«Отзовите врача!»: в Татарстане на очереди в больницах и отказ в медпомощи жалуется каждый пятый пациент

А количество возбужденных уголовных дел по врачебным ошибкам выросло в восемь раз за шесть лет

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на очереди в больницах, хамство врачей и отказ в медпомощи жалуется каждый пятый пациент. Изучив статистику ФОМС РТ за 2018 год, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что количество обоснованных жалоб на Нижнекамскую ЦРМБ за год выросло в 1,5 раза — она и стала лидером медицинского антирейтинга Татарстана. Второй худшей больницей стоит признать челнинскую поликлинику №3, жаловаться на которую стали в два раза чаще, а худшей районной — Чистопольскую ЦРБ, где кивают на недоукомплектованность кадров.

На очереди, хамство и отказ в медпомощи жалуется каждый пятый пациент

На итоговой коллегии Минздрава РТ, прошедшей в конце января 2019 года, президент Рустам Минниханов озвучил антирейтинг больниц республики, рассказав о том, что только в Фонд медицинского страхования РТ в 2018 году поступило 1 960 жалоб. Он, правда, не уточнил, что статистические данные по обращениям граждан с жалобами на медорганизации Фонд медицинского страхования Татарстана предоставляет… из расчета на 10 тысяч пациентов. И что количество жалоб сильно выросло в последние два года.

Иными словами, жалуется уже каждый пятый пациент Татарстана: напомним, в 2014—2015 годах число жалоб почти не росло, составив 1 586 и 1 587, в 2016 году оно даже упало до 1 285, но в 2017-м вновь начало расти, достигнув отметки 1 780 на 10 тыс. пациентов. Больше всего жалоб — 706 (из них 589 признаны обоснованными) на 10 тыс. пациентов — на плохую организацию работы больницы, почти столько же — на отказ в медицинской помощи, в 89 случаях жаловались на изъяны «этики и деонтологии медработников» (в просторечии — на хамство врачей), 300 жалоб зафиксировано на качество медпомощи (в 190 случаев — обосновано). 193 раза пожаловались фактически на «взятки» — а именно, на «взимание дополнительных средств»

В 2018 году на главную здравницу нефтехимической столицы РТ пожаловались уже 131 раз, то есть число жалоб выросло на 40%, но, что еще хуже, количество обоснованных жалоб выросло в 1,5 раза до 116 на 10 тыс. пациентов. Фото nizhnekamsk.wikimapia.org

Антирейтинг снова возглавила Нижнекамская ЦРМБ

Первое место в антирейтинге вновь заняла Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница — как и по итогам 2016 года, когда, напомним, на нее пожаловались 77 раз, и 70 жалоб оказались обоснованными. Год спустя Нижнекамская ЦРМБ уступила «лидерство» Городской больнице №7 Казани — число жалоб выросло до 94, из них 79 были обоснованными.

То есть в 2018 году на главную здравницу нефтехимической столицы РТ пожаловались уже 131 раз, то есть число жалоб выросло на 40%, но, что еще хуже, количество обоснованных жалоб выросло в 1,5 раза до 116 на 10 тыс. пациентов. Чаще всего на НЦРМБ подают жалобы за плохую организацию работы клиники (30 — из них 26 обоснованы) и на отказ в медицинской помощи (82 из 87 жалоб признаны обоснованными). Заметим, что по числу обоснованных жалоб на отказ в помощи нижнекамская клиника далеко опережает остальные.

«Совесть за деньги не продаем, толстых конвертов мы не берем»

Так, ей уступает челнинская «Городская поликлиника №3» всего с 28 обоснованными подобными жалобами. В двух случаях из четырех признаны обоснованными жалобы на взимание дополнительных средств. Напомним, когда «Реальное время» обратилось в свое время за разъяснениями к Нижнекамской ЦРБ, там заявили, что с выводами ФОМС не согласны, и большинство так называемых «обоснованных жалоб» таковыми не считают: «Неоднократно руководство больницы совместно с юристами и экспертами инициировали встречи с представителями страховых компаний, где обсуждали статистические данные, которые попадают в ТФОМС. Насколько они корректны и по какому принципу выявляют обоснованность этих жалоб, представители страховых компаний ответить не смогли».

В НЦРМБ также заявили, что пациенты зачастую «сами виноваты — сначала соглашаются на платные услуги, а потом почему-то жалуются». Кто в итоге прав, ФОМС или НЦРМБ, и являются ли статданные своеобразной войной первого против второй, неизвестно. Но интересно в этом контексте сообщение клиники в «Инстаграме» о проведении творческого конкурса «Мы против коррупции», первое место в котором досталось отделу кадров НЦРМБ за сочинение в стихах со словами: «Совесть за деньги не продаем, толстых конвертов мы не берем».

По итогам 2017 года Габибула Ахмедов занял первое место по величине зарплаты в Закамье. Фото ncrmb.su



Мы уже писали о том, что по итогам 2017 года Габибулла Ахмедов занял первое место по величине зарплаты в Закамье — она составила 108,1 тыс. рублей. Такая зарплата вполне объяснима с точки зрения масштабов самой клиники, которая была создана в 2009 году путем объединения пяти лечебных учреждений: Центральной районной больницы, городской больницы №2, городской больницы №3, больницы скорой помощи и стоматологической поликлиники.

На ГКБ №7 Казани число жалоб снизилось



Отметим, что занимавшая второе место по числу жалоб в 2016 году и первое в 2017 году «Городская клиническая больница №7» Казани, кажется, провела работу над ошибками: если год назад на нее подали почти 100 жалоб, и 77 из них ФОМС признала обоснованными, то по итогам 2018 года ГКБ №7 опустилась в антирейтинге на 5-е место, снизив число жалоб на 33%, до 66, а число обоснованных и вовсе на 40% — до 44.

Большей частью продолжают жаловаться на организацию работы больницы (20 из 21 жалобы признаны обоснованными), а вот в случае жалоб на качество медицинской помощи ФОМС зачастую встает на сторону ГКБ — только 8 из 24 (33%) жалоб признали обоснованными.

По данным самой клиники, в 2018 году здесь родился каждый третий казанский ребенок. Всего же в нее обратились в прошлом году 103 тыс. раз. В планах государственной медицины на 2019 год — создание на базе казанской городской клинической больницы №7 центра трансплантологии.

Несмотря на инвестиции: челнинская поликлиника №3 стала второй в РТ по числу жалоб

Второе место в антирейтинге больниц по данным за 2018 год заняла набережночелнинская ГАУЗ «Городская поликлиника №3». Клиника из-за роста числа жалоб в 1,5 раза с 54 (44 обоснованы) в 2017 году до 86 (63 обоснованы) поднялась с шестого места сразу на четыре позиции. Причем рост жалоб продолжается второй год подряд — в 2017 году оно выросло в 2 раза. Главврач Рамиль Сабитов в месяц получает сравнительно небольшую зарплату в 52,1 тысячи рублей.

Несмотря на большие инвестиции — в 2017 году власти РТ потратили 100 млн рублей на ремонт и модернизацию челнинских клиник (в список попала и ГП №3), у поликлиники очень невысокий рейтинг и на сайте prodoctorov.ru — всего 19% из 100%. В основном, согласно ФОМС, жалуются на организацию работу поликлиники (28 жалоб на 10 тыс. пациентов) и на отказ в медпомощи (39 на 10 тыс. пациентов). Заметим, что челнинская клиника стала лидером и по числу жалоб на взимание дополнительных средств среди всех татарстанских больниц: 12 жалоб на 10 тыс. пациентов, половина из них признана обоснованными.

Минздрав РТ считает работу Чистопольской ЦРБ фактически неэффективной, присудив ей в прошлом году всего 42 балла из 100 (43 место из 45). Фото zdrav.tatar.ru

Лидер по числу жалоб среди районных больниц — Чистопольская ЦРБ

Самый большой поток жалоб из районных больниц — на Чистопольскую ЦРБ — 63 из 67 жалоб на 10 тыс. пациентов были признаны ФОМС обоснованными. Это четвертое место в антирейтинге всех больниц РТ. Основная масса жалоб опять же на организацию работы заведения (то есть, грубо говоря, на очереди) и на отказ в предоставлении медицинской помощи. Характерно, что во всех 28 случаях жалоб (на 10 тыс. пациентов) на отказ в помощи ФОМС встала на сторону пациентов!

Напомним, что сам Минздрав РТ считает работу Чистопольской ЦРБ фактически неэффективной, присудив ей в прошлом году всего 42 балла из 100 (43 место из 45). В интервью местным СМИ главврач Чистопольской ЦРБ Раис Мустафин (получает 84 тыс. рублей в месяц) заявлял, что в скором времени больница будет «полностью обновлена»: «Планируется построить приемное диагностическое отделение и оснастить современным оборудованием операционную. На данный момент в здании стоматологической поликлиники завершаются работы в хирургическом отделении, на внебюджетные средства закуплено новое оборудование». Однако это не решит проблемы с кадрами, укомплектованность которыми, с сожалением признавал Мустафин, составляет всего 77%.

Лидер «детского антирейтинга» — казанская Детская городская поликлиника №11

В лидерах антирейтинга среди детских больниц ранее была ДРКБ, набравшая в 2017 году 33 жалобы (25 были обоснованными), но в 2018 году здесь тоже провели работу над ошибками, и число жалоб снизилось вдвое — до 16, причем только половину в ФОМС признали обоснованными.

Теперь лидером «детского антирейтинга» стала Детская городская поликлиника №11 Казани — что характерно, в ее случае 45 из 46 жалоб были признаны обоснованными. Подавляющее большинство жалоб (39 на 10 тыс. пациентов — все признаны обоснованными) касаются очередей. В пяти случаях пожаловались на отказ в медпомощи, в одном случае — на санитарно-гигиеническое состояние. На сайте prodoctorov.ru рейтинг поликлиники составляет всего 13%.

Стоматклинику «птенцов «Татнефти» обвинили в неважном санитарно-гигиеническом состоянии

Кстати, Детская городская поликлиника №11 Казани лидирует по Татарстану именно по числу обоснованных жалоб на организацию работы, ей уступает только Городская поликлиника №10 Казани — 38 из 49 соответствующих жалоб на 10 тыс. пациентов были признаны обоснованными.

Детская городская поликлиника №11 — также всего одна из трех больниц, на санитарно-гигиеническое состояние которой жаловались пациенты, — двумя другими стали Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РТ и АО «Городская стоматология». Последняя, напомним, входит в сеть, которая принадлежит Айрату Галлямову, зятю экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова, и непосредственно его сыну Рустему Тахаутдинову.

РКОД, что удручает, входит и в топ-3 клиник РТ по числу обоснованных жалоб на качество медицинской помощи: 11 из 13 на 10 тыс. пациентов. Фото kzn.ru

Республиканский онкодиспансер вошел в топ-3 по числу жалоб на плохое качество медпомощи

Республиканский клинический онкологический диспансер, что удручает, входит и в топ-3 клиник РТ по числу обоснованных жалоб на качество медицинской помощи: 11 из 13 на 10 тыс. пациентов. Больше жалоб на качество медпомощи только у челнинской ГАУЗ «Городская больница №5» — 16 из 21 признаны обоснованными.

Еще одна челнинская клиника — «Набережночелнинская инфекционная больница» — лидирует по числу обоснованных жалоб на лекарственное обеспечение (4 на 10 тыс. пациентов). Интересно, что чаще всего во взимании дополнительных средств обвиняют (и обоснованно) районные больницы — в частности, на Нурлатскую ЦРКБ пожаловались в 10 случаях, на Зеленодольскую — в семи. Еще одна районная клиника, Бугульманская ЦРБ, стала лидером по числу обоснованных жалоб на хамство своих сотрудников — 4 случая на 10 тыс. пациентов.