ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ "АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 2019"

С 22 по 26 мая в Казанском Кремле пройдет долгожданное и невероятное по своим масштабам событие – II Всероссийский фестиваль «Архитектурное Наследие 2019».

Организатором Всероссийского фестиваля являются общероссийская творческая профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России» и Правительство Республики Татарстан.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, Союза реставраторов России, Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, Республиканского Фонда «Возрождение», Российской Академии архитектуры и строительных наук, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, с участием администраций субъектов Российской Федерации, региональных отделений Союза архитекторов России, профильных общественных организаций, фондов, ассоциаций, гильдий и других неправительственных организаций.

Тема фестиваля: «Исторический город: перезагрузка пространства».

Основная миссия: выявлять, развивать и сохранять.

Выявлять положительные тенденции и прогрессивные течения в разработке проектов в сфере сохранения архитектурного и градостроительного наследия; развивать связи государственных и общественных структур, научных и проектных организаций в сохранении и развитии архитектурного, инженерного и градостроительного наследия, и сохранять уникальные объекты архитектурного и градостроительного наследия на различных этапах развития отечественной культуры.

В рамках фестиваля «Архитектурное Наследие 2019» будут проведены конкурсы, выставки, деловая и культурная программы, в которых будут участвовать общественные и коммерческие организации, специалисты из разных сфер. Мероприятия пройдут при поддержке органов власти.

Создавая архитектуру настоящего, необходимо сохранять такие объекты наследия, как малые исторические города, исторические центры крупных городов, исторические поселения, достопримечательные места, возраст которых определяется веками.

В рамках «Архитектурного Наследия 2019» проводится 5 конкурсов:

Смотр-конкурс «Регионы России»

Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения и развития объектов архитектурного, градостроительного и инженерного наследия»

Смотр-конкурс «Лучшее в отечественном культурном туризме»

Смотр-конкурс «Лучшая студенческая работа»

Конкурс «Лучшее печатное издание»

PR-служба Дирекции фестиваля «Архитектурное наследие»

Михайлова Елизавета

Тел: +7(915) 015-20-57

e-mail: mikhailova.elly@gmail.com