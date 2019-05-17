Новая отсрочка для «ФОНа»: инвесторы согласились расплатиться по долгам застройщика до 16 сентября

В самой строительной компании снова произошла смена власти

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Накануне в Арбитражном суде РТ вновь рассматривалось дело о банкротстве «ФОНа». Застройщик не смог окончательно выиграть в противостоянии с компанией Андрея Белякова, но небольшую победу все же одержал — суд перенес заседание сразу на 2 месяца. Дело в том, что представители «ФОНа» смогли представить письма от инвесторов, которые согласны выкупить долг застройщика за 150 млн рублей до середины сентября этого года. Еще одним обстоятельством, которое до этого не попадало в поле зрения широкой общественности и было обнародовано в суде, стала очередная смена директора компании «ФОН». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Инвесторы готовы выкупить долг «ФОНа», но попозже

Как и на прошлых заседаниях, интересы «ФОНа» в Арбитражном суде защищали сразу два представителя — юрист Михаил Соловьев и дольщик Леонид Фоминых. Кроме того, в зале в качестве слушателей сидели еще несколько дольщиков ЖК МЧС, формальным застройщиком которого и является юрлицо ООО «ФОН».

Напомним, на прошлом заседании представители ответчика заявили, что есть некая группа инвесторов, купивших на первых этажах ЖК МЧС нежилые помещения, и что она готова выкупить у учредителя «ТЦ Кулахметова» Андрея Белякова долг за 150 млн рублей. Правда, тогда письменных доказательств у представителей «ФОНа» не было. Вчера же Михаил Соловьев передал суду документы, пояснив, что среди них есть в том числе и письма от упомянутых инвесторов.

— Сейчас идет переписка, письма приобщены. Ответ от «ТЦ Кулахметова» поступил. [Андрей Беляков] выразил готовность [уступить долг] с указанием срока платежа — 16 мая. То есть это сегодняшний день. Сейчас группой инвесторов, о которой мы говорим, направлено письмо о готовности [выкупить долг] и смещении срока платежа, — пояснил Михаил Соловьев и попросил отложить судебное заседание.

«Ответ от «ТЦ Кулахметова» поступил. [Андрей Беляков] выразил готовность [уступить долг] с указанием срока платежа — 16 мая», — пояснил Михаил Соловьев. Фото Гуландам Фатхуллиной

Представитель «ТЦ Кулахметова» Лейсан Гилазова против ходатайства не возражала, ответив кратко, что оставляет данное решение «на усмотрение суда». В результате судья внимательно просмотрел все документы и назначил следующее заседание на июль.

«Переговоры начались»

В беседе с корреспондентом «Реального времени» уже после суда дольщик Леонид Фоминых подтвердил, что Андрей Беляков готов уступить права требования по долгу «ФОНа» за 150 млн рублей.

— Переговорный процесс с Беляковым начался. Просто он поставил очень жесткую дату — 16 мая. А письмо мы получили 14 мая. Группа инвесторов физически не смогла собраться. Сейчас будем встречаться вместе, переговорный процесс начнем — не письменно, а за столом будем встречаться и общаться. От инвесторов согласие есть, от них письмо мы суду предоставили, — рассказал Леонид Фоминых.

По его словам, инвесторы готовы расплатиться «живыми деньгами» до 16 сентября 2019 года. Фоминых полагает, что, если инвесторы называют конкретную дату, у них должно быть видение того, как будет погашаться долг. Напомним, что речь идет о собственниках нежилых помещений в ЖК МЧС — в случае банкротства застройщика купленное ими имущество уйдет в конкурсную массу. Ранее сообщалось, что выкупая долг, инвесторы пытаются спасти вложенные деньги.

Новым директором компании стала замдиректора группы компаний «ФОН» по финансовым вопросам Диана Ахметзянова. Фото vk.com

Старый новый рулевой «ФОНа»

В ходе судебного заседания вскрылась еще одна любопытная деталь — в ООО «ФОН» снова произошла смена власти. Впрочем, с новым директором компании дольщики уже давно знакомы — им стала замдиректора группы компаний «ФОН» по финансовым вопросам Диана Ахметзянова. По данным «СПАРК Интрефакс» Ахметзянова получила право действовать от имени юрлица в качестве директора 1 марта 2019 года.

Напомним, за последний год в «ФОНе» сменилось сразу несколько руководителей. В июле 2018 года по инициативе учредителя группы компаний «ФОН» Анатолия Ливады кресло директора фирмы заняла дольщица Ирина Князева. Однако это назначение признали незаконным, поскольку Ливада, находящийся под следствием, утратил право утверждать директора «ФОНа». Да и у дольщиков назначение Князевой не вызвало одобрения.

Уже через месяц новым рулевым «ФОНа» стала Нурия Исхакова, на протяжении десяти лет руководившая компанией «ЦентрМеталл». Корреспонденту «Реального времени» удалось связаться с Нурией Нургаеновной, и теперь уже бывший директор «ФОНа» пояснила, что она покинула пост по собственной инициативе и изначально приходила в компанию лишь на время.

— Меня пригласили, когда была очень напряженная ситуация с дольщиками. И, зная мой опыт работы, «ФОН» вышел на меня. В свое время «ФОН» были моими партнерами. Тогда я шла на эту должность (директора «ФОНа», — прим. ред.) на 3 месяца, а задержалась на полгода. Меня знали руководители и нужно было успокоить накал. Весь сентябрь — октябрь я практически каждый день встречалась с дольщиками, приходили по 7—8 человек. Я с первого дня говорила им, что они никогда не будут брошенными, — рассказала Нурия Исхакова.

Она отметила, что и сейчас следит за судьбой «ФОНа» и что, возможно, финансовую помощь при достройке проблемных домов окажет федеральный центр.