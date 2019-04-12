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Следком предложил ввести наказание за врачебные ошибки без лишения свободы

09:53, 12.04.2019 1
Следком предложил ввести наказание за врачебные ошибки без лишения свободы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следственный комитет и Национальная медицинская палата предложили в новой статье УК РФ о врачебных ошибках ввести наказание без лишения свободы.

«В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ», — говорится в сообщении СК.

Напомним, в России за 2018 год было возбуждено 2,2 тыс. уголовных дел по факту врачебных ошибок или некачественного оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что этот показатель на 24% превышает значение 2017 года. Тогда в России было возбуждено 1,7 тыс. уголовных дел.

ОбществоМедицинаВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:11
    Надо делать такие же ошибки на врачах -
    ампутировали здоровую ногу по ошибке или удалили не ту почку :
    - "Доктор пройдёмте в операционную!"
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