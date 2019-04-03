«Врачебная тайна»: уже 11 руководителей больниц крупнейших городов РТ получают шестизначную зарплату

Зарплаты главврачей при этом не коррелируют с числом жалоб на работу их больниц: так, главврач челнинской больницы, на которую чаще всего жалуются из-за плохого качества медицины, тоже получает больше 100 тысяч рублей

Фото: Олег Тихонов

Больше десяти главврачей городских больниц Татарстана получают шестизначную зарплату. За год произошло сразу несколько изменений: самым высокооплачиваемым главврачом стала глава казанской Городской поликлиники №18, руководитель казанской же ГКБ №16 Владимир Беляков из-за неожиданного урезания зарплаты оказался лишь третьим. А новый главврач ГКБ №7, после ухода прежнего в Минздрав РТ, сразу занял второе место в этом рейтинге. Тройка высокооплачиваемых главврачей востока и юго-востока РТ отныне полностью челнинская, а наибольшая зарплата в Альметьевске — у главы детской больницы с перинатальным центром. Зарплаты главврачей при этом никак не коррелируют с количеством жалоб на работу их медучреждений: так, главврач челнинской больницы, на которую чаще всего жалуются из-за плохого качества медицины, получает больше 100 тысяч рублей. Подробнее — в аналитическом материале «Реального времени».

Число казанских главврачей, получающих больше 100 тыс. рублей, выросло до семи

Общие затраты бюджета на зарплаты главврачам больниц Казани, Альметьевска, Нижнекамска и автограда в 2018 году превысили 50 млн рублей.

Средняя зарплата главврачей 28 казанских больниц и поликлиник (не республиканских!) в прошлом году составила 77,2 тыс. рублей, увеличившись с 2017 года на 13%. Если в 2017 году зарплату выше 100 тыс. рублей получали только четыре руководителя медучреждений столицы РТ, то в 2018-м шестизначная зарплата была уже у семерых.

Зарплаты главврачей больниц Казани, руб. (2018 год)

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2018 год Среднемесячная заработная плата за 2017 год Изменение Руководитель в 2017 году ГАУЗ Городская поликлиника №18 Мансурова Резида Габделфартовна 137113,01 116.341,14 18% ГАУЗ Городская клиническая больница №7 Делян Артур Маркосович 134945,84 125.727,59 7% Садыков Марат Наилевич ГАУЗ Городская клиническая больница №16 Беляков Владимир Геннадьевич 126646,22 145.656,05 -13% ГАУЗ Центральная городская клиническая больница №18 залалдинов Ринат Сагитович 119214,04 88.320,51 35% ГАУЗ Клиническая больница №2 Хасанов Раис Шаукатович 110192,95 63.604,37 73% ГАУЗ Станция скорой медицинской помощи Галяутдинов Фарит Шарифович 104269,46 106.705,49 -2% Басанов Сергей Владимирович ГАУЗ ГП №4 Студенческая Сенек Светлана Александровна 102274,26 75.539,30 35% ГАУЗ Клиника медицинского университета Шарафутдинов Ильнур Хасанович 98981 70.992,71 39% ГАУЗ Городская стоматологическая поликлиника №1 Муратова Лейсан Дамировна 94178,42 54.472,36 73%

Самым высокооплачиваемым главврачом стала Резида Мансурова, возглавляющая Городскую поликлинику №18 — ее средняя зарплата в 2018 году составила 137,1 тыс. рублей (или 1,6 млн рублей в год). По итогам 2017 года она занимала третье место в рейтинге высокооплачиваемых главврачей Казани, получая 116,3 тыс. рублей (то есть ее зарплата за год выросла на 18%).

ГАУЗ «Городская поликлиника №18» оказывает первичную медико-санитарную помощь жителям Приволжского района с 1979 года. Помимо терапевтической они получают здесь стоматологическую, травматологическую и гинекологическую помощь. С 21 декабря 2009 года на базе поликлиники начал функционировать «Центр здоровья», проводящий экспресс-диагностику сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. В составе ГП №18 функционируют женская консультация №13 и офис врача общей практики.

В 2016 году 18-я поликлиника стала первой в Казани, которую официально можно назвать «дружелюбной»: под этим словом скрывается республиканская программа, запущенная для улучшения качества оказания медицинской помощи. Пилотный проект в РТ был реализован следом за Москвой, у которой Татарстан перенимал опыт внедрения программы «Московский стандарт поликлиник». Сегодня, по данным самой Мансуровой, ГП№18 соответствует параметрам другой программы — «Бережливая поликлиника» — на 95%.

Как рассказала «Реальному времени» Резида Мансурова, медучреждение укомплектовано врачами на 70%, врачами-терапевтами — на 87%. Для модернизации поликлиники было выделено 5,6 млн рублей, из них 4,4 млн ушло на ремонт, а 1,2 млн — на мебель, навигацию, оргтехнику и медоборудование.

Мансурова пришла в поликлинику в 2008 году, до этого поработав начальником отдела здравоохранения Ново-Савиновского района. В 2016 году она стала победителем конкурса «Менеджер года — 2016» в номинации «Здравоохранение». Поликлиника №18 считается одной из крупнейших в Казани, обслуживает она почти 60 тыс. человек населения и рассчитана на ежедневный прием 1,4 тыс. пациентов.

Самым высокооплачиваемым главврачом стала Резида Мансурова, возглавляющая Городскую поликлинику №18. Фото Олега Тихонова



В антирейтинге, основанном на жалобах пациентов в ФОМС РТ, поликлиника №18 заняла 14-е место. На нее зафиксирована 41 жалоба (на 10 тыс. пациентов), из них 32 обоснованные. Больше всего жалуются (22) на организацию работы и (13) на отказ в медицинской помощи.

Новый главврач ГКБ №7, после ухода прежнего в Минздрав, сразу занял второе место

На втором месте оказался новичок рейтинга Артур Делян, в 2018 году возглавивший Городскую клиническую больницу №7 (Центр экстренной медицины). Он получает 135 тыс. рублей в месяц. В 2017 году больницу возглавлял Марат Садыков, получавший 125,7 тыс. рублей.

Городская больница №7 Казани была основана в 1988 году, это крупное медучреждение, предоставляющее многопрофильную медицинскую помощь по программам ОМС, ДМС и платно. В составе ГКБ №7 функционируют круглосуточный и дневной стационары, родильный дом, три женских консультации, две поликлиники, травмпункт, аллергологический центр, семейный центр, центр платных услуг, медицинский центр «Рикомед». Работают в больнице 220 врачей.

Марат Садыков, напомним, в феврале 2018 года стал министром здравоохранения после отставки Аделя Вафина. Артур Делян ранее занимал пост замглавврача больницы №7.

После модернизации больница пережила второе рождение: были произведены капремонт и реконструкция имеющихся зданий и корпусов, возведен новый 10-этажный корпус, где оказывается неотложная помощь по 10 с лишним направлениям. Территория обслуживания — Заречье, федеральная трасса М7, поселки с населением в полмиллиона человек и все объекты универсиады, в том числе стадион на 45 тыс. мест.

В 2013 году в новое здание, построенное на территории 7-й больницы (стоимостью 2,5 млрд рублей), окончательно перебазировался персонал БСМП №1 (бывшая 15-я больница). На базе 7-й городской больницы был создан единый медицинский комплекс, в который, помимо БСМП №1, вошла 9-я городская больница. В итоге в Казани появились три зоны, которые обслуживают соответственно РКБ, 7-я и 12-я больницы. 7-я покрывает территорию с населением в 500 тыс. человек (Ново-Савиновский, Кировский, Московский и часть Советского района). По данным самой клиники, в 2018 году здесь родился каждый третий казанский ребенок.

Артур Делян ранее занимал пост замглавврача больницы №7. Фото emckzn.ru

Напомним, в нашем недавнем антирейтинге больниц, основанном на жалобах населения в ФОМС РТ, мы уже писали, что сразу после ухода Садыкова больница снизила количество жалоб на треть (до 66 на 10 тыс. пациентов), а обоснованных — на 40% (до 44 на 10 тыс. пациентов), заняв в нем пятое место. Большей частью продолжают жаловаться на организацию работы больницы (и 20 из 21-й жалобы признаны обоснованными), а вот в случае жалоб на качество медицинской помощи ФОМС зачастую встает на сторону ГКБ — только 8 из 24 (33%) жалоб признали обоснованными.

Как оскандалилась ГКБ №16, победившая в номинации «Деловое совершенство»

Любопытно, что прошлогодний лидер рейтинга самых высокооплачиваемых врачей — руководитель ГКБ №16 Владимир Беляков, получавший тогда почти 150 тыс. рублей, в итоге опустился на третье место, Зарплату ему урезали на 13%, до 126,6 тыс. рублей.

ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» работает более 30 лет, имеет 9 профильных отделений, обслуживающих жителей не только Кировского и Московского района Казани, работает здесь больше 70 врачей. В составе ГКБ №16 функционируют: поликлиника, стационар, женская консультация и родильным дом. Больница №16 — центр лечения больных с заболеваниями бронхолегочной системы, здесь работают отделения торакальной хирургии и пульмонологии.

В 2013 году ГКБ №16 уже «поглотила» родильный дом №4 и женскую консультацию №9. В 2017 году стало известно о намерении слить с ней и госпиталь для ветеранов войн, против чего выступила группа афганских ветеранов. Решение об оптимизации приняли на совещании в Минздраве РТ. Однако весной 2018 года ведомство отказалось от собственных намерений, «принимая во внимание мнение ветеранов и общественных организаций РТ по данному вопросу».

44-летний Беляков стал главврачом больницы в 2013 году. К тому моменту он успел поработать главврачом, возглавляя ГАУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи №1» с 2009 года, Заместителем главного врач он стал в 2013 году в связи с присоединением БСМП к ГАУЗ «Городская клиническая больница №7».

Через несколько месяцев после назначения в больницу №16 Беляков заявил мэру Казани, что износ оборудования больницы, которая обслуживает жителей Кировского и Московского районов Казани, составляет около 80%, также необходимо расширение площади и ремонт помещений, на что потребуется около 16 млн рублей. Беляков еще до назначения главврачом был депутатом Казгордумы. В 2015 году в больнице сделали-таки ремонт на 26 млн рублей, но, как выяснилась в январе этого года после скандала, связанного с публикацией фото палат ужасающего качества, — до стационара эти деньги не дошли. Беляков тогда заявил: «Процедурные кабинеты уже отремонтировали, потому что это приоритет для пациентов. А сейчас палаты ремонтируем, не поэтажно, а по стоякам. Сначала ремонтируем стояк, меняем трубы, а потом — прилегающие к нему палаты. В каждой палате делаем санузел, меняем систему отопления, ну и косметический ремонт, само собой. В ЛОР-отделении у нас всего две палаты из десяти остались без ремонта, но в этом году до них очередь дойдет».

Надо отметить при этом, что ГКБ №16 — одна из лучших больниц Казани, во всяком случае, по числу жалоб она заняла в 2018 году лишь 50-е место: из 11 жалоб обоснованными были признаны лишь 8, из них половина на качество медицинской помощи.

ГКБ №16 — одна из лучших больниц Казани, во всяком случае, по числу жалоб она заняла в 2018 году лишь 50-е место. Фото zdrav.tatar.ru

В январе этого года ГКБ №16 стала лауреатом конкурса в номинации «Деловое совершенство». Сам Беляков тогда заявил, что премия учреждению досталась «за организацию лечебной помощи жителям Казани. Главная инновация была внедрена Минздравом РТ — «дружелюбная поликлиника»: «Мы приняли активное участие и работаем в данном проекте. Наша поликлиника на сегодняшний день обслуживает 74 тыс. человек. У нас есть стационар на 260 коек, родильный дом на 110 коек, женская консультация, которая обслуживает 40 тыс. человек. У нас работают около 280 врачей». В декабре 2018 года ГКБ №16 объединилась с 11-й поликлиникой.

Как главврачу-«ветерану» подняли зарплату на 75%, а экс-замминистра здравоохранения — на 35%

На четвертом месте главврач ЦГКБ №18 Ринат Залалдинов, зарплата которого выросла сразу на 35%, составив почти 120 тыс. рублей (было 88,3 тыс.).

Центральная городская клиническая больница №18 города Казани выросла на базе медицинской службы завода «Радиоприбор» и построена на средства завода. Сегодня это многопрофильное медучреждение, в которое входит в том числе стационар на 376 коек. С 1991 года по 2002 год Центральная городская клиническая больница №18 была главным звеном медицинской службы Приволжского района Казани на правах райздрава.

Сам Залалдинов выходец из Елабуги, в 2000-х он успел поработать главврачом Елабужской центральной районной больницы, начальником отдела здравоохранения Елабужского района и главврачом ГУЗ «Елабужская центральная районная больница». В 2007 году стал замминистра здравоохранения РТ, в декабре 2016 года сел в кресло руководителя ЦГКБ №18.

Летом 2017 года в интервью «Реальному времени Ринат Залалдинов выступил за государственно-частное партнерство, заявив, что ГЧП — один из способов решить проблемы здравоохранения: «Это и само дорогостоящее оборудование, и его обслуживание. Так что сегодня у нас нет ни одного пациента, который нуждался бы в этих услугах и не получил их. У нас практически нет очередей на обследование тех людей, которым оно показано».

В сентябре 2017 года стало известно о планах казанской мэрии присоединить к Центральной городской клинической больнице №18 Городскую поликлинику №1.

Ринат Залалдинов считает, что ГЧП — один из способов решить проблемы здравоохранения. Фото kazanfirst.ru

ЦГКБ тоже приятно впечатляет небольшим количеством жалоб, занимая в антирейтинге больниц лишь 52-е место. Из 10 жалоб лишь 7 были признаны в 2018 году ФОМС РТ обоснованными (в основном на качество медицинской помощи).

Наконец, пятерку самых высокоплачиваемых главврачей казанских больниц замыкает тоже рекордсмен по росту зарплаты — у главврача клинической больницы №2 Раиса Хасанова она в 2018 году выросла на 73%, составив 110,2 тыс. рублей (было всего 63,6 тыс. рублей, и занимал главврач в зарплатном рейтинге лишь 13-е место). Хасанов один из немногих главврачей-«долгожителей» — он возглавляет больницу №2 с 1992 года, в настоящее время депутат Казгордумы.

Сама больница появилась еще в 1919 году на базе управления порохового завода, в 1985 года стала медсанчастью Казанского вертолетного производственного объединения, в 1996 году ей был присвоен нынешний статус. В 2010 году построили новое здание женской консультации и гинекологии.

КБ №2 тоже прекрасно зарекомендовала себя среди пациентов, если верить ФОМС РТ — в антирейтинге больниц она заняла лишь 75-е место. Пожаловались на нее 6 раз, обоснованно — лишь 4. В основном жалуются на организацию работы медучреждения.

Тройка высокооплачиваемых главврачей востока и юго-востока Татарстана — полностью челнинская

Если говорить о главврачах больниц крупнейших городов востока Татарстана — автограда, Нижнекамска и Альметьевска, то самый высокооплачиваемый среди них по итогам 2017 года главврач Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Габибула Ахмедов, не просто уступил пальму первенству коллеге из Набережных Челнов, но и вовсе опустился на четвертое место – пропустив вперед сразу трех челнинских главврачей. Если год назад большее 100 тыс. рублей получали два главврача, то теперь их число выросло вдвое.

Средняя зарплата челнинских главврачей составила в 2018 году 67,1 тыс. рублей, что на 6 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Средняя зарплата шести нижнекамских главврачей в 2018 году выросла сразу на 21%, с 59,7 тыс. до 72,4 тыс. рублей. Средняя зарплата альметьевских главврачей выросла почти на треть, с 56,6 до 71,8 тыс. рублей.

Зарплаты главврачей больниц Набережных Челнов, руб. (2018 год)

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2018 год Среднемесячная заработная плата за 2017 год Изменение Руководитель в 2017 году ГАУЗ РТ Больница скорой медицинской помощи Мухамадеев Марат Фанисович 122668,88 92.921,00 32% ГАУЗ Городская больница №5 Насртдинов Зуфер Мисбахович 118298 105.107,81 13% ГАУЗ Госпиталь для ветеранов войн Камалетдинова Ляля Анваровна 114546,12 92.383,33 24% ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №3 Шарипова Лилия Раисовна 92415,37 72.561,04 27% ГАУЗ Камский детский медицинский центр Мубаракшин Тимур Фаридович 89439,94 78.158,44 14% ГАУЗ Городская больница №2 Фатхетдинов Азат Адгатович 80528,32 55.433,33 45% ГАУЗ Набережно-Челнинская инфекционная больница Нугманов Ришат Тагирович 80273,44 75.952,99 6% ГАУЗ Станция скорой медицинской помощи Крылов Сергей Олегович 77321,5 73.149,18 6% ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №1 Теркулова Рания Райфовна 73386,55 66.847,41 10%

Больше всего платят главе БСМП автограда — с лучшей хирургической службой РТ

Самым высокооплачиваемым главврачом востока и юго-востока стал Марат Мухамадеев, руководитель челнинской БСМП, зарплата которого выросла на треть, до 122,6 тыс. рублей. Она стала вполне сопоставимой с зарплатами казанских коллег (в 2017 году зарплата Мухамадеева составляла всего 93 тыс. рублей, он занимал третье место).

БСМП построена в 1980 году, к 2008-му она состояла уже из шести корпусов (719 коек), госпитализировали в нее свыше 25 тыс. пациентов в год. Износ зданий к тому моменту составлял 36%, оборудования — 71%. В итоге республиканские власти приняли решение о модернизации БСМП и превращении ее в Центр высокотехнологичной медицинской помощи для обслуживания северо-восточной зоны РТ (1,2 млн жителей).

Для этого потребовалось 2,8 млрд рублей. В 2010 году стало известно, что окончание модернизации БСМП в Набережных Челнах планируется в 2011 году: на реконструкцию здания морга, подземных переходов, бактериологической лаборатории, информационно-обучающего центра в рамках федеральной программы по модернизации здравоохранения было направлено 557 млн. рублей. В результате в 2017 году в БСМП получили лечение 2 413 человек, проведено 14 324 операции, больница прошла промежуточный инспекционный аудит на соответствие системе требований международного стандарта ISO 9001:2015.

БСМП была признана «одним из лидеров по оказанию неотложной и плановой помощи пациентам с кардиологическими и сосудистыми заболеваниями не только в РТ, но и в РФ (по данным Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов): учреждение вошло в 20 лучших центров России. Региональный сосудистый центр ГАУЗ РТ «БСМП» по итогам 2017 года занял 8-е место в мире.

Главврач БСМП Ильдар Хайруллин после успешной модернизации пошел на повышение, возглавив Республиканский клинический онкологический диспансер, однако в прошлом году его в РКОД сменил Ильгиз Хидиятов, а Хайруллин стал первым заместителем гендиректора Фонда Международного медицинского кластера. Проект расположен в Сколково и занимается внедрением международных практик и основных трендов развития медицины в отечественную систему здравоохранения.

БСМП была признана «одним из лидеров по оказанию неотложной и плановой помощи пациентам с кардиологическими и сосудистыми заболеваниями не только в РТ, но и в РФ. Фото medinko.com

В результате рокировки место главврача БСМП занял Марат Мухамадеев, с 2012 году возглавлявший челнинский филиал Республиканского клинического онкологического диспансера. Так как преобразование БСМП в ЦВМП началось и продолжалось под руководством тогдашнего мэра Челнов, а затем премьер-министра РТ Ильдара Халикова, никто не удивился, когда стало известно, что БСМП возглавит именно Мухамадеев — близкий Халикову человек (в 2014 году женой Мухамадеева стала депутат Госсовета Аида Шарипова, родственница Халикова). Мухамадеев сегодня также депутат горсовета автограда от «Единой России».

В 2017 году в интервью «Реальному времени» Марат Мухамадеев сказал: «Математика выздоровления проста: 33 процента успеха — это лекарства, «скальпель» и технологии, 33 процента — вера пациента в излечение, еще 33 — эффект Хоторна: то, как мы пожали руку пациенту, как мы похлопали его по плечу, как поговорили. То есть 66 процентов — это психологический аспект, и сегодня, добившись взаимопонимания и доверия с пациентом, мы сможем добиться 100 процентов успеха в лечении».

Не так давно больница оказалась в центре скандала: в сети распространилось видео, на котором дежурный врач-кардиореаниматолог, сотрудник БСМП, вела себя неадекватно — пользователи интернета решили, что она пьяна. Поскольку случай вызвал резонанс, врач приняла решение уволиться, сообщил 2 апреля 2018 года Мухамадеев, однако подтвердить или опровергнуть состояние алкогольного опьянения врача на видео сотрудники больницы не смогли, «так как токсикологическая экспертиза не проводилась». После этого главврач принял решение о введении дополнительных мер в уже созданном и функционирующем в БСМП направлении «с участием штатного психолога по оценке психологического состояния сотрудников и профилактике профессионального выгорания».

В антирейтинге больниц БСМП заняла 25-е место: из 25 жалоб 14 были обоснованными, большей частью жалуются на качество медпомощи (11 из 24), кроме того — на отказ в медицинской помощи.

Сам Мухамадеев считает, что злокачественные опухоли имеют нейропсихологическую природу: «Рак — это расплата за то, что человек не может справиться со стрессом. Длительный стресс вызывает такие биологические и химические изменения, из-за которых и начинается неконтролируемый рост клеток».

В марте этого года хирургическую службу города Набережные Челны признали лидирующей в Татарстане: благодарность Министерства здравоохранения за успешную и активную деятельность получил заведующий хирургическим отделением №2 ГАУЗ РТ «БСМП» Николай Соловьев.

В феврале мэр автограда Наиль Магдеев рассказал о начале проектирования в районе БСМП межрегионального онкологического центра в Набережных Челнах. Войдет ли этот центр в состав БСМП или будет представлять собой отдельную структуру, пока неизвестно.

Марат Мухамадеев сегодня также депутат горсовета автограда от «Единой России». Фото nabchelny.ru

Главврач челнинской больницы, на которую чаще всего жалуются из-за плохого качества медицины, получает больше 100 тыс. рублей

Второй самый высокооплачиваемый главврач Востока Татарстана — Зуфер Насртдинов, возглавляющий Городскую больницу №5: его зарплата выросла на 13%, составив 118,3 тыс. рублей. Отметим, что на качество медпомощи именно в этой больнице, согласно статистике ФОМС РТ, приходится больше всего жалоб (16 из 21 признаны обоснованными).

Эта крупнейшая больница в автограде открылась сначала как медсанчасть КАМАЗа в 1979 году, обслуживая рабочих завода, членов их семей, учащихся камазовских училища и техникума. Многопрофильный стационар на ее базе был создан в 1983 году, вместе с ним открылись стоматологическая поликлиника и женская консультация. В 1995 году медицинский комплекс перешел в городское подчинение. Сегодня больница №5 состоит из многопрофильного стационара на 709 коек и двух поликлиник (№5, открылась в 1980 году, и №9, открылась в 1987 году) на 1 450 посещений в смену. В поликлиниках функционируют отделения клинического профиля: 6 терапевтических, 2 хирургических, 2 неврологических, 2 акушерско-гинекологических, 3 дневных стационара на 147 коек, 2 профилактических, а также параклинического профиля. В стационаре развернуто 13 профильных коечных отделений, в том числе Региональный сосудистый центр для оказания медицинской помощи больным с ОНМК.

Так как укомплектованность врачами в Челнах составляет всего 78% (2 года назад было всего 50%), городская больница №5 также пытается привлекать молодых специалистов: часть врачей приехала, например, польстившись на президентский грант в 500 000 рублей и льготную соципотеку на приобретение собственного жилья специалистам, которые отработают 5 лет в медицинском учреждении. Из прибывших в город специалистов 103 получили квартиры, 26 уехали, не дождавшись решения жилищного вопроса.

Зуфер Насртдинов с 1983 года работает в челнинских больницах. В 1996 году он стал замглавврача БСМП по хирургии, в 2008 году возглавил Городскую больницу №5. В 2012 году стал «Лучшим руководителем медучреждения» Набережных Челнов. Под его руководством впервые за 40 лет начался капремонт в поликлиниках и женской консультации — всего на это потребуется 285 млн рублей.

В 2017 году, по данным Зуфера Насртдинова, лечение в стенах стационара прошли более 24 тыс. пациентов (39,6% городского объема), проведено 12 тыс. операций.

Зуфер Насртдинов с 1983 года работает в челнинских больницах. Фото nabchelny.ru

Получавшая шестизначную зарплату глава Госпиталя для ветеранов неожиданно для всех ушла с поста

Тройку высокооплачиваемых врачей востока и юго-востока замыкает Ляля Камалетдинова, возглавлявшая до лета прошлого года Госпиталь для ветеранов войн, с зарплатой 114,5 тыс. рублей (выросла за год на 24%).

История госпиталя начинается в 1980 году, когда открылась поликлиника №8, обслуживающая работников «Камгэсэнергостроя». В 1985 году появился стационар — открылась больница №8 «в здании бывшего военного госпиталя». Вскоре провели ремонт, открыли реанимацию и два операционных зала. Госпиталем для ветеранов войн больница стала в 2006 году. Сегодня здесь работают хирургическое, кардиологическое, неврологическое, психотерапевтическое, терапевтическое отделения. Сюда поступают на лечение и реабилитацию ветераны войны и члены их семей, участники и инвалиды военных действий в Афганистане и Чечне.

Второго крупного капремонта госпиталю пришлось ждать 30 лет: в 2017 году власти Татарстана потратили более 100 млн рублей на ремонт и модернизацию оборудования. Помимо госпиталя в план попали Камский детский медицинский центр, Городская поликлиника №3, Детская городская поликлиника №2, Детская городская поликлиника №5. В госпитале была внедрена республиканская программа «Дружелюбная поликлиника». Коридоры оборудовали для передвижения как колясочников, так и слабовидящих. В фойе установили аппарат для измерения давления, а над кабинетами — электронное табло, где отображается очередность и время ожидания пациентами. В обновленное здание пришли работать 20 новых сотрудников, среди которых 12 являются молодыми специалистами. Семь из них — врачи.

