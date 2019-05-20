Римские игры на казанской сцене

«Спартак» — это спектакль о любви, ненависти и ревности

Фото: Максим Платонов

Cherchez la femme — «Ищите женщину», утверждают французы, объясняя мотивацию поступков и всех бедствий мужчин. Утверждение несколько спорное (все же власть и деньги можно причислить к более действенным мотиваторам поступков мужчин), но к новой постановке Георгия Ковтуна, точнее, его версии балета «Спартак» Арама Хачатуряна, это выражение подходит по всем параметрам. Подробности — в дневнике Нуриевского фестиваля.

Библейский подтекст

Сам Георгий Ковтун принадлежит к художникам, предпочитающим стиль colossal, и при этом хорошо чувствует зрительский интерес. Это отражается в его постановках, балансирующих между авторским замыслом и зрелищностью, которая приветствуется зрителями. В балете «Спартак» хореограф увидел не привычный «гимн свободе», а драму с притчевым подтекстом — античным, даже библейским — о вражде двух братьев за сердце красавицы Клавдии. И если в знаменитых постановках Леонида Якобсона и Юрия Григоровича — это Рим накануне заката, то у Ковтуна — Римская империя в начале и даже в расцвете своей славы.

Для расширения формата постановки и усиления ее смысловой концепции Ковтун вводит в балетный спектакль новшества в виде монументально-хоровых сцен. Весь состав хора театра не просто выпевал изречения античных авторов, но и сам активно участвовал в сценическом действии, изображая патрициев и римских матрон. Это позволяет рассматривать всю структуру спектакля как оперу-балет — позабытый, но весьма функциональный (в плане постановочного потенциала) и вновь набирающий популярность музыкально-театральный жанр.

Если в знаменитых постановках Леонида Якобсона и Юрия Григоровича — это Рим накануне заката, то у Ковтуна – Римская империя в начале и даже в расцвете своей славы

Новое содержание и его воплощение

Сюжетная канва балетного спектакля претерпела кардинальные преобразования, представив римского патриция Красса и фригийского раба-гладиатора Спартака в виде братьев (ссылка на Ромула и Рема), выкормленных капитолийской волчицей. Любовь к Клавдии заставляет братьев стать кровными врагами, несмотря на все усилия матери-волчицы по их примирению. Интересная трактовка хрестоматийного балета, правда, вызывает вопрос: почему осталось в названии постановки имя одного главного героя, когда на сцене их двое?

Новое содержание спектакля потребовало и новизны в плане драматургического построения, сценографических приемов, которые более характерны для кинодраматургии. Это и прием монтажности, когда одна сцена, после «вырубки», калейдоскопично сменяется другой. Это и «стоп кадр», подчеркивающий драматические «узлы» балета — отдельные яркие эпизоды, словно изъятые из потока сценического действия. Например, любовные адажио Спартака и Клавдии, сцены с участием матери-волчицы. Это и использование «лупы времени» (zeit-lupe) в сцене последнего боя — нарочито медленное движение кордебалета воинов (slow motion), рождающее ассоциации с замедленными «кадрами» фильма. А в финале спектакля туман времени поглощает всех и все, утрамбовывая участников в каменный склеп памяти, даря вечность, но не забвение.

И хореография, решенная в едином «ключе» с сюжетом, достигает в балете большой выразительности, особенно батальные сцены (центурионов, гладиаторов) и сцены противоборства двух главных героев, весьма зрелищные в плане визуального восприятия. Оригинально выглядели женские гладиаторские бои. Здесь есть сомнение насчет исторической достоверности, но они вполне вписываются в новомодные современные «бои без правил». Тем более и римская публика встречала победы гладиаторов весьма знакомой спортивной «волной», когда публика попеременно встает, вскидывая руки вверх.

