В Казани арестованному начальнику ОП «Горки» нашли замену в ОП «Танкодром»

Фото: "Реальное время"/ Василя Ширшова

Временно исполняющим обязанности начальника казанского отдела полиции «Горки» назначен Азат Хаматвалеев. Ранее он работал на посту замначальника ОП «Танкодром».



Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в самом отделе полиции. В пресс-службе УВД Казани отметили, что речь идет лишь о временной замене. А в МВД Татарстана подчеркнули — служебная проверка по прежнему руководителю ОП «Горки» Рафаэлю Габбазову еще не завершена.

Напомним, в четверг полковника Габбазова отправили под домашний арест по делу о вымогательстве взятки в 1 млн рублей у владельца кафе «Восточная кухня».