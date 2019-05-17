Куда пойти на «Ночь музеев»: штурм Сапун-горы, джаз у Аксенова и «Солярис SS» на Алафузова

Афиша основных событий, которые пройдут в Казани в рамках международной музейной акции

Фото: Роман Хасаев

«Ночь музеев — 2019» по всему миру проходит под тематикой «Элементы» и посвящена химии. В Казани, впрочем, этот факт не сильно отразился на программе: упор по-прежнему делается на яркие музыкальные и театральные события. «Реальное время» выбрало наиболее интересные мероприятия казанской «Ночи музеев — 2019».

Во дворе Нацмузея РТ реконструируют штурм Сапун-горы

Штурм Сапун-горы считается решающим событием в освобождении Севастополя в ходе Великой Отечественной войны, а в этом году отмечается 75-летие со дня освобождения города-героя. Военно-историческая реконструкция, которая пройдет во дворе Национального музея РТ, носит название «За год до победы» и посвящена именно этим событиям.

Реконструкция стартует в 18.00, вход свободный.

Говорит и показывает химия

«Химическую» тематику «Ночи музеев — 2019» раскрывают на нескольких площадках. Так, в 17.00 на площади 1 Мая у Нацмузея РТ пройдет научное шоу «ХимиКаты». В 20.00 в Музее естественной истории РТ пройдет лекция казанского ученого-химика, автора научно-популярных бестселлеров Аркадия Курамшина «Химия красоты», посвященная тайнам косметики и парфюмерии. Кроме того, в Музее Казанской химической школы в 11.00 и в 15.00 для юных посетителей пройдет музейное занятие «Химия ароматов».

Стоимость входа на лекцию в Музее естественной истории РТ — 100 рублей, вход на другие два мероприятия свободный.

Программа «Ночи музеев» в Доме-музее Аксенова — традиционно музыкальная. Фото kzngo.ru

Джаз в доме Аксенова и в Старо-Татарской слободе

Программа «Ночи музеев» в Доме-музее Аксенова — традиционно музыкальная. В 17.00 там пройдет выступление выпускников КГК им. Жиганова под названием «Музыка в музее», а в 19.00 — концерт джазовой музыки «Весь этот джаз». Кроме того, в 18.00 режиссер Алексей Барыкин представит свой полнометражный документальный фильм «Осанна», посвященный столетию со дня убийства царской семьи в Екатеринбурге.

Впрочем, Домом-музеем Аксенова джаз в этот день не ограничится. В рамках «Праздника улицы Тукая» в Старо-Татарской слободе в 13.00 состоится выступление женского джаз-оркестра «Фантазия». Вход на все эти мероприятия свободный.

«Красное» в «Смене»

В Центре современной культуры «Смена» откроется выставка казанского художника Ильгизара Хасанова. В основу выставки легли предметы советской эпохи, которые Хасанов собирал в течение почти 20 лет и через которые художник изучает людей, живших в ту эпоху.

Любопытно, что «Красное» — заключительная часть его трилогии «Женское. Мужское. Красное» и, по словам автора, является связующим звеном между двумя проектами. Первые две выставки проходили в «Смене» в 2015 и 2017 годах соответственно. Бесплатная регистрация на выставку уже закрыта, стоимость входа составляет 200 рублей.

«Ночь музеев» на фабрике Алафузова стартует в 9 утра. Фото kzngo.ru

Выставки и спектакли на фабрике Алафузова

«Ночь музеев» на фабрике Алафузова стартует в 9 утра, при этом ранние пташки смогут сэкономить на входном билете. Среди многочисленных событий, запланированных на этот день, большой интерес представляет, к примеру, открытие выставки «Golden Road» художницы-минималистки Катерины Конюховой, а также спектакль экспериментального «Дзэн Театра» «Солярис SS» по культовой книге «Солярис» писателя-фантаста Станислава Лема, который начнется в 21.00.

Вход на фабрику Алафузова в этот день будет стоить: с 9.00 до 12.00 — 100 рублей, с 12.00 до 18.00 — 200 рублей, с 18.00 до 23.00 — 250 рублей, с 23.00 и до утра — 300 рублей.



Сплав театрального и документального в Галерее современного искусства

Театрально-документальный перформанс «Шоли Шола Шоу», который стартует в 21.00 в Галерее современного искусства, посвящен как раз музеям. «Музеи выживут, только опираясь на обратную связь со своими посетителями», — считают создатели перформанса, и в основу сценария заложены именно отзывы обычных посетителей музеев.

Вход свободный.

Театрально-документальный перформанс «Шоли Шола Шоу», который стартует в 21.00 в Галерее современного искусства, посвящен музеям. Фото kzngo.ru

В поисках тайн и легенд

Различного рода квесты очень популярны в «Ночь музеев» как у посетителей, так и у организаторов. Многие из них проводятся прямо на территории музейных экспозиций, как, например, квест по выставке «Толстой без Толстого» (галерея «Хазинэ», 21.00) или квест «Тукай и театр» в Литературном музее Габдуллы Тукая. Одним из самых масштабных станет квест «Легенда о великом страже», который стартует в 19.00 в Музее естественной науки РТ. Однако участие в нем платное, стоимость составляет 100 рублей.