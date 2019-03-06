Балтусова о сносе Арских казарм: «Жители сами предали свой городок»

Исторический комплекс пошел под снос из-за коммерческой неперспективности

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани разрушили еще одно здание исторических Арских казарм — дом №1/15, такая же судьба ждет и два пока уцелевших дома. Бывший военный городок, который в начале прошлого века служил воротами города, в начале нынешнего при наличии доброй воли чиновников и государственной поддержки мог стать своеобразным средовым островком в центре Советского района. Однако победила коммерческая сторона дела — на месте cтаринного средообразующего городского объекта появится коммерческая недвижимость. Подробности — в материале «Реального времени».

Сегодня экскаватор снес одно из трех остававшихся на территории Октябрьского городка исторических зданий. Снос казармы официально назвали «демонтажом», так написано в бумажном объявлении на воротах забора, за которым расчищается новая стройплощадка для объекта ЖК «Арт Сити».

«Артказармы сносят. Есть куча народа — памятникозащитников, которая при власти. И слова не скажут в их защиту. Этот люд получает деньги, на окладе… Мы плюем в свою историю как в колодец», — написал на своей страничке в ФБ казанский краевед и экскурсовод Леонид Абрамов.

— А что, по-вашему, можно было бы там сделать? — задала ему вопрос корреспондент «Реального времени».

— Общественное пространство, к примеру, рестораны — идей могло быть выше крыши, — предложил с ходу Абрамов. — Это гордость района могла быть! А там домов тысяч на 30 построили.

Снос казармы официально назвали «демонтажом». Фото Инны Серовой

Что финнам с турками хорошо, то Татарстану не нужно

Артиллерийские казармы были построены на въезде в Казань в 1903—1911 гг. по типовому проекту — их «близнецы» еще сохранились, причем не только на территории нынешней России, но и за ее пределами. В Финляндии, как свидетельствуют путеводители и блогеры-путешественники, к примеру, в городке Коувола.

Там казармы для русского гарнизона были построены в одно время с казанскими — в 1910—1914 гг., и более 30 старинных зданий из красного кирпича до сих пор пребывают в идеальном состоянии. В них располагаются студенческий кампус и хостелы.

А в Livejournal есть информация, что точно такие же казармы в отличном состоянии используют в Турции — в Карсе, где также в начале прошлого века стоял русский гарнизон. И турки тоже любовно сохранили этот квартал и нашли ему коммерческое применение.

Жильцы домам не защитники

Говоря о «памятникозащитниках», не защитивших Арские казармы, краевед Леонид Абрамов имел в виду, в частности, помощника президента РТ Олесю Балтусову.

— Казармы не являются памятниками, никогда не стояли на охране, — отреагировала Балтусова в мессенджере на сообщение корреспондента «Реального времени» о сносе казарм. — На момент нашей защиты два и три года назад жители вели против нас войну и писали коллективные письма — просили о сносе, писали о желании переехать в новые дома. Так что жители сами предали свой городок. Мы не можем охранять то, что не имеет статуса и не защищаемо даже самими жителями городка. Мы — пострадавшая сторона.

«Казармы не являются памятниками, никогда не стояли на охране», — отреагировала Олеся Балтусова. Фото Романа Хасаева

— Мы много лет добивались права жить в человеческих условиях, в нормальных квартирах, и сейчас нас переселили в «унистроевские» дома, в жилкомплекс «Весна», так что мы всем довольны, обустраиваемся в новой квартире, — подтвердила по телефону одна из активисток Октябрьского городка Елена Л.

«Жильцы многоквартирных домов Октябрьского военного городка согласились на предложение инвестора о расселении домов за его счет. В трех домах было порядка 50 квартир, с каждой семьей достигнуты оптимальные договоренности (например, жителям были предложены квартиры в различных жилых комплексах инвестора), — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казгорисполкома. — Отметим, что в 2016 году жители 46 квартир направили обращение в адрес президента РТ с просьбой запретить вносить дома в перечень объектов культурного назначения и оказать содействие в расселении с помощью инвестора, подтвердив тем самым свое намерение переехать».

Жили-жили — и «убили»

— Правильно как-то при мне сказала нашим жителям Фарида Забирова: «Вы убили эти дома», — заявила «Реальному времени» представитель инициативной группы жителей Октябрьского городка Надежда Сорокина. — Многие жили в казармах по 30—35 лет и элементарного косметического ремонта ни разу не сделали! Все текло и разваливалось. Я участвовала в расселении домов и видела эти квартиры… Ужас! В одной даже унитаза не было — просто дырка в бетонном полу. Какой туалет при постройке здания по нормам XIX века сделали — таким и пользовались.

Сорокина рассказала, что в 2014 году добилась судебного решения о капитальном ремонте в ее доме — том самом, который сегодня снесли. Но решение, вступившее в законную силу, так и не было исполнено. Все забуксовало на уровне приставов-исполнителей. А еще, по ее словам, когда только начиналось «освоение» территории Октябрьского военного городка, шансы «пробить» для старинных казарм охранный статус были, но ими никто не воспользовался — ни исполком, ни жители:

— Я профессиональный риелтор, кое-что в этом понимаю и пыталась подсказать чиновникам, что надо сделать. Но никто меня не слышал.