Новое содержание спектакля потребовало и новизны в плане драматургического построения, сценографических приемов

Также логично и даже символично, когда женский кордебалет в сцене вакханалии преобразуется в соблазнительных гетер, ради которых римские патриции преклоняют колени, а гладиаторы и вовсе забывают о своем воинском долге. Что же, «A la guerre comme à la guerre» — в войне и любви все средства хороши, и кто сказал, что арена Колизея отличается от поля сражения за любовь?

В балетный спектакль Ковтун вносит и свои «фирменные» постановочные штрихи. Это введение лейтобраза (основного образа) матери-волчицы, «цементирующей» конструкцию постановки, появление повозки, уносящей на колесах истории (читайте, в вечность) тела братьев. Это и барельефные построения со щитами легионеров, и «живой» трон на вытянутых руках кордебалета, возвышающий героев постановки. Весьма эффектно выглядит сольная фресковая картина — застывшая в беззвучном «крике» мать, потерявшая своих сыновей. Прием, заимствованный из известного балетного спектакля «Фальшивая улыбка» Росса Фредди Рея, но в данной сцене весьма оправданный и в полной мере выражающий горе волчицы-матери.

В целом, хореография хотя и построена по канонам классического балета, все же значительная часть спектакля выстроена на трюках, разнообразных акробатических поддержках, включая классический «стульчик», знаменитую скандально-эротическую (по советским меркам) поддержку Григоровича, когда голова партнерши оказывается внизу, а ноги наверху раскрывались в шпагате. А также сложнейшую поддержку Ролана Пети, когда партнер, приседая, удерживает партнершу в горизонтальном положении «на весу», без помощи рук.

Хореография хотя и построена по канонам классического балета, все же значительная часть спектакля выстроена на трюках, разнообразных акробатических поддержках

Среди «слабых звеньев» хореографического прочтения балетной партитуры — танец гладиаторов, который по стилистике удивительно близок к родным хореографу украинским народным танцам «Аркан» и «Гопак» с неизменными элементами tour de reins, «разножками» (шпагат в прыжке, когда ноги и руки разносятся в разные стороны), вращением «мельница».

«Нужно иметь силы»

Хореографическое прочтение новой версии балета — чрезвычайно интересно не только для зрителей, но и для танцоров балетной труппы татарского театра. Отметим гибкость и смелость смуглой красавицы Аманды Гомес (Клавдия), грациозную, как античная танагрская статуэтка, Кристину Андрееву (Ливия), пластику Алины Штейнберг (Мать-волчица) и Олеси Пичугиной (Гадитанская дева).

Искренне восхищает сила и выдержка исполнителей мужских партий в сложных поддержках, которыми насыщена хореографическая партитура спектакля. Ну а если вспомнить скандально-известные слова Николая Цискаридзе: «Вы думаете, мы женщину поднимаем? Мы груз поднимаем! А после этого еще прыгаем! Нужно же иметь силы на это», — начинаешь особо ценить столь нелегкий труд танцовщиков, исполнителей главных партий — Михаила Тимаева (Спартак), Антона Полодюка (Красс). А также Максима Поцелуйко, Алессандро Кагеджи, виртуозный танец Шута в исполнении Фаяза Валиахметова.

Искренне восхищает сила и выдержка исполнителей мужских партий в сложных поддержках, которыми насыщена хореографическая партитура спектакля

Отдельной строкой хотелось бы отметить Адажио влюбленных, когда близость партнеров — рук, тел — так физически ощутима. И драматический артистизм Кристины Андреевой в «переломной» сцене, когда в ногах у Спартака и Красса ее героиня выпрашивает прощение и любовь и мгновенно выхватывает нож, чтобы расправиться со своей соперницей.

Маэстро Карен Дургарян дирижировал партитурой с вниманием, находя гармонию между богатством инструментального письма и звучанием солистов оркестра, правда, порой увлекаясь громкостной динамикой. В целом, в спектакле, при всей его многослойности, был единый порыв, пронесенный всеми участниками постановки, благодаря чему получилась цельная хореографическая и звуковая картина о любви, ненависти, ревности и столь интригующих «тайнах римского двора».

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов