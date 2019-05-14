Арестованного начальника казанского ОП «Горки» не могут уволить приказом главы МВД РТ
В МВД Татарстана завершили служебную проверку в отношении обвиненного в вымогательстве взятки 1 млн рублей начальника отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова. По ее результатам было рекомендовано уволить арестованного полицейского по отрицательным мотивам, сообщил источник «Реального времени» в силовых органах.
Нюанс в том, что в Казани уволить этого полицейского не могут. Приказы главы МВД по РТ позволяют назначать на должности и увольнять с них офицеров в ранге до подполковника включительно. А Габбазов дослужился до полковника. Поэтому решение о его увольнении должно быть принято в Москве.
Соответствующие материалы в центральный аппарат МВД уже направлены.
Напомним, потерпевшим по делу Габбазова признан владелец кафе «Восточная кухня». После отправки полковника под домашний арест обязанности начальника ОП «Горки» возложили на замначальника ОП «Танкодром».ПроисшествияБизнесУслугиОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым