В России за 2018 год на 24 процента выросло число уголовных дел о врачебных ошибках

В России за 2018 год было возбуждено 2,2 тыс. уголовных дел по факту врачебных ошибок или некачественного оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что этот показатель на 24% превышает значение 2017 года. Тогда в России было возбуждено 1,7 тыс. уголовных дел, передает RT.

По данным СКР, в 2018 году также выросло число жалоб граждан на работу медиков. Всего россияне за прошлый год подали около 6,6 тыс. жалоб, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал замминистра здравоохранения Ульяновской области Андрея Баранова за отсутствие помощи родственникам погибшей от врачебной ошибки Екатерины Федяевой. Морозов также пригрозил отправить все правительство в отставку.