За забором расчищается новая стройплощадка для объекта ЖК «Арт Сити». Фото Инны Серовой

«Мы кирпич сохраним»

— Работы по сносу зданий ведет UD Group, компания, которой принадлежит данный участок, — сообщил «Реальному времени» исполнительный директор UD Group Алексей Фатхудинов. — Все работы ведутся в рамках комплексного освоения территории Октябрьского городка. Согласно разработанной концепции, на территории под нежилыми зданиями № 1/11 и 1/16, а также жилыми домами № 1/2, 1/13 и 1/15 по ул. Октябрьский городок предполагается строительство многофункционального центра.

По словам Фатхудинова, концепция освоения территории Арских казарм согласована с утвержденным горисполкомом в 2016 году проектом планировки. На участке, где ведется снос, UD Group построит многофункциональный центр.

— На основании заключения Министерства культуры РТ, жилые дома №1/2, 1/13, 1/15 не являются объектами культурного наследия, не обладают признаками объектов культурного наследия, на государственной охране не состоят и государственному учету не подлежат, — подчеркнул собеседник «Реального времени». — В рамках рабочих совещаний с руководством Республики Татарстан и Министерством культуры было принято решение о расселении жильцов и разработке эскизного проекта многофункционального центра. В июле 2017 была проведена межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях и принято решение о строительстве многофункционального центра при условии согласования его проекта в рабочем порядке с республиканским Министерством культуры. Минкульт РТ согласовал эскизное предложение «Торговый центр на ул. Н. Ершова г. Казани», согласно которому дома № 1/2, 1/13 и 1/15 подлежали сносу в ноябре 2017-го. После получения всех согласований наша компания приступила к расселению жителей. На сегодняшний день с ними заключены 52 договора из планируемых 54-х, расселено 45 семей, еще семь семей — в процессе переезда.

Назвать точную дату начала строительства нового многофункционального центра директор UD Group оказался не готов, поскольку не знает даты окончания расселения жильцов. Фатхудинов пообещал, что «здания детсада и военторга, демонтированные в 2016 году, будут воссоздаваться примерно в 150—200 метрах от предыдущей локации» с «максимальным использованием исторических материалов», и заверил, что «кирпич с демонтированных детского сада и военторга сохранен, а в случае необходимости строительные материалы могут быть взяты с попавших под расселение домов».

Фатхудинов пообещал, что «здания детсада и военторга, демонтированные в 2016 году, будут воссоздаваться примерно в 150—200 метрах от предыдущей локации» с «максимальным использованием исторических материалов». Фото Максима Платонова

Ничего личного, просто бизнес

Против сноса Арских казарм изначально выступили активисты Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК). Но освободившиеся после расформирования Казанского артиллерийского училища 37 га в центре Казани, на которых стоял городок, Минобороны России передало Минземимущества РТ, а потом эта земля перешла в частную собственность, и вопрос о сносе казарм ради строительства на их месте коммерческого жилья был решен, поскольку никакого обременения в отношении исторических зданий на собственника наложено не было.

В 2016 году межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности согласовала «Унистрою» строительство на месте Арских казарм ЖК «Арт Сити». При этом застройщику поставили единственное условие — сохранить одно историческое здание в первой линии застройки по улице Ершова, где до Октябрьской революции располагался молельный дом, а впоследствии лазарет (в последние годы существования Октябрьского военного городка — магазин военторга и детсад).

В июле 2017-го пресс-служба президента РТ сообщила, что на очередном заседании межведомственной комиссии Татарстана по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Рустам Минниханов предложил сохранить одно из зданий Октябрьского городка с условием его реконструкции за счет инвестора и открыть в нем детский досуговый центр, однако дальнейшего развития инициатива президента республики пока не получила.

Обещания представителей фирмы восстановить здание на другом месте Фарида Забирова в раскритиковала в пух и прах. Фото Максима Платонова

А в январе прошлого года было снесено здание молельного дома. Обещания представителей «демонтировавшей» его с помощью экскаватора и бульдозера фирмы восстановить здание на другом месте — внутри нового жилого комплекса — зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова в разговоре с корреспондентом «Реального времени» раскритиковала в пух и прах, указав, что при сносе не делалось ни обмеров, ни чертежей, кирпичи не маркировались, да и смысла не было перетаскивать средообразующий объект с первой линии в глубину многоэтажного квартала:

— Весь смысл в том, чтобы оно оставалось на своем месте, чтобы его было видно, — ведь когда-то это были ворота города!

— Чисто эмоционально, как коренному казанцу, мне Арские казармы жалко, — признался «Реальному времени» заместитель генерального директора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — Но с точки зрения коммерческого использования они в силу расположения представляют собой в таком виде совершенно неэффективный объект. Вот если бы они находились ближе к окраинам Казани, на границе с зеленой зоной, их можно было бы использовать — скажем, открыть там комплекс развлечений, включающий рестораны, какие-то объекты из сферы развлечений и досуга. А на этом месте, в центральной части города, подобный проект не окупился бы. Единственный вариант, который мог пройти, это участие государства, какие-то преференции для бизнеса. Но и то сложно прогнозировать, насколько это было бы успешно. С деловой точки зрения оптимальным решением для этого места является строительство жилья.

1 / 10 Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова