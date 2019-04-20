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В Казани арестованному начальнику ОП «Горки» нашли замену в ОП «Танкодром»

16:28, 20.04.2019
В Казани арестованному начальнику ОП «Горки» нашли замену в ОП «Танкодром»
Фото: "Реальное время"/ Василя Ширшова

Временно исполняющим обязанности начальника казанского отдела полиции «Горки» назначен Азат Хаматвалеев. Ранее он работал на посту замначальника ОП «Танкодром».

Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в самом отделе полиции. В пресс-службе УВД Казани отметили, что речь идет лишь о временной замене. А в МВД Татарстана подчеркнули — служебная проверка по прежнему руководителю ОП «Горки» Рафаэлю Габбазову еще не завершена.

Напомним, в четверг полковника Габбазова отправили под домашний арест по делу о вымогательстве взятки в 1 млн рублей у владельца кафе «Восточная кухня».

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