Ляля Камалетдинова начала свою карьеру в медсанчасти при «Камгэсэнергострое» с должности врача-терапевта. Вскоре перешла в Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республики Татарстан» руководителем — врачом-терапевтом. Открыла онкологическое бюро МСЭ, обслуживавшее 26 районов Закамья. Главврачом Госпиталя для ветеранов войн стала в 2006-м, когда была переименована в него больница №8.

Камалетдинова в первые же годы работы главврачом выбила на ремонт 132 млн рублей, в 2010 году прошел ремонт здания стационара госпиталя с заменой всех инженерных коммуникаций. В 2010 году она стала депутатом горсовета, впоследствии была переизбрана, оставив за собой должность председателя постоянной комиссии по здравоохранению, социальным и жилищным вопросам Набережных Челнов.

За 2017 год через реабилитационный центр госпиталя прошли 2 396 человек. Несмотря на затраченные деньги на капремонт, отдельные проблемы еще остались. В марте 2018 года Ляля Камалетдинова заявила, что «на данный момент в реабилитационном центре ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» есть лишь 88 коек, нужно в 1,5 раза больше». «Для города и обслуживания Закамского региона нужно хотя бы 150 коек, эта проблема озвучена перед Минздравом РТ, и мы надеемся, что нас услышат», — сообщила она. У Камалетдиновой есть опыт успешного лоббизма: именно она попросила деньги на восстановление инфекционной больницы автограда на сессии горсовета с участием президента РТ, после чего Рустам Минниханов пообещал, что капремонт медучреждения начнется в 2018 году.

За 2017 год через реабилитационный центр госпиталя прошли 2 396 человек. Фото tatarnews.ru

В антирейтинге ФОМС РТ госпиталь для ветеранов занял 54-е место: из 10 жалоб все 10 оказались обоснованными: большей частью (4) жалуются на отказ в медицинской помощи, есть жалобы и на дополнительное взимание средств.

В июле 2018 года стало известно об увольнении Камалетдиновой с поста главврача госпиталя по собственному желанию. Позднее Госпиталь (уже в январе 2019 года) возглавила Резеда Мавзютова, ранее занимавшая должность начальника отдела организационно-экономического управления ресурсами здравоохранения в Управлении здравоохранения. Кроме того, Мавзютова работала врачом в Центре госсанэпиднадзора, после — заведующим отделением, главным специалистом-экспертом Роспотребнадзора, передает мэрия автограда.

Интересно, что увольнение главврача госпиталя прошло в рамках «общей чистки». Тем же летом ушел руководитель управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев, вместо него Маратом Садыковым был поставлен Нияз Фатыхов.

Сотни жалоб приходятся на нижнекамскую больницу, где зарплата главврача больше сотни тысяч

Зарплата бывшего самого высокооплачиваемого главврача востока РТ Габибулы Ахмедова, возглавляющего Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, выросла всего на 6%, до 114,3 тыс. рублей.

Напомним, НЦРМБ возглавила антирейтинг ФОМС РТ по числу жалоб (в самой больнице с методикой ФОМС не совсем согласны): из 131 жалобы 116 оказались обоснованными.

Сама больница была создана в 2009 году путем объединения пяти лечебных учреждений: Центральной районной больницы, Городской больницы №2, Городской больницы №3, больницы скорой помощи и стоматологической поликлиники. Сегодня в ней две поликлиники на 600 посещений в смену каждая, обслуживает 186 тысяч человек. Всего к 2015 году в модернизацию клиники было вложено 330 млн рублей, кроме того, в 2017 году был проведен капремонт с установкой нового оборудования.



Сам Ахмедов с 1985 по 2009 год проработал в Елабуге и Менделеевске (в т. ч. главврачом Менделеевской центральной районной больницы), затем уехал в Воронеж, где возглавил Станцию скорой медицинской помощи, где пытался пополнить воронежский парк новыми автомобилями скорой помощи и как-то решить проблему врачебных кадров. Через 3 года, однако, его переманили власти РТ, очевидно, предложив большую зарплату и возможность возглавить крупную клинику с современным оборудованием.

