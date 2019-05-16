Ставка «Суконки» бита: лжемеценатов от игорного бизнеса судят вместе с майором полиции

С казанскими игроманами заключали договор от лица благотворительного фонда. Потерпевшей признали корпорацию Novomatic AG

Фото: Ирина Плотникова

В Казани стартовал судебный процесс по делу о «крышевании» игорного бизнеса ОПГ «Суконка» заместителем начальника отдела участковых ОП «Танкодром». По версии следствия, майор Эдуард Зарипов сам выявил и сам же за взятку прикрыл перед коллегами подпольный салон на Даурской. Другим прикрытием для заведения были документы благотворительного фонда «Грамотность». «Реальное время» стало свидетелем судебного допроса, на котором обвиняемый майор пытался «колоть» своего бывшего шефа — врио начальника ОП «Горки».

Засекреченный свидетель: майор «крышевал» всю игру на районе



На скамью подсудимых Советского райсуда Казани майора Эдуарда Зарипова отправили с тремя бизнесменами — частным предпринимателем из Мамадыша Ильдаром Сафиным, владельцем ООО «Заря» (предоставление прочих финансовых услуг) Ленаром Сорокиным и управляющим ООО «МФ «Саба» (услуги по доставке питания) Маратом Чердаковым. По версии следствия, все они причастны к деятельности игорной точки во дворе пятиэтажки по адресу Даурская, 25.

Как утверждает источник «Реального времени», тройка бизнесменов имела непосредственное отношение к деятельности ОПГ «Суконка». Такие показания якобы давали засекреченные свидетели по данному делу, по их же словам, замначальника отдела участковых ОП «Горки» покровительствовал всем заведениям азарта в районе. И после его задержания у «суконщиков» будто возникли сложности.

Загадочных свидетелей суд пока не допрашивал. На прошлом заседании гособвинитель лишь ходатайствовал о сохранении тайны их личности.

На данный момент уволенного из полиции майора Зарипова обвиняют в получении взятки от руководства лишь одной точки и лишь в размере 10 тысяч рублей, передачу которых удалось доказать следствию. Ранее этот факт он частично признавал, в суде стал отрицать. Как и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) со списанием в архив рапорта о выявлении того самого салона на Даурской. Обвинение в даче мелкой взятки (ст. 291.2 УК РФ) предъявлено Ильдару Сафину.

Адвокаты обвиняемых утверждают — ущерб значительно меньше миллиона

Главный потерпевший — австрийская корпорация

Также бизнесменов Сафина, Чердакова и Сорокина привлекают за незаконную организацию и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору (п. «а», ч. 2 ст. 171.2 УК) и незаконное использование объектов авторского права — в сговоре, группой лиц и особо крупном размере (пп. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК).

Речь идет об ущербе правообладателю на сумму свыше 1 млн рублей, пояснил «Реальному времени» гособвинитель, помощник прокурора Советского района Дмитрий Зайцев. По его словам, использованные в салоне на Даурской программы Gaminator, Coolfire и Admiral были разработаны специально для открытых игровых зон австрийской корпорацией Novomatic AG. Это крупный разработчик игорного софта и автоматов для индустрии азартных игр. В казанском деле корпорация получила статус потерпевшей.

Адвокаты обвиняемых утверждают — ущерб значительно меньше миллиона. Установленная следствием прибыль салона и вовсе смехотворна — «не менее 12 тысяч 800 рублей». Речь лишь об изъятой в ходе оперативных мероприятий наличности. Сам же салон, по материалам дела, проработал полтора года. Но с некоторых пор Фемида не принимает без доказательств выводы о прибыли, основанные лишь на простых арифметических подсчетах.

Бинарные опционы с «клубничкой»

На последнем заседании суд допросил трех свидетелей — экс-начальника обвиненного во взятке полицейского, а также администратора и игрока подпольного заведения. Последний назвался кладовщиком казанской фирмы и рассказал, что на Даурскую, 25 обычно приходил в компании друзей и сильно нетрезвым. Отдавал в окошко кассиру 200—300 рублей и садился за компьютер.

На вопрос прокурора о названии игр, свидетель поведал про «крышки», «шарики», «лягушки». Другие игроки вспоминали про «клубнички», «обезьянок» и даже «дельфинов». Название роли не играло — лишь бы яркие анимированные картинки сложились в выигрышную комбинацию. Допрошенный кладовщик делился — бывало, проигрывал за вечер до 1 тысячи рублей. А вот выигрышей на такую же либо большую сумму у него не было.

Со слов девушки, с каждым новым клиентом она оформляла договор от лица благотворительного фонда «Грамотность»

Кассир букмекерской конторы и экс-сотрудница салона на Даурской Вероника Грудинина в суде категорически отказывалась называть происходившее в салоне игрой. Заявляла о неких бинарных опционах, с помощью которых клиенты пытались увеличить свои деньги. Под термином «опционы» скрывались те самые анимированные картинки, выяснил у свидетельницы судья Сергей Аптулин.

Со слов девушки, с каждым новым клиентом она оформляла договор от лица благотворительного фонда «Грамотность». И за сутки работы получала 1,5—2 тысячи рублей. Представитель прокуратуры огласил показания Грудининой на предварительном следствии, из которых следовало — попасть в заведение без вывески было не так-то просто. Наружная камера наблюдения, дверь, охрана, внутри — 15 процессоров с мониторами, отдельная комната для кассира. Также на первом допросе девушка рассказывала, что ныне обвиняемый Ленар Сорокин лично демонстрировал новой работнице документы благотворительного фонда и говорил, что тут не игровой салон.

Из тех же показаний следовало — ежедневная выручка «благотворителей» составляла 25—30 тысяч рублей.

Новый начальник ОП «Горки»: «Исполнительный, но «временами скрытный»

Противоречивую характеристику дал бывшему подчиненному майор полиции Азат Хаматвалеев: «В принципе, исполнительный. Нет-нет, временами был скрытный. Указания исполнял. Материалы своевременно сдавал. Преступления раскрывал».

Хаматвалеев с недавних пор исполняет обязанности начальника отдела полиции «Горки». Прежний руководитель отдела Рафаэль Габбазов — под домашним арестом, его обвиняют в вымогательстве взятки 1 млн рублей. По данным источников «Реального времени», увольнению Габбазова на данный момент препятствует лишь его звание полковника. Хаматвалеев ранее занимал пост замначальника ОП «Танкодром» и был непосредственным руководителем Эдуарда Зарипова, замначальника отдела участковых.

«Я был очень удивлен», — прокомментировал суду свидетель факт привлечения Зарипова за взятку. По словам нового начальника ОП «Горки», в заведении по адресу Даурская, 25 неоднократно и в течение нескольких лет изымались игровые автоматы. При этом материалы проверок всякий раз отписывали именно Зарипову, и тот по итогам проверки направлял материалы назад — «никаких заведений не обнаружено». «Потом заявлений не было. Думали — участковый прекратил эту [незаконную деятельность]», — сказал Хаматвалеев.

«Я был очень удивлен», — прокомментировал суду свидетель факт привлечения Зарипова за взятку

Гособвинитель поинтересовался — каким образом должен был действовать полицейский Зарипов при проверке. Майор пояснил — должен был пресечь игру, зайти в заведение, найти хозяина, опросить соседей близлежащих домов. Составить осмотр места происшествия, фототаблицу. Адвокат экс-полицейского поинтересовался: «Приходит участковый на проверку — заведение закрыто. Что делать?» — «Установить владельца, произвести осмотр помещения», — повторил Хаматвалеев.

— Мог ли Зарипов проникнуть в помещение без воли собственника? — допытывался адвокат.

— Нет.

Далее из допроса выяснилось, что Зарипов в 2018 году отправил сырой материал проверки в Следственный комитет на возбуждение дела, а там его завернули — доказательств не собрано. Новую проверку замначальника отдела участковых проводить не стал, написал рапорт о списании материала в номенклатурное дело, то есть в архив. Начальство поверило и списало.

— Сколько рейдов по игорной деятельности было проведено в 2017—2018 годах на территории ОП «Танкодром»? — спросил у бывшего начальника сам Эдуард Зарипов.

— Не могу сказать, — признался Хаматвалеев.

— Были ли они вообще?

— Были, — ответил майор майору на провокационный вопрос.

Какой правды ждал Зарипов от начальника, осталось неясным. Вероятно, свою позицию он озвучит на финальной стадии судебного следствия. Процесс продолжится 24 мая.