 24.06.2019- 14.07.2019 17.07.2019 - 06.08.2019 08.08.2019 - 28.08.2019 4 от 7 до 16 28.350 1 (высшая) группа 9 Чистопольский район ООО "Чистопольский ЛОК "Раздолье" 25.05-14.06. 15.06- 05.07 08.07-15.07 16.07-25.07 профильная 23.07-12.08;

13.08-30.08 6 с 7 до 17 1000 руб/день;

1100 руб/день;

бесплатно по направлению II 10 Лаишевский район ООО Санаторий "Санта" 03.06. 2019-23.06. 2019;

03.06. 2019-20.06. 2019 25.06.2019-08.07.2019;

24.06.2019-11.07.2019 10.07. 2019-30.07.2019;

15.07. 2019-01.08.2019 01.08. 2019-21.08. 2019;

05.08. 2019-22.08. 2019 4 7-16 лет 12000-20000 II группа 11 Казань, Авиастроительный район АО "Санаторий Крутушка" детский оздоровительный комплекс 01.06-24.06 04.07-27.07 06.08-29.08 3 7-17 лет 1300 руб/сутки с лечением 1 группа