Зарплаты главврачей больниц Нижнекамска, руб. (2018 год)

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2018 год Среднемесячная заработная плата за 2017 год Изменение ГАУЗ Детская городская больница с перинатальным центром Хамидуллин Рамиль Азгатович 74426,95 73.534,47 1% ГАУЗ Детский центр медицинской реабилитации Кисарьева Гульфания Рафкатовна 57054,78 34.916,67 63% ГАУЗ Камско-Полянская районная больница Абдрахимова Лилия Фаридовна 82774,49 69.541,67 19% ГАУЗ Медицинский информационно-аналитический центр Бигашев Марат Ринатович 47676,3 35.490,18 34% ГАУЗ Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница Ахмедов Габибулла Багамаевич 114291,67 108.144,96 6% ГАУЗ Центр медицинской профилактики Салаватова Зульфия Зуфаровна 58200 36.625,17 59%

Самым высокооплачиваемым главврачом Альметьевска стала глава детской больницы

Наконец, пятерку высокооплачиваемых врачей замыкает альметьевский глава «Детской городской больницы с перинатальным центром» Лидия Исмагилова: ее зарплата вплотную приблизилась к заветной отметке в 100 тыс. рублей, увеличившись на 35% до 98,6 тыс. рублей. Исмагилова по величине зарплаты за год опередила сразу двух коллег: главврача Альметьевской ЦРБ Рафаэля Габдрахманова (его зарплата выросла почти на 50%, составив 90,8 тыс. рублей) и прошлогоднего самого высокооплачиваемого главврача Альметьевска, возглавляющего местную Городскую поликлинику №3, Айдара Габдуллина (его зарплата выросла всего на 12%, составив 87,5 тыс. рублей).

Габдуллин, кстати, когда-то работал замглавврача Детской городской больницы, где стал известен созданием отделения планирования семьи с медико-генетическим консультированием, с перинатальной диагностикой наследственных заболеваний, отделения реанимации для новорожденных детей при роддоме, и активно участвовал при создании перинатального центра.

ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» — современный больничный комплекс, состоящий из педиатрического стационара и двух поликлиник, акушерского корпуса и клинико-диагностического отделения перинатального центра. Она является межтерриториальным центром и оказывает медицинскую помощь населению Альметьевска и Альметьевского района, а также прилегающих регионов в рамках своего профиля. Была образована в результате реорганизации путем присоединения МБУЗ «Родильный дом» к МБУЗ «Детская городская больница».

В прошлом году после капремонта было открыто здание женской консультации, введенное в эксплуатацию еще в 1981 году. В 2017—2018 годах решался кадровый вопрос: восемь молодых специалистов, пять врачей — участковых педиатров, детский хирург, невролог и отоларинголог приехали по приглашению главного врача ГАУЗ «АДГБ с ПЦ» Исмагиловой после окончания медицинских вузов Казани, Оренбурга, Ижевска. Еще нескольких специалистов в больнице ждут после окончания обучения в Ижевской государственной медицинской академии.

Кроме того, из бюджета РТ было выделено 153 млн рублей на строительство хирургического корпуса, пристраиваемого к зданию детской городской больницы с перинатальным центром. Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром в прошлом году была отмечена за высокое качество оказания медицинской помощи в номинации «Лучший перинатальный центр» в Приволжском федеральном округе.

По числу жалоб пациентов больница находится на 23-м месте: в прошлом году из 31-й жалобы 27 были признаны обоснованными: большей частью жаловались на отказ в оказании медицинской помощи и на организацию работы медучреждения. В январе 2019 года Альметьевский городской суд взыскал 530 тысяч рублей с Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром в пользу родителей умершей в 2013 году девочки. Судмедэкспертиза установила, что запоздалое оперативное родоразрешение «явилось причиной рождения ребенка в состоянии, потребовавшем проведения реанимационных мероприятий, и способствовало фатальному исходу».

Зарплаты главврачей больниц Альметьевска, руб. (2018 год)

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2018 год Среднемесячная заработная плата за 2017 год Изменение Руководитель в 2017 году ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» Исмагилова Лидия Владимировна 98664,53 73.069,88 35% ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» Габдрахманов Рафаэль Хамзович 90897,68 62.811,53 45% ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3» Габдуллин Айдар Анасович 87460,69 78.007,67 12% ГАУЗ «Альметьевская станция скорой медицинской помощи» Агзамов Файзи Фирдаусович 75869,12 58.716,67 29% ГАУЗ «Альметьевская стоматологическая поликлиника» Гусманов Шаукат Галимянович 73067,99 67.068,00 9% ГАУЗ «Альметьевский медицинский информационно-аналитический центр» Зиганшина лилия Заудатовна 41055,04 30.283,00 36% Мухутдинова Василя Зуфаровна ГАУЗ «Альметьевский центр медицинской профилактики» Хамдиев Руслан Ахматович 35827,23 26.666,78 34% Калимуллин Азат Зиннурович