Арестованного начальника казанского ОП «Горки» не могут уволить приказом главы МВД РТ

В МВД Татарстана завершили служебную проверку в отношении обвиненного в вымогательстве взятки 1 млн рублей начальника отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова. По ее результатам было рекомендовано уволить арестованного полицейского по отрицательным мотивам, сообщил источник «Реального времени» в силовых органах.



Нюанс в том, что в Казани уволить этого полицейского не могут. Приказы главы МВД по РТ позволяют назначать на должности и увольнять с них офицеров в ранге до подполковника включительно. А Габбазов дослужился до полковника. Поэтому решение о его увольнении должно быть принято в Москве.

Соответствующие материалы в центральный аппарат МВД уже направлены.

Напомним, потерпевшим по делу Габбазова признан владелец кафе «Восточная кухня». После отправки полковника под домашний арест обязанности начальника ОП «Горки» возложили на замначальника ОП «Танкодром».