Из «Баскет-холла» — на Красную площадь. Или в больницу

Участникам казанского этапа Кубка по боксу им. В.В. Путина предстоят разные пути-дороги

В Казани завершился полуфинальный этап отборочного турнира «Кубок по боксу им. Президента РФ В.В. Путина». Финал соревнований состоится 22 июня на Красной площади. Главным противостоянием вечера стал бой во втором среднем весе за титул WBA Continental между Федором Чудиновым и Рафаэлем Бежараном, представляющим Германию.

Что еще вспомним кроме кокошника?

Боксерский вечер должен был завершиться тремя решающими боями, но перед ними образовался перерыв длительностью в футбольный тайм. Дело в том, что сразу в двух боях победы были зафиксированы досрочно.

В поединке Шахабаса Махмудова из Дагестана с Мухаммадсалимом Сотволдиевым из Узбекистана последний получил рассечение и не захотел продолжать поединок. Правда, к тому времени он уже ощутимо уступал противнику, к тому же нужно учитывать тот нюанс, что Сотволдиев специально не готовился к боям в Казани, а потому мог бы и не вытянуть концовку поединка. Впрочем, не исключено, что Махмудов держит уразу, а потому затяжной поединок в шесть раундов тоже мог стать бомбой замедленного действия.

Хотя, судя по фамилиям боксеров, мусульманский пост могла держать треть из вышедших на казанский ринг боксеров. И об этом не стоит забывать. Даже во время трансляции второго матча полуфинала Лиги чемпионов между голландским «Аяксом» и английским «Тоттенхэмом», режиссер специально сделал акцент на том, как в середине первого тайма пошли разговляться два голландо-марокканца Хаким Зиеш и Нуссаир Мазрауи.

Порадовал местных болельщиков и казанский боксер Федор Глазков, который за один раунд разобрался с Мухиром Юлдашевым из Узбекистана. Правда, тем самым он не порадовал себя, поскольку Глазков наверняка усиленно готовился к поединку, а биться ему пришлось с соперником, который не выходил на ринг несколько лет, да еще и имел заметные проблемы с плечом.

Боксерский вечер должен был завершиться тремя решающими боями, но перед ними образовался перерыв длительностью в футбольный тайм

Затянувшуюся паузу организаторы боксерского шоу как могли пытались скрасить за счет других активностей. И так получалось, что музыкально-акробатическое шоу барабанщиц, группа «Волга-Волга», масштабные исполнения гимнов России и Татарстана, девушка с огромным кокошником, выходящая на канвас с табличкой нумерации раундов, запомнятся зрителям больше, чем собственно сам бокс, поскольку происходившее до поры не могло поразить искушенную публику. Во всяком случае, не шло ни в какое сравнение, например, с шоу от ноября 2015 года, которое подарил российской и казанской публике менеджер Андрей Рябинский.

Вспомнить о нем, кстати, заставила еще и неприятность, случившаяся с одним из участников того шоу — Дмитрием Кудряшовым, у которого на днях в Ростове-на-Дону угнали «Лексус». Кувалда-Кудряшов в это время готовился к бою за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе против Илунги Макабу из Конго.

Полуфинал легионеров

В полуфинале Кубка им. Президента России В.В. Путина сошлись два соотечественника — Александр Иванов из Подольска и Вагинак Тамразян из Владимира, которые на самом деле приехали в Россию из республик бывшего Союза: Украины и Армении. Иными словами, болельщицкие пристрастия для казанского зрителя были близки к нулю, поэтому можно было спокойно смотреть бокс, надеясь, что он будет высокого качества.

После обильного обмена ударами, который подарили любителям бокса в ранних поединках, когда сходились бойцы легких и средних категорий, пришло время, когда каждый удар может оказаться последним. Один из подобных Тамразян провел в середине третьего раунда, отправив Иванова в нокдаун. Тот сразу полез обниматься, чтобы получить возможность прийти в себя в клинче, да и Тамразян решил не разочаровывать болельщиков очередным досрочным боем.

Телекамеры в этот момент выхватили лица двух закадычных друзей — Рената Юсупова и Александра Абросимова, выводивших в начале века Казань в одну из российских столиц профи-бокса. Да, была когда-то и у нас интернациональная «конюшня», состоящая из родившегося в Грузии азербайджанца Рауфа Гараева, узбека Шавката Мадаминова, ингуша Ахмеда Олигова, русского Владимира Зыкова, и сына татарско-русских народов Вадима Токарева — людей, которые могли легко заполнить андеркарт любого боксерского шоу.

Предпоследний бой вечера, наконец-то, собрал на ринге двух участников, где публика могла дать волю эмоциям. Россиянин Роман Андреев вышел против Хесуса Куадро из Венесуэлы

Нынче боксеров в Казани хватает, боксерские шоу также проходят, но с их помощью сложно держать столицу Татарстана в элите российского профи-бокса, а самих боксеров поднимать в рейтинге. Все происходит бессистемно. Прошло шоу Рябинского, на ринг вышел Гараев… Бились в конце прошло года спортсмены в рамках шоу, устроенного менеджером Зяки Юнисовым, мы увидели очередную победу казанца Арама Амирханяна... Сейчас на ринг вышли Эмир Басиров из Нижнекамска, альметьевец Виталий Петряков из «одноименного» спортклуба «Виталий», Ернар Ерназарулы, переехавший в Казань из казахстанского Павлодара, и Федор Глазков.

Рядом в компании с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым и спикером Фаридом Мухаметшиным сидел известный менеджер Владимир Хрюнов, что давало понять, кто формировал андеркарт боксерского шоу. Получается, что шоу время от времени есть, а стратегии развития карьеры самых перспективных боксеров — нет.

Что касается боя Иванова с Тамразяном, то российский армянин в целом продолжал контролировать ход поединка, и судьи раздельным решением признали его победителем. Кстати, к этой победе приложил руку и известный казанский тренер по боксу, а ранее еще и журналист Илья Береснев, выступавший в качестве секунданта Тамразяна. Не исключено, что Илья делал это по протекции своего друга Арама Амирханяна, так сказать, в рамках национальной солидарности.

Предпоследний бой вечера, наконец-то, собрал на ринге двух участников, где публика могла дать волю эмоциям. Россиянин Роман Андреев вышел против Хесуса Куадро из Венесуэлы, и, как бы хорошо не относились у нас к венесуэльскому народу, особенно в свете последних политических событий, но конкретно Куадро никто сопереживать не собирался. Только сочувствовать после поражения, ведь очевидно, что его привезли «на заклание». Но южноамериканец вышел на казанский ринг «биться-бороться» с очевидными надеждами на конечный успех. Мы хотели «крови», болельщицы прыгали у ринга, голося, «давай, Рома, давай», а он давал как-то неубедительно. Крови дождались в прямом смысле этого слова, и она пошла у Андреева — после сечки от пропущенного удара. Кэтмен, как мог, замазал сечку, а Андреев, в свою очередь, на какое-то время перестал входить в клинч, чтобы не усугубить повреждение.

На заключительный раунд Андреев вышел, перекрестившись перчаткой, но, надеясь на Бога, и сам не плошал, и последние три минуты выдались очень бодрыми, радуя тех болельщиков, которые к тому времени коротали в «Баскет-холле» уже пятый час. Судьи присудили победу Андрееву, на что публика отреагировала свистом и недоумением, поскольку Куадро за полчаса, проведенных на ринге, «уважать себя заставил». К чести победителя, он «реабилитировал» решение судей, не став скрывать, что выглядел на ринге не лучшим образом, и поблагодарив оппонента за достойное сопротивление.

Главным противостоянием вечера стал бой во втором среднем весе за титул WBA Continental между Федором Чудиновым и Рафаэлем Бежараном, представляющим Германию

Что русскому хорошо, то немцу — смерть

В европейском боксе не так уж и много братских дуэтов. Украинские братья Виталий и Владимир Кличко, советские братья Александр и Сергей Артемьевы, представлявшие Ленинград, албанские братья Луан и Робин Красники, выступающие за Германию… И российские братья Дмитрий и Федор Чудиновы, к становлению которых, кстати, приложил руку подмосковный татарин Алексей Галеев. И «приложил», по-видимому, хорошо, поскольку боксеры выросли сильные.

Помимо того, в карьере Дмитрия Чудинова был эпизод с американским менеджером Эдуардом Гумашяном, выходцем из Армении, который выманил братьев-боксеров на заокеанский профи-ринг, на время рассорив их с Галеевым. Налицо аналогии с Вадимом Токаревым и Ренатом Юсуповым, между которыми пробежала черная кошка — также из-за действий Гумашяна.

Нынешний соперник Чудинова в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе — 37-летний Рафаэль Бежаран, родом из Доминиканы, живущий и тренирующийся сейчас в Германии.

Перечисление судей продемонстрировало, что по одному арбитру представляют Германию и Россию, еще один Польшу, как и рефери на ринге, все настраивало на затяжной поединок.

Прошли времена, когда в Германии бокс был настолько любим и популярен, что именем самого его великого представителя — Макса Шмелинга — назван стадион в Берлине, где в нынешнее воскресенье казанский «Зенит» проведет финал Лиги чемпионов по волейболу с итальянским «Любе». Казалось бы, всего ничего, 29 лет прошло, после объединения Германии, и страна получила чудо-богатырей. Хенри Маске, Андреас Отто, Андреас Цюлов и еще полтора десятка боксеров европейского и мирового уровня было подготовлено только в Восточной Германии.

Оказалось, что он ударил ей в локоть Чудинова, что привело к травме то ли локтевой, то ли лучевой, обидной, но болезненной

Но нынешние бюргеры — это не гладиаторы. Они любят бокс, готовы смотреть за бойцами, но сами получать по голове не хотят, готовы только по печени и почкам. И то самостоятельно, посредством потребления пива и сосисок.

От этого нынешняя элита немецкого бокса напоминает Ноев ковчег. Артур Абрахам (армянин Аветик Абрахамян), Роберт Штиглиц и Виталий Тайберт из Казахстана… Развал Югославии увеличил команду Дойчланд сербом Марко Хуком (Муамер Хукич), боснийцем Феликсом Штурмом (Аднан Чатич), братьями косоварами Красники... Гастарбайтеры из Турции Фират Арслан и Октай Уркал… А услышав фамилии «новых немцев» Заура Абдулгамидова, Александра Дмитренко или Рустамходжы Рахимова, Шмелинг вообще перевернулся бы в гробу.

В карьере Дмитрия Чудинова было несколько любопытных поединков, проводившихся в значимых местах и в значимые даты. Бой с Феликсом Штурмом в Германии 9 мая, в котором он выиграл. Победа над англичанином Фрэнком Бульони на знаменитом стадионе «Уэмбли». Триумф в поединке с аргентинцем Хонатаном Барбадильо на Красной площади в 2017 году.

Казанский бой «грозит» войти в число наиболее обидных, причем для обоих участников. Только вышли на ринг, закончили с «разведкой боем», приступив к активным действиям, как доминиканский немец ушел «с линии огня», энергично тряся рукой. Оказалось, что он ударил ей в локоть Чудинова, что привело к травме то ли локтевой, то ли лучевой, обидной, но болезненной. Да и Чудинов, полный энергии, выглядел недоуменно: куда теперь девать силушку богатырскую, накопленную за время подготовки?