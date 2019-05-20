«Ошибка» ценой в жизнь: в Татарстане врача БСМП судят за отказ в госпитализации

Спустя 2,5 года после смерти больной в Набережных Челнах на скамью подсудимых присел реаниматолог

Частное постановление Фемиды стало поводом для нового уголовного дела врачей в Татарстане. Экспертиза в рамках гражданского процесса выявила серьезные дефекты оказания медпомощи в БСМП Набережных Челнов, и суд взыскал с этой клиники 250 тысяч рублей в пользу семьи погибшей пациентки. По мнению экспертов, именно в этой клинике проглядели инфаркт и отказали в экстренной госпитализации и лечении 55-летней женщине, а потом не смогли спасти. В преступной халатности обвиняют врача анестезиолога-реаниматолога с 30-летним стажем.

Как лучшая больница пациентку не спасла



Галина Степановна Герасимова почувствовала боли в левой части тела, особенно под лопаткой в ночь с 28 на 29 ноября 2016 года. В пять утра дочь вызвала скорую, а в семь часов 55-летнюю женщину на носилках с подозрением на «острый коронарный синдром» вследствие инфаркта доставили в приемный покой больницы скорой медицинской помощи — лучшего в Челнах учреждения по оказанию высокотехнологичной медпомощи.

В 12 часов того же дня, так и не приступив к лечению Герасимовой, в БСМП после анализов сняли диагноз «ОКС» и решили — оснований для госпитализации в кардиореанимацию нет.

В 13.30 ту же пациентку доставили в горбольницу №5 Челнов, положили с диагнозом «инфаркт» и перевели из кардиохирургии в реанимацию. После чего, в соответствии с ведомственными приказами, связались с профильным отделением БСМП — хотели вернуть больную туда, где есть оборудование и специалисты для лечения инфаркта. В БСМП посоветовали не спешить, пообещав, к Герасимовой на осмотр приедет зав. отделением Бачев. Но он не приехал.

В 10 утра 30 ноября врачи БСМП дали добро на перевод пациентки и в 19.40 того же дня в реанимации БСМП констатировали ее смерть.

Дочь покойной Светлана Киршина подала на медиков в суд, и по ее ходатайству была назначена экспертиза качества медицинских услуг. Она установила — врачи горбольницы №5 действовали строго в соответствии со стандартами оказания помощи, поставили верный диагноз и приступили к лечению. А вот специалисты БМСП допустили целый ряд дефектов: не обнаружили острый инфаркт миокарда, что привело к неверной врачебной тактике и отказу в госпитализации в отделение кардиореанимации, и не провели консультацию с эндокринологом.

Эксперты также установили — на момент поступления Герасимовой в клинику анализы на тропонин почти в четыре раза превышали норму, четко указывая на признаки инфаркта миокарда. На момент смерти тот же показатель у Герасимовой зашкаливал за 50 тысяч.

Экспертиза установила — в горбольнице №5 действовали строго в соответствии со стандартами оказания помощи, поставили верный диагноз и приступили к лечению. Фото otzovik.com

Обвиняемый врач вину не признает

На суде представители БМСП Набережных Челнов частично признали обоснованность иска Киршиной и предложили компенсацию морального вреда в размере 125 тысяч рублей. Дочь требовала полмиллиона.

Набережночелнинский суд в январе 2018 года удовлетворил иск частично, взыскав с «лучшей» больницы 250 тысяч рублей в пользу семьи пациентки и еще 78 тысяч рублей — в счет расходов по судебной экспертизе. Параллельно с этим решением горсуд вынес частное определение в адрес органов следствия.

В мае 2018-го Следком возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) в отношении неустановленных врачей. Дело приостанавливалось, прекращалось и направлялось в полицию в связи со сменой квалификации на неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ).

В феврале 2019-го статус подозреваемого в деле получил анестезиолог-реаниматолог БСМП Мусавир Минибаев. В марте ему предъявили обвинение уже в преступной халатности с тяжкими последствиями (ч. 2 т. 293 УК РФ). По версии следствия, к нарушению прав пациентки Галины Степановны и ее смерти привела преступная халатность врача вследствие «неисполнения и ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей», а также «недобросовестного и небрежного отношения к работе и легкомыслия».

Врач Минибаев с обвинением не согласен. По его версии, он не принимал решение по отказу этой пациентке в госпитализации, более того — даже не осматривал ее и не ставил диагноз. Поскольку был занят другими пациентами, к которым поднимался из приемного покоя. А когда Герасимову уже отправили в горбольницу №5, просто расписался в документах, поверив своим коллегам на слово...

Специалисты БМСП допустили целый ряд дефектов: не обнаружили острый инфаркт миокарда, что привело к неверной врачебной тактике и отказу в госпитализации в отделение кардиореанимации, и не провели консультацию с эндокринологом. Фото cchp.ru

Нашли крайнего?

В ходе предварительного следствия было установлено, что 55-летней пациенткой занимались несколько опытных врачей. Бригада скорой, верно выставив предварительный диагноз, доставила ее в БСМП. Там дежурный врач-кардиолог Гайдуков (ранее завотделения реанимации) засомневался в диагнозе и назначил ряд анализов, после чего завершил смену, и пациенткой должен был заняться анестезиолог-реаниматолог Минибаев. Работу последнего курировал завотделением реанимации и интенсивной терапии Бачев, на следствии он заявил, что дал Минибаеву четкие указание — провести дообследование и госпитализировать Герасимову, однако тот самовольно вынес отказ в госпитализации.

Напомним, именно Бачева к той же пациентке вызывали и не дождались в горбольнице №5. На данный момент завотделением он больше не работает. К слову, эксперты установили: Бачев лично осматривал Герасимову и не нашел острой коронарной патологии, указав также, что в момент осмотра больная была «неадекватна, заторможена». Эксперты обнаружили, что спустя 15 минут невролог БСМП отработал с той же «неадекватной» куда эффективнее, собрав подробный анамнез.

Далее Герасимова попала в руки терапевта Шархемуллиной, та отметила ухудшение состояния больной и запросила повторную консультацию кардиореаниматолога — на предмет госпитализации. В 10.30, согласно документам, повторный осмотр проводит Минибаев и острого коронарного синдрома не находит. Далее терапевт Шархемуллина принимает решение отправить пациентку в горбольницу №5, поскольку находит основания для госпитализации, но терапевтического отделения в БСМП нет.

Следующее заседание суда по уголовному делу Минибаева намечено на 29 мая. Делиться с «Реальным временем» позицией защиты адвокат подсудимого сегодня отказался.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 55-летней пациенткой занимались несколько опытных врачей. Фото bsmp.tatarstan.ru

«Пьяный» скандал в БСМП и мягкий подход Следкома

По данным аналитической службы «Реального времени», нынешний главврач БСМП Челнов с ежемесячной зарплатой 122 тысячи рублей является самым высокооплачиваемым среди коллег в бюджетных больницах Закамья.

Сама больница не так давно ославилась в связи с видео дежурства коллеги обвиняемого Минибаева — врача-кардиореаниматолога, которая вела себя столь неадекватно, что пользователи интернета поставили заочный диагноз — «пьяна». Путем экспертизы данный диагноз в БСМП подтверждать не стали, однако написавшую заявление «по собственному» героиню скандала не удерживали.

Антирейтинг татарстанских больниц по количеству жалоб возглавляет Нижнекамская ЦРБ. Такие данные Фонда обязательного медицинского страхования звучали на итоговой коллегии Минздрава РТ.

В конце апреля общественная организация «Зона права» направила главе Следкома Александру Бастрыкину данные 43 обращений граждан с жалобами на врачебные ошибки в 25 регионах страны. Из Татарстана на «горячую линию» правозащитников обратились четыре семьи с претензиями — на неадекватную медицинскую помощь и неверную постановку диагноза.

Одна из семей пытается добиться ответственности для врача-анестезиолога, утверждая, что тот при проведении операции в нетрезвом виде допустил ошибку, а в результате пациента парализовало.

Тем временем в Агрызе слушается уголовное дело хирурга Шадрина, у которого раненый в ногу пациент после операции умер от кровопотери.

В целом по России за 2018 год было возбуждено 2,2 тыс. уголовных дел по факту врачебных ошибок или некачественного оказания медицинской помощи — на четверть больше, чем в 2017 году.

В апреле 2019-го Следственный комитет и Национальная медицинская палата предложили не отправлять медиков в колонию за врачебные ошибки, наказывать их иначе.