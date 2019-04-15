«Донорская игла»: Татарстан мог бы в одиночку прокормить треть регионов России

Доля отправляемых в Москву налогов ежегодно растет как и объем средств, выделяемых дотационным территориям

В 2018 году федеральных налогов было собрано на треть больше, чем годом ранее, а нефтяные регионы, в том числе Татарстан, увеличили поступления в бюджет России в полтора раза. Большую часть собранных на своей территории налогов — 71% — РТ отправляет в Москву, и доля эта, видимо, в 2019 году еще вырастет. Расслоение регионов при этом растет на глазах. Число небогатых субъектов РФ, собравших меньше налогов, чем годом ранее, выросло в два раза (с 15 до 30). В итоге зависимость России от нефтяной иглы тоже выросла, а пять крупнейших регионов-сборщиков покрывают теперь 60% всех налогов страны. Возникла парадоксальная ситуация: если регион не подсел на нефтяную иглу, он, вероятнее всего, сядет на дотационную. Подробности — в аналитическом материале «Реального времени».

Налогов вновь собрали на треть больше

Второй год подряд собираемость федеральных налогов показывает рекордную динамику: в 2018 году со всех регионов их было собрано на сумму 11,6 трлн рублей, что на треть больше, чем годом ранее — 8,9 трлн (что, опять же, было больше на 32%, чем по итогам 2016 года).

Напомним, в прошлом году мы уже говорили, что если на вопрос, пройден экономический кризис или нет, отвечать исходя из собираемости налогов, то ответ на него будет положительным. «Реальное время» 2 года назад писало о падении налоговых поступлений в федеральный бюджет во многих регионах РФ. По итогам 2013 года общий объем федеральных налогов и сборов в России составил 5,3 трлн рублей, в 2014 году в казну собрали на 14% больше — 6,1 трлн, в кризисном 2015 году цифра выросла всего на 10%, до 6,7 трлн. В 2016 году общий объем сборов вырос всего на полпроцента, до 6,8 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2017 году составил 3,16% ВВП, или 2,745 трлн рублей. «Налоговый кризис» смогли преодолеть лишь благодаря успехам нефтегазовых компаний РФ, главных налогоплательщиков страны.

Если в среднем по стране объем налоговых сборов в федеральный бюджет вырос на 30%, то в большинстве нефтедобывающих регионов — сразу в 1,5 раза. Среди рекордсменов Ханты-Мансийский автономный округ, увеличивший сборы в 1,55 раза — с 2 до 3 трлн рублей, и Татарстан, собравший в 1,5 раза больше — с 328,5 млрд до 490,3 млрд рублей. Пропорционально увеличили сборы также в Красноярском крае, Оренбургской и Иркутской областях.

Очевидно, что рост сборов во многом связан с квотами на нефтедобычу и мировой рыночной конъюнктурой на «черное золото». Списывать такие сборы лишь на налоговый маневр, который разворачивается в нефтедобывающей отрасли с 2015 года и закончится в 2024 году, довольно сложно хотя бы потому, что в первые годы действия налогового маневра сборы даже падали. Напомним, Россия постепенно отказывается от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Размер пошлины к 2024 году должен уменьшится с 30% до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых увеличиться.

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в федеральный бюджет за 2018 год

Регион ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1.01.2019, тыс.руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2018 год, тыс.руб. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1.01.2018, тыс.руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2017 год, тыс.руб. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 11.638.081.710 8.979.183.094 Ханты-Мансийский АО — Югра 3.072.250.672 — 1.985.463.484 — город Москва 1.428.030.549 — 1.265.525.556 — Ямало-Hенецкий АО 1.220.680.319 — 943.921.479 — город Санкт-Петербург 664.897.484 — 621.529.636 — Республика Татарстан 490.322.755 — 328.566.826 — Красноярский край 388.512.599 3.194.526 267.655.450 3.194.526 Московская область 357.793.433 — 325.487.387 — Оренбургская область 300.831.894 3.974.113 194.447.903 3.974.113

Большую часть собранных налогов Татарстана отправляет в Москву, и доля эта в 2019 году, видимо, еще вырастет

Возможно, отчасти рост сборов связан с изменениями в пропорциях налоговых сборов. Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на сессии Госсовета РТ 19 декабря прошлого года заявил о том, что Татарстан увеличит отчисления в федеральный бюджет с 70 до 75%, следовательно поступления в консолидированный бюджет самого Татарстана снизятся с 30 до 25%.

Любопытно, но на той же сессии прозвучала информация о том, что РТ увеличит отчисления в бюджет уже в 2018 году до 800 млрд рублей, во всяком случае, так об этом написало большинство СМИ: обмолвился министр, или его недопоняли журналисты, но, вероятнее всего, в 2018 году РТ не собрала (и не могла собрать) 800 млрд рублей налогов в федеральный бюджет, и цифра эта — прогноз как раз на 2019 год (в консолидированный бюджет РТ поступит 273 млрд рублей). По итогам же 2018 года Татарстан отправил в федеральный бюджет 490,3 из 689,2 млрд рублей всех налогов, или 71,1%. Только 28,8% осталось в республике.

Получается, что в этом году можно надеяться на рост налоговых сборов в бюджет РФ по Татарстану в 1,63 раза, благодаря, в том числе, изменившейся пропорции (75 к 25). Так или иначе, с прошлого года доля налогов, отправляемых в федеральный бюджет, в Татарстане действительно заметна выросла и перевалила отметку в 70% (об этом см. ниже).

Радик Гайзатуллин заявил, что Татарстан увеличит отчисления в федеральный бюджет с 70 до 75%. Фото gossov.tatarstan.ru

Основной рост налогов пришелся на три нефтедобывающих региона и два мегаполиса

Татарстан застолбил за собой место в топ-5 в 2017 году, после тяжелого 2016-го, когда объем поступлений федеральных налогов из республики в Москву впервые за годы упал (на 2%) с 233,7 млрд до 229,4 млрд рублей. В 2013—2014 годах РТ занимала шестое место по объему собираемых налогов, по итогам 2015 года сумела опередить Московскую область, переместившись на пятую строчку, но в 2016 году вновь сделала шаг назад. По итогам 2017 года РТ вернула себе пятое место, собрав на 43,2% больше, чем в 2016-м — 328,5 млрд рублей.

Три региона из пяти, показавшие наибольшие сборы в 2018 году, — «нефтяные»: ХМАО, ЯНАО и Татарстан, еще два — самые развитые мегаполисы страны, Москва и Санкт-Петербург. Столица РФ собрала налогов в федеральный бюджет на сумму 1,4 трлн рублей, Питер — 664,9 млрд рублей. Однако динамика сборов у них несравнима с нефтяными регионами — в Москве собрали на 13% больше, чем годом ранее, в Санкт-Петербурге — на 7% больше.

…при этом «расслоение» регионов растет

В 2016 году отрицательную динамику по налоговым сборам показали 32 региона, в 2017-м «неудачников» осталось 15. И если по итогам 2016 года среди них были и регионы-доноры (из-за ситуации с ценами на нефть на мировом рынке), то по итогам 2017-го их уже не было.

В 2018 году расслоение регионов выросло в два раза: уже 30 территорий показали снижение налоговых сборов в федеральный бюджет. То есть кризис, может быть, и пройден, но только в нефтяной отрасли. В среднем в этих регионах сборы упали на 20%.

В ПФО такую динамику продемонстрировали Мордовия (рекордсмен по госдолгу, напомним), сборы которой упали на 18% (с 14,2 до 11,6 млрд рублей), Нижегородская область — снижение на 15% (до 75,4 млрд рублей), Марий Эл — сборы снизились на 10%, до 7,4 млрд рублей, и Ульяновская область — сборы упали на 4%, до 20,3 млрд рублей. Отметим, что годом ранее в ПФО был только один регион, налоговые сборы которого в федеральный бюджет снизились — это Кировская область.

Три региона из пяти, показавшие наибольшие сборы в 2018 году, – «нефтяные»: ХМАО, ЯНАО и Татарстан. Фото oilcapital.ru

Показательно, что падение сборов в ПФО продемонстрировали и нефтяные регионы. Хуже всего идут дела в Чечне: собрав годом ранее 1 млрд рублей, в 2018 году здесь не собрали ничего, получив еще и 27 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В Липецкой области похожая ситуация. В шатком положении находятся Забайкальский край и Еврейская автономная область.



Зависимость России от нефтяной иглы выросла, а пять крупнейших регионов-сборщиков покрывают 60% всех налогов страны

Такая ситуация, разумеется делает экономику РФ еще более зависимой от нефтяной иглы. И действительно: если еще в 2017 году нефтедобыча позволила перечислить ХМАО (Югре) в федеральный бюджет почти 2 трлн рублей, или 22,1% налогов и сборов, что насобирали все регионы страны, то по итогам прошлого года Россия и ее бюджет зависят от одного этого региона уже на 26%.

Огромная разница как в объемах налоговых сборов, так и в динамике поступлений делает российскую экономику еще более деформированной: основной «кэш» в бюджет идет всего от нескольких регионов страны. На ХМАО, Москву и ЯНАО приходится уже не 46,7%, а 49% (половина!) всех налоговых сборов. На пятерку крупнейших сборщиков, включая Питер и Татарстан, приходится уже не 57,3% всех налогов, а 60%. Расслоение регионов заметно уже в первой десятке, так как субъекты РФ, занимающие 6—10-е места по объему налоговых сборов в федеральный бюджет, собрали в 2018 году 14% всех средств.

Как федералы сражаются за налоги отставками губернаторов и внешним управлением регионов

Что бывает с регионами, где туго с собираемостью налогов, мы писали еще в прошлом году. Напомним, по итогам 2016 года налоговый ручеек из Забайкальского края обмелел на 96%: с 3,7 млрд до 137,5 млн рублей. Край уже тогда считался проблемным. По итогам 2015 года регион предупреждали о сильном наращивании долговой нагрузки – «по ее уровню (82,7% к собственным доходам) Забайкалье занимало 15-е место в стране, сам уровень является критическим». В 2016 году бюджет края достиг предельного уровня государственного долга. Ситуация в крае по итогам 2017 года не улучшилась, он занимал третье место по отрицательной динамике.

Наталья Жданова не проработала и трех лет на посту губернатора, как и предыдущий глава региона. Фото губернатор.забайкальскийкрай.рф

В начале 2018 года стало известно, что долг бюджета Забайкальского края перед федеральным бюджетом будет реструктуризован с рассрочкой платежа до 2024 года: на 1 января 2018 года сумма задолженности региона составляла уже 14,6 млрд рублей. Итогом стала отставка губернатора Натальи Ждановой в октябре прошлого года, которая не проработала на посту и трех лет, как и предыдущий глава региона, уволившийся в 2016 году. Новым главой края, которому придется разгребать финансовые конюшни, стал Александр Осипов, ранее работавший первым заместителем главы Минвостокразвития РФ.

Еще ранее федеральные власти придумали другой прием, начав вводить внешнее управление Минфина РФ в регионах. В настоящее время три российских региона находятся под этим режимом. Казначейское сопровождение осуществляется в отношении Хакасии (налоговые сборы в 2018 году упали в 2,6 раза, до 902 млн рублей, как итог — 3 млрд рублей дотаций), Мордовии, о которой мы уже писали (2,7 млрд рублей дотаций было выделено в прошлом году на выравнивание бюджетной обеспеченности), и Костромской области.

В последней, несмотря на госдолг, налоговые поступления в прошлом году выросли на 35%, до 9,8 млрд рублей (объем дотаций составил 3,7 млрд рублей). У Мордовии и Костромы, по данным на февраль 2019 года, госдолг превышает собственные доходы за год. В начале прошлого года критические долги были у семи регионов. При этом Мордовия по-прежнему в зоне риска: если Костромская область в 2018 году сократила госдолг на 7%, а рыночный на 10%, то Мордовия нарастила долги — на 12% и 45% соответственно. Госдолг регионов в прошлом году все-таки сократился на 4,7% или на 109 млрд руб., а долги перед банками — на 2,3%, или 28 млрд руб.

В прошлом году самым проблемным регионом в смысле налоговых сборов была Кировская область (падение их составило тогда 5%), в этом году собрали на 1% больше, но отыграть падение, конечно, не удалось: собрано было 13 млрд рублей в федеральный бюджет. Как и в случае с Забайкальским краем в начале 2018 года было принято решение о реструктуризации долга области: Кировская область погасит около 15,6 млрд рублей задолженности в течение семи лет за счет программы реструктуризации.

В прошлом году самым проблемным регионом в смысле налоговых сборов была Кировская область. Фото nesiditsa.ru

Если говорить о ПФО, то самый впечатляющий рост налоговых сборов, разумеется, у нефтяных регионов. Лучшие показатели, напомним, у Татарстана, а также у Оренбургской области (собрали в 1,5 раза больше — 300,8 млрд рублей), Самарской области (на треть больше, 291,7 млрд рублей), Пермском крае (на 40% больше, 261,3 млрд рублей) и Башкортостане (на треть больше, 221,8 млрд рублей). В топ-20 лучших регионов РФ вошла также Саратовская область, где налоговые сборы в федеральный бюджет выросли лишь на 10%, до 108 млрд рублей.

На дотационной и нефтяной игле: если регион не подсел на вторую, он сядет на первую

Но если говорить о дотациях, то среди рекордсменов ПФО только Татарстан и Самарская область не получили от федерального бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Хотя объем дотаций у остальных, конечно, несопоставим с налоговыми сборами. Так, на 300,8 млрд рублей сборов Оренбургская область получила 4 млрд рублей дотаций, Пермский край — 2,2 млрд рублей, Удмуртия — 3,6 млрд, Саратовская область — 8,5 млрд. Больше всех снова получила Республика Башкортостан — 16,4 млрд рублей.

В России по-прежнему только 13 регионов остаются недотационными: это Калужская область, Свердловская область, Московская область, Москва, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Татарстан, Самарская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Ямало-Hенецкий АО, Сахалинская область. Невооруженным глазом видно, что подавляющее большинство недотационных регионов либо фактически сидят на другой — нефтяной игле (обеспечивающей «дотационную наркоманию» остальным регионам), либо же отмечены высокой концентрацией и диверсификацией крупного бизнеса (Питер и Ленинградская область, Москва и Московская область).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, на 1.01.2019

Регион Дотации на 2019 год, тыс.руб. Дотации на 2018 год, тыс.руб. Дотации на 2017 год, тыс.руб. Республика Дагестан 66.265.836,80 59.065.832,50 52.419.887,90 Республика Саха (Якутия) 46.907.224,40 43.944.997,70 36.620.831,40 Камчатский край 37.389.812,30 39.357.697,20 37.155.412,50 Чеченская Республика 30.440.585,90 27.078.463,80 24.005.035,00 Алтайский край 26.837.816,60 27.129.122,50 22.607.602,10 Ставропольский край 22.083.116,20 19.202.709,70 17.377.603,00 Республика Крым 20.371.129,40 17.714.025,60 18.481.901,10 Республика Бурятия 19.874.889,00 18.298.640,30 17.904.494,70 Республика Тыва 16.932.597,80 15.732.671,20 14.544.398,30

Дотация ежегодно растет, но, благодаря нефтянке, доля, приходящаяся на нее, снижается

Благодаря хорошей динамике налоговых сборов в федеральный бюджет, доля средств, отправляемых обратно в регионы, в качестве, в том числе, дотаций, год от года снижается. В кризисный 2017 год из-за падения сборов в 2016-м на дотации было направлено 9% всех собранных средств (614,5 млрд рублей из 6,8 трлн рублей), годом позднее доля упала до 7,18%, а в 2019 году объем дотаций составит наименьшую за последнее время долю — 5,8%. Всего на дотации (мы тут имеем в виду только дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, не считая субвенций и проч.) в этом году федералы направят в регионы 675,26 млрд рублей.

Отметим, что, несмотря на снижение доли, направляемой на дотации, сам объем дотаций растет: с 2011 года он вырос в 1,7 раза (тогда в регионы направлялось 397 млрд рублей). Особенно существенный рост пришелся на 2017 год, он составил почти 20%, или 100 млрд рублей. Напомним, 100 млрд рублей забрали вовсе не из федерального бюджета, а изъяв у регионов (в т. ч., и Татарстана) части налога на прибыль: федеральная его доля выросла с 2 до 3% (из 20%).

Больше 50 регионов собирают налогов в бюджет РФ меньше, чем получает из него один Дагестан

В начале 2018 года стало известно, что условия дотаций регионам будут ужесточены. На дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018—2020 гг. придется более 40% трансферта из федерального бюджета (порядка 2 трлн руб). Половину помощи получат 13 регионов, больше всего — Дагестан. Он же и остается самым дотационным регионом, и получит в этом году из федерального бюджета уже 66,2 млрд рублей.

Отметим, что 57 регионов России собирают налогов в федеральный бюджет меньше, чем получит один Дагестан. Для сравнения, последний собрал в прошлом году на 14% больше, но всего 9,2 млрд рублей. То есть объем московского трансферта в Дагестан в 7,2 раза превышает его собственные федеральные налоги. Если говорить о всех налогах и сборах, то Дагестан в прошлом году собрал 32 млрд рублей, из них 22,7 млрд рублей осталось в республике, то есть 70%, тогда как в Татарстане эта пропорция обратная). Таким образом, объем федеральной помощи в два раза больше, чем все, что может собрать Дагестан.

Как Минфин ровно на 5% зарезал объем дотаций регионам

А ведь согласно новым правилам Минфина РФ, чтобы получить дотацию, регионы должны были до августа 2018 года «оценить эффективность налоговых льгот, отчитаться о них Минфину и до сентября включить неэффективные в план отмены». Власти РФ отныне стали обращать внимание и на увеличение налоговых и неналоговых доходов за год, инвестиций, числа работников в малом и среднем бизнесе. Безработица в регионах, претендующих на помощь, должна будет сокращаться. Регионам, в доходах которых доля дотаций последние 3 года превышала 40%, придется отчитываться перед командой Антона Силуанова и об исполнении бюджета, иначе помощь снизят на 5%. Если регион не подпишет соглашение, дотации на следующий год сократят на 10%.

Регионам, в доходах которых доля дотаций последние 3 года превышала 40%, придется отчитываться перед командой Антона Силуанова. Фото Максима Платонова

…пострадали, в том числе, Ульяновская область и Башкортостан

Несмотря на такие ежовые рукавицы, число регионов, которым объем дотаций сократили, составило всего 22 (из них, что показательно, 14 сократили аккурат на 5%). Годом ранее под ножницы попали дотации 26 регионам. И все-таки, кто среди первых пострадавших в результате новой методики Минфина РФ?

Интересно, но в число «пострадавших» попал, например, Башкортостан. И попал явно не потому, что доля дотаций у него превышает 40% (на 16,4 млрд рублей дотаций в 2018 году пришлось налоговых сборов на 392,6 млрд рублей, из которых 170,7 млрд рублей осталось в республике). Тем не менее объем дотаций на бюджетное выравнивание ему сократили на 5%, до 15,6 млрд рублей.

Ровно на 5% сократили дотации еще одному региону ПФО — Ульяновской области: с 3,3 до 3,18 млрд рублей. В прошлом году отношение дотаций к налоговым сборам составило всего 5,6% (у Башкортостана — 4,2%) — всего область собрала 60 млрд рублей, из них 40 млрд рублей осталось дома.

Помимо них, почти ровно на 5% с небольшими долями сократили дотации Еврейской автономной области, Орловской, Костромской, Курганской областям, Карелии, Хабаровскому и Камчатскому краям. А также Иркутской, Брянской, Тамбовской, Кемеровской и Магаданской областям. Сильнее всего урезаны дотации были Мурманской области (на 93,6% — с 473 млн рублей до 31,6 млн, а ведь с 2011 года регион почти каждый год получал более 1 млрд рублей.

Почти наполовину сократили дотации Красноярскому краю: с 3,2 млрд до 1,7 млрд рублей. Но это было связано, очевидно, с тем, что ранее для подготовки региона к Универсиаде-2019 ему и выделяли на это немалую часть средств (в 2017 году регион получил рекордные 5,5 млрд рублей).

На 40% сократили дотации Тульской области, на 13,5% — Вологодской. Отметим также, что в связи с проблемами Забайкальского края и сменой там губернатора, региону чуть-чуть тоже срезали, но в рамках статистической погрешности: в прошлом году он получил 12,1 млрд рублей, в этом году получит 11,9 млрд.

Почти наполовину сократили дотации Красноярскому краю, но это было связано, очевидно, с подготовкой к Универсиаде-2019. Фото trk7.ru

Зато еще двум регионам ПФО — тем, что получили новых губернаторов — объем дотаций подняли на 15%

Одновременно почти ровно на 15% выросли дотации 15 регионам, в том числе и двум регионам ПФО: Кировской области (дотации выросли с 10 до 11,5 млрд рублей) и Марий Эл (почти на 1 млрд рублей: с 6 до 6,9 млрд). Отметим, что как раз у этих регионов зависимость довольно высока. В прошлом году Кировская область собрала 38,2 млрд рублей налогов, оставив у себя 25 млрд рублей, и получила дотаций на сумму, составляющую 26% от всех сборов. Марий Эл собрала 19,3 млрд рублей (оставив 12 млрд рублей у себя), а получила дотаций на сумму, составляющую 31,17% от всех сборов. По-видимому, в их случае сыграла роль новой власти — и в Марий Эл, и в Кировской области в должность новые губернаторы вступили не так давно и не успели еще наломать дров (то есть понабрать кредитов), чтобы испортить отношения с Минфином РФ.

В списке самых дотируемых регионов каких-либо изменений не произошло. После Дагестана идет Якутия, она получит в этом году 47 млрд рублей (на 6,7% больше), затем Камчатка (ей урезали дотации на 5% — получит 37,4 млрд рублей), Чечня (получит на 12,4% больше — 30,4 млрд рублей) и Алтайский край (ему урезали дотации на 1% — получит 26,8 млрд рублей). В топ-10 можно найти как Башкортостан, так и Крым, которому объем дотаций повысили на 15% — он получит в этом году 20,3 млрд рублей.

Татарстан мог бы в одиночку дотировать треть регионов России

Отметим любопытный факт — Татарстан, судя по его налоговым сборам в федеральный бюджет в прошлом году (490 млрд), в одиночку мог бы «прокормить», точнее, продотировать, две трети регионов России, получающих небольшие дотации. А если брать только самые дотируемые регионы, то всю сумму налогов, которую федеральный центр получил в прошлом году от Татарстана, можно было бы в этом году распределить почти ровно между 28 субъектами РФ, включая таких «пожирателей дотаций», как Дагестан, Якутия, Камчатка, Чечня, Алтайский и Ставропольский края, Крым, Бурятия, Тува. То есть, получается, что Татарстан «дотационно» кормит больше трети всей России.

Татарстан в одиночку мог бы «прокормить» в этом году две трети регионов России

И таких «дотируемых Татарстаном регионов» будет все больше

Разумеется, это все потому, что в РТ, как и в ХМАО, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО и прочих регионах есть нефть. И потому еще, что именно на нефтедобывающие регионы и регионы, где велика доля добычи полезных ископаемых. Вообще в деле пополнения бюджета, именно на эти регионы Минфин РФ «повесил» пропорции, в результате которых львиная доля собранных средств отправляется в федеральный кошелек.

В Татарстане по результатам прошлого года 71,1% собранных средств отправилось в федеральный бюджет, всего же было собрано 690 млрд рублей. Примерно так же обстоят дела у Пермского края (261,3 из 382,5 млрд рублей отправилось в Москву).

Но у десяти регионов пропорция еще более в пользу федералов, в том числе в двух регионах ПФО. Так, Удмуртия отправляет в федеральный бюджет 76,4% собранных средств (157,5 из 206 млрд), Оренбургская — 82,17% (300,8 из 366 млрд). Сильнее всего перекос у главных «доноров всея Руси»: Ханты-Мансийского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, где в федеральный бюджет отправляют от 88 до 92% всех собранных нефтяных средств.

И, судя по всему, доля налогов, отправляемая в федеральный кошелек, будет расти, если вспомнить слова министра финансов Татарстана об увеличении этой доли до 75%.

Вообще же, в ПФО в среднем доля налогов, отправляемая в Москву, выше остающейся в регионах: 63,6% против 36,3% (в 2017 году было 59% против 41%). Больше всего страдает Уральский федеральный округ, где, в среднем, 84,3% собранных средств не остается в регионах (годом ранее эта доля была на 1% меньше).

При этом в подавляющем большинстве регионов — в 64 субъектах РФ — ситуация обратно пропорциональная, в 30 регионах более 70—80% собранных налогов остается «дома». Что, в общем, и объясняется как нефтяным креном экономики РФ и федерального бюджета, так и вынужденными дотациями, на которые большинству регионов России приходится жить, верстая свои бюджеты с обязательной оглядкой на Москву.

Распределение налогов, сборов и иных обязательных платежей по бюджетам разных уровней на 1.01.2019, тыс. руб.

Регион Федеральные налоги и сборы Региональные налоги Всего в

федеральный

бюджет в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ из него —

в доходы

местных

бюджетов Всего в консолиди-

рованный

бюджет

субъекта РФ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 19.082.928.842 11.638.081.710 7.444.847.132 809.430.903 1.148.420.187 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4.898.721.585 2.100.429.402 2.798.292.183 174.969.427 332.703.361 Белгородская область 93.858.973 31.913.022 61.945.951 9.856.419 11.057.161 Брянская область 40.733.939 18.855.121 21.878.818 4.441.136 4.176.993 Владимирская область 67.279.604 29.900.739 37.378.865 6.780.075 5.